Феерит на зеленой лужайке.

Невозможно ответить на вопрос, почему гольф – такая важная составляющая повседневной жизни баскетболистов. Однозначно и единогласно ответить не могут даже сами игроки НБА.

«Это просто одержимость. Я могу лишь привести аналогию. Ты не станешь классным снайпером в баскетболе, пока не полюбишь рутину. Эти многоразовые механические повторения одних и тех же действий, которые делают твои движения безупречными, а уверенность в себе непоколебимой. Думаю, в гольфе действует тот же принцип», – признается Джей Джей Редик.

«Для меня гольф стал отличным способом наладить режим. В первые пять лет, когда я выступал за «Милуоки», то старался практиковаться каждый день. Это помогало мне держаться подальше от неприятностей, в которые частенько попадают молодые игроки. Если я не играл в гольф, то время чаще всего было проведено бесцельно», – вспоминает начало своего пристрастия к игре Рэй Аллен.

«Гольф поразил меня разнообразием ударов. Ты видишь парня с клюшкой, и кажется, что ничего не происходит, но это не так. Разный замах, постановка ног, интенсивность дыхания, сила удара, работа разных групп мышц. Я был поражен тем, насколько это динамичная, физически и ментально энергозатратная игра», – поясняет Джей Ар Смит, который сейчас является ведущим подкаста о гольфе «Par 3 Podcast».

Из действующих и бывших баскетболистов НБА можно насобирать игроков на отдельную гольф-лигу.

Только вот стоит ли? Имя победителя большинство участников такого импровизированного соревнования назовут еще до начала турнира.

Недавние успехи Стефа Карри в гольфе не сюрприз, а закономерность. Он начал играть, когда ему было 10 лет

Победа разыгрывающего «Голден Стэйт» в недавнем благотворительном турнире American Century была пижонской, элегантной, скандальной, но едва ли сенсационной (это уже 11-й American Century для баскетболиста). Карри долгое время лидировал, но под конец отстал от теннисиста Марди Фиша на 4 очка. К последней, 18-й лунке он подошел с задачей сделать «игл» («eagle» – пройти лунку на два удара ниже «пара». Пар – количество ударов, которое гольфист должен совершить при удачной игре на всем поле или на одной лунке).

На турнире «игл» оценивался сразу в 6 очков. Изъясняясь баскетбольной терминологией – Карри был необходим точный бросок со своей половины площадки с сиреной. Кто, если не Стеф?

Экспрессии победе добавило и то, что перед последним ударом Фиша раздались крики из толпы, и теннисист упустил возможность закончить игру в свою пользу. В гольфе подобные детали определяют многое. К чести Стефа, он отметил этот момент после победы.

«Марди оказался в невыгодной ситуации. Мне откровенно стыдно за парня, который пытался испортить его удар. 99,9% присутствующих здесь зрителей на протяжении всего турнира делились любовью и энергией с участниками. К сожалению, нашелся какой-то одиночка, потерявший рассудок на несколько секунд», – сказал Стеф в интервью.

Джентльменское послесловие Карри понятно, и все же самого Стефа тоже стоит отметить. В отдельных случаях его удары смотрятся более впечатляюще, чем подборки хайлайтов НБА.

Увлечение гольфом, как и хорошие манеры, и страсть к баскетболу, Стефу привил его отец – Делл Карри. Когда снайпер «Шарлотт» не оттачивал бросок на тренировках, его практически всегда можно было найти на местном поле для гольфа в компании сыновей. Сперва Стефу просто нравилось кататься на гольфкаре за компанию с папой, но в 10 лет он впервые попробовал ударить клюшкой по мячу. Само собой, чтобы обучиться даже элементарным азам, ему потребовалось время, и все же у него было преимущество.

«Не скажу, что баскетбол и гольф похожи. Просто есть элементы и детали, которые можно соотнести. Для меня это, прежде всего, визуализация – способность прочувствовать то, что ты собираешься сделать, и воспроизводить это снова и снова. Это то, что мы делаем с нашей механикой броска на тренировках и по ходу матчей. У вас должен быть одинаково безупречный релиз в каждой отдельно взятой ситуации», – сравнивает два своих любимых вида спорта Карри.

Сначала увлечение Карри гольфом во многом зависело от уровня оппозиции. Он играл против отца, брата, коллег из НБА, но желание дополнять свои баскетбольные навыки за счет умений, приобретенных на зеленой лужайке, постепенно сделало гольф неотъемлемой частью жизни Стефа.

Успехи Карри в НБА неразрывно связаны с его прогрессом и ростом репутации в гольфе

И это не голословные утверждения, а констатация фактов, приведенных ниже.

