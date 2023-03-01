Успешность суперкоманд и их результатов – это, прежде всего, вопрос ожиданий, о которых однажды метко высказался один российский футболист.

Поэтому мне, признаюсь, странно причислить к неудавшимся проектам команды вроде «Сиэтла» и «Орландо» середины 90-х, игравших в финальных сериях. Или, например, «Майами» с «Бостоном», которые завоевали чемпионские титулы, пусть и не в ожидаемом количестве.

Я даже готов простить «Лейкерс»-2004, ставших жертвой пролетарского гнева «Пистонс». Когда у тебя во второй пятерке выходят второгодка Джаннеро Парго, Брайон Рассел (34 года), Хорас Грант (38 лет, отыграл 55 матчей в сезоне) и новичок Брайан Кук, то сложно представить их в виде даже «Неуловимых Мстителей», не говоря уже о Мстителях из комиксов Marvel. Приставки супер в том составе заслуживали только Кобе, Шак и 35-летний Гэри Пэйтон за свою настойчивость (отыграл все 82 матча регулярки в старте). Хотя, может, Пэйтон делал это чисто из вредности.

Как по мне, провалом суперкоманд может считаться невыход в стадию финала конференции. Исходя из этого показателя, я и составил список коллективов, так и не реализовавших героический потенциал.

«Кливленд»

Срок хранения: 2009-2010

Баланс побед и поражений: 61-21

Костяк: Леброн Джеймс, Антуан Джеймисон, Шакил О’Нил

Прежде, чем Леброна начали костерить за переход в «Хит» и последующее поражение от «Далласа» в финале. Прежде, чем он создал культ суперкоманд и ввел в обиход привилегированное отношения к игрокам как к элитной и неприкасаемый касте. И прежде, чем феномен суперкоманд дискредитировал себя… До всего этого был «Кливленд»-2009/2010, черновая проба пера Леброна в качестве архитектора чемпионской команды и одновременно неуклюжая попытка «Кэвз» удержать у себя своего лидера.

Шак, приехавший в «Кливленд» со словами «Я должен выиграть еще один перстень, на сей раз, для Короля», уже не был доминирующей силой, но и не дошел до стадии живого монумента самому себе, которым он стал в «Бостоне».

Антуана Джеймисона выменивали как второго снайпера «Вашингтона», набиравшего в среднем по 20 очков (у Гилберта Аренаса было 22,6).

Наличие Мо Уильямса, успешно действовавшего в связке с Леброном, вроде как исключало чрезмерную нагрузку на Джеймса и ветеранов.

Этот костяк, окруженный представителями кунсткамеры, такими как Бубби Гибсон, Делонте Уэст, Себастьян Телфэйр и Джамарио Мун, закончил регулярный чемпионат с балансом 61-21 и шестым нападением в лиге.

В первом раунде «Кэвз» по-джентльменски смяли «Буллс» Деррика Роуза, а во втором уперлись в бостонское «Большое трио». Там-то Джеймс и увидел, как должна выглядеть настоящая суперкоманда. После того как «Селтикс» взяли серию 4-2, стало понятно, что Леброн уйдет.

Шак в межсезонье уехал искать счастье в тот самый «Бостон», а Джеймисон остался разгребать руины, оставшиеся от суперкоманды, которая прожила менее одного сезона.

«Финикс»

Срок хранения: 2007-2009

Баланс побед и поражений: 101-63

Костяк: Стив Нэш, Амаре Стаудемайр, Шакил О’Нил

Это была отчаянная, дерзкая и импульсивная попытка сделать из «Финикса» нечто большее, чем захватывающий аттракцион. Шака выменяли в феврале на Шона Мэриона и Маркуса Бэнкса, несмотря на возраст О’Нила (почти 36 лет) и сильные показатели Мэриона (15,8 очка, 9,9 подбора).

«Это был плохой ход. Я был неопытным генменеджером и принимал решение без учета долгосрочных последствий для команды. Шон Мэрион в том сезоне демонстрировал практически аналогичную статистику, что и Шак. Это было решение из серии «черт с ним, давайте рискнем». Время поджимало, мы постоянно проигрывали «Сперс», так что трейд Шака был своего рода большим карточным блефом. Это полностью моя вина. Говорю это не для того, чтобы оправдаться. Это правда», – признавался в интервью Биллу Симмонсу бывший генменеджер «Санс» Стив Керр.

Шулерство Керра вскрылось моментально – в смысле еще на том этапе, когда объявили, что он нюхает «Момент».

«Санс» проиграли в первом же раунде плей-офф – 1-4. Конечно же, «Сан-Антонио».

