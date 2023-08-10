А еще боится клоунов.

Джейлен Браун – удивительный игрок. Один из лидеров клуба НБА с огромной фанбазой, в инфополе он всплывает эпизодически, в качестве бонуса для обсуждения чего-то другого. «Бостон» готовит обмен – значит, в авоську будут паковать Брауна. «Селтикс» слили серию «Хит» – так это криворукий Браун утопил команду своими потерями. Удивительно, но даже после выдачи Джейлену крупнейшего контракта в истории НБА, обсуждали не столько игру и ее соотношение с суммой в 304 миллиона, сколько влияние этого контракта на других игроков.

А между тем, 26-летний форвард «Бостона» – отнюдь не типичный представитель новой волны звезд НБА.

Браун – смышленый парень

Многие профессиональные спортсмены не слишком серьезно относятся к учебе. Квотербек НФЛ Кардел Джонс сразу же после драфта-2016 высказал мнение по поводу критики в свой адрес, вызванной низкой успеваемостью.

«Я пришел в НФЛ не для того, чтобы быть в школе. Учебные занятия бессмысленны», – провозгласил Джонс.

Судя по всему, играл Джонс так же, как учился. В НФЛ он продержался два неполных сезона.

Браун не такой. Выступления за команду одного престижнейших калифорнийских университетов Беркли никак не ограничивали его стремления к новым знаниям. В рамках дополнительного семестра он прослушал курс по культурологии спорта. За год учебы в университете научился бегло говорить по-испански, а сейчас упражняется в изучении основ арабского языка.

Однако стремление Брауна расширять кругозор вызывает энтузиазм далеко не у всех.

«Чрезвычайно образованный юноша. На первом курсе он посещал занятия для аспирантов, хотя это было не обязательно. Он из тех людей, которые стремятся понять суть вещей и проявляют любопытство ко всему. Это здорово, но вместе с тем такой интеллектуальный багаж может отпугнуть некоторые команды. Он непременно будет задаваться вопросами, «почему вы делаете так, а не так». В этом нет ничего плохого, но тренерам старой школы не нужны парни, которые задают вопросы и подвергают сомнению их авторитет», – так оценивал Брауна анонимный менеджер НБА перед драфтом-2016.

Джейлен не доверял агентам, а спрашивал совета у ветеранов НБА

Пятилетний контракт на 304 миллиона долларов, наделавший столько шума, для Брауна выбил Джейсон Глушон, который также представляет интересы Дрю Холидэя и Эла Хорфорда. Но Глушон появился в профессиональной жизни Брауна не сразу.

На драфт Браун выходил руководствуясь советами пула заслуженных ветеранов, куда входили легенда НБА Айзейя Томас и выпускник университета Калифорнии в Беркли Шариф Абдур-Рахим. Все же хорошо, что Браун в итоге вверил свою судьбу в руки профессионала. Сомневаюсь, что Айзейя Томас сумел бы добыть для Джейлена супермаксивальное соглашение.

Круг спортивных интересов Брауна не ограничивается баскетболом

Увлечение звезд НБА старым-добрым европейским футболом уже ни для кого не диковинка. Кобе обожал «Милан», Джимми Батлер млеет от ПСЖ, Стив Нэш с пеленок болеет за «Тоттенхэм», а если продолжить перечисление предпочтений, то текст перекочует в футбольный раздел.

Браун – из той же породы. Игрок «Селтикс» без ума от «Барселоны». Следит за матчами Ла Лиги, активно реагирует на успехи и неудачи клуба в соцсетях, посещал стадион и искренне досадовал, когда Месси вместо возвращения на «Камп Ноу» уехал в МЛС.

Но интересы Брауна не замыкаются на одном лишь футболе. Ответьте на вопрос – как выглядит среднестатистический капитан школьной сборной по шахматам? Так вот Браун был одним из лучших шахматистов школы, продолжил шлифовать свое мастерство в университете и до сих пор остается большим поклонником одной из самых древних и увлекательных игр. Баскетболист был приятно удивлен, когда журнал SLAM предложил Джейлена проиллюстрировать его любовь к шахматам на обложке издания.

«Шахматы – одна из лучших вещей, которым я научился в детстве. Я начал играть примерно в четыре года. Это учит вас быстро принимать решения. И это определенно школа жизни. Существует миллион различных способов сыграть в шахматы. В жизни можно принять миллион различных решений. Большую часть времени, когда я играю в шахматы, мне нравится играть против самого себя. В жизни это ваш самый большой противник: вы сами», – философствует Браун.

