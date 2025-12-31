1

Ник Янг: «Лейкерс» – лучшие среди дерьмовых команд лиги»

Ник Янг раскритиковал игру «Лейкерс».

«Лейкерс» идут в шестерке лучших на Западе НБА с результатом 20-10 и 5-5 в последних 10 матчах.

«Лейкерс» – лучшие среди дерьмовых команд лиги на данный момент. Когда они встречаются с действительно интересными командами, они выглядят реально плохо. Против тех, кто может доставить им проблемы. «Хьюстон», «Оклахома» и тому подобные. «Лейкерс» не дотягивают до их уровня.

Есть критерий, который отделяет их от претендентов на титул. Все в составе лучших команд четко понимают свое место и задачи. Знают, кто звезда, кто будет брать на себя броски в ходе матча и в ключевые моменты», – заявил бывший баскетболист Ник Янг на подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
