Не просто тренер по физподготовке.

Я давно разучился грустить по поводу окончания очередного сезона НБА. Мало того что межсезонье представляет собой не менее насыщенный и интригующий вид спорта, оно предоставляет возможность чуть подробнее понять, кто стоит за успехами команды, выигравшей чемпионство. Мы все знаем фамилии игроков, тренеров, генменеджеров, но порой прямое отношение к историческому достижению – такому, как у «Наггетс», например – имеют люди, о которых мы не слышали или слышали недостаточно.

К таким совершенно точно относится Фелипе Айхенбергер – человек, сделавший Николу Йокича заново.

Айхенбергер отправился на другой континент, чтобы покорить НБА. И ему это удалось, но в ином качестве

Фелипе Айхенбергер вырос в муниципалитете Рибейрао-Прету, в cеверной части штата Сан-Паулу, Бразилия.

В детстве ему нравилось заниматься совершенно разными видами спорта, но футбол среди них не был главным. Несмотря на то, что в муниципалитете имеются две профессиональные команды, название одной из которых «Ботафого», они не входят в элитный дивизион бразильского футбола, а «Ботафого» и вовсе частенько высмеивают за название, которое совпадает с названием именитого гранда из Рио-де-Жанейро. Поэтому из игровых видов Фелипе наибольшую страсть питал к баскетболу и грезил НБА. Уже в юном возрасте парнишка понимал, что пробиться в лигу проще, если получать образование в Америке и выступать за университетскую команду. Эта логика и привела его в стены колледжа Нортвестерн-Стэйт в Оклахоме, куда он поступил на курс по специальности «Здоровье и научная теория поддержания физических кондиций».

«Мне всегда нравился образ жизни, связанный с нагрузками и развитием физических навыков. Моя сестра занималась плаванием, и на ее примере я впервые понял, насколько разной может быть система подготовки. Нагрузки, питание, развитие групп мышц, необходимых для плавания, сильно отличается от того, что тебе необходимо делать для улучшения результатов в баскетболе. Мне понравилась системность, к тому же, все это было связано со спортом, и я был уверен, что эти знания пригодятся мне, когда я стану звездой в НБА. Боже, ну и чушь».

Уже на втором курсе Фелипе понял, насколько он был наивен.

«Был период, когда я говорил себе: «Не предавай мечту, двигайся вперед, все достижимо». Это рабочая философия, многим она помогает, и я искренне рад за этих людей, но я решил быть честным с собой. НБА – это другая планета, куда лучшие игроки попадают после школы или первого сезона в университете. Игроки, менее заметные, развиваются позже, но уходит и время. Я учился в классном, но не самом престижном учебном заведении и не был на радарах у скаутов. Мне хотелось попасть в НБА, а не съездить в пару тренировочных лагерей, а потом искать работу за пределами лиги. Поэтому я решил попасть в НБА в другом качестве. Я любил баскетбол, тренировки, занятия в зале и хотел работать на высшем уровне с лучшими профессионалами», – объяснял смену приоритетов Айхенбергер.

Перед началом второго курса Фелипе сделала так, как завещал главный тренер его баскетбольной команды – записал на клочке бумажки свою цель и сохранил ее в своем шкафчике, чтобы в конце учебного года понять, не изменилась ли она и насколько он к ней близок.

«Я написал, что хочу стать тренером по физической подготовке в команде НБА», – вспоминал Айхенбергер.

В последующие годы цель не менялась, а бумажка продолжала смотреть на Фелипе каждый раз, как он открывал шкафчик. Айхенбергер отучился в Нортвестерн-Стэйт все четыре года и в 2009-м со степенью бакалавра в области здравоохранения и спортивных наук начал поступательно двигаться к осуществлению мечты.

Первой остановкой стал Лас-Вегас, где, помимо различных тренерских лагерей и просмотров для желающих попасть в НБА, имеется немалое количество стажировок для тренеров и персонала.

Именно там Айхенбергер впервые познакомился с людьми из лиги и вступил с ними в контакт. Хотя правильнее будет сказать, вцепился зубами.

«На одном из семинаров присутствовал главный тренер «Наггетс» по физической подготовке Стив Хесс, я до сих пор не понимаю, почему он дал мне свой номер. Уверен, он неоднократно жалел об этом. Следующие три месяца я звонил ему два раза в день. Без перерывов. Я стал тем самым назойливым парнем, которого все любят ненавидеть. Я маскировал просьбы поработать в клубе за различными утончениями, предложениями помочь с разминкой. Короче, я вел себя настойчиво и нагло как продавец подержанными машинами».

