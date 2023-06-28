С момента создания баскетбола Джеймсом Нейсмитом в 1891-м году многие пытались переизобрести эту великую игру. Иногда эти попытки заканчивались успехами, иногда провалами, а иногда лишь обнадеживали возможностью явить фанатам игры что-то новое и значимое. Так было в 1995-м, когда Шакил О’Нил и Хаким Оладжувон практически вышли один на один в матче, где на кону стоял миллион долларов.

Матч Шака против Хакима не был новаторством. Прецеденты уже случались

Сама идея родилась еще в 70-х – в 1972-м и 1973-м НБА проводила турниры по игре один на один в большом перерыве матчей финальной серии.

Однако это было время безумных экспериментов ради привлечения хоть какого-то внимания.

Когда лига вышла на совершенно иной уровень популярности, к старому формату захотелось вернуться.

Первый и наиболее явный почти произошел на стыке 80-х и 90-х. Тайминг был выбран идеально, действующие лица – тоже. Можно сколько угодно говорить, что великие противостояния были в баскетболе и ранее, апеллировать к столкновению колоссов Расселла и Чемберлена, но именно дуэль Мэджика и Берда помогла массовому зрителю нащупать нерв индивидуальной борьбы в командном баскетболе. Естественно, нельзя списывать со счетов и комиссионера НБА Дэвида Стерна с его визионерским видением будущего игры, который при помощи телевидения и закулисных интриг максимально раскрыл элемент персональной составляющей конкуренции двух звезд ведущих клубов лиги.

Но, когда Берд начал страдать от травм, Стерну и лиге потребовался новый аттракцион. И он у него имелся: человек, которому для игры в баскетбол не нужно было ходить по земле, он парил в воздухе. Майклу Джордану не потребовалось время на адаптацию к реалиям новой лиги, потому что он сам был новой реальностью и новой лигой. В то же время Мэджик на рубеже десятилетий все еще оставался лицом НБА, может быть, не столько благодаря игре, сколько харизме, стилю жизни, умению делать шоу. И когда Джордан с Мэджиком встречались на площадке, то это непременно преподносилось как столкновение двух эпох – старой и новой. А еще оба не скрывали, что игра друг против друга дает им дополнительную мотивацию. Но если Майкл стремительно набирал высоту и становился новым кумиром, то Мэджик вслед за Бердом уходил в прошлое.

Поэтому именно разыгрывающий «Лейкерс» в 1990-м выступил с инициативой проведения коммерческого матча один на один под пафосным и слегка карикатурным названием «King of the Court». Действо планировалось провести в Лас-Вегасе, в знаменитом гостинично-игровом комплексе «Caesar’s Palace». Матч включал в себя две половины по 15 минут, победитель получал 1 миллион долларов. Продавать все это дело планировали посредством платных трансляций. Ничего не напоминает?

Правильно, типичный крупнокалиберный вечер бокса. И это неудивительно, поскольку в действительности идея организации «King of the Court» принадлежала двум крупным боксерским промоутерам Лу Дибелле и Сету Абрахаму. Дибелла представлял таких звезд, как Бернард Хопкинс, Серхио Мартинес, Джермейн Тейлор, и фигурировал в качестве одного из продюсеров оскароносного фильма «Боец» с Марком Уолбергом и Кристианом Бэйлом, о жизни реального боксера Микки Уорда.

Организация события уже обсуждалась в публичном пространстве. Джордану задали конкретные вопросы, и он не стеснялся давать прямые ответы.

«Не хочу показаться излишне самоуверенным, но я должен признать, что в этой игре у меня было бы огромное преимущество. Я был бы немного быстрее, мог бы атаковать более разнообразно, чем Мэджик.

