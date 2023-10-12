Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Каждый год начало очередного сезона НБА вынуждает ведущие спортивные сайты превращаться в своеобразное подобие Tinder. Серьезные издания скрупулезно ранжируют лучших игроков лиги в соответствии с ими же заданными критериями, попутно убеждая всех и каждого что именно эти стандарты и являются единственно верными. Процедура, с одной стороны, изнурительная, с другой, необходимая: что-то типа работы смотрителя маяка. Должен ведь кто-то следить за изменениями общих настроений в лиге.

Пул лидеров редко подвергается серьезным изменениям, только если не происходит каких-то тектонических изменений. А они грядут. И связаны они напрямую с человеком, который на протяжении последних 20 лет олицетворял собой НБА. Как бы мы ни восхищались долголетием и живучестью Леброна, в последнее время он все чаще дает поводы для переоценки своего положения в нынешней системе координат НБА. И перед началом этого сезона многие специалисты решили обойтись без сантиментов в попытках определить кем является Леброн для сегодняшней лиги.

Критерии оценки совершенно разные, но все они не в пользу Джеймса

Не важно, идет речь о fantasy лиге (ESPN), полноценном едином рейтинге от CBSSports или The Ringer, сложносочиненной системе с делением на подгруппы от спецов из The Athletic – все аккуратно сдвигают Джеймса в конец или за пределы десятки лучших игроков НБА. Мотивы подобных решений – возраст и… неизвестность.

Вот как аттестует Джеймса CBSSports, у которых Леброн с прошлогоднего седьмого места упал аж на двенадцатое.

«Трудно сказать, что больше поражает: то, что Леброн оказывается за пределами топ-10 впервые с тех пор, как он был новичком, или то, что на определенном отрезке чемпионата он с легкостью может вернуть себе место в элите. Если вспомнить, то в декабре, с момента травмы Энтони Дэвиса, Джеймс на протяжении 23 матчей показывал выдающуюся статистику – 33 очка, 8 подборов, 7 передач в среднем за игру. Кто знает, что было бы, не получи он в феврале травму. Пока Леброн был здоров, он все так же ассоциировался с одной из самых значимых фигур в этой лиге, которой являлся последние двадцать лет. Но тускнеющая звезда, в виде которой он предстал в финале Западной конференции, была далека от своих лучших результатов », – пишет автор портала Сэм Куинн.

Для особо интересующихся, из первой десятки рейтинга CBSSport Леброна поочередно высадили: Никола Йокич, Яннис Адетокумбо, Стеф Карри, Лука Дончич, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тэйтум, Девин Букер, Джимми Батлер, Дэмиан Лиллард и Шэй Гилджес-Александер.

Портал The Ringer поместил Леброна на то же самое двенадцатое место, но в качестве основной причины падения Джеймса в рейтинге называет не его возраст, а смену игрового стиля, который уже не позволяет рассматривать его как самостоятельно и полноценную звезду, способную тянуть в соло.

Видимо, по этой же причине одиннадцатое место бригада Билла Симмонса закрепила за Энтони Дэвисом.

«В свои почти 40 лет Леброн изменил стиль, чтобы максимально использовать свои сильные стороны. Он больше не тот игрок, который в состоянии сочетать сверхъестественную резкость с мощью прыжка, благодаря которым он мог завершать атаки над кольцом против любой защиты. Сейчас он бросает меньше, чем когда-либо .

Нынешний Леброн играет в более универсальном стиле, чаще использует заслоны, концентрируется на роли созидателя и не гнушается атаками из-за дуги.

Но в тех матчах, когда у него не идет бросок, он по привычке продолжает атаковать вместо того, чтобы довериться Энтони Дэвису. В прошлом доминирование Леброна вынуждало игроков вроде Криса Боша и Кевина Лава исполнять второстепенные роли. Сейчас же очевидно, что в отдельных матчах приоритет должен отдаваться игре через Дэвиса.

В прошлом чемпионате было много примеров, когда в отсутствии Дэвиса, Леброну приходилось играть на позиции центрового в маленьких пятерках, и он великолепно справлялся с этими обязанностями. Увы, того же самого нельзя сказать о его обороне на периметре. Это неудивительно, учитывая невероятный пробег его тела и хроническую травму паха.

