Дико, но Гилджес-Александер, а не Дончич – главная звезда нового поколения

Сравнивать то, у чего изначально нет общих черт, всегда интересно. Не вполне логично или закономерно, но всегда любопытно. Потому что только в таких противопоставлениях самобытность различий начинает играть новыми красками. То, что изначально представало в выгодном свете, начинает отбрасывать неказистую тень, и наоборот.

У Луки Дончича и Шэя Гилджеса-Александера практически нет ничего общего, кроме того, что они остаются единственными разыгрывающими, претендующими на титул MVP, и борются друг с другом за первое место в списке лучших молодых суперзвезд.

И все же провести между ними параллели можно и нужно. Хотя бы ради того, чтобы понять, матчу какой из двух команд с участием этих игроков отдать предпочтение, если трансляции идут в одно время.

Готовность решать

Навык, который не просчитать никакими метриками. Даже пресловутая игра в клатче (количество бросков, процент попаданий и все то, за что в прошлом сезоне награду дали Д’Аарону Фоксу) – это, скорее, вопрос доверия к игроку или отсутствия других закрывающих опций, а не его лидерских качеств. Поэтому, например, неудивительно видеть на первом месте в списке лучших решал Стефа Карри.

«Уорриорс» обращаются в прах, как герои марвеловских «Мстителей», и, кроме Стефа, просто некому брать на себя игру в концовках. В клатче он набрал 132 очка (32 из 62, 51,6% реализации). Для сравнения у Лилларда, занимающего второе место – 98 очков (23 из 49, 46,9% реализации). Не потому, что он сильно хуже. «Бакс» реже заходят в клатч, и, помимо Лилларда, порешать в ключевых эпизодах могут Яннис или Миддлтон, состав «Милуоки» вариативнее, а Эдриан Гриффин мог позволить себе играть разнообразнее в концовках.

Ни Шэя, ни Луки нет даже в десятке лучших клатчеров.

Разыгрывающий «Оклахомы» занимает 11 строчку (67 очков, 24 из 39, реализация 61,5%), а словенец забурился аж на 39-е место (40 очков, 13 из 31, реализация 41,9%) . В случае с Дончичем тут такая же история, как и с Лиллардом. С той лишь разницей, что он берет меньше бросков и предпочитает пасовать (12 передач в клатче). В том числе поэтому Кайри занимает 26-е место (44 очка, 13 из 24, реализация 54,2% и всего 5 передач) и по большому счету является более надежной опцией «Далласа», нежели Лука.

На этом фоне куда показательнее выглядит Шэй, которому Марк Дэйгнолт готов доверять судьбу команды даже в тех ситуациях, в которых, казалось бы, можно было рассмотреть другие варианты. Гилджес-Александер никогда особо не был докой в том, что касается трехочковых (34,5% реализации по карьере), и поэтому закономерно, что в клатче из-за дуги он тоже не блещет. Его показатель 2 из 8 (25% реализации) – второй с конца в топ-15 после Трэя Янга (5 из 23, 21,7% реализации). И это при том, что в «Оклахоме» есть Холмгрен (1,6 из 4,2, 38,6% реализация и 4 из 9 трехочковых в клатче – лучший результат в команде), Дорт (2 из 4,7, 42,5% реализации) и Айзейя Джо (2,1 из 5, 42,5% реализации), чья средняя статистика дальних бросков предпочтительнее.

Тем не менее Шэю, у которого худший показатель точных трехочковых в клатче среди одноклубников, настоятельно прививают мысль о том, что в него верят, что именно он должен решать судьбу «Оклахомы», будь то проход или дальний бросок.

И это видно всем, в том числе и букмекерам, у которых Гилджес-Александер идет на втором месте после Лилларда в качестве главного претендента на награду «лучший игрок клатча».

Преимущество: Гилджес-Александер

Лидерские качества и репутация вожака

Не нужно объяснять, что Гилджес-Александер является теневым претендентом на MVP этого сезона. Как минимум, из-за того, что Джоэл Эмбиид вряд ли проведет достаточно матчей, чтобы претендовать на награду, а Никола Йокич еще в концовке прошлого года показал, как расставляет приоритеты.

И вот здесь получается двойственный эффект.

