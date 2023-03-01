Грамотная апроприация советского наследия.

Было дело, мы уже как-то касались наиболее востребованных и состоятельных маскотов НБА (если кто запамятовал, то львенок Рокки из «Наггетс» получает 625 тысяч в год). И при всех экономических частностях и нюансах нельзя сказать, чтобы ростер маскотов НБА и их взаимоотношения с лигой и работодателями удивили нестандартностью. Бычки, дракончики, мишки и прочие представители фауны поголовно имеют лицензии каскадеров, старательно и много работают и соответственно получают. Что же касается собственно клубов, то они не слишком тужатся в процессе изобретения какого-нибудь оригинального персонажа. Я, например, уверен, что самого неординарного маскота НБА, до сих пор, ищут где-то в лесах близ Сиэтла.

Дело в том, что клубы лиги не хотят – да и не могут себе позволить – идти на радикальные решения: статус клуба НБА и политкорректность обязывают. И именно поэтому в категории занимательного и неконтролируемого безумия европейские клубы всегда будут давать своим северо-американским коллегам фору. Причем для этого не обязательно быть состоятельным самодуром типа владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса. Выделиться может каждый. Например, скромный немецкий клуб «Хемниц 99» из одноименного города, выступающий в высшем дивизионе чемпионата Германии.

Команда из Саксонии была основана 24 года назад и поначалу слонялась по низшим дивизионам, но к 2020-му прорвалась в элиту и теперь удивляет не только фактом своего существования, но и маскотом. На домашней арене «Хемница» вместительностью 5200 мест команду гостей и болельщиков встречает плюшевый Карл Маркс. Да, тот самый – автор «Капитала» и обладатель окладистой бороды, из-за которой его частенько путают с его близким другом – Фридрихом Энгельсом.

При том, что в составе «Хемница» есть, например, Доминик Локхарт и Арнас Величка – оба стабильно призывались в юношеские сборные своих стран, а литовец даже становился MVP турнира Basketball Without Borders Europe, проводимого совместно с НБА – именно Карли (так зовут маскота) является любимцем болельщиков и предметом любопытства заезжей публики.

Карл Маркс – прикольно. Но при чем здесь баскетбол?

Баскетбол, в общем-то, при всем.

Начать хотя бы с того, что само слово Chemnitz происходит от лужицких сербов – национального меньшинства, проживающего на территории Германии еще с XII века. Особенно много выходцев из этой диаспоры в Саксонии и Бранденбурге – там даже названия улиц пишут на двух языках – немецком и сербском. Поэтому отношение в Хемнице к кошарке соответствующее: игру здесь любят и почитают. Поэтому на стенах очень часто можно встретить различные плакаты и стикеры с фанатской символикой и, конечно же, Карлом Марксом, гоняющим баскетбольный мяч.

Маркс тут тоже не просто так. После войны 10 мая 1953 года правительство ГДР переименовало город в честь Карла Маркса, и Хемниц стал называться Карл-Маркс-Штадт. Тот самый, который группа «Мегаполис» воспевала в своем ностальгическом хите.

Теплые слова Олега Нестерова в адрес немецкого города далеко не единственное, что связывает Россию с Хемницем. Одним из его городов-побратимов является Иркутск, в котором до 1999-го года был проспект под названием Карл-Маркс-Штадт, а в Хемнице до сих пор есть Иркутская улица и Волгоградская аллея. Ну и да, не удивляйтесь, если под занавес карьеры Леброн Джеймс задумает перевести свои таланты именно на берега речушки Кемниц. Еще одним городом-побратимом Хемница является Акрон, штат Огайо.

К счастью или нет, но Карл-Маркс-Штадтом городок пробыл недолго. В 1990-м 76% жителей проголосовали за возвращение городу исторического названия. Тем не менее, несмотря на возвращение к корням, фигура Карла Маркса продолжает оставаться важной частью местного фольклора. В том числе и в виде маскота местной команды.

Но, если вы решили, что дань прошлому и желание позабавить публику плюшевым дедушкой – единственная причина, по которой Карли выбрали маскотом «Хемница 99», то вам не стоит торопиться с выводами.