Настойчивость Айхенбергера была вознаграждена. После огромного числа нескончаемых звонков Хесс предложил Фелипе поработать в принадлежащем ему тренажерном зале в центре Денвера. Тот с радостью согласился, понимая, что это лишь ступенька на пути к очередной возможности реализовать желание, начертанное на уже потрепанной бумажке.

Такой ступенькой стал и локаут 2011-го, когда отмена сезона привела к тому, что многие игроки были вынуждены либо поддерживать свою физическую форму самостоятельно, либо привлекать частных тренеров. Хесс, имея непосредственное отношение к клубу НБА, согласно правилам лиги, не мог тренировать игроков. Поэтому он передоверил эти обязанности Айхенбергеру. Процесс тренировок и результаты устроили как отдельных баскетболистов, так и Хесса, поэтому, когда привычный быт НБА был налажен, Айхенбергер получил приглашение поработать в качестве ассистента тренера по физическим кондициям. На этой должности он пробыл 8 лет.

Айхенбергер с сомнением относится к понятию «атлетизм» и верит, что будущее спорта – тренировки на развитие нейронных связей

Когда Айхенбергера спрашивают о самых атлетичных игроках, с которыми он работал, бразилец устало вздыхает.

«Люди смотрят на меня как на сумасшедшего, когда я объясняю им свое понимание атлетизма. Когда люди говорят «атлетичный», они подразумевают человека, который прыгает выше всех, бегает быстрее остальных и бьет сверху как никто другой. Кого-то вроде Кеннета Фарида или Нене, эти и другие парни – одни из самых одаренных, с кем мне приходилось иметь дело. Но в моем понимании атлетизм – это способность делать на выдающемся уровне то, к чему ты предрасположен.

У нас есть один центровой, чью фамилию все очень хорошо знают. Люди говорят: этот парень вообще неатлетичный, у него нет рельефных мышц, он прыгает на 15 сантиметров от пола. И это так, но 99% игроков в НБА не могут делать то, что он делает. Он атлетичен в том, насколько плавно он передвигается по паркету, как работают его ноги, как он находит выгодную для себя позицию, с какой скоростью и силой отдает передачу. Это атлетизм, не скованный привычными рамками, атлетизм, основанный на природных качествах и физических данных этого конкретного игрока. И наша общая с ним работа – развивать эти качества, а не подгонять его под какой-то общий стандарт».

Это не просто слова, работа с Николой Йокичем стала magnum opus для Фелипе и сделала его главой департамента по физической подготовке «Наггетс». С момента его повышения прошло четыре года, но работа с сербом началась гораздо раньше. Детские фото, мемы и свидетельства людей, бывших очевидцами прихода Йокича в лигу – все говорило о том, что в изначальной версии центровой едва ли выжил в НБА.

«Нам пришлось очень многое изменить. Историю с колой знаю все, но все было гораздо сложнее. Нам пришлось полностью менять рацион и привычки, которые были заложены в нем с детства. Нико отлично питался – мясо, рыба, фрукты. Были даже каши, йогурты и супы, что очень редко встречается в меню у типичных спортсменов. Но все это готовилось неправильным образом: много соли, сахара, жиров, приправ, соусов. Ты можешь съесть куриную грудку на гриле, а можешь умять ведро острых крыльев KFC. И то, и другое – курица, но прыгать выше и находиться в воздухе дольше вам из этого поможет только одно. И это не крылья.

Еще Никола очень часто перекусывал, когда играл на приставке. Они с братьями постоянно играли в видеоигры по 4-5 часов в день, и на протяжении всего этого времени они ели чипсы, картофель фри, шоколадные батончики, орехи в глазури, леденцы. Все это подтачивает иммунитет, а главное формирует привычку, которая не делает тебя лучше. Чтобы избавиться от этого, мало было одного диетолога, Николе пришлось менять свой график, образ жизни. И тут я обязан сказать, что более ответственного человека я не встречал. Если он одержим какой-то идеей, он делает все, чтобы ее добиться. Если он верит тебе, а ты добился его расположения, то Никола становится одержимым. Никаких пререканий и вопросов. Он может говорить, что ему не хочется что-то делать, но после каждый раз добавляет: «Работа должна быть сделана».

Комплексы упражнений, диеты и работа с весами были далеко не единственными способами совершенствования Йокича.

«Когда говорят «тренер по физподготовке», то часто представляют себе парня из тренажерного зала, который считает до десяти, пока вы приседаете. У меня нет никаких проблем с этим. Я подрабатывал фитнес-тренером во времена учебы, работал тренером на самых разных уровнях. Просто я хочу, чтобы люди понимали, что на уровне НБА физподготовка – это еще и наука, работа с новыми тренажерами, постоянный поиск более продвинутых методик.