Во-первых, никто не ждал, что «Оклахома» к середине сезона возглавит Западную конференцию, а их лидер будет третьим человеком в истории, кому удавалось выбивать больше 31 очка, 6 передач, 5 подборов и 2 перехватов. Когда Гилджес-Александер покидает паркет, показатели его команды ухудшаются на колоссальные 15 очков на 100 владений . Его всестороннее влияние на игру сопоставимо только с влиянием Николы Йокича: «Тандер» все еще одна из самых молодых команд в лиге, и управляет этим судном верная рука их разыгрывающего – при заоблачном проценте задействования он редко теряет мяч, отрабатывает еще и на своей половине, задает тон в концовках.

Во-вторых, никто не ждал, что кто-то из поколения Дончича сможет перехватить приз MVP у самого Дончича. Уже который год букмекеры анонсируют словенца в главных претендентах, и будет крайне эффектно, если Гилджес-Александер вот так появится как будто ниоткуда и заберет свое.

Кому-то может показаться, что Дончич смотрится в чем-то внушительнее канадца по статистике – у него 33,6 очка против 31,1, 9,3 передачи против 6,4, 8,5 подбора против 5,6, хотя и 61% true shooting против 64%, 5,1 потери против 2 . Словенец является лидером лиги по генерированию очков для своей команды во всей лиге, он проводит больше всех времени с мячом, является альфой и омегой для «Далласа» и прибавляет в самом важном для себя споре – в споре с самим собой, его эффективность и другие цифры еще подросли по сравнению с предыдущими годами.

Однако результаты команд и влияние на них со стороны обоих невозможно не учитывать в разговоре об MVP сезона. И здесь у Дончича просто нет контраргументов: «Мэвс» кое-как цепляются за первую восьмерку, у «Оклахомы», когда на площадке Гилджес-Александер – лучшая атака в истории и защита в топ-5 сезона .

И здесь невольно выходишь на более глобальные просторы. Сравнение Дончича с Гилджесом-Александером упирается в то, что сегодняшняя «Оклахома» – одна из самых жизнерадостных команд, которые мы только видели: недавнее интервью, где сразу несколько игроков столпились за лидером и помогали ему отвечать на вопросы, очень хорошо характеризует атмосферу внутри. Газетчики уже несколько сезонов донимали канадца обещаниями, что его вот-вот обязательно обменяют, так как он слишком опередил по возрасту своих одноклубников. И сейчас удивительно думать, что вся эта чушь подавалась с серьезными лицами еще относительно недавно. Гилджес-Александер не просто с какой-то невообразимой легкостью выжил в бесконечном сливании Сэма Прести и не позволил негативу себя зацепить, но и как будто воспитал младших товарищей под себя, заставил их повзрослеть раньше.

Не то чтобы это его сразу противопоставляет Дончичу.

Словенец – более породистая суперзвезда, который уже был чемпионом Европы и уже поиграл в финале конференции. Да, он показал, что его гелиоцентрический баскетбол обречен на неудачу против мощного соперника, но он же при этом показал, что его гелиоцентрический баскетбол заслуживает того, чтобы в него вкладывались и находили для него вспомогательные силы, а не ломали и не перекраивали.

Однако Дончич вместе с достижениями поднабрал и негативных примеров того, насколько своенравным и неприятным он может быть. Здесь и увольнение Карлайла, и ленивая защита, и нередкие эмоциональные вспышки…

Нельзя сказать, чтобы ему это мешало показывать выдающийся баскетбол. Но когда его сравниваешь с человеком, который в данный момент кажется едва ли не идеальным лидером?!

Преимущество: Ничья

Карьерные достижения

Несоразмерны. Просто по причине того, что до недавних пор Лука и Шэй были игроками разного калибра.

Дончича брали как европейского вундеркинда, чемпиона Евролиги, MVP сезона и «Финала четырех», человека, которому не понадобится никаких затяжных инкубационных периодов.

Собственно, так и вышло. Лучший новичок сезона-2018/2019, первая сборная лучших новичков, четырежды член первых сборных НБА, четырехкратный участник Матчей всех звезд, три захода в плей-офф, 28 матчей (все в старте), 365 матчей в регулярке (все в старте) за пять предыдущих сезонов. Дончич стал звездой до того, как пришел в НБА, и ему не потребовалось много времени, чтобы в лиге признали это, а «Даллас» понял, с кем связано дальнейшее будущее клуба.

Выбранный на том же драфте-2018 Шэй хоть и отыграл в 82 матчах регулярки в своем дебютном сезоне за «Клипперс», не сразу нашел место в лиге. Если бы не «Оклахома», рассмотревшая в разыгрывающем потенциального франчайза и отдавшая за него Пола Джорджа, вероятно, Гилджес-Александер и стал бы кем-то вроде Джорджа на минималках. В первый год он попал во вторую сборную лучших новичков, а вот дебюта на Матче всех звезд и включения в первую сборную лучших игроков НБА пришлось ждать до прошлого сезона.

