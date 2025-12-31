Руи Хатимура должен вернуться на паркет в начале следующей недели

Руи Хатимура пропустит еще два матча.

По словам главного тренера Джей Джей Редика, форвард «Лейкерс» Руи Хатимура пропустит еще 2 матча и должен вернуться в состав команды в начале следующей неделе. У баскетболиста проблемы с правой икроножной мышцей.

В нынешнем сезоне форвард провел 27 матчей, набирая в среднем 12,7 очка и 3,8 подбора за 32,5 минуты на паркете.