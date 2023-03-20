Все дело в расстановке приоритетов.

Шакил О’Нил и броски с дистанции – это отдельная тема для произведений сатирического или комедийного жанра. Удивительно, как еще не образовался отдельный жанр анекдотов, стандартно начинающийся с предисловия: «Выходит как-то Шак на линию штрафных…» К тому же сам центровой неоднократно прилагал всяческие усилия, чтобы высмеять неспособность бросать с дистанции, удаленной от кольца более чем на пару метров.

Он высмеивал собственную «меткость» в трэш-блокбастере «Сталь».

Паясничал на эту же тему, в рамках «Очень страшного кино 4».

Фанаты лихо подхватывали начинания Шака и доводили его неспособность бросать штрафные до научного абсурда.

Например, в этом ролике парни моделируют карьеру О’Нила и число победных матчей команд, за которые он выступал, при условии, если бы центровой промахивался каждый раз, когда бросал штрафные.

Что любопытно, показатели падают не сильно.

При всем при этом о способностях Шака бросать трехочковые говорят в разы меньше. Можно справедливо предположить, что так сложилось потому, что обсуждать там особо нечего. Но это не так.

Шак утверждает, что всегда умел бросать трехи. Просто это было ему не нужно

Мне кажется недальновидным спорить с утверждением, что О’Нил является единственным, кто может поспорить с Уилтом Чемберленом за негласный титул самого доминирующего игрока в истории НБА. Об этом сам центровой неустанно разглагольствует, даже когда речь касается трехочковых. Вот как он отреагировал на вопрос Cosmote TV, стал бы он бросать издали, если бы играл в сегодняшней НБА?

«Я бы не бросал трехочковые. Мне бы это просто не понадобилось. Большинство этих здоровяков просто бы не находились на площадке, поскольку им пришлось бы играть против меня. В лучшем случае они бы скоренько схватили парочку фолов на мне и присели на скамейку запасных. А я бы в это время забивал легкие мячи», – пояснял расклад О’Нил.

И пустой бравадой это не назовешь. При том, что карьерный показатель трехочковых О’Нила равен 0,5%, в лучшие свои годы он реализовывал 58% своих бросков с игры. Это бешеная эффективность, учитывая, что на протяжении 7 сезонов О’Нил в среднем атаковал по 19 раз за матч. Естественно, при такой реализации было бы глупо забирать попытки на броски у своих более искушенных в дальних попаданиях партнеров только для того, чтобы выбрасывать их с трехочковой дистанции назло скептикам.

Тем более, что сам Шак, по его словам, не нуждался в одобрении критиков, поскольку знал, на что способен.

Вот выдержка из его книги «Shaq Uncut».

«Правда в том, что я постоянно отрабатывал броски в прыжке на тренировках еще в школе. И умел забивать трехочковые. Спросите у моих товарищей по команде. Тренер Дейв Мадура однажды сказал мне, что если нам когда-нибудь понадобится трехочковый в конце игры, он подумает о том, чтобы позволить сделать это мне, потому что я мог забить издали, и он знал, что никто и никогда не сможет накрыть такой бросок. Что касается матчей, то в моих трехочковых не было никакого смысла. Зачем, если я с такой же легкостью мог просто забить сверху. Главной задачей было сфокусироваться на высокой реализации бросков. Показатель моих точных попаданий с игры в последний год обучения в школе составлял 71%. О каких трехочковых речь?» – вопрошал О’Нил в своей книге.

Однажды О’Нил подтвердил слова на деле. Получилось почти так, как он описывал

Свой единственный трехочковый в профессиональной карьере Шакил О’Нил забил 16 февраля 1998 года в домашнем матче против «Милуоки». На последних секундах первой четверти Шак получил длинный пас из-за боковой со своей половины площадки и, отправив мяч в цель, ушел праздновать в народ.

В том же сезоне, чуть больше чем через неделю, он попытался повторить трюк в матче с «Портлендом», но не преуспел.

Всего за 19 лет в НБА Шак совершил 22 броска из-за дуги. Благодаря тому, что начиная с 1997-го НБА начала отслеживать позиции и дистанцию совершаемых бросков, сейчас известно, что 5 из 22 попыток О’Нила были сделаны со своей половины площадки. Проще говоря, это были не подготовленные броски, а швырки на последних секундах в надежде на фарт.

Большая часть снайперских подвигов Шака пришлась на период его пребывания в «Орландо»: 11 попыток из 22. Еще 9 он совершил в форме «Лейкерс». И по одной выдал в «Финиксе» и «Кливленде». В период с 2003-го по 2008-й центровой оставил баловство, но в «Санс» решил вновь приобщиться к трюковым номерам, ведь философия Майка Д’Антони всячески поощряла подобные эксперименты.

О’Нил пробовал повторить успех в более непринужденной обстановке, но и там как-то не задалось. Шак 15 раз выбирался на Матчи всех звезд, играл в 12 Матчах, но ни одна из его трех дальних попыток так и не попала в цель. Даже самая первая, которую он предпринял за год до игры с «Милуоки», в 1995-м, на Матче всех звезд в Финиксе.

И тут О’Нилу нужно отдать должное, он знал, когда куражиться, а когда всерьез браться за дело.

Ни в одной из 45 серий плей-офф, сыгранных им в НБА, он ни разу не решился на дальний бросок. Более того, он не предпринял ни одной попытки трехочкового ни в одном из трех сезонов за команду университета Луизианы LSU. Очевидно, все по той же причине: концентрация на непосредственных обязанностях и желание максимально повысить реализацию своих бросков, а с ней и шансы на выбор под первым номером драфта.

Для неточных штрафных и трехочковых Шака есть причина. К тому же он не единственный из великих центровых, кто лишь раз забил издали

В 11-летнем возрасте О’Нил упал с дерева и сломал оба запястья. Гипс, упражнения и нотации мамы помогли, но с тех пор Шак уже не мог сгибать правую руку так, как до момента, когда он полез на злополучное дерево. Повреждение время от времени давало о себе знать, но особое внимание на последствия травмы обратил тренер «Лейкерс» Дел Харрис.

«Это медицинский факт. Говорю вам, он не может согнуть руку так, как того требует классическое положение кисти для пробития штрафных», – признавался Харрис в интервью Los Angeles Times.

Клуб привлекал различных физиотерапевтов, представителей медицинского штаба бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», которые знают все о сложных кистевых вывихах, переломах и прочих аномалиях, но полноценно восстановить руку по прошествии стольких лет оказалось невозможно. Это не может служить ни оправданием, ни достоверной причиной плохой реализации штрафных и трехочковых О’Нила. Да и сам он об этом, похоже, и вовсе не вспоминает.

Кроме всего прочего, не стоит забывать, что Шак находится в хорошей компании. Еще совсем недавно самый результативный игрок в истории НБА, мягко говоря, тоже немало сделавший для «Лейкерс», за 20 лет в НБА отметился единственным трехочковым.

Думаю, ни Кариму, ни Шаку, с учетом всех их регалий и колоссального вклада в баскетбол, едва ли плохо спиться от того, что они не были выдающимися дальнобойщиками. Посмотрим, вспомним ли мы лет через 20 о многочисленных центровых, которые сегодня козыряют универсализмом и стремлением походить на двухметровую версию Стефа Карри.

Фото: East News/AP Photo/Lucy Nicholson, AP Photo/Matt York