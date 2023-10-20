НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?

Кардашьян + НБА = судьба, от которой не уйдешь.

Вот и настал крах всех тех, кто изобретал каверзные остроты, комментируя замысловатые взаимоотношения представительниц семейства Кардашьян и баскетболистов НБА. Оказывается, все эти разнообразные романы с игроками, бесчисленные бульварные сплетни и драматические расставания были не чем иным, как камуфляжем и частью чего-то гораздо большего и значимого.

Все это время женщины-вамп из клана Кардашьян скрупулезно изучали анатомические подробности строения тел баскетболистов, дабы затем учесть их особенности при создании линии корректирующего нижнего белья под названием SKIMS, которая в свою очередь недавно стала официальным партнером НБА.

Вы ведь то же самое подумали, когда прочитали новость об этом, правда?

Да, Кардашьян снова донимают НБА, но на сей раз по-крупному

А теперь серьезно, поскольку иначе просто невозможно, когда речь идет о 4 миллиардах долларов, а именно столько стоит бренд SKIMS, находящийся в ведение Ким Кардашьян. Важно понять, что при всей ее медийности и ресурсах сам проект достиг подобной отметки всего за четыре года.

Первую коллекцию сэмплов под названием «Kimono» Ким представила в июне 2019-го. Тогда еще миссис Уэст сама настаивала на том, что серия изделий телесного цвета, повторяющих силуэт ее тела, не полноценная модная линейка, а лишь проба пера и вообще проект «для себя».

Правда, почти сразу выяснилось, что когда количество подписчиков в твоих соцсетях исчисляется тремя сотнями миллионов, работать «для себя» получается не очень. На светскую львицу мгновенно посыпались предложения о коллаборациях, партнерстве, помощи и всем том, за счет чего инициативные граждане рассчитывали попиариться.

Уже в августе бренд сменил название на SKIMS: модные спецы посчитали заигрывание названия «Kimono» с именем Ким слишком очевидным и незатейливым. А в сентябре выпустил первую официальную коллекцию.

В следующие два года бренд не только опутал сетью магазинов крупнейшие города США, но и стал официальным партнером женской американской сборной по водным видам спорта, поехавшей на Олимпиаду. Многие уже тогда отметили, что SKIMS, по сути, встали в один ряд с Nike и Polo Ralph Lauren, традиционными спонсорами американских олимпийцев.

Дальше были коллаборация с Fendi, запуск линейки купальников и попадание в сотню самых влиятельных компаний-2022 по версии журнала TIME. В июле 2023-го бухгалтерский отдел SKIMS сообщил, что выручка за последний год составила 270 миллионов, что и позволило пробить ту самую отметку в 4 миллиарда.

Отметить это дело Кардашьян решила долгожданным запуском линии мужской продукции. Ради такого богоугодного дела на презентацию подтянули находящегося в состоянии постоянного трансфера между карнавалами и футбольной карьерой Неймара, главную надежду всех фермеров Оклахомы Шэя Гилджеса-Александера и чуть менее талантливого, чем его брат Джоуи, но более фотогеничного защитника клуба НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс» Ника Босу.

Как позже прояснилось, это было только прелюдией.

На днях Кардашьян, соучредитель и исполнительный директор SKIMS Йенс Греде и комиссионер НБА Адам Сильвер хмуро пофотографировались на фоне Бруклинского моста, а заодно объявили о совместном партнерстве бренда и лиги. Отныне SKIMS станут официальным поставщиком нижнего белья для команд НБА, женской НБА и баскетбольных сборных США. Иными словами, кто поедет на парижскую Олимпиаду в составе национальной команды, мы еще не знаем, зато в курсе, в чем они поедут.

По деньгам ничего не известно, но об определенном профите можно говорить уже сейчас

Собственно, помимо объявления о сотрудничестве, стороны не представили никакой конкретики. Ким заявила о том, что неимоверно счастлива наконец-то оказаться частью НБА, да и Адам Сильвер в характерной для себя манере вместо четких ответов на понятные вопросы предпочел напустить тумана с душком. С его слов взаимодействие с брендом, помимо предоставления продукции, будет выражено в сопричастности SKIMS к Матчу всех звезд и межсезонному турниру НБА.

Несмотря на пространность анонса и некоторое количество людей, которым в силу возраста, ностальгии или других причин, сложно понять смысл всего произошедшего, стоит признать, что сделка – на каких бы условиях она ни была согласована – вполне соответствует духу своего времени.

В колонке Forbes это нехитрое заключение попытались облечь в цифры, ссылаясь на то, что 43% потребителей пробуют новую продукцию (созданную усилиями двух крупных брендов), если до этого доверяли хотя бы одному из создателей. Там же идет упоминание того, что 55% покупателей с большим удовольствием тратят на бренды, демонстрирующие приверженность разным социальным группам и гендерной экологичности (производящие продукцию для мужчин, женщин и далее по списку).

С запуском мужской линейки SKIMS как раз лихо залетают в обе категории, предлагая широчайший ассортимент размеров и форм.

И все эти цифры можно было бы так и оставить в категории экономических прогнозов, но ведь на протяжении последних нескольких лет НБА активно выступает за разнообразие в среде болельщиков. Матчи, подчеркивающие внимание и уважение лиги к испаноговорящей аудитории, армии и флоту, работе фондов по борьбе с раковыми заболеваниями... Поводы множатся с каждым годом, и каждому из них сопутствует отдельный антураж, который в свою очередь становится великолепной маркетинговой площадкой для чего угодно.

К тому же интегрировать такой продукт, как нижнее белье, в НБА, на самом деле, отнюдь не какая-то новаторская и невыполнимая задача. Баскетболисты имеют богатую историю подобного сотрудничества.

Майкл Джордан на протяжении почти 30 лет, начиная с 1989-го года, представлял фирму нижнего белья Hanes. Длительность сделки на ранних стадиях заключения контракта во многом была обусловлена тем, что фирма с многолетней историей базируется в Северной Каролине, которая одинаково дорога как бренду, так и Джордану со всем его семейством.

Случай Джордана совсем не эксклюзивный. Защитник «Клипперс» Расселл Уэстбрук выступал в качестве модели для бренда нижнего белья Kings & Jaxs.

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг – вместе со своими флюидными религиозными убеждениями и пристрастием к шаманизму – тоже не остался в стороне и выпустил именную линейку совместно с компанией PSD. Для особо интересующихся – да, трусы с изображениями фараонов и пентаграмм тоже есть.

Так что выход SKIMS на новый рынок и новую аудиторию выглядит многообещающим. Что касается НБА, то для нее в свете необходимости продать права на трансляции подороже, крайне важно быть на слуху. Поэтому упоминание аббревиатуры лиги в одном предложении с фамилией Кардашьян уже немалое подспорье. И если только имиджевые дивиденды сулят НБА рост внимания аудитории, то что будет дальше, когда эта самая прибыль начнет вырисовываться в количестве конкретных дензнаков, можно только догадываться.

Фото: Gettyimages.ru/Dimitrios Kambouris/WireImage for SKIMS, Kevin Mazur; psdunderwear.com; amazon.ca; prestigeonline.com