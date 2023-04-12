Не проходит даже по «Исключению Джордана».

Удивительно, что настолько противоречивого и разностороннего игрока, как Рассел Уэстбрук, можно описать всего-навсего одним словом. Чтобы он ни делал, это всегда было абсурдно.

В игре Уэстбрука нет полумер и рационализма, он игрок крайностей. Три сезона подряд со среднестатистическим трипл-даблом – это нечто до абсурдности невероятное. То, как эти цифры добывались – вопреки прямым обязанностям одноклубников, наперекор принципам командной игры, независимо от того, насколько пагубными его действия могут быть для победного результата – абсурдно по сути.

Пиком это чарующего хаоса, за которым все наблюдали как за разрушающим все вокруг себя торнадо, стал титул MVP в сезоне-2016/2017.

Классик писал: «Лицом к лицу. Лица не увидать. Большое видится на расстоянии». Вот и тогда большинство аналитиков и рецензентов сходились на том, что для того чтобы оценить значимость или ошибочность вручения награды именно Уэстбруку, должно пройти время. Что ж, учитывая, что в последние четыре сезона награду MVP забирали исключительно европейские игроки, а крики о кризисе американской школы стали раздаваться все чаще, кажется, самое время вспомнить о самом доминирующем и вместе с тем наиболее неоднозначном MVP в истории.

MVP – награда по итогам регулярки, но история показывает, что титул Уэстбрука нелогичен даже по ее стандартам

Чтобы понимать, с чем мы имеем дело, нужно отметить, каким был Рассел Уэстбрук образца-2016/2017.

• второй игрок в истории НБА, набирающий в среднем трипл-дабл на протяжении сезона;

• при среднем трипл-дабле Уэстбрук еще и стал лучшим снайпером лиги (31,6 очка в среднем за игру);

• третий по количеству результативных передач (10,4 в среднем за игру);

• десятый по количеству подборов за игру (10,7 подборов в среднем за игру);

• превзошел рекорд Оскара Робертсона по количеству трипл-даблов в сезоне. В сезоне-1961/1962 Оскар оформил 41 трипл-дабл, Расти превзошел его достижение – у него 42;

• соотношение побед и поражений «Тандер» в матчах, когда Уэстбрук оформлял трипл-дабл: 33-9;

• нападение «Тандер» набирало на 11,2 очка меньше в пересчете на 100 владений, когда Уэстбрук находится на скамейке запасных;

• Уэстбрук царил в клатче. Он был лидером лиги по среднему количеству очков в решающих пятиминутках при минимальном отставании (в среднем набирал по 6,2 очка). Причем атаковал с лучшим процентом (44,6% реализации на 4,6 попытках);

• в одиночку выволок «Тандер» в плей-офф, в первом сезоне после ухода Кевина Дюрэнта. «Тандер» заняли шестую строчку в Западной Конференции с балансом 47-35. В первом же раунде «Оклахома» без шансов проиграла «Хьюстону» Хардена (1-4).

Все это впечатляет. Но впечатляет в первую очередь на уровне эмоций и личных предпочтений. Глядя на хайлайты Уэстбрука, под неминуемый зудеж комментаторов о сезоне-1961/1962 и сравнениях с Оскаром Робертсоном, действительно сложно устоять, чтобы не промурлыкать: «Пацаны, не хочется ругаться, не хочется браниться. А хочется сказать, пусть уже забирает этот свой MVP».

Но после того как эйфория сходит на нет, а розовая пыльца оседает, ты находишь в себе силы преодолеть лень и посмотреть, а что собственно творилось в том приснопамятном сезоне-1961/1962. В том самом, где Оскар в среднем за игру набирал по 30,8 очка, 12,5 подбора и 11, 4 передачи. Ну, вот да, в том, в котором Элджин Бэйлор набирал по 38,3 очка и 18,6 подбора на протяжении 48 матчей: легендарный форвард «Лейкерс» выходил на площадку только по выходным, потому что в будние дни тянул армейскую службу. Да-да, в том же самом сезоне, на протяжении которого Уилт Чемберлен стабильно набирал в среднем по 50,4 очка и 25,7 подбора.