И, честно говоря, это одна из тех вещей, которые я бы не хотел делать с Мэджиком. Главная из причин – то, как все это выглядит со стороны. Меня часто позиционируют как человека, умеющего только играть один на один. И я в последнее время стараюсь избавиться от этого имиджа, сделать свою игру более разносторонней. Мэджик наоборот всегда был более универсальным и сейчас оказывается в ситуации, где ему нужно будет играть один на один.

Также меня заботит мнение болельщиков, которые считают, что все это делается лишь с целью заработать побольше денег. Было бы круто сыграть против Мэджика. Я был бы не против. Это то, что я делаю всю жизнь – играю один на один против лучших баскетболистов. Но меня смущает то, насколько эту ситуацию искажает бизнес-составляющая этого события», – пояснил Джордан свой скептицизм.

Не исключено, что робость Майкла исчезла, если бы те, кто заведовал бизнес-составляющей, утешили его повышением гонорара, но даже если намерения и были, сделать этого они не успели. Поскольку на авансцене появился главный злодей этой истории и по совместительству президент профсоюза игроков НБА.

«Мне это не нравится. Это может создать плохой прецедент на будущее», – заявил знаток «плохих прецедентов» и главный «Плохой Парень» Айзейя Томас.

Томаса поддержал будущий комиссионер НХЛ, а на тот момент главный юрист НБА Гэри Беттмэн.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы наши игроки позиционировались как боксеры и участвовали в сугубо коммерческих мероприятиях в Лас-Вегасе. Не понимаю, зачем нам содействовать организации подобных событий или конкурентных лиг. НБА – великолепный продукт, и мы намерены развивать его в будущем. Нам ни к чему ассоциации с подобными шоу», – заявил Беттмэн.

После это стало ясно, что лига просто так не позволит двум своим звездам организовать междусобойчик на миллион долларов. Инициатива заглохла, но сама идея не умерла.

Идея была реализована в 1992-м, но конечный итог многих разочаровал

Затея с адаптацией звезд НБА к индивидуальному противостоянию один на один была слишком хороша, чтобы не попробовать воплотить ее в жизнь еще раз. Но поскольку лига всеми силами сопротивлялась, энтузиастам нужно было искать альтернативы. Было понятно, что продавать нужно будет в первую очередь имена и только во вторую заботиться о качестве.

Дональд Трамп уже тогда прекрасно знал, что шоу – это, прежде всего, громкая вывеска и уже потом все остальное. Поэтому для участия в авантюре под названием «Clash of the Legends» он привлек звезд первой величины. Другое дело, что в 1992-м они уже вовсю наслаждались заслуженной пенсией.

Никто ни сейчас, ни тогда, не оспаривает уровень мастерства Карима Абдул-Джаббара и Джулиуса Ирвинга, но все это попахивало сумасбродством с самого начала.

Во-первых, по самой очевидной причине – из-за возраста: Кариму было 45, Ирвингу – 42.

Во-вторых, из-за разности позиций и стилей. Пиковый Ирвинг чаще всего брал атлетизмом, а это то качество, которое уходит раньше всего. Джаббар в свою очередь имел преимущество почти в 20 сантиметров роста и «небесный крюк», который из всех его великих оппонентов мог заблокировать разве что Уилт Чемберлен.

И наконец, в-третьих. Карим и Доктор Джей дружили около 20 лет, вместе с семьями ездили в отпуск, в одном из интервью Ирвинг и вовсе ляпнул, что идея подобного матча возникла как шутка, когда он ужинал у Карима в гостях. В таких условиях организаторам было очень тяжело нагнетать атмосферу соперничества и антипатии между участниками шоу. Даже постеры выглядели откровенно нелепо.

Прикиньте сами. За платную трансляцию стоимостью 20 долларов (6 из которых шли на благотворительность), вам предлагалось посмотреть шоу с участием друзей-пенсионеров, а не битву титанов.

Главному событию предшествовали разборки в андеркарте: Джордж Гервин играл против Нэйта Арчибальда, а Рик Бэрри – против Конни Хоукинса. Видимо, там интрига и само действо были настолько лихими, что не сохранилось никаких свидетельств того, чем все это завершилось.

