Сможет повторить где-нибудь еще?

Дэмиан Лиллард так давно и так отчаянно пытается вытащить «Портленд» в финал, что сейчас, когда игрок поступился многолетними принципами и потребовал обмена у клуба, в котором провел всю карьеру, даже не знаешь – радоваться или грустить.

С одной стороны, Лиллард заслужил чемпионский перстень хотя бы тем, что на протяжении многих лет показывал выдающуюся игру, качество которой не опускалось ниже определенного уровня.

С другой, сложно представить себе, что его радость от титула – если он его завоюет – будет такой же, как если бы он победил с «Портлендом».

Более того, лично мне сложно даже вообразить, что Дэйм будет демонстрировать нечто из нижеприведенного где-то еще за пределами клуба из Орегона.

Лилларда проверяли на допинг после того как он набрал 71 очко

Сейчас, учитывая снайперские дарования Лилларда и 11 сезонов в «Портленде», кажется странным, если бы не он установил клубный рекорд результативности. И все же. 71 очко за 39 минут в победном матче с «Хьюстоном» – это нечто (22 из 38 с игры, 13 из 22 трехочковых, 14 из 14 штрафные).

Еще больше изумляет, что уже к перерыву у Лилларда было 41 очко и 8 трехочковых – рекордный показатель Дэйма по соотношению игрового времени и набранных очков. К началу четвертой – 50 очков.

Предыдущий рекорд результативности в истории «Блейзерс» также был закреплен за Дэймом – он дважды набирал 61 очко.

Новое достижение переполошило всю лигу.

Донован Митчелл, набравший так же 71 очко чуть ранее признался, что выступление Лилларда произвело впечатление даже на его родственников.

«Я узнал о случившемся от мамы. Она позвонила мне и сказала: «Дэйм тоже набрал 71 очко. Теперь тебе надо набрать 72», – признался Митчелл,

Нашлись и те, кто не исключал что Лиллард установил рекорд, находясь в состоянии аффекта.

«Позже меня проверили на наркотики и запрещенные медицинские препараты. Так себе процедура. Честно говоря, я боюсь иголок. Знаю, глядя на число моих татуировок, этого не скажешь, но забор крови на анализ – это не нанесение татуировки. Этот процесс тебя мгновенно приземляет», – описал свои ощущения от процедуры Лиллард.

После этой игры Лиллард мгновенно улучшил свое положение в исторических метриках. Он увеличил количество матчей с 50+ очками до 15, это шестой показатель в истории НБА. А также вместе с Митчеллом, Дэвидом Робинсоном и Элджином Бэйлором оказался на восьмой строчке в рейтинге игроков с наивысшей результативностью в отдельно взятом матче.

6 очков за 8 секунд

Термин «Дэйм Тайм», прежде всего, соотносится с каким-то конкретным броском. У каждого он свой и, как правило, один-единственный, решающий судьбу матча. Но по необходимости Лиллард мог включать «режим Реджи Миллера и Трэйси Макгрэйди».

Лучший тому пример – 6 очков за 8 минут в январском матче 2022-го против «Чикаго»

За 11,5 секунды до конца у «Блейзерс» был дефицит в «-5», до того как Лиллард начал штамповать попадания. Последний, решающий и победный бросок он положил после неразберихи, подняв мяч с паркета и реализовав трехочковый с сопротивлением Лаури Маркканена.

Яркий штрих к 44 очкам, набранным в том матче.

«Мы растратили впустую один из величайших индивидуальных перформансов»

Переломный момент в карьере Лилларда. Позже игрок признался, что именно тогда у него впервые возникли сомнения по поводу будущего в «Портленде».

Один из друзей Дэйма и бывший партнер по команде Си Джей Макколлум высказался проще.

«Жаль, что мы растратили впустую один из величайших индивидуальных перформансов, которые мы когда-либо видели», – произнес сокрушенно Макколлум.

1 июня 2021-го Лиллард сделал все возможное и даже чуть больше, чтобы воплотить в жизнь простой план. При счете 2-2 в серии «Блейзерс» отправились в Денвер. Чтобы проходить дальше, «Портленду» нужно было брать у «Наггетс» игру на выезде и снимать все вопросы в шестом матче у себя на площадке. В итоге «Блейзерс» уступили 140:147 в упорнейшем матче с двумя овертаймами, и боль поражения была еще сильнее, учитывая то, как играл Лиллард.