И кто же из этих уникумов удостоился титула MVP?

А его скромно прикарманил Билл Расселл, чья средняя результативность не превышала 18,9 очка (самый лучший показатель в его карьере). Именно благодаря его стараниям «Селтикс» одержали наибольшее количество побед в лиге – 60 – вышли в плей-офф, а после выиграли в финале у «Лейкерс» (4-3). В голосовании за титул MVP Рассел набрал 51 голос, в то время как Уилта на первое место поставили только девять человек, Робертсона – тринадцать, а Бэйлора – три.

Многим может показаться, что этот пример из замшелого прошлого всего лишь единичная зарисовка, но это не так.

Вот вам более современная выборка.

Начиная с 1983-го по 2016-й год 33 из 34 обладателей MVP выступали за команды, которые по итогам регулярного чемпионата не опускались ниже второго места, а в 28 случаях финишировали с лучшим результатом в своей конференции. В среднем команда обладателя MVP выигрывала более 62 матчей, и только в двух было одержано менее 55 побед.

Единственным исключением из «правила двух лучших сеяных» стал Майкл Джордан в 1988-м году, когда его «Буллз» заняли третье место по итогам чемпионата. В том сезоне Джордан набирал в среднем 35 очков за игру при аномальной реализации бросков в 53,5%. Если что, вторым по результативности в той команде был Сэм Винсент с 13 очками. И вот в такой компании Джордан привел «Буллз» к 50 победам и, помимо MVP, взял еще титул лучшего защищающегося (3,2 перехвата за игру, 259 – всего, лучшие показатели в лиге).

При желании «исключение Джордана» можно рассматривать как своеобразную метрику для получения MVP, в случае если твоя команда не входит в двойку лучших. Итак, тебе нужно набирать не менее 35 очков (в сезоне-1987/1988 Джордан набирал 37, но все равно пролетел мимо MVP), быть лучшим обороняющимся игроком в лиге и не иметь качественных игроков поддержки в команде (хотя справедливости ради стоит сказать, что Чарльз Оукли стал лучшим по общему числу подборов в том сезоне – 1066). Но даже это не дает тебе никаких гарантий. Например, в 1988-м за первое место Джордана проголосовало только 47 человек из 80.

Исходя из позиции «Тандер» в итоговой турнирной таблице, притязания Уэстбрука на MVP, в принципе, должны были бы рассматриваться более скрупулезно.

«Оклахома» – шестое место на Западе (47-35) – не попала бы в четверку даже на Востоке, где это место закрепили за собой «Уизардс» (49-33). Так что этот пункт Расти точно не выполнил.

Дальше – защита. Чудно, но у «Оклахомы» в тот год была 10-я оборона в лиге (пропускали в среднем по 107,5 очка) при 16-м нападении (забивали по 108,3). Только вот Уэстбрука едва ли можно было назвать идейным вдохновителем заградительных редутов «Тандер». При наличии Расти на площадке результативность трехочковых атак команды соперника возрастала на 7,8 очка. Защита в понимании Уэстбрука означала рискованную игру на перехватах, а не внимательную опеку выделенного ему игрока. Так возникла цифра 1,7 перехвата за игру – и миф о том, что Рассел в промежутке между штамповкой трипл-даблов потеет в обороне.

Ну, если угодно, и только отчасти. Поскольку здесь мы плавно переходим к вопросу об игроках поддержки.