Маркс уделял большое значение спорту в своих трудах. Его теории все еще служат предметом дебатов, в том числе и среди самих спортсменов

Если пробиваться к частностям через дебри марксистского учения, то все мы рискуем к окончанию материала поседеть и отрастить бороду как у Карла. Поэтому важно просто запомнить, что в основе труда Карла лежала концепция отчуждения человека от продуктов его собственного труда и превращение его в капиталистическом обществе в винтик производственного процесса, де факто – обезличивание.

Спорту в марксисткой теории отводилось сразу два отдельных измерения.

Первое – политэкономическое, в котором оценивается степень, где спорт служит проблемам накопления развитого монополистического капитала.

Второе – культурно-марксистское измерение, где исследуются способы, с помощью которых спорт способствует самореализации, то есть сохранению черт личностной индивидуальности.

Угрюмый бородач признавал, что – как он это называл – социология спорта важна для общества и в зависимости от модели социума может быть как благом для человека, так и очередным способом его порабощения системой.

Модель, предложенная Марксом, часто используется как на уровне броских заголовков, так и глубоких вдумчивых материалах. Например, в 2006-м Esquire Magazine опубликовал большой материал о Стиве Нэше, где назвал того самым марксистским игроком или Карлом Марксом баскетбольного паркета.

Все потому, что чуть ранее Нэш в интервью New York Times признался, что читал «Манифест Коммунистической партии» Маркса и письма Че Гевары. Подобное заявление, плюс четкий крен Нэша в сторону созидательной игры, ориентированной на создание моментов для партнеров, побудили авторов сайта npr.org провести небольшие дебаты с участием Нэша, генменеджера «Санс» Стива Керра, экономиста и агента Яо Мина Джона Хейцингера на тему жизнеспособности теорий Маркса в НБА. В статье «Стив Нэш – бескорыстный социалист?» авторы попытались имплантировать постулаты Маркса в современный спорт, но ни к чему кроме базовых принципов о бескорыстности, командном взаимопонимании и коллективизме не пришли.

Зато куда любопытнее рассуждения boston.com о том, «Почему Марксу понравился бы американский спорт и не понравился европейский». Там автор со всей обстоятельностью утверждает, что американские лиги с их системами драфта, потолком зарплат и штрафами за их превышение куда ближе к идеалам марксизма, чем, например, европейский футбол, где среди рядовых владельцев-олигархов немалое количество представителей политики. В частности, говорится о Сильвио Берлускони, который тогда владел «Миланом». Сейчас Берлускони не председательствует в Европейском совете и не возглавляет ни одно из правительственных министерств, но дядя по-прежнему в политической обойме, разве что сменил «Милан» на более скромную «Монцу».

Так что апелляции к Марксу в разрезе спортивных дискуссий – дело вполне обыденное.

Забавно, но помогает ли вся эта теория «Хемницу 99»?

Как минимум, не мешает. Согласитесь, если бы маскотом «Хемница» был очередной лев (он фигурирует на гербе королевства Саксонии), то вряд ли бы это обшучивали в твиттере и рассказывали об этом друзьям. А так гигантский бюст Карла Маркса в Хемнице весь залеплен стикерами с символикой клуба.

Атрибутика «Хемниц 99» с изображением Карла Маркса востребована не только в официальном фан-шопе, но и в творческой среде: Карл – вдохновитель местных уличных художников, изображающих его в виде супермена с баскетбольным мячом. В социальных сетях болельщики куражатся, сравнивая маскота с греческим певцом Демисом Руссосом, и предлагают клубу «Гисен 46» – принципиальному сопернику «Хемница» – сделать маскотом Фридриха Энгельса.

В общем, маленький клуб сделал миленький шаг навстречу своим болельщикам и привлек к себе внимание. Это ли не имиджевая победа для идущего на седьмом месте в чемпионате «Хемница»?

Фото: globallookpress.com/ Bert Harzer; Gettyimages.ru/Henry Guttmann Collection; AFP/HENDRIK SCHMIDT