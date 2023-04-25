Любое упоминание «Мэдисон Сквер Гарден», как правило, влечет за собой шлейф историй, обязательным условием которых является произношение слов «легендарный» и «баскетбольная Мекка». Это своего рода народный барометр баскетбольного образования и уважения к старине. Что-то вроде того, как уступить бабушке место в троллейбусе. При этом ничего подобного не распространяется на другие арены: нет таких громких прозвищ, навязчивого крена в классику и прочего.

«Бостон» еще держится, во многом благодаря тому, что у относительно нового «Ти Ди Гардена» осталась приставка того самого незабвенного «Гардена», неразрывно связанного с эпохальными свершениями «Селтикс».

А вот «Лейкерс» не достается даже часть этих почестей. Более того, еще совсем недавно болельщики строчили петиции против переименования «Стэйплс Центра» в «Криптоком Арену» якобы потому, что предыдущее название – «Стейплс Центр» – крепко-накрепко связано с Кобе и достижениями «Лейкерс» первого десятилетия XXI века. Социальная ответственность – это, конечно, хорошо, но лучше бы ту же энергию направили на изобретение какого-нибудь броского прозвища, которое бы вне зависимости от официального названия арены ассоциировалось с домашней площадкой «Лейкерс». Если есть «Баскетбольная Мекка», то почему бы не быть «Баскетбольному Вавилону», тем более что домашняя арена «Лейкерс» им по факту и является.

Ни одна другая арена не принимает у себя такое количество профессиональных клубов различных лиг. Если пресловутый «Мэдисон Сквер Гарден» служит домом только лишь для «Нью-Йорк Никс», хоккейных «Нью-Йорк Рейнджерс» и баскетбольной команды NCAA «Сент-Джон Рэд Сторм», то «Криптоком Арена» в этом смысле в разы представительнее. Под ее сводами играют «Лейкерс», «Клипперс», хоккейные «Кингс» и еще команда женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс».

Как эта коммуналка вмещает в себя такое количество домочадцев и как они сосуществуют в таком плотном графике – отдельная тема для восхищения. Хотя бы потому, что в прошлую субботу арена справила 251-й Doubleheader.

Что такое Doubleheader и почему это так важно?

Doubleheader – это ситуация, при которой два лос-анджелесских клуба играют дома с промежутком буквально в пару часов. За это время работники арены должны полностью поменять паркет и антураж площадки (баннеры, цвета, символику, оформление посадочных мест). В конце регулярки «Криптоком Арена» отметила юбилей – 250-й Doubleheader (играли «Клипперс» против «Блейзерс» и «Кингз» против «Эвеланш»). В честь чего официальный аккаунт арены поделился шикарной инфографикой с массой интереснейших деталей о феномене домашней площадки лос-анджелесских клубов.

Единичку к нарядной цифре приписали в прошлые выходные, когда в субботу «Клипперс» принимали «Финикс», а «Лейкерс» – «Мемфис». При этом не стоит забывать и о хоккейных «Кингс», игравших накануне в пятницу против «Эдмонтон Ойлерс».

Что же в этом такого, спросите вы.

«Это плей-офф. Мы все как на иголках. Это самое нервное время в году, потому что мы понятия не имеем, будем ли мы играть на следующей неделе. Мы должны ждать и следить за каждой из серий, чтобы понимать, какие из команд в какое время будут играть дома. При этом нужно учитывать, что этот год особенный. Это всего лишь третий случай в истории, когда все три клуба – два баскетбольных и один хоккейный – одновременно вышли в плей-офф. Так что мы находимся в режиме повышенной готовности», – говорит глава «Криптоком Арены» по техобслуживанию Игнасио Гуэрра, под началом которого находится команда из 90 человек.

Последний раз массовая экспансия лос-анджелесских клубов в плей-офф случилась в 2012 году. Тогда «Клипперс» во втором раунде вчистую уступили «Сперс» (0-4), а «Лейкерс» на той же стадии не сдюжили против «Оклахомы» (1-4). Зато «Кингс» не только дошли до финальной стадии, где им противостояли «Нью-Джерси Дэвилз», но и завоевали первый Кубок Стэнли в клубной истории (4-2).

По ходу плей-офф-2012 команды сыграли на домашней арене шесть матчей в течение четырех дней. Сотрудникам тогда еще «Стэйплс Центра» не только приходилось стремительно менять один паркет на другой, а затем другой паркет – на лед, но и идти на иные хитрости. Например, чтобы избежать давки в преддверии матчей, клубы предлагали болельщикам приходить пораньше. В качестве знака признательности «ранние птахи» получали бесплатные пончики, кофе и сувениры. Это не избавляло работников арены от ускоренного исполнения их прямых обязанностей, но отчасти облегчало задачу.