Это очень удобно, поскольку один из них, а конкретно Андре Роберсон, пожалуй, и стал тем самым ключевым фактором для обороны «Тандер». Цепкий форвард отыграл 79 матчей в старте и, как мог, склеивал защиту «Оклахомы». Именно Роберсон на пару с Виктором Оладипо – который вошел в первую сборную лучших защищающихся в следующем сезоне – маскировал ляпы Уэстбрука в обороне, за что по итогам сезона вошел во вторую защитную сборную. То есть мы уже имеем двух человек калибра качественных персональщиков, которые оказывали непосредственное влияние на игру команды. Кроме Роберсона, Оладипо и Расти в стартовую пятерку «Тандер» входили Стивен Адамс и Домантас Сабонис. И если литовец тогда еще был просто исполнительным и прилежным новичком, то Адамс оставался одним из лучших пик-н-рольных «больших» в лиге. Со скамейки могли выйти Энес Кантер, Тадж Гибсон, Даг Макдермот, Джерами Грант и Алекс Абринес.

Не чемпионский состав, но и пассажирами этих игроков точно не назовешь. Так что по всем трем пунктам «Исключения Джордана» Уэстбрук никак не тянул на MVP. Его команда приземлилась ниже третьего места, даже в своих снах он был бесконечно далек от звания лучшего защищающегося игрока лиги, и вместе с ним выступал вполне добротный набор исполнителей, двое из которых и отрабатывали за Уэстбрука в обороне. Так что самым полезным игроком Уэстбрука сделали его трипл-даблы, эффективность и общий нарратив.

Хотя и здесь уместно упомянуть травоядную фразу, за которую сейчас можно схлопотать оплеуху. Внимание! Не все так однозначно, друзья.

Эффективность Уэстбрука не выдерживает критики в сравнении с конкурентами, а трипл-даблы не имеют значения

Уэстбрук-2017 – это такой себе «Мистер все, везде и сразу» с usage rating (метрика, отображающая то, как часто задействуют того или иного игрока в момент нахождения его на паркете), равным 41,65% – самый высокий показатель по сезону.

Процент, практически идентичный проценту реализации бросков с игры – 42,5%. Сама по себе цифра не такая уж ужасная, но не во вселенной MVP. 42,5% - на тот момент – второй с конца показатель для обладателя MVP за последние 60 лет. Хуже атаковал только Аллен Айверсон в сезоне-2000/2001 (42%).

К тому же, все время находясь с мячом в руках, как-то забываешь о бережливости, а это тоже влечет определенные последствия. 438 потери (5,4 в среднем за игру) – второй худший результат в истории. Уэстбрук был лучше только Джеймса Хардена, который в том же сезоне совершил 464 потери (5,7 в среднем за игру).

Эти цифры имеют значения, когда речь идет о человеке, который является самым полезным.

В оправдание Уэстбрука можно говорить лишь о колоссальном объеме работы, который ему приходилось проделывать, и слишком сложной, многофункциональной роли, но даже так не получается закрыть глаза на очевидное. Из 38 игроков, совершивших в том сезоне не менее 1000 попыток бросков, Уэстбрук с учетом процента реализации занял лишь 37-е место (42,5%). 34,3% реализации дальних бросков – 35-й показатель из 38 игроков, совершивших не менее 375 трехочковых попыток. Из пятерки основных претендентов на MVP – Уэстбрук, Харден, Леброн, Кавай и Айзейя Томас – Расс уступил всем по таким показателям, как «процент реализации бросков с игры», «процент реализации трехочковых», «процент реализации двухочковых» и «процент эффективности». Единственным показателем эффективности, по которому он не был последним, стал процент точности штрафных бросков, где он финишировал четвертым, обойдя Леброна.

Эффективность во многом и является той самой пользой, ценностью, value, которая зашифрована в аббревиатуре MVP. Соотношение того, насколько успешно ты максимизируешь собственные возможности и сводишь к мелким погрешностям свои ошибки и есть рецепт получения этой награды. Уэстбрук вместо этого возвел в абсолют количество владений, включил безлимит на количество собственных промахов и рискованных действий, после чего решил, что дабл-прайс в категориях «очки», «подборы», «передачи» искупит все ошибки.