Главное событие тоже не потрясло воображение.

Ветераны довольно быстро выдохлись, Карим все чаще старался заталкивать Ирвинга под кольцо, где без проблем реализовал преимущество в росте. Доктор Джей как мог старался делать шоу и даже один раз забил сверху, но без каких-либо шансов проиграл своему другу – 21:44.

Зрители в большинстве своем сошлись во мнении, что подобная затея, может быть, сработала бы в рамках Матча звезд, но как самостоятельное предприятие не имеет особого смысла. По крайней мере, если в нем фигурируют игроки, завершившие карьеру.

Я сломался на двенадцатой минуте.

Почему после всего этого дуэль Шака и Хакима имела значение?

Потому что обстоятельства, сопровождавшие подготовку этого события, давали все основания полагать, что это представление удастся на славу.

Дональд Трамп на этот раз решил не давать миллион долларов, но не остался в стороне, предоставив для проведения матча свой отельный комплекс «Taj Mahal» в Атлантик-Сити. Режиссировать все это действо и отвечать за трансляцию, показ картинки и художественную составляющую должен был Спайк Ли. Генеральным спонсором матча и гарантом 1 миллиона для победителя выступала сеть закусочных Taco Bell, для которой в рамках ивента Шак и Хаким специально снимались в рекламе.

Но главное – у матча подобного формата было то, чего не доставало всем предыдущим – свежая, горячая, актуальная история.

Летом в финале-1995 «Рокетс» всухую вынесли «Орландо» Шака. О’Нил уже тогда считался чудом природы и не уставал говорить о том, насколько для него важно доминировать над оппонентами. Особенно это касалось его коллег по амплуа. Финал против одного из лучших центровых в истории и действующего чемпиона Хакима Оладжувона должен был стать прямым продолжением его бравады. В реальности все получилось с точностью до наоборот.

«Это была моя вина. Я как лидер должен был мотивировать своих партнеров, держать их в тонусе. Вместо этого мы кайфовали восемь дней перед серией с «Рокетс». Мы думали: «Мы разделались с «Буллс». Прошли Майка. Остальное – дело техники. Победа у нас в кармане». При счете 0-3 в пользу «Рокетс» мы ехали на четвертый матч в Хьюстон без ложных надежд», – позже корил себя Шак.

На протяжении четырех матчей, в которых неизменно побеждали «Рокетс», Хаким в среднем набирал 32,8 очка, 11,5 подборов, 5,5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота. Шак выдавал 28 очков, 12,5 подбора, 6,3 передачи, но ничего не мог противопоставить изворотливости и опыту будущего MVP финальной серии.

Почти сразу же после окончания серии О’Нил втихую передал Хакиму записку, которую позже обнародовали в Sports Illustrated. Может быть, это было частью рекламной кампании, может быть, уже тогда стороны договаривались о каком-то шоу. Неважно. Главное, это было аутентично и очень к месту. У матча один на один появился ясный и понятный для зрителя сюжет.

«Хаким, исход серии, может быть, уже и решен, но между тобой и мной еще ничего не кончено. Конечно, ты очень даже неплох, когда за твоей спиной партнеры по команде, но я хочу сыграть с тобой один на один», – телеграфировал О’Нил.

Хаким не стал отказываться. Проведение матча, получившего название «War on the Floor», было запланировано на сентябрь, но Шак разжигал интерес к событию тут же.

«Моя игра в НБА не имеет ничего общего с моей игрой один на один. Моя манера игры один на один похожа на то, как играет Грант Хилл. Я могу вести мяч, переводить мяч под ногой и за спиной, у меня в запасе куча трюков. Если бы финал был один на один, Хаким бы просто не был готов к такому. Я хочу доказать свои слова на деле, хочу продемонстрировать вам и ему совсем другой баскетбол», – кипятился О’Нил.