В отличие от «Далласа», который тут же принялся экспериментировать с окружением Луки, чтобы не растерять ни одного года прайма словенца (а заодно не схлопотать запрос об обмене), «Тандер» годами готовили Шэя к роли лидера, попутно выменивая пики и плодотворно работая на драфте. Сегодняшняя форма Шэя и результаты «Оклахомы» позволяют предполагать, что Гилджес-Александер если не нагонит Луку, то не даст ему сильно оторваться по количеству наград и регалий.

Но пока у словенца солидный гандикап.

Преимущество: Дончич

Околобаскетбол и медийность

Шэй, впрочем, как и вся «Оклахома» – отрада не только для опухших от ожидания прогресса глаз болельщиков команды, но и для Адама Сильвера. Вместе с травматичными толстопузами, якшающимися с порнозвездами, и бряцающими оружием любителями блатной романтики на лигу снизошла целая команда адекватных, покладистых молодых людей. Они одеваются модно, но не вычурно (Джейлен Уильямс уважает нестареющую классику от Carhartt), ведут себя решительно, но не вызывающие, и вдобавок все это сопровождается положительным результатом на табло. Вот как должен выглядеть образец для нового поколения игроков НБА.

Гилджес-Александер олицетворяет собой этот стиль аккуратно отглаженного хипстера в дизайнерских шмотках, который эффектно выглядит, когда камера ведет его в замедленной съемке в момент прибытия на арену.

Даже его обувной контракт с Converse, поначалу воспринимавшийся как объедки со стола более именитых брендов, выглядит как нарочитый демарш модного бунтаря.

У Дончича, в отличие от Шэя, есть не только контракт с Jordan, но и именная линейка кроссовок, только вот это никак не влияет на его желание примкнуть к касте баскетбольных фэшн-икон, просто потому, что Дончич – раб своих желаний. Сигарета-другая, кальянчик, лишний вес, а с некоторых пор еще и какие-то потуги в прически «я у мамы Владе Радманович».

Все это выглядит смешно и мемно, а в совокупности с умопомрачительными трик-шортами с тренировок делает Дончича довольно вирусным персонажем в соцсетях.

И можно было бы сравнить его с Йокичем, чья повседневная невозмутимость и нарочитое желание дистанцироваться от медиа, сделали его звездой этих самых медиа. Но, в отличие от Джокера, чья будничная рутина в совокупности с незаурядностью на площадке и обеспечивает этот вау-эффект, Дончич феерит отрезками, чередуя гениальность с абсурдностью.

Будь он стабильнее и относись к игре так же профессионально, как это делает Йокич, Луке прощали бы даже самые несуразные выходки. А пока этого не происходит, лощеная сдержанность Гилджеса-Александера всегда будет смотреться выигрышней.

Преимущество: Гилджес-Александер

Эстетика игры

Шэй – старатель, Лука – самородок. И в этой правде нет ничего обидного. Тем более для того, чтобы самородок превратился в уникальное украшение, требуется много работы, а с этим и у самого Дончича, и у людей его окружающих не все в порядке.

Гилджес-Александер – это то, как вы хотите, чтобы играл каждый выпускник баскетбольной школы. Угловатость его движений компенсируется колоссальной самоотдачей. Широкий первый шаг и легкость в проходе соседствует с готовностью поделиться мячом, в случае если соперник будет успешно защищаться. Отшагивания, памп-фейки, неуловимое ускорение – разыгрывающий «Тандер» не любит контакт и, если его нагоняют в отрыве, предпочитает либо сбрасывать на партнеров, либо бить по тормозам и начинать позиционный розыгрыш. Адекватность, терпение, исполнительность. Вблизи кольца он выдает 1,38 очка и является единственным защитником в лиге, который добивается эффективности, которая больше соответствует Леброну, Яннису и Зайону .

Все то, что присуще Шэю, попросту отсутствует в баскетболе Дончича, который выбирается из сложнейших игровых ситуаций в соответствии с лозунгом Уилла Хантинга: когда дело касается решения теорем высшей математики, я могу просто сыграть. Дончич не ловит ритм игры, не развивает атаку, почти не отрывает ног от паркета, не подстраивается под соперников, наоборот, большинство своих действий словенец совершает, отталкиваясь от реакции защитников. Дончич играет на чувстве, на инстинктах и на наших нервах, когда начинает пререкаться с судьями.