У Джейлена контракт с adidas, но любимыми кроссовками остаются Asics

Сколько раз мы слышали от баскетболистов об их нелимитированной любви к лимитированным релизам «джорданов», к коллаборациям спортивных брендов с домами мод, к прочим проявлениям современной фэшн-индустрии. Браун не столь избирателен, хотя может позволить себе любую модель из каталогов adidas, с которым у игрока спонсорское соглашение. Кричащим новинкам он предпочитает неброский комфорт, в особенности это касается кроссовок Asics, которым игрок признавался в любви в первые годы своей профессиональной карьеры.

Мама Брауна называет сына «Старик»

Панибратское обращение вошло в обиход мамаши Браун еще со времен, когда Джейлен был школьником. В старших классах Джейлену подарили Xbox, он с благодарностью принял подарок, чмокнул маму, а на следующий день вернул приставку в магазин. Когда Мишелль Браун поинтересовалась мотивами поступка сына, Джейлен сказал, что не играет в видеоигры, а деньги вернул маме.

«Это необычно. Парню 19 лет, а он часами просиживает с книжками, играет в шахматы и настольный теннис. В общем, ведет себя по-стариковски. Поэтому я и стала обращаться к нему «Эй, старик». Я говорю это любя, а он смеется и считает забавным. Мы отлично понимаем друг друга, я очень горжусь своим сыном. Просто таким образом подначиваю его», – раскрывает небольшие семейные тайны мама Брауна.

Браун считал себя интровертом и всячески боролся с этим

Спокойный нрав, подчеркнутая воспитанность и желание слушать собеседника, а не вступать с ним в диалог, на определенном этапе стали для Брауна обузой.

«Нет ничего плохого в том, чтобы быть тихим и задумчивым. Но в коллективе, где очень многое завязано на коммуникации, как на площадке, так и за ее пределами, ты должен адаптироваться. Реалии сегодняшней жизни таковы, что если ты будешь вести себя тихо, про тебя просто забудут. Поэтому мне пришлось научиться красноречию и общительности», – заключает Браун.

Одним из способов стать более публичным и открытым для Брауна стала должность вице-президента профсоюза игроков, которую он занял в 22 года. Джейлен стал самым молодым игроком, занимавшим этот пост.

Но одно дело вести переговоры и общаться с людьми на понятные тебе профессиональные темы, и совсем другое – выступать перед незнакомой аудиторией с темой, которая является для тебя новой. Браун не спасовал и перед таким вызовом. Игрок «Селтикс» выступил в роли спикера в медиа-лаборатории Массачусетского технологического университета, где обсудил со студентами влияние соцсетей и медиа.

«Я только что закончил читать книгу Дзеи Ито «Удар хлыста: как выжить в нашем быстром будущем». Он директор медиа-лаборатории Массачусетского технологического института. Я уже выступал там раньше и теперь вновь пообщаюсь со студентами. Мы будем говорить о том, как сохранить индивидуальность, сделать свою жизнь структурированной, но не структурной.

Одна из тем книги – это превосходство над властью. Большую часть времени мы принимаем стандартные позиции, а не проявляем творческий подход к тому, что нас окружает. Должен быть нисходящий тип лидерства – например, муравьиная матка является самой важной особью, но на самом деле королева и рабочие муравьи одинаково важны. Все нужны друг другу, чтобы стая выжила.

Это перекликается со всем в нашей жизни. Со спортом в том числе. Есть тренеры, которые игнорируют советы опытных помощников, просто чтобы подчеркнуть свое место в иерархии. Я понимаю принцип лидера и последователя, и не отрицаю, что он работает, но он должен работать с обеих сторон. Если лидер и последователь работают вместе, получают информацию друг от друга, используют ресурсы друг для друга, это создает лучшую среду для экспериментов, неудач и, как следствие, роста. Роста без ошибок не бывает», – рассказал Браун журналу GQ.

Браун боится клоунов, но неохотно говорит об этом

Подобную особенность не назовешь уникальной, но Браун ею и не козыряет, скорее, наоборот. В одном из интервью, когда его попросили подтвердить эту информацию, игрок стушевался.

«Кто вам сказал, что я боюсь клоунов? Мне бы не хотелось это комментировать. Скажу лишь, что отношусь к ним с опаской. Я не понимаю, как люди, видевшие фильм «Оно», могут называть его забавным. Клоун с клыками, рыжими волосами, огромными глазами и паранормальными способностями? О, черт. Разве клоуны не выводят вас из себя одним своим видом? Тот факт, что некоторые серийные убийцы работали клоунами или примеряли на себя костюм клоуна никого не беспокоит? Меня это точно беспокоит», – признался Браун.