Сделав поправку на трейд Шака в межсезонье, «Финикс» начал следующий чемпионат с новыми приобретениями – в ростере появились Джейсон Ричардсон, Мэтт Барнс и Горан Драгич. На старте команда выдала 7-3, Шак отобрался на свой последний Матч звезд, но в середине февраля результаты работы Терри Портера (28-23) сочли неприемлемыми.

Вместо него назначили ассистента Портера Элвина Джентри, который не то чтобы справился на отлично. Скорее, наоборот. При Джентри «Финикс» одержал лишь 18 побед при 13 поражениях, но вообще не вышел в плей-офф. Тут уже стало очевидно, что наличие Шака не только ничего не добавляет команде, а скорее лишает одного из главных ее преимуществ – скорости.

О’Нила незамедлительно трейданули в «Кливленд» на дряхлеющего Бена Уоллеса и Сашу Павловичу. Ни один из них так и не сыграл за «Санс», но этого и не требовалось.

В первый же сезон после обмена О’Нила «Финикс» вышел в финал Западной конференции, где в шести матчах уступил будущему чемпиону «Лейкерс».

«Хьюстон»

Срок хранения: 1998-1999

Баланс побед и поражений: 31-19

Костяк: Хаким Оладжувон, Чарльз Баркли, Скотти Пиппен

Даже на первый взгляд хьюстонский эксперимент выглядел чем-то сомнительным и обреченным. Просто потому, что каждый из трио хотел совсем разного. Пиппен – получать больше денег, чем в «Чикаго». Баркли – играть в команде, в которой все будет зависеть не только от него, так что в случае чего пресса начнет вешать собак на кого-нибудь еще. Оладжувон надеялся на финальный рывок с командой, в которой он провел почти всю карьеру, и рассчитывал, что эта авантюра удастся. Пресса писала о чемпионском опыте Пиппена и Оладжувона, совместном выступлении троицы в составе олимпийской сборной в 1996-м, грозном фронт-корте, который сформируют Баркли и Хаким. В общем, обо всем, о чем полагается писать на стадии прогнозов.

Когда дело дошло до конкретики, то все оказалось куда прозаичнее. Баркли практически сразу же разругался с Пиппеном. Чак пожертвовал частью своей зарплаты, чтобы клуб смог обеспечить Скотти контракт на 11 миллионов. И как только стало ясно, что Пиппен не в состоянии выступать на уровне себя прежнего времен «Чикаго», Баркли не стал держать язык за зубами. Причем шпильки в адрес одноклубника Чак отпускал с больничной койки: из-за проблем со спиной он отыграл в регулярке всего 43 матча (хуже будет только в следующем, последнем для него сезоне – 20 матчей).

Пороха ветеранов хватило только на то, чтобы финишировать в регулярке на третьей строчке Западной конференции. В первом же раунде у «ракетчиков» кончилось топливо, и они были биты «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 3-1. Единственную победу удалось зацепить благодаря 37 очкам Пиппена, которого «Хьюстон» обменял той же осенью. Не в последнюю очередь из-за его высказываний.

«Наверное, мне стоило послушать Майкла год назад, когда он сказал, что Чарльз никогда не выиграет чемпионат, потому что не готов идти на жертвы ради побед. Он очень эгоистичный парень. В нем нет желания победить во чтобы то ни стало», – меланхолично подвел итоги сезона Пиппен.

Баркли пришел в ярость. Сперва от таких слов, а затем от факта обмена Пиппена в «Портленд». Через год Чак закончил карьеру из-за травм и желания почаще играть в гольф.

А Оладжувон провел в «Рокетс» еще один сезон, прежде чем поехать в «Торонто» проветрить легкие на морозном воздухе и получить деньги, которые в родном клубе ему не хотели дать.

«Оклахома-Сити»

Срок хранения: 2017-2018

Баланс побед и поражений: 48-34

Костяк: Расселл Уэстбрук, Пол Джордж, Кармело Энтони

Модификация с маркировкой «OK3», в принципе, не могла существовать дольше одного года. Собрать в одной команде трех игроков, двое из которых привыкли доминировать на мяче и не привыкли защищаться, было чистой воды диверсией.

С точки зрения цифр при этом обстояло не так уж плохо, как можно подумать.

Те «Тандер» шли в топ-10 одновременно и по защите, и по атаке.

Уэстбрук привычно маскировал свои огрехи еще удивляющей тогда статистикой (25,4 очка, 10,1 подбора, 10,3 передачи).

Энтони набирал по 16,2 очка – самый низкий показатель в карьере на тот момент – и как будто потерялся, но как будто и подстроился под звездных одноклубников.

Да и по итогу регулярки катастрофы ничто не предвещало: энтузиасты-индивидуалисты завершили чемпионат на четвертой строчке, уступив всего одну победу «Портленду» с третьего места. Вот только с теми же показателями, что еще две команды за ними, и со всего одной победой выше минимума, необходимого для попадания в плей-офф.