Играя в более глубокой лиге с телом, накапливающим травмы, Джеймс уже не является тем феноменальным игроком, которой когда-то мог привести свою команду к пятидесяти победам и борьбе за титул. Тем не менее, он все еще достаточно хорош, чтобы стать лучшим игроком в команде претендующей на титул, если рядом с ним будет помощь в виде Дэвиса и игроков скамейки», – резюмирует Кевин О’Коннор.

Надо сказать, что список The Ringer вообще выглядит если не надуманным, то, мягко говоря, специфичным. Особенно из-за наличия гражданина из «Клипперс», который лечился на протяжении всего прошлого сезона. Вот как выглядят места с первого по десятое: Йокич, Карри, Яннис, Дюрэнт, Эмбиид, Тейтум, Дончич, Кавай, Джимми Батлер, Девин Букер.

Единственное место в интернете, где Леброн упал, но не так сильно, чтобы вывалиться из Топ-10 – это, естественно, ESPN, где продолжают ковать наследие «Короля» вопреки здравому смыслу.

«Прошло уже 10 лет с тех пор, как Джеймс вернулся в «Кливленд», предположительно с тем, чтобы взвалить часть груза на плечи Кайри Ирвинга и Кевина Лава. В «Кэвз» этого так и не случилось, так как Джеймс, очевидно, был номером 1. Не произошло этого и в Лос-Анджелесе. Позволит ли молодой костяк команды в лице Остина Ривза и Руи Хатимуры сделать так, чтобы Джеймс стал частью системы, а не просто системой?

Можете списывать его на собственный риск. Как Джеймс уже говорил, когда задумался о завершении карьеры после вылета от «Наггетс»: «Я все еще лучше, чем 90% игроков в НБА… может быть, даже лучше, чем 95% игроков». Если он добавит пятый титул к своему резюме, он не только докажет, что является лучшим в современной НБА, но и лучшим на все времена ».

The Athletic, решивший ввести групповую классификацию (Tier), внутри которой так же есть деление на категории «А», «В», «С» все-таки уважил старика, правда, стоит иметь в виду то, какими стандартами авторы руководствуются при создании рейтинга.

«Tier 1» – суперзвезды без всяких «но» и «если».

«Tier 2» – все очень запутано.

«Tier 3» – крепкие франчайзы, но не звезды и не суперзвезды.

«Tier 1» включает в себя всего шесть игроков, причем только три из них проходят под литерой «А»: Яннис, Карри и Джокер (именно в таком порядке). Людьми «чуть похуже» оказались Дюрэнт, Дончич и Эмбиид. Что же до Леброна, то он первенствует во второй корзине, где расположились игроки с седьмого по восемнадцатое место.

Вот как выглядит полная картина.

«Tier 2A»: Леброн, Девин Букер, Джейсон Тейтум, Джимми Батлер, Кавай Леонард.

Tier 2B»: Энтони Дэвис, Джа Морэнт, Дэмиан Лиллард.

Tier 3C»: Джамал Мюррей, Джеймс Харден, Шэй Гилджес-Александер, Пол Джордж.

Я не самый большой поклонник Джеймса, но как по мне The Athletic наиболее емко и точно описал причину, по которой Леброн все еще игрок уровня топ-10, но довольно быстро может лишиться этого статуса.

«Джеймс по-прежнему способен быть необыкновенным игроком «в любом матче». Другое дело, что «любой» – это не «каждый» и уже достаточно давно не «большинство». Наибольший и самый заметный спад в игре Леброна произошел в обороне, где его уровень концентрации на мяче и интенсивность опеки колеблется от удобоваримого до разочаровывающего на протяжении большей части сезона. В удачном для себя матче он все еще способен усилить оборону, но его латеральная скорость совершенно очевидно уже не та, что была раньше », – четко расписал Сэт Партноу.

Именно эта оценка кажется если не самой, то близкой к адекватной. Хотя есть и другие мнения.

Джеймс не лучший игрок даже на своей позиции

Можно было бы заменить формулировку «лучший» на «влиятельный», но тогда подобные рейтинги грозили бы ввергнуть их создателей в бездну абстрактных критериев, граничащих с субъективными домыслами.