В сентябре на пресс-конференцию в «Taj Mahal», посвященную анонсу мероприятия, были приглашены Уэйн Гретцки, Джо Монтана, Андре Агасси, Моника Селеш, Кен Гриффи-младший и другие звезды спорта и шоу-биза. На церемонии также присутствовали только что выбранный под 1-м номером драфт Джо Смит и 19-летний новичок «Миннесоты» Кевин Гарнетт: их игра должна была предварять встречу Шака и Хакима. Помимо них также был озвучен состав участников поединка в «легком весе»: ими стали разыгрывающие Ник Ван Эксель и Кенни Андерсен.

Наверняка вы уже не раз задавались вопросом: как все так легко закрутилось? Ларчик, как часто бывает в таких случаях, открывается сколь просто, столь и эффектно. Агентом Шака и Хакима был один человек – Ленард Армато. Он координировал действия баскетболистов, держал связь с организаторами и вообще был максимально интегрирован в происходящее. Именно он нанял Спайка Ли, который, несмотря на отмену матча, все-таки успел отметиться в ходе рекламной кампании. Именно он режиссировал тот самый ролик для Taco Bell.

Дело было на мази. Люди разбирали платные трансляции за 20 долларов «как горячие пирожки. Всем хотелось посмотреть на то, как Шак берет реванш или Хаким в очередной раз подтвердит свой статус лучшего центрового лиги. Не произошло ни того, ни другого. Вечером накануне мероприятия Армато позвонили.

«Это был Клайд Дрекслер. Он сказал, что Хаким неважно себя чувствует. Всю неделю он готовился к игре и повредил спину. Он до последнего надеялся, что к выходным ему станет лучше, но этого не произошло. Для меня это сразу был знак, что мы все отменяем», – признает Армато.

После того как врач осмотрел Оладжувона, Армато в ночь с пятницы на субботу сообщил об отмене матча. «Война на паркете» закончилась, так и не начавшись. Позже тем же вечером разочарованный Шак вылетел обратно в Орландо на частном самолете Трампа.

«Когда Ленард позвонил мне и сказал, что Хаким не сможет этого сделать, первой моей мыслью было: «Ок, спокойно». Хаким не тот парень, о котором я бы сказал: «О, он напуган!». Во-первых, я знаю, что Хаким никогда и ничего не боится. Во-вторых, я уверен, если бы он мог играть, он бы играл. Если бы на его месте был Кристиан Лэйтнер или кто-то другой, тогда я бы мог заподозрить его в трусости, но только не Хакима. Никогда», – описал свою реакцию на произошедшее Шак в интервью NBC.

Если основные акторы события сохраняли спокойствие, то Дональд Трамп, конечно же, не упустил возможность разжечь полемику.

«Ходят слухи, что это происки НБА. Так говорят. Я точно не знаю. Могу лишь сказать, что сам сталкивался с подобным, когда мы хотели организовать матч Джордана и Мэджика», – набрасывал будущий президент США.

Армато почти сразу же потушил активность миллионера.

«Этого не было. 100 процентов. Я знаю это точно», – сообщил агент, о чьих близких отношениях с Дэвидом Стерном знали все.

Все, что было дальше – возврат денег за платные трансляции, компенсации спонсорам, потеря тысяч долларов за аренду «Taj Mahal» и прочее – было обидной рутиной, но не более по сравнению с ощущением того, что всем участникам этой кампании почти удалось продавить действительно интригующий ивент.

Неизвестно, во что бы это вылилось, но то, что на разных интернет-сервисах, до сих пор продают мерч с того события, делает «War on the Floor», как минимум, реликтовым, пусть и не сбывшимся событием в баскетбольной поп-культуре.

Фото: AP Photo/Susan Ragan; basketballnetwork.net; fadeawayworld.net; sports.yahoo.com; ebay.com