В итоге «Оклахома» вышла на организованную «Юту» Куина Снайдера с Рубио, Митчеллом и Гобером, взяла первую игру, но затем провалилась три раза подряд. Характера и обстоятельности ей хватило лишь на то, чтобы затянуть серию: 4-2 победа «Джаз».

Удивительно другое.

Вы все запомнили ту «Оклахому» как лютых неудачников, но в самой лиге все же больше ценят статистику, чем наблюдения. Благодаря этой особенности Сэму Прести удалось разбогатеть на торговле уже казалось бы мертвыми душами.

В межсезонье «Тандер» без вопросов замешали Кармело в трехсторонний трейд, по итогам которого он оказался в «Атланте». «Оклахома» скинула огромный контракт и одновременно заполучила будущего претендента на звание лучшего шестого – Денниса Шредера.

Еще через год у Кавая и «Клипперс» возникла грандиозная потребность в Поле Джордже. Что принесло «Тандер» Шэя Гилджес-Александера и пять пиков первого раунда.

Затем пришел черед и Расселла Уэстбрука. Его удалось сменять на Криса Пола, два пика первого раунда и два обмена пиками.

Не такой уж плохой спрос на участников суперкоманды, не взявшей ни одной серии плей-офф.

«Клипперс»

Срок хранения: 2011-2017

Баланс побед и поражений: 466-163

Костяк: Крис Пол, Блэйк Гриффин, Деандре Джордан

Вся история «Клипперс» – это чистой воды достоевщина с ее извечным «тварь я дрожащая или право имею». И, как говорится, «иметь-то вы, может, и имеете, но, чтобы обналичить, придется попотеть».

И «Клипперс» потели и пытались. Пытались с Ламаром Одомом, Дариусом Майлзом и Квентином Ричардсоном, с Элтоном Брэндом, Катино Мобли и Сэмом Кэсселлом, с Крисом Полом, Блэйком Гриффином и Деандре Джорданом.

И продолжают это неблагодарное дело поныне.

Увы, но пока история показывает, что на определенном этапе все эти попытки превращаются в пытку, и тогда клуб, отбросив хвост как ящерица, приступает к процессу по новой.

На момент появления в «Клипперс» Пол был одним из лучших разыгрывающих в лиге, а вето Стерна на переход в «Лейкерс» лишь мотивировало его. Гриффин в свой первый же сезон попал на Матч звезд и прогрессировал семимильными шагами. Джордан готов был прилежно исполнять роль стержневого игрока обороны и главного подбирающего. Яркий стиль игры принес ей прозвище «Lob City» и звание самой бесшабашной команды со времен «Сакраменто» конца 90-х.

Как выяснилось, сопоставления были оправданы не только по части эффектности, но и в том, что касается выступлений в плей-офф. За 6 лет существования «Lob City» лучшим результатом «Клипперс» стало поражение со счетом 3-4 от «Хьюстона» во втором раунде плей-офф сезона-2014/2015 (хотя они не то чтобы с радостью его вспоминают, ведь вели-то они по ходу той серии 3-1).

Дальше команда не проходила ни разу. Травмы, смены составов и тренеров, постоянное давление со стороны болельщиков и прессы, а так же неизменное разочарование в конце каждого сезона сделали свое дело. Клуб решил двигаться дальше и постепенно разобрал несущую конструкцию «Lob City» до основания.

Сейчас это уже другая команда, правда, иной раз перед глазами все же проскакивают лос-анджелесские флэшбэки.

«Лейкерс»

Срок хранения: 2012-2013

Баланс побед и поражений: 45-37

Костяк: Кобе Брайант, Пау Газоль, Метта Уорлд Пис, Дуайт Ховард, Стив Нэш

Ожидания от «Лейкерс» всегда так высоки, а желание клуба иметь в своих рядах весь цвет НБА столь непоколебимо, что наличие «фиолетово-золотых» в подобных списках не является чем-то из ряда вон. То, что для одних беда и катастрофа, для «Лейкерс» – погрешность и часть естественного отбора. Поэтому наивно было бы полагать, что после поражения «Лейкерс»-2004 в финале руководство не попробует вновь провернуть что-нибудь подобное. На сей раз Кобе Брайанту предоставили бесценную возможность тянуть из болота стареющего Стива Нэша, человека, при рождении нареченного Роном Артестом, травмированного Дуайта Ховарда. Помогать Кобе должен был его верный Санчо Панса Пау Газоль.