Он набрал 55 очков (включая 12 трехочковых – рекордное количество в матчах плей-офф) и отдал 10 результативных передач. До него 55 очков и 10 передач в матчах плей-офф не набирал ни один игрок в истории НБА. Лиллард реализовал трехочковый в конце основного времени, переведя игру в овертайм. Затем положил дальний в конце первого овертайма, подарив своей команде шанс во второй пятиминутке. Суммарно в двух овертаймах Лиллард записал на себя шесть из восьми бросков и набрал 17 из 19 очков своей команды. Естественно, такое поражение не могло пройти бесследно. «Портленд» проиграл в Денвере, а затем уступил и на домашней площадке. Говорят, время лечит, но есть ощущение, что историки баскетбола будут вспоминать этот матч как начало конца эры Лилларда в «Портленде».

«Пузырная версия» Лилларда

В 2020-м COVID-19 проверял на прочность не только население всего земного шара, но и обыденность привычных устоев существования. Глобальная зараза заставила переформатировать все стандарты функционирования, начиная от распорядка работы обычных дворников и заканчивая международными спортивными турнирами и национальными лигами.

НБА, как и многие другие, тоже была вынуждена прибегнуть к изоляции. Регулярный сезон был остановлен 11 марта из-за пандемии и возобновился только 30 июля, когда 22 команды вернулись, чтобы завершить сокращенную регулярку и выявить участников плей-офф.

«Портленд» заехал в «Пузырь» с балансом 29-37, располагаясь на восьмой строчке Западной Конференции. Пока одни жаловались на непривычные условия и отсутствие болельщиков на трибунах, Лиллард начал рвать без акклиматизации и оправданий. Команда выиграла шесть из восьми оставшихся матчей регулярки, и не будет преувеличением сказать, что сугубо благодаря Лилларду. Его средние показатели по ходу отбора составляли 37,6 очка 49,7% с игры, 43,6% трехочковых, 88,8% с линии штрафных бросков), 9,6 передачи и 4,3 подбора. В трех последних матчах против «Филадельфии», «Далласа» и «Бруклина» он последовательно набрал 51, 61 и 42 очка.

61 очко в игре с «Далласом» стало для Лилларда знаковым показателем. До этого на дистанции сезона он уже сбрасывал 60 очков «Бруклину» и 61 – «Голден Стэйт». До Лилларда трижды набирать 60 и более очков в одном сезоне удавалось лишь Уилту Чемберлену.

В матче плей-ин «Блейзерс» обыграли молодых «Гриззлис», но вот на то, чтобы навязать борьбу будущим чемпионам «Лейкерс», у Лилларда просто не хватило сил. «Блейзерс» на кураже взяли первую игру, но потом уступили в четырех матчах подряд.

Тем не менее, тот финишный спурт команды, подстегиваемой Лиллардом, уже не забыть.

«Плохой бросок» в матче с «Оклахомой»

«Must Have» в любом списке хайлайтов плей-офф. Безотносительно авторства бросающего. Старушка-консьержка из вашего подъезда может не знать о существовании НБА и Дэмиана Лилларда, но все равно оценит антураж и эффект, спровоцированный попаданием защитника «Портленда».

23 апреля 2019-го на пятую игру первого раунда «Блейзерс» выходили не только с лидерством 3-1, но и были преисполнены желания не затягивать серию и выйти в следующую стадию на глазах домашних болельщиков. Ярче всех это желание демонстрировал Лиллард, чья скорострельность после четырех матчей составляла 28,8 очка. И все же свое лучшее попадание он приберег напоследок.

При счете 115:115 «Блейзерс» вывели мяч из-за лицевой за 15 секунд до конца. За это время можно было закрутить комбинацию, разыграть мяч до верного, пойти в проход в поисках фола соперника, но Дэйм решил иначе. Сперва он убил время, а затем – «Оклахому». Его тягучий дриблинг неподалеку от центра площадки и бросок стали своего рода заявлением. Пол Джордж, обозначавший защиту в этом эпизоде, до последнего не верил, что Лиллард решится бросать настолько издали.

После матча он всячески маскировал свою робкую оборону словами.