Это работа, у которой нет четкого рецепта, потому что ты имеешь дело с разными организмами, разного возраста, на разных стадиях готовности к нагрузкам. Каждый игрок – тонкая система, нуждающаяся в настройке. Травма, увеличение игрового времени, смена позиции, график выступлений – все это отражается на системе подготовки каждого игрока. Поэтому в мои обязанности входит подведение каждого игрока к матчу в оптимальных кондициях. Чтобы его тело было готово инстинктивно предупреждать травмы. Для этого мы и работаем на тренажерах, стимулирующих увеличение скорости нейронных связей».

Речь о мультимедийных тренажерах, которые повышают концентрацию, периферическое зрение, скорость мышления и обостряют инстинкты. Опять-таки для игроков разных позиций программа предлагает различные задачи.

Психология – еще одна из областей работы Айхенбергера. Именно он убедил Йокича, что тот может стать MVP

Спокойный характер, узкий круг интересов и отсутствие тяги к ярко выраженному соперничеству у MVP неоднократно становились проблемой для американских спортивных медиа, которые, получив игрока исторического масштаба, оказались не способны его раскрутить. Как продавать звездного баскетболиста, если тот, сделав трипл-дабл в финальной серии, говорит: «Круто, но это просто статистика».

Прежде чем с этой проблемой столкнулись СМИ, с чем-то аналогичным пришлось иметь дело и Айхенбергеру.

«Одна из наших самых жарких бесед с Николой случилась в 2019 году. Я сказал ему: «У тебя все для этого есть. Поверь, ты станешь MVP». А он только отрицательно покачал головой. Я продолжил его убеждать, после чего он вышел из себя сказал: «Нет. Как ты не понимаешь, это не то, кто я. Я всего лишь хочу делать других игроков лучше. MVP должны быть эгоистичными, думать о личной статистике, а это вообще не про меня». На что я ответил: «Значит, ты станешь MVP на своих условиях. Таким MVP, которого еще не было. Мне все равно, что ты так говоришь. Твои поступки и усердная работа говорят об обратном. Продолжай работать, и ты увидишь, что я прав».

В 2021-м Йокич получил первый из двух титулов MVP, а Айхенбергер был назван тренером года по версии Национальной ассоциации по физическому развитию и силовой подготовке (NBSCA).

Йокич стал одним из первых, кто поздравил друга.

«Искренне рад за моего брата Фелипе, он заслуживает такого признания, и я считаю, что он лучший на своей должности в НБА. Я чрезвычайно ценю все, что он сделал для меня и моей карьеры. Каждый день он помогает мне и моим партнерам по команде становиться лучшей версией самих себя. Без его усилий, знаний и страсти мы бы не были такой командой, какой являемся сегодня».

В свою очередь Айхенбергер был одним из делегатов, приехавших вручать Йокичу титул MVP в Сомбор.

«Это была одна из самых крутых вещей, которые я когда-либо делал. Никола был удивлен, слегка сконфужен и взволнован. Он не ожидал, что соберутся все желающие и выглядел обычным парнем, который рад видеть близких ему людей. В его поведении и во всей этой атмосфере не было ничего наносного. Никола родом из небольшого городка, и было здорово видеть, насколько все окружающие счастливы. Энергия всеобщей радости и благожелательности чувствовалась повсюду. Было большой честью разделить с ним этот момент».

Минувший сезон показал, что Йокич – действительно уникальный баскетболист и человек, а короля – даже в случае, если это Джокер – все же играет свита. И Фелипе Айхенбергер – одна из ее главных составляющих.

«Нам всегда есть над чем работать. И мне нравится, что Никола понимает это и относится к процессу очень по-деловому. Хотя это не мешает ему подходить ко всему с юмором. Сейчас мы ищем окончательное решение его тяги к сладкому. С газировкой покончено, но вместо нее он подсел на протеиновый коктейль. Это специальный рецепт с добавлением шоколада, арахисового масла, белков и других ингредиентов. Парень обожает свой коктейль. Чтобы получить его, он раз за разом готов возвращаться в тренировочный зал после окончания матчей. Не пришел на послематчевую тренировку – нет коктейля. Иногда он говорит: «Фелипе, я так устал! Сегодня был овертайм, к тому же, я весь матч пихался с этим здоровяком под кольцом». Потом мы оба долго смотрим друг на друга, Никола расплывается в улыбке и добавляет: «Но ты же понимаешь, что мне нужен этот коктейль, правда?». И мы оба идем в зал».

Фото: instagram.com/eichbra; Gettyimages.ru/AAron Ontiveroz/MediaNews Group/The Denver Post