Джейлен предпочитает растительную пищу, но не называет себя вегетарианцем

Браун, как и большая часть современных спортсменов, педантично относится к рациону. Но в отличие от многих, он не кичится кулинарными предпочтениями и не торопится причислить себя одной из многих каст со строгими пищевыми правилами и предписаниями.

«Мне не нравится навешивать на себя ярлыки, которые ограничивают человека и его желания. Да, мне действительно нравится вегетарианская еда. Почти все лето я питался такой едой, стараюсь продолжать в том же духе. Но недавно я был в гостях у бабушки, и она приготовила свою фирменную запеченную курицу. Она бы просто не приняла мой отказ, да и сам я был рад отведать ее домашнюю кухню.

Я за то, чтобы пробовать что-то новое, не нужно ограничивать себя, только потому что так модно или соцсети подталкивают вас к этому. Вегетарианство – это круто, но в то же время мне нравится разнообразие национальных кухонь и методов готовки. Один из моих любимых ресторанов – ZaZ, заведение с фьюжн-кухней, где подают карибско-азиатско-латиноамериканские блюда», – советует Браун.

Джейлен интересуется инновациями и надеется преуспеть в этом

А это немаловажный аспект, учитывая его крупнейший контракт в истории НБА. Браун уже имеет четкое понимание, в какую область инвестировать часть своего нового капитала.

«Меня интересует все, что связано с технологиями. Это одна из причин, по которым я постоянно на связи с родным для меня университетом Беркли, медиа-лабораторией Массачусетского технологического института и технологическим факультетов Гарварда. Меня интересует аппаратное обеспечение, то, как будет выглядеть будущее в ближайшие 10-15 лет: внедрение инноваций в повседневную жизнь, эволюция средств связи, игровой дизайн. Допустим, вы сидите за письменным столом и совершаете звонок одним лишь прикосновением к его поверхности, без трубок, гаджетов и сотовых.

Многие оспорят эту мысль, но стоимость инноваций сейчас относительно низкая. Отсюда множество стартапов, мобильных приложений, компаний, разрабатывающих инди-игры. Не обязательно быть мощным динозавром, лучше действовать как лягушка. Они появились задолго до динозавров, но пережили их и до сих пор остаются частью нашей экосистемы. А почему? Лягушки универсальны, быстры, малы и адаптивны.

Я хочу быть в числе тех, кто окажется на рубеже технологических изменений. Тех, кто не просто вкладывает деньги, а понимает принципы развития, работы и плавной адаптации новейших технологий. Безусловно, при качественном подходе это очень прибыльная ниша, но если есть интерес и энтузиазм, то конечный результат может быть гораздо больше, чем количество нулей на счету», – считает Браун.

Бостон не был мечтой Брауна, но сейчас он там свой

Бостон насквозь пропитан спортивной историей, которая, в свою очередь, идет рука об руку с историей города, чье население никогда не отличалось разборчивостью и терпимостью.

«Я не мечтал о «Селтикс». Когда клуб взял меня на драфте – болельщики освистали выбор. Но я совру, если назову какую-то конкретную предпочтительную команду. Перед церемонией я попросил бога направить меня туда, где я ему нужен. Я четко помню, что мне было все равно, куда идти. Знаете, я мог бы играть в баскетбол хоть на Аляске.

Мое счастье – в том, что со своей платформы я могу повлиять на местное сообщество.

О Бостоне бытуют неправильные представления. Есть много замечательных бостонцев, посвятивших жизнь решению проблем жестокого обращения с заключенными, неравенства в образовательной системе и многих других. Но вы о них не узнаете из привычного нарратива о Бостоне с его проблемами.

Взять хотя бы Билла Расселла. Его пытались выдавить из города, терроризировали его семью, обезобразили его дом, обзывали его, открыто проявляли неуважение прямо здесь, в Бостоне. А теперь в честь него установлена статуя. Думаю, она должна быть раза в два выше. Надо надеяться, что люди осознают истинность твоих намерений и чистоту помыслов, и со временем все выровняется», – описывает свои ощущения от Бостона Джейлен.

Только лишь молитвами и надеждами Браун не ограничивается. Он один из постоянных участников благотворительных акций «Селтикс». Закупка школьных рюкзаков, обеды для бездомных, реставрация старых уличных площадок – он всегда готов вписаться в любую активность, лишь бы показать, что он готов улучшить общепринятое отношение к Бостону.

Возможно, еще и поэтому «Селтикс» расщедрились на гигантский контракт, который по-прежнему обсуждают чаще, чем вклад Брауна в жизнь города.

Фото: Instagram/fchwpo