Гипотетически нынешний заход всех трех команд может стать еще уникальнее, пускай предпосылок для этого и не так много. Чтобы опровергнуть это предположение, как минимум, один из клубов должен добраться до ключевой стадии плей-офф и дожить до 19 мая, когда свой сезон откроют «Лос-Анджелес Спаркс».

Правда, даже у патриотов Лос-Анджелеса веры в такой расклад мало.

Как происходит процесс и из чего он состоит?

Игнасио Гуэрра шутит, что слаженность рабочих бригад в день Doubleheader должна быть синхронизирована на уровне ведущих балетных трупп. Как только одна команда заканчивает матч, рабочие уже стоят в коридорах. Процесс демонтажа корта одной команды в другой занимает у 50-60 рабочих в среднем до 90 минут. Если речь идет о смене баскетбольного покрытия на хоккейную площадку или хоккейной в баскетбольную, то хронометраж увеличивается с 90 до 120 минут.

Такая оперативность обусловлена тем, что баскетболисты практически играют на льду.

Ледовое покрытие «Криптоком Арены», на котором играют «Кингс», заливают раз в год, и во время баскетбольных матчей оно накрыто специальной антиконденсатной изоляцией и деревянным полом. Каждый кусок покрытия, скрывающий лед, весит около 41 килограмма, а большинство элементов имеют размеры 1,2 на 2,5 метра, за исключением изогнутых кусков по краям. Все части складываются по принципу пазла: покрытие помогает предотвратить образование конденсата и гарантирует, что влага не поднимется вверх. Чтобы сменить баскетбольную площадку на хоккейную, рабочие убирают паркет, часть передних рядов (поскольку размены хоккейной площадки больше) деревянный пол, изоляцию, устанавливают по бокам борта и защитные барьеры из оргстекла.

Когда Doubleheader включает сугубо баскетбольные матчи, это существенно облегчает задачу, но не избавляет от внимания к деталям. Так, у «Лейкерс» и «Клипперс» не только паркет сделан из разных сортов древесины, но еще и разный размер площадки, масса паркета, конфигурация мест для болельщиков, столики для судей, табло, стойки с кольцами.

В общем, разница между площадками клубов примерно такая же, как и их история.

Части, из которых собирают паркет, по размеру практически идентичны покрытию, закрывающему лед. Это куски размером 1,2 на 2,5 метра, но весят они больше.

«В идеале четыре человека должны держаться за каждый угол детали, но при необходимости эту работу можно выполнить вдвоем или даже одному – со специальным оборудованием для буксировки», – обьясняет Гуэрра.

Doubleheader также означает обязательную предварительную репетицию. Перед пятничным матчем «Кингс» группа из 25 человек работала в ночную смену и потратила 7 часов для подготовки к хоккейному матчу и последующему переоборудованию хоккейной площадки в баскетбольный корт. Предподготовка обязательна, поскольку 90 минут до начала матча – не важно, какого именно – та самая критическая точка, до которой все работы должны быть завершены.

«Даже после всех этих лет Doubleheader – это всегда управляемый хаос. И это мне нравится. Если человек, отвечающий за демонтаж колец и боковых бортиков, заканчивает раньше, он помогает с уборкой паркета. Никто не ограничивается своими узкими функциями, потому что каждый здесь – часть команды. Чем быстрее и профессиональнее мы сделаем свою работу, тем выше оценят ее качество и тем быстрее каждый пойдет домой, к семье. Несмотря на большое количество техники, которую мы используем, это тяжелая физическая работа. И эти люди большие трудяги, которыми я горжусь и дорожу», – признается Гуэрра.

Doubleheader стал ритуалом для работников «Криптоком Арены» – проверкой на профпригодность и посвящением в касту старожил. После завершения работ Гуэрра или его заместитель ловит в общем чате заказы рабочих на еду. Заказывать можно практически все что угодно, главное условие – чтобы в названии было слово Double.

«Поначалу все было очевидно: чизбургеры, тако, пицца с двойным сыром и так далее. Но со временем ребята стали более изобретательны. Однажды они всем чатом попросили большую лазанью Double Extra в несколько пластов, и чтобы каждый ее слой был как-то связан с клубами. «Кингс» – этот слой был ниже всех и состоял из «королевского мясного ассорти», потом были «Клипперс» – помидоры и прочие овощи. Слой «Лейкерс» был самым верхним – баклажаны с несколькими видами сыров. Было очень вкусно, все остались довольны. Как видите, тяжелая работа не лишает наших работников фантазии», – заверяет Гуэрра.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How