Апрель 2015. «Уорриорз» приехали в гости к «Пеликанс», чтобы сыграть 3-й матч первого раунда плей-офф. Карри не понадобилось много времени, чтобы в толпе звездных гостей узнать Джастина Роуза – олимпийского чемпиона и победителя 10 турниров PGA Tour. Совместное фото и дежурный обмен любезностями были лишь малой частью того, к чему в итоге привела встреча.

За 2 секунды до конца матча Карри точным трехочковым перевел игру в овертайм, где «Уорриорз» окончательно ощипали «Пеликанов». Роуз, в свою очередь, после победы в очередном турнире в том же месяце, признал, что на финальном отрезке думал о том самом броске Карри.

«Я начал бодро, можно сказать, был в огне, но под конец дистанции явно остыл, и тогда мой кэдди сказал: «Просто вспомни Стефа Карри». И я вспомнил тот матч, в какой-то момент он перестал попадать, но продолжал просить мяч и бросать трехи. Он продолжал верить в себя. Таков был и мой менталитет», – признал вклад Стефа Роуз в своей победной речи.

Февраль 2016. «Уорриорз» на правах чемпиона НБА посещают Белый дом, но Карри вместо стандартных благодарностей обсуждает с Бараком Обамой последние новости гольфа и договаривается о совместной игре. В будущем разыгрывающий и политик стали настолько регулярно встречаться на зеленой лужайке, что Стеф стал приглашать отца. А заодно рассказывать в интервью, что одной из главных составляющих игры президента является ядовитый и отборный трешток.

Ноябрь 2016. Уже двукратный MVP бьет рекорд НБА по количеству трехочковых за одну игру (13 из 17 в победном матче против несчастных «Пеликанс»)

Но лишь немногие в курсе, что этот рекорд не единственный для Карри. Несколькими днями ранее Стеф установил личный рекорд, пройдя 18 лунок за 70 ударов. Совпадение?

Май 2017. Стеф Карри появляется в шоу «Феэрти» на телеканале Golf Chanel, которое ведет бывший профессиональный гольфист Дэвид Феэрти. Несложно догадаться об основном предмете беседы.

Август 2017. Карри дебютирует на своем первом турнире профессионалов Ellie Mae Classic. Несмотря на подготовку, первый опыт полностью соотносится с известной поговоркой про блины: Стеф занимает 148-е место из 156 участников, но, в целом, оставляет неплохое впечатление у специалистов.

Октябрь 2017. Разыгрывающий «Голден Стэйт» начинает планомерно внедрять гольф не только в повседневную жизнь, но и в финансовый портфель. Он встречается с Бараком Обамой, гольфистом Джорданом Спитом, которого годом ранее журнал TIME назвал в числе «100 наиболее влиятельных людей», и генеральным директором Under Armour Кевином Планком. Речь идет о запуске линии одежды Under Armour для игры в гольф.

Март 2018. Стеф ненароком разносит гостиничный номер, тренируя правильный замах клюшкой.

Апрель 2019. Несмотря на начало плей-офф, Карри признается, что его персональный график во многом зависит от времени трансляций финального раунда турнира серии Masters.

Май 2019. В послематчевом интервью Карри не скрывает причин задумчивости.

«Почему я выглядел отстраненно, пока сидел на скамейке запасных? Честно говоря, я обдумывал советы специалистов, касающиеся правильного замаха», – в шутку или всерьез заявил Карри.

Июнь 2019. Стеф осваивает новое амплуа и выступает в качестве ведущего шоу по мини-гольфу «Holey Moley».

В том же месяце Under Armour выпускает именную коллекцию одежды Карри для игры в гольф.

Август 2019. Масштабирование инвестиций в гольф. Карри жертвует 6 миллионов Говардскому университету в качестве взноса, который запускает программы мужской и женской команд по гольфу.

Октябрь 2019. Стеф Карри объявляет о сделке с производителем экипировки для гольфа Callaway. Компания берет на себя контракт по полному обеспечению команд Говардского университета.

Февраль 2021. Очевидное, хоть и слегка невероятное. В одном из интервью Стеф признает, что самую сильную мотивационную речь в жизни он слышал не от отца, а от Тайгера Вудса.

«Он неожиданно позвонил мне в 2015-м, шел второй раунд плей-офф, мы уступали в серии «Мемфису» 1-2. Лучшая мотивирующая речь в моей жизни. Это было так внезапно. Он действительно вдохнул жизнь в наше возвращение.

Я твердил Тайгеру: «Я готов, я знаю, что все смогу». А он долго молчал, затем сказал: «Докажи!» – и повесил трубку. Это разожгло огонь во мне», – поделился Карри.

Июнь 2021. После вылета из плей-офф Карри решил отвести душу и принял участие турнире в Memorial Pro-Am.

Июль 2022. Карри точно реализует «игл» с 97 ярдов на турнире American Century.

Май 2023. Лидер «Уорриорз» принимает участие в благотворительном турнире Capital One’s The Match, а заодно подтягивает вторую половинку «Сплэш Бразерс» Клэя Томпсона.