Цифра 42 стала для Уэстбрука счастливой, но количество переходит в качество лишь с течением времени. И как видно, дистанции чемпионата для этого Расти оказалось недостаточно. По среднему числу подборов в нападении Уэстбрук занял 55-е место в лиге (1,7 подбора за игру). В рейтинге contested defensive rebound (конкурентный подбор в защите, когда ближайший соперник находится на расстоянии метра от подбора) Уэстбрук находится на 58-м месте.

Ну да бог с ними с подборами, в конце концов, это не основной профиль Рассела. Но ведь и с созиданием у него не сильно лучше.

Отрывистее всех в спину Уэстбруку дышал Харден, именно Борода тогда до последнего претендовал на приз, причем преуспевал он не только по количеству потерь. Джеймс завершил сезон в качестве лучшего ассистента (11,2 в среднем за игру), а партнеры Хардена по «Рокетс» забивали с его передач в среднем по 57,3 очка за игру, тогда как игроки «Тандер» реализовывали по 56,6 очка за игру после пассов Уэстбрука. Разницу можно списать на качество партнеров, но небольшое преимущество все равно на стороне Хардена.

Если же говорить, что подобные мелочи не имеют значения, то логично придешь к тому, что MVP Уэстбрука целиком состоит из мелких допущений, поблажек и сносок. Если бы Уэстбрук заработал свою награду, забирая по 7 подборов и не отгоняя от щита своих партнеров по команде ради очередного отскока, ему бы слова не сказали, а так Уэстбрук войдет в историю как игрок, не ставший чемпионом НБА, зато взявший MVP, благодаря тому, что побил рекорд Оскара, который держался более полувека.

Собственно, именно вот эта фраза и есть главная причина, по которой Рассел все-таки получил эту награду.

Уэстбрук здорово потрудился, но трофей ему дали не за игру, а за красивую историю

Сегодняшняя НБА в первую очередь лига чудесных историй – одна удивительнее другой – и уже потом спортивное состязание. Не зря же частью прав на трансляции владеют Disney. Поэтому нарратив, обертка, контекст играют огромную роль.

Кевин Дюрэнт внезапно уходит из команды и даже не оставляет Уэстбруку письмеца с объяснениями или пожеланиями всего наилучшего. Тот остервенело ретранслирует раненые чувства в работу над собой, бьет рекорды и становится MVP. Экранизируем? А то! На главную роль возьмем Майкла Джордана (того, что Би), и зрители будут пищать от восторга. Так это работает в индустрии развлечений.

И Уэстбрук был тем самым развлечением на протяжении всего сезона, особенно в его концовке.

Матч против «Денвера», в котором он оформил свой 42 трипл-дабл, Расти закончил вот так.

Тогда он набрал 50 очков, 16 подборов и 10 передач, а через три дня, в последнем матче, на своей арене, те же «Тандер» уступили «Денверу» – 105:111. Уэстбрук сыграл 18 минут и собрал коллекцию из 5 очков, 5 подборов и 8 передач.

Сиквелы почти всегда хуже оригиналов, поэтому, когда Рассел поставил трипл-даблы на поток в последующих сезонах, это уже не выглядело так эффектно. Расти как будто выработал свой творческий ресурс. Стал такой «one trick pony», которая не только не может, но и не хочет учиться ничему новому. Даже когда сам Оскар Робертсон вступился за разыгрывающего и призывал дать тому второй титул MVP сезон с трипл-даблами уже в составе «Вашингтона», его слова никто не воспринял всерьез.

Уэстбрук непременно войдет в историю и Зал славы баскетбола, другой вопрос – как его запомнят болельщики. Велик шанс, что, несмотря на все его рекорды и старания, как самого переоцененного MVP в истории.

Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons, Bob Levey, Matthew Stockman, Ezra Shaw