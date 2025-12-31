0

Руи Хатимура должен вернуться на паркет в начале следующей недели

Руи Хатимура пропустит еще два матча.

По словам главного тренера Джей Джей Редика, форвард «Лейкерс» Руи Хатимура пропустит еще 2 матча и должен вернуться в состав команды в начале следующей неделе. У баскетболиста проблемы с правой икроножной мышцей.

В нынешнем сезоне форвард провел 27 матчей, набирая в среднем 12,7 очка и 3,8 подбора за 32,5 минуты на паркете.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Дэйва Макменамина
logoЛейкерс
logoНБА
logoДжей Джей Редик
logoРуи Хатимура
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руи Хатимура пропустит матч с «Детройтом»
вчера, 19:17
Остин Ривз не вышел на вторую половину матча против «Хьюстона» из-за боли в икроножной мышце
26 декабря, 04:40
Джексон Хэйс усугубил травму левого голеностопа и отыграл только 5 минут в матче с «Финиксом»
24 декабря, 10:18
Главные новости
НБА. «Лейкерс» крупно уступили «Детройту», 68 очков от Эмбиида и Макси на двоих помогли «Филадельфии» победить «Мемфис» и другие матчи
10 минут назадLive
Тобайас Харрис выбыл в 1-й четверти матча с «Лейкерс» из-за растяжения связок тазобедренного сустава
14 минут назад
Ник Янг: «Лейкерс» – лучшие среди дерьмовых команд лиги»
31 минуту назад
Седрик Кауард оформил крупный дабл-дабл (28+16), обновив личные рекорды по очкам и подборам
сегодня, 05:20Видео
Джа Морэнт набрал 40 очков в проигранном матче с «Сиксерс»
сегодня, 05:02Видео
68 очков Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси на двоих помогли «Филадельфии» справиться с «Мемфисом»
сегодня, 04:59Видео
Кристапс Порзингис вернется на площадку после 10-матчевого отсутствия
сегодня, 04:48
Джейлен Грин получил штраф в 25 тысяч за нецензурную лексику в прямом эфире
сегодня, 04:38
Трехочковый Ви Джей Эджкомба принес «Филадельфии» победу над «Мемфисом» в овертайме
сегодня, 04:20Видео
Джош Гидди пропустит несколько недель из-за растяжения задней поверхности левого бедра
сегодня, 04:10
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Реал» взял верх над «Мурсией», «Уникаха» справилась с «Ховентудом» и другие результаты
вчера, 22:06
Якуп Секизкок покинул пост главного тренера «Галатасарая»
вчера, 21:01Фото
Еврокубок. «Будучность» обыграла «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:22
Чима Монеке: «Для Тайрика Джонса лучший вариант – уход из «Партизана»
вчера, 19:48
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» выиграл у «Марусси»
вчера, 18:54
Крис Силва достиг соглашения о переходе в «Фенербахче»
вчера, 16:28
Кэмерон Тэйлор: «Мы в Евролиге не для того, чтобы просто играть. Мы здесь, чтобы бороться за титул»
вчера, 15:54
Крис Силва признан MVP группового этапа Лиги чемпионов
вчера, 15:10Фото
Джанмарко Поццекко – основной претендент на пост главного тренера «Галатасарая»
вчера, 14:39
Кевин Пантер – MVP Евролиги по итогам декабря
вчера, 14:12Фото