«Это был плохой бросок. И мне все равно, кто и что говорит. Это был нелогичный бросок. Но, эй, он сделал это. Об этом будут писать и рассказывать, несмотря на то, что это был плохой бросок. Мне же остается только жить с этим», – стоял на своем Джордж.

Ответ Лилларда на площадке был трехочковым, ответ на реакцию Джорджа состоял из трех букв – «Lol». И тот, и другой – оба достигли цели.

Благодаря Лилларду «Блейзерс» стали одним из немногих, кто победил «Уорриорс»-2015/2016

Тех самых «Уорриорс», завершивших регулярный чемпионат с балансом 73-9, лучшим результатом в истории лиги.

«Уорриорс» выглядели непобедимыми и сметали всех на своем пути. Аналогичную судьбу прогнозировали и для «Блейзерс», которые встретились с «Голден Стэйт» во втором раунде плей-офф. В преддверии серии у «Уорриорс» было всего 10 поражений за весь сезон: 9 в регулярке и один проигранный матч в первом раунде против «Рокетс». В итоге «Блейзерс» недалеко ушли от «Рокетс», отдавшим «воинам» серию 1-4, но все же при непосредственном участии Дэйма успели вписать себя в историю.

Случилось это в третьей игре. Воспользовавшись отсутствием в составе действующих чемпионов Стефа Карри, Лиллард набрал 40 очков, раздал 10 передач, благодаря чему «Портленд» нанес одиннадцатое поражение команде Стива Керра.

С учетом фиаско «Уорриорс» в финале вроде бы и мелочь. Но все равно приятно.

Сбитые «Рокетс»

Лилларду не потребовалось много времени, чтобы влюбить в себя болельщиков «Портленда». Уже в дебютном сезоне он показывал зрелую игру, но именно годом позже – в сезоне 2013/2014 – он посеял в стенах «Роуз-Гардена» надежду на то, что с этим парнем «Блейзерс» могут рассчитывать на нечто большее, чем просто выход в плей-офф.

Даже при счете 3-2 в первом раунде против «Хьюстона» фаны «Блейзерс» не торопились радоваться, ведь клуб не проходил во второй раунд на протяжении последних 14 лет. Когда за 0,9 секунды до конца «Рокетс» вели с разницей в 2 очка, Лиллард решил, что 14 лет – это слишком долго и сейчас то самое время. Его время.

Он получил передачу от Николя Батюма и положил победный трехочковый аккурат через Чендлера Парсонса, благодаря которому «Рокетс» оторвались на «+2». «Блейзерс» ворвались во второй раунд плей-офф впервые с 2000-го года под крики, свист и всеобщее ликование.

Лучший новичок сезона

Тот случай, когда только что пришедший в лигу новичок делал все: забивал, отдавал, попадал в хайлайты и вызывал интерес не только у баскетбольных гиков, но и у обычной публики.

Средние показатели 22-летнего Дэйма в сезоне-2012/2013 составляли 19,0 очка, 6,5 передачи и 3,1 подбора за игру, но впечатлял он не только стабильностью.

Были, например, 35 очков, 9 передач и 3 подбора в победном матче против «Сперс».

Мощный данк в игре с «Тимбервулвз».

Точное попадание под занавес матча с «Хорнетс».

Дебют Лилларда в лиге против Кобе

Что может быть нервознее. Причем по самым разным причинам: из уважения к выдающемуся игроку, из-за боязни не справиться, мандража и миллиона путаных мыслей, предшествующих крещению в НБА.

Вместо того чтобы размышлять на эти и другие темы, Дэйм просто решил быть собой. Как результат – 23 очка, 11 передач, победа над «Лейкерс» (116:106) и серьезные авансы со стороны «Мамбы»

«Этот пацан не шутит. Он ничего не боится. Да, у него классный арсенал бросков: дальние, со средней, он хорош в проходах. Но главное – это его решительность. Нам нужно было просто опекать его лично вместо того, чтобы пытаться загонять в ловушки. Он слишком умен для этого», – аттестовал новичка Кобе.

Забавно и вместе с тем жаль, что Лиллард до недавнего времени оставался единственным игроком, который своей преданностью напоминал о том, что Брайант – один из последних, кто провел всю свою карьеру в одном клубе. Раньше в этой встрече можно было найти, пусть и натянутую, но все же преемственность. Этим летом все изменится.

Фото: Gettyimages.ru/Kevork Djansezian