Эта взбалмошность почти всегда входит в стоимость билета на действо с участием гения. Барышников отменял выступления в последний момент, Курт Кобейн выходил на сцену, исторгая гнусавое хлюпанье и отказываясь исполнять хиты, Дончич филонит в защите и покрикивает на судей и партнеров после собственных потерь. Зато, если шоу удается, зритель получает нечто, о чем он не мог мечтать и то, что, вероятно, никогда не повторится, а если и повторится, то уже в ином качестве и при других обстоятельствах. Такое умение невозможно натренировать. Им можно только обладать.

Преимущество: Ничья

Причины для хейта

Дончича очень просто недолюбливать.

Нет, я не к тому, что одаренные от природы люди вызывают зависть. По вполне объективным причинам, самой явной из которых является отношение к собственному таланту: потребительское, циничное, пренебрежительное. Чем более талантлив человек, тем сложнее ему понять, что талант необходимо развивать и отшлифовывать.

Игра дается Дончичу слишком легко, чтобы он мог привыкнуть к мысли, что когда-то это может прекратиться. Если же что-то не выходит, то виноваты судьи, партнеры, тренеры, болельщики, температура воды в Бледском озере. И вот это желание самоудалиться от проблем вызывает даже не ненависть, а непонимание. Как можно продолжать быть таким наивным и ленивым, как можно продолжать совершать одни и те же ошибки?

Всеобщему любимцу Шэю можно было бы попенять как раз за желание понравиться всем и вся или нарочитый перфекционизм, но давайте будем откровенны. При всех его заслугах и прогрессе мы понятия не имеем, что собой представляет нынешняя версия Шэя Гилджеса-Александера в плей-офф. А именно там недостатки и достоинства проступают особенно явно.

В качестве основного игрока «Тандер» он провел единственную серию первого раунда против «Хьюстона» в 2020-м, и там его бросало от 31 набранного очка до 4. В тот раз парадом командовал Крис Пол, которому аккомпанировали Данило Галлинари и Стивен Адамс. Шэй был на правах созревающего таланта, и внимания ему уделяли ощутимо меньше, чем это будет в этом году. Так что причин для хейта канадца попросту нет.

Пока что.

Даже сейчас на упреки, что он получает слишком много фолов и судьи не дают против него защищаться, он отвечает в своем стиле – кратко и изящно: «Меня обсуждают не за мои комментарии после игры».

Преимущество: Гилджес-Александер

Международная значимость для глобализации НБА

В период, когда обсуждение того, кто же на сегодня является лицом НБА, звучит чуть ли не как угроза международной безопасности США, приходится выбирать меньшее из зол. И если Гилджес-Александер в ближайшее время докажет, что он тот самый золотник, который мал, да дорог, то его стоимость возрастет еще больше.

Лука, безусловно, талант, который подкрепил свою международную значимость победой на Евро, но с тех пор много воды утекло, а дальнейшие его поездки на крупные турниры заканчивал не только бесславно, но и скандально.

Гилджес-Александер, наоборот, на недавнем чемпионате мира провернул поколенческую аферу, в рамках которой обыграл сборную США, завоевал бронзу и самым непосредственным образом помог сборной Канады отобраться на Олимпиаду впервые с 2000 года. И вот этот результат отлично укладывается в целую череду заявлений НБА, начиная от расширения лиги за счет канадских клубов, открытия там тренировочных лагерей и школ, популяризации баскетбола, победы «Торонто» в чемпионате и всего прочего.

При этом если Лука стопроцентно европейский продукт, то Шэй – пример универсализма не только интернационального, но и универсализма системы развития и подготовки. Как-никак, а свой единственный год в студентах он отыграл за престижнейший «Кентукки». То есть подходит под определение глобализации по всем стандартам – как международным, так и американским.

Ну и любопытно будет посмотреть, что станется с мировой популярностью разыгрывающего «Тандер», если на Олимпиаде Канада выступит удачно. А такое весьма вероятно, уж точно вероятнее успеха Словении, у которой, в отличие от канадцев, прекрасного будущего не просматривается. После ухода Горана Драгича уже сложно представить, что за время карьеры Дончича словенцы смогут хоть бы претендовать на место в тройке лучших европейских сборных.

Преимущество: Гилджес-Александер

Фото: Gettyimages.ru/Rich Storry, Rodolfo Molina/Euroleague Basketball, Michael Reaves, Joshua Gateley; AP Photo/LM Otero; Instagram/lukadoncic