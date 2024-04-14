Почему награду Лучшему игроку НБА в защите почти всегда дают центровым?

Никакой дискриминации.

Немногие сокрушаются по поводу того, что Лучшим защищающимся чаще всего признают кого-то из «больших». Но такие люди есть – с мнением, которое они не стесняются его озвучивать. Мол, нападение давно переместилось на трехочковую дугу, а среди фаворитов на награду лучшему по защите в 2024-м ни одного игрока периметра, сплошь центровые:

Eсли традиционное объяснение в виде фразы «баскетбол – игра великанов» кого-то не убеждает, то давайте глубже покопаемся в том, почему титул «Мистер Замок» – это привилегия людей, чьи ростовые показатели значительно превышают 2 метра.

Высокорослые игроки действительно важнее для игры

Оставим пока в покое защиту и обратим внимание на амплуа игроков, имевших наибольшую ценность для своих команд на протяжении всей истории. Если говорить короче – на Самых ценных игроков НБА. Награду MVP начали вручать с сезона-1955/56, и на сегодняшний день нет никаких шансов, что какая-либо другая игровая позиция в состоянии поколебать исторический авторитет «больших».

• Разыгрывающие – 11 наград • Атакующие защитники – 8 наград • Легкие форварды – 9 наград • Тяжелые форварды – 12 наград (включая Петтита и Макаду, в символические пятерки сезона попадавшие как центровые) • Центровые – 28 наград

С лучшими защищающимися – аналогичная история с одной вызывающе нарядной поправкой. В первые 6 лет с момента основания награды (ее начали вручать с сезона-1982/83) среди лауреатов затесался лишь один центровой, Марк Итон из «Юты» в 1985-м, который отрабатывал рекордные в истории НБА 5,6 блок-шота в среднем за игру. В остальных случаях пировали сугубо защитники, а громче всех тосты произносил Сидни Монкриф из «Милуоки», взявший два титула подряд. Но в итоге история все расставила по своим местам.

• Разыгрывающие – 2 награды • Атакующие защитники – 5 наград • Легкие форварды – 3 награды • Тяжелые форварды – 6 наград (включая Джарена Джексона-мл.) • Центровые – 25 наград!

Согласитесь, когда история вяжет по рукам и ногам такими фактами, тут не выпутается и Гудини. Но чем же обусловлено такое узурпирующее количество бигменов среди обладателей награды лучшему в защите?

Сама позиция предполагает много оборонительных функций и влияние на уровень командной защиты

Даже самая качественная работа первого-второго-третьего номера в обороне менее эффективна, чем игра «большого» на своей половине. Первостепенной функцией разыгрывающего или атакующего защитника чаще всего является оборона на периметре. При этом как бы он ни был хорош, атакующая команда в большинстве случаев сугубо за счет игровой ситуации – с помощью разменов и заслонов – может вынудить его защищаться против менее опасного игрока, и тем самым извлечь для себя выгоду.

Можно пытаться добрать вистов за счет перехватов, но помимо навыка читать игру и умения воздерживаться от чрезмерного риска на перехватах тут необходима просто марафонская выносливость. Все знают про трэштокинг Пэйтона, но тех, кто против него играл, изумляло вовсе не это.

«Гэри не был бы Гэри, если бы просто молол всю эту чепуху. Он начинал давить на вас на дуге, заставлял разворачивать атаку в неудобную сторону, потом разменивался на другого, перехватывал мяч и летел в быстрый отрыв. […] Выносливость, универсализм, умение распределять силы по дистанции, самодисциплина, понимание игры. Все это было у него. Такие защитники рождаются раз в несколько поколений», – характеристика от одного из умнейших игроков 90-х Криса Маллина.

Сколько таких защитников может быть в лиге? Сколько тренеров рискнут строить оборону вокруг игры такого оборонца? Единицы. Особенно, когда большинство вариантов розыгрыша в нападении так или иначе подразумевают сокращение дистанции или проход под кольцо. А это – уже вотчина центровых, на которых лежит масса обязанностей: подстраховка, смены и восстановление позиции, блок-шоты, подборы, создание напряжения в «краске», сокращение пространства и количества попыток оппонента для броска. «Большие» выполняют огромное количество функций, создающих помехи атаке, с каждым следующим шагом заставляя увязать нападение все глубже и глубже.

Системность – это вообще главное в хорошей работе качественно обороняющегося игрока, поэтому награду Лучшему защищающемуся в определенном смысле неправильно называть индивидуальной. Речь идет о влиянии игрока на систему, качественном улучшении командной защиты. Поэтому эту награду редко когда присуждают игроку, представляющему команду за пределами топ-10 лучших защит лиги. Взять того же Гобера, которого троллят по поводу и без. Многим, мне в том числе, куда ближе Бэм Адебайо как элитный защищающийся – он гибче, быстрее, эффективнее за пределами «краски». Но никто не может отрицать влияние Гобера на защиту «Тимбервулвз», которые сейчас занимают первое место в оборонительном рейтинге.

Руди удерживает процент реализации бросков соперников с расстояния 2 метров до кольца и ближе на отметке в 48,8% – самый низкий показатель среди всех игроков, против которых в среднем атакуют столько же, сколько через него (7,8 попыток в среднем за игру). Само присутствие француза на площадке дает «Миннесоте» преимущество. Когда Гобер на паркете, количество бросковых попыток вблизи кольца сокращается на 5%. Такое влияние на рисунок нападения соперника важно, и по этой причине награду отдадут Руди, а не Вембаньяме с его эффектными 7 блок-шотами в нескольких играх подряд. «Сперс» в среднем за матч получают в свое 119 очков (22-й результат в лиге).

Иначе говоря, преимущество «больших» над защитниками в состязании за награду лучшему обороняющемуся не в росте, а в количестве обязанностей.

Не убедил. Почему тогда в плей-офф Гобер стабильно становится посмешищем?

Необходимо учитывать разницу специфики регулярного чемпионата и постсезонки. Во-первых, награды вручаются по итогам регулярки , в которой определенная категория команд изначально не претендует примерно ни на что. За счет игры против таких гораздо легче наработать себе статистику и резюме (и это касается не только награды лучшему обороняющемуся).

Во-вторых, в плей-офф команды стараются действовать более персонально в обороне , делая акцент на защиту против суперзвезд, а грамотные тренеры начинают использовать схемы, которые не светили в регулярке. На адаптацию к ним уходит время, наработать системную оборону против новых схем в рамках перелетов и прочих реалий плей-офф сложно. Поэтому в плей-офф на первый план выходит персональная защита и пресловутый «хасл».

В этом – одна из причин попадания «Хит» в финал на протяжении двух лет подряд. У них есть один из лучших системообразующих оборонительных игроков лиги (Адебайо, все так же центровой), но в дополнение к нему и Джимми Батлер, способный вытягивать в защите на зубах, харизме и работоспособности. Не каждый клуб может себе такое позволить. Например, «Юта» времен Гобера не умела перестраиваться из режима регулярки в режим плей-офф, вне зависимости от того, насколько старателен был Руди в обороне. Гобер – системный игрок, а плей-офф в большей степени про импровизацию, разнообразие, умение подстраиваться и вывозить на характере.

Пенять Лучшему защищающемуся игроку регулярного чемпионата за несостоятельность в плей-офф – как сравнивать липкое с соленым. И уж тем более это не означает, что центровые менее актуальны в современном баскетболе. Игра меняется, эволюционирует, ускоряется, но остается «территорией больших, очень больших людей».

Фото: East News /AFP/David Berding, AP Photo/Ryan Sun, AP Photo/Adam Hunger; Gettyimages.ru /Elsa