Сайт Hoopshype, приспустивший Леброна в общем рейтинге аж на шестнадцатое место (помимо все тех же, выше Леброна оказались Кавай, Энтони Эдвардс, Гилджес-Александер, Джа Морэнт) с тем же единодушием вписал его в пятерку лучших легких форвардов. Хотя, будем откровенны, из квартета Тейтум, Дюрэнт, Батлер, Кавай только с первыми двумя местами сложно спорить.

Собственно, и авторы оставляют за собой право на ошибку, метко подмечая, что, во-первых, разблюдовка по позициям в современном баскетболе стала весьма условной, и, во-вторых, очень многие «легкие форварды» выступают пусть и не на выдающемся, но на стабильно высоком уровне. Причем все они достаточно молоды. Ингрэм, Франц Вагнер, Скотти Барнс, Беннедикт Матурин, да даже Эндрю Уиггинс. Ни у кого из них нет регалий Леброна, но на данном этапе они выступают ярче и главное ровнее. Что и заставляет некоторых специалистов отдавать им предпочтение.

Авторы и сами готовы к фиаско: «Если Джеймс сможет вернуть себе бросок (он реализовывал только 32,1% трехочковых по регулярному сезону, 26,4% - в плей-офф, где получил 0-4 в финале конференции), то его место в этом рейтинге будет выглядеть очень плохо».

Той же самой пятой строчкой в рейтинге лучших легких форвардов НБА, Леброна маркирует и Yahoo Sports. Их версия выглядит следующим образом: Тейтум, Кавай, Джимми Батлер, Лаури Маркканен и Джеймс. Доводы все те же: нарастающее количество травм, отсутствие стабильности, необходимость специфического окружения для того, чтобы прятать огрехи Джеймса в защите .

Претензии обоснованные, но не обнуляющие один очевидный вывод.

Джеймс задал высочайший уровень стандартов, и теперь малейшее несоответствие кажется неминуемым спадом

28+8+6 в 55 матчах чемпионата (в среднем по 35,5 минуты игрового времени) в 38 лет. Это показатели Леброна за прошлый год. В 1999-м Карл Мэлоун получил титул MVP со статистикой 23 очка, 9 подборов, 4 передачи. В укороченном из-за локаута сезоне он сыграл в 49 матчах.

Для великого «джазмена» это был последний громкий выхлоп, мы же по-прежнему продолжаем перечислять рекорды, которые в грядущем сезоне может побить Джеймс, а букмекеры принимают ставки на то, прибавит ли он к своим трофеям еще одно звание лучшего игрока регулярки. Всей карьерой Леброн воздвиг монумент нерушимого и безупречного игрока, и теперь, когда он потихоньку начинает покрываться пылью времен, а его сияние тускнеет, многие спешат объявить о том, что форвард уже не тот. Да, это правда, но не стоит драматизировать и засовывать Леброна под игроков, которые, по сути, без Джеймса и не состоялись бы (Энтони Дэвис знает, о ком я).

Безусловно, в какой-то степени нынешний Леброн – это живой памятник самому себе, наличие которого автоматически определяет претензии команды на чемпионство. И отчасти справедливо.

Ведь подавляющее большинство этих рейтингов составлено на основе выступлений Джеймса в прошлой регулярке, но именно в плей-офф, где матчей меньше, а их цена выше, наличие такого игрока, как Леброн может стать козырным фактором. Да, «Денвер» вынес «Короля» и его свиту в финале конференции всухую, но Мюррей и Йокич тогда сыграли на историческом уровне, который, не исключено, уже никогда не смогут превзойти. Отчасти та серия и является доказательством того, что если и можно уверенно побеждать престарелого Джеймса, то для этого необходимо показывать лучший баскетбол в своей жизни .

И недаром составители рейтингов стараются избегать четких формулировок, потому что прекрасно понимают, Джеймс по-прежнему остается Джеймсом. Совершенно точно не лучшей версией себя, но и она способна на многое, хотя бы исходя из желания побить все те многочисленные рекорды, которые нависают над ним перед началом каждого сезона. Леброн – не лучший игрок лиги и не лучший ее форвард, он один из самых обсуждаемых и рейтинговых спин-оффов НБА. Отдельный сериал, последние сезоны которого традиционно слабее самых первых, но это не значит, что мы потеряли к нему интерес и нам наплевать на то, чем же все это закончится.

Наоборот.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Ethan Miller