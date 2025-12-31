Тобайас Харрис выбыл в 1-й четверти матча с «Лейкерс» из-за растяжения связок тазобедренного сустава

Тобайас Харрис не доиграл матч с «Лейкерс».

Форвард «Детройта » Тобайас Харрис выбыл из строя в первой четверти матча против «Лейкерс ». Харрис отыграл 6 минут, набрав 7 очков (2 из 2 с игры, 1 из 1 трехочковых, 2 из 2 с линии).

Клуб сообщил о растяжении связок тазобедренного сустава.

Харрис набирает 13,4 очка, 4,6 подбора и 2,5 передачи за 27,4 минуты в среднем в этом сезоне.