Июль 2023. Стеф выигрывает чемпионат American Century Championship, забив «игл» на последней лунке, празднуя победу так, словно он в очередной раз выиграл финал НБА.

Навыки хвалят баскетболисты и гольфисты, но Стеф не торопится в профессионалы и играет ради благотворительности

Карри давно и прочно обосновался в сообществе гольфистов, и новостей на сайте golfdigest.com о нем не меньше, чем о профессионалах из этой области, но сам Стеф, когда речь заходит о его умениях, предпочитает ставить акценты иначе.

«Я превратил собственную страсть к игре в создание возможностей для других. Это то, чем я действительно горжусь, потому что это было нелегко. Это только начало путешествия, и впереди еще много работы», – распаляется Стеф, когда речь заходит о его главном детище: основанном им в 2019-м фонде UNDERRATED Golf, который поддерживает темнокожих гольфистов.

По данным Национального фонда гольфа в 2022 году рекордные 41 млн американцев играли в гольф, из них рекордные 3,3 млн впервые вышли на поле для гольфа. Однако темнокожие и латиноамериканцы составляют менее 2% всех игроков, и Карри и соучредитель фонда Уилл Лоури хотят это исправить. Чтобы сделать игру более доступной для начинающих гольфистов, фонд Стефа оплачивает все транспортные расходы участников и одного из родителей.

Фонд также организовывает турниры, цель которых – выявлять юные таланты в возрасте от 12 до 18 лет. Уже в первый год своего существования было проведено четыре таких турнира. Инициатива Карри мгновенно привлекла в проект вереницу солидных спонсоров: KPMG, Callaway, United, PGA TOUR и CDW.

Концентрация внимания на UNDERRATED Golf никак не сказывается на желании Карри участвовать в побочных проектах. Конечно, при условии, что в них фигурирует гольф. В ноябре 2020 года Стеф вместе с членом Зала Славы НФЛ Пейтоном Мэннингом принял участие в благотворительном турнире по гольфу «Match: Champions for Change», сборы от которого (6,4 млн) были переведены благотворительным организациям HBC и Feeding America.

2023-й стал знаковым для Карри-гольфиста – и отнюдь не из-за победы, попавшей на первые полосы. Куда скромнее освещалась новость о том, что Стеф был удостоен премии «Посол гольфа 2023» от Kaulig Companies Championship, PGA TOUR Champions и благотворительного фонда Northern Ohio Golf Charities Foundation.

«Это нечто сюрреалистичное. Список предыдущих лауреатов – чистое безумие. Это титаны мира гольфа, многократные чемпионы, члены Зала славы, президенты. Это одна из тех почестей, которые ты принимаешь и ценишь всю жизнь, но опять же, для меня это еще один стимул продолжать делать то, что я делаю – использовать собственную платформу для предоставления возможностей другим», – в благодарственной речи Стеф не отошел от принципов.

Карри продолжает ставить благотворительность во главу гольф-карьеры, хотя многие авторитетные люди из мира гольфа считают, что он не затерялся бы в профессионалах. Недавно Карри тренировался в компании Бутча Хармона, которого считают лучшим тренером по гольфу в мире.

«У него природный талант, а я, поверьте не разбрасываюсь подобными фразами. На одном из турниров он прошел поле за 74 удара при «паре» в 74 удара. Это выдающийся результат для человека из другого вида спорта. В PGA Tour нет никого, кто мог бы играть в НБА, я вам гарантирую», – охарактеризовал Карри Хармон.

Специалисту вторят и коллеги Карри.

«Понимаете, в НБА много кто увлекается гольфом. Майкл Джордан просто обожает эту игру, Андре Игудала посвящает ей немало времени, я могу еще долго перечислять имена. Но дело в том, что все они – баскетболисты, увлекающиеся гольфом. В большей или меньшей степени. Стеф – гольфист, уровень которого – лишь вопрос тренировок. Если он задастся целью, то в состоянии выступать в PGA Tour. Спросите кого угодно», – уверено констатирует Стив Керр.

Карри, вероятно, и сам это знает, но не спешит заигрывать с переходом в новый вид спорта.

«Я испытываю глубочайшее уважение к уровню, на котором выступают ребята из профессионального тура. Я хотел бы надеяться, что в ближайшие лет 15, если выведу игру на аналогичный уровень, мог бы с ними соперничать. В 2009-м я наблюдал за тем, как готовится к сезону Билли Андраде и, поверьте, с тех пор я знаю разницу в классе между мной и профессиональным гольфистом», – скромничает Стеф.

Случится такой поворот в карьере Карри или нет, в одном можно быть уверенным – у Стефа уже есть огромная фан-база не только в НБА, но и среди поклонников гольфа.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Reaves, Jed Jacobsohn; twitter/golfblogdotcom