То, что сезон пройдет под девизом «Помоги себе сам», стало понятно сразу. Тренера Майка Брауна моментально уволили после того, как команда стартанула 1-4. Приход на пост главного Майка Д’Антони не слишком утешил: «Лейкерс» выползли на отметку 15-21 и выдали худший старт с 1993 года.

38-летний Нэш отыграл 50 матчей, но выйти на привычный для себя уровень ему мешали хронические проблемы со спиной, к тому же, команда не бежала так, как это было в «Финиксе» Д’Антони.

Ховард вообще мог пропустить чемпионат: в межсезонье он восстанавливался от травмы на позвоночнике и на протяжении всей регулярки тщетно пытался обрести оптимальную форму.

Газоль и Метта Уорлд Пис работали сугубо на подхвате, поэтому Брайанту приходилось в среднем давать по 27,3 очка, 5,6 подбора и 6 передач только ради того, чтобы «Лейкерс» наковыряли 45 побед. Команда вышла в плей-офф с седьмой строчки и попала под «Сан-Антонио», которые выжали «Лейкерс» досуха – 4-0. Что было вполне ожидаемо, потому что человек, втащивший «Лейкерс» на гору, за этим делом надорвался и дальше уже напоминал собственную тень.

Продолжать эксперимент не было желания ни у игроков (Ховард и Уорлд Пис покинули команду), ни у руководства.

«Бруклин»

Срок хранения: 2013-2014

Баланс побед и поражений: 44-38

Костяк: Дерон Уильямс, Кевин Гарнетт, Пол Пирс, Брук Лопес

Памятник российскому барству и назидание Михаила Прохорова преемникам, которые так его и не услышали. В лучших традициях импозантного афериста Остапа Бендера Прохоров сказал: «Я бы взял частями, но мне нужно сразу». Следствием такого оригинального видения стала беспрецедентная в своей легкомысленности политика, результатом которой стала тотальная распродажа пиков. «Нетс» вверили свое будущее «Бостону» на несколько лет вперед, лишь бы заполучить стареющих Пола Пирса, Кевина Гарнетта и Джейсона Терри. Наличие Дерона Уильямса и Брука Лопеса сулило обретение пресловутого баланса опыта и молодости. Естественно, только на бумаге.

44-38. С таким балансом «Нетс» выползли в плей-офф, где в первом раунде чуть было не проиграли «Торонто». Спастись удалось со счета 2-3, лишь в одном из матчей (в первом) лидером по набранным очкам стал представитель «Нетс» (Джо Джонсон и Дерон Уильямс настреляли по 24 очка).

Во втором раунде «Бруклин» уже поджидали «Майами». «Хит» сожгли «Нетс» практически без сопротивления – 4-1. Объем затраченных средств и усилий не шел ни в какое сравнение с конечным результатом.

Шустрее всех это осознал Пол Пирс, который покинул команду в межсезонье. То, что было дальше, напоминало танцы на костях. У «Нетс» еще оставались мощи Гарнетта, вокруг которых они пытались что-то соорудить, но все было тщетно.

Эра очередной суперкоманды закончилась, так и не успев начаться. Какой ценой? Ценой всего.

«Лейкерс»

Срок хранения: 2021-2022

Баланс побед и поражений: 33-49

Костяк: Энтони Дэвис, Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук

Строго говоря, это «супертрио» существовало почти полтора года, однако спустя месяц после старта сезона-2021/22 «Лейкерс», которым перед началом многие прочили финал, уже не воспринимались в качестве суперкоманды. Так сказать, на самом деле, их было даже не двое: один – калека, отыгравший полсезона и утративший примерно половину достоинств из-за повреждений и неоптимальных кондиций, другой – 37-летний форвард, которому приходилось играть центрового в силу существующих обстоятельств, хотя он давно перестал защищаться и в своем основном амплуа… И уже даже никто не говорил, что их трое: Расселл Уэстбрук испил медийную чашу с ядом, которую традиционно подают всем звездным партнерам Леброна Джеймса (и одновременно ответственным за все плохое), но в его случае доза была примерно такой, что хватило бы на всех разом.

Те «Лейкерс» главным образом дискредитировали то, что казалось недоступным для критики – баскетбольный интеллект Леброна Джеймса. Так и осталось непонятным, как человек, столь хорошо понимающий и чувствующий игру, мог полагать, что обмен Уэстбрука – любящего играть на мяче и не умеющего бросать, прямолинейного и склонного к несуразным ошибкам, предпочитающего быстрый баскетбол и засыпающего в защите – добавит команде вариативности и создаст запас прочности в регулярном сезоне. «Лейкерс», конечно, отдали за трипл-дабл-звезду полезных (в том числе в защите) ролевых игроков и добровольно стали жертвой его колоссального контракта, но главным образом попали в ловушку абсолютной несочетаемости двