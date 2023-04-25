7 комментариев

Таков путь каждого горячего финского парня.

Живем в такие времена (говорят, новых возможностей), что пересечение любой сферы деятельности с милитаристской тематикой не вызывает особенного шока. Тем неожиданнее было обнаружить среди результатов матчей, сообщении об очередном трипл-дабле Николы Йокича и еще одной житейской мудрости Кендрика Перкинса новость о вступлении Лаури Маркканена в ряды финской армии.

Зачем самый прогрессирующий игрок прошедшей регулярки сбрил златые кудри и облачиться в камуфляж и когда наступит долгожданный дембель – предмет сегодняшнего партизанского наблюдения.

Как действующий игрок НБА оказался в армии? Это обязательно?

Структура финской армии устроена несколько иначе, нежели российская, поэтому без нудного теоретического ликбеза тут не обойтись.

Для начала важно зафиксировать для себя, что Маркканен пошел служить не в армию как таковую, а в Силы обороны Финляндии (Finnish Defence Forces – FDF). Силы обороны Финляндии включают в себя финскую армию, флот и авиацию. В военное время к Силам Обороны Финляндии прикрепляется Пограничная оборона, которая в мирное время существует в качестве отдельного армейского формирования, и именно она плотнее всего взаимодействует с Силами обороны Финляндии.

Общая численность армии Финляндии составляет 24000, но в военное время она в состоянии увеличиться до 280000. Для того чтобы эти цифры не были просто цифрами, финское законодательство обязывает каждого мужчину начиная с 18 лет проходить курс молодого бойца в рамках подготовки и поддержания качественного уровня Сил обороны Финляндии.

Иными словами Маркканен не стал частью регулярной армии, а отправился проходить военную подготовку в пограничные войска.

Призывники служат в течение 6, 9 или 12 месяцев в зависимости от их семейного положения, возраста, профессии и намерения связать свою жизнь с армией. 6 месяцев – обязательный минимальный срок для каждой мужской особи с финским паспортом . Для женщин – служба добровольная. Откосить не выйдет: в ряде случаев бумаги о прохождении службы необходимо предъявлять при найме на работу, без отметки о прохождении службы не обновят паспорт, когда исполнится 27 лет. К тому же прошедшим подготовку (в зависимости от срока службы) полагаются социальные льготы. Для пацифистов и всех несогласных с линией партии имеется альтернативный вариант – побывка сроком 13 месяцев в финской тюрьме.

В среднем за год 82% из 30000 мужчин возрастной категории от 18 и выше проходят обязательную военную службу. Спортсмены не исключение. Более того, существует специальный подготовительный центр на 160 человек в городе Лахти, где службу проходят сугубо спортсмены. Туда же отправился и Лаури. Согласно статистике milsport.one, 60%-70% мужчин, представляющих Финляндию на международных турнирах (Олимпиады, чемпионаты мира, Европы), в той или иной степени проходили службу в Лахти . Вид спорта не имеет никакого значения. Партизанить в леса отправляют всех, начиная от банальных биатлонистов и лыжников и заканчивая диковинными финскими бейсболистами.

Для НХЛ, как нетрудно догадаться, военная обязанность финнов, является отдельным головняком. Причины на поверхности – большое представительство финнов в лиге, плюс короткий зазор между плей-офф и началом подготовительных лагерей в сентябре. Несмотря на это, вполне себе статусные персонажи вроде Лео Комарова, Александра Баркова, Теуво Терявяйнена и Антти Раанты прошли службу. И, как выясняется, чувствовали себя вполне комфортно.

Что ждет Лаури в Лахти и почему он решил пройти службу именно сейчас?

Видимо, прорывной сезон сказался на патриотических чувствах. В начале этого чемпионата финна не то чтобы списали, но многим не верилось, что Маркканен станет в «Юте» эквивалентной заменой Донована Митчелла, на которого его обменяли прошлым летом из «Кэвз». Можно кричать и нецензурно жестикулировать о том, что так оно и вышло, ведь «Кливленд» попал в плей-офф с четвертого места, а «джазмены» без шансов увязли на двенадцатой строчке, но давайте отделять мух от пауков: разные команды, разные конференции, разные стадии формирования команд.

Если рассматривать сезон Маркканена в вакууме, то можно понять, почему именно он, а не Шэй Гилджес-Александер стал самым прогрессирующим игроком сезона.

Шэй последние три года феерит в «Тандер», и только изощренная расчетливость генменеджера «Оклахомы» Сэма Прести не позволяет Шэю выволочь команду в плей-офф. Что мы ждали от Маркканена в этом сезоне? Точно не дебюта на Матче всех звезд, с символической, но приятной ачивкой в виде первого представителя нордической расы на баскетбольном празднике жизни. Как не ждали мы и рекордных 49 очков (пусть и против «Хьюстона»), не говоря уже о лучшем сезоне в карьере.

За предыдущие 5 лет результативность Лаури ни разу не превышала 18 очков, в этом сезоне его средние показатели составляют 25,6 очка, 8,6 подбора, 1,9 передачи. Маркканен спрогрессировал в новых для себя условиях, тогда, когда этого от него никто не ждал. За это он и получил награду по итогам сезона.

Многие предпочли бы насладиться заслуженным отдыхом, но Лаури решил иначе.

«Для меня служба в войсках – новый вызов. Я буду так же настойчив, как и на баскетбольной площадке. Собираюсь посвятить службе всего себя. Если я буду каждый день отдаваться процессу по полной, то все будет отлично. Естественно, я взволнован, ведь я никогда не занимался ничем подобным. Тем интереснее. Ведь это новый опыт», – прокомментировал свое решение Лаури.

Что за новый опыт, на правах старого дембеля готов пояснить олимпийский чемпион и чемпион мира Лео (можно просто: Леонид Александрович) Комаров.

«Все как в фильмах, только без живодерства и прочего дерьма. Там тебя действительно учат, как быть мужиком и пользоваться огнестрельным оружием. Казарма на 20 человек, подъем в 5:45, пробежка в обмундировании, завтрак, далее весь день тренировочный комплекс. Большую часть составляют тактические маневры в лесу: ориентирование на местности, слаженная работа в группе, захват территории лагеря противника . Во время учений в лесу у всех боевое оружие, но оно не заряжено. Стрельба боевыми патронами только на стрельбищах и под присмотром инструктора. Это не война, конечно, а подготовка, но процесс нелегкий.

Пока я был там, я матерился и проклинал каждую минуту, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это был один из лучших периодов в моей жизни. За 6 месяцев я стал более зрелым. Мелочи вроде расписания, уборки, заправки кровати делают тебя более дисциплинированным и ответственным. Мне это очень помогло в спорте. Единственная проблема – ты полностью пропускаешь лето и остаешься без отдыха, но, когда ты молод, это нормально», – делится армейскими воспоминаниями хоккеист.

Лаури восстановится к началу регулярки? Когда его ждать?

Маркканен не просто успеет восстановиться к началу регулярного чемпионата НБА. Он намерен выступить за свою сборную на чемпионате мира, стартующем 25 августа на территории Японии, Индонезии и Филиппин.

Финны сыграют в группе «Е» против Австралии, Германии и Японии. Все матчи состоятся на Окинаве, в Японии. Понимая специфику спортивного бытования, финское правительство пошло на уступки и ввело поблажку для атлетов: минимальный 6-месячный срок можно разбить на два года. То есть Лаури съездит в Лахти на 3 месяца в этом году и еще раз – в следующем . Поэтому всем, кто опасался за здоровье и состояние форварда «Юты», можно сказать: «Отставить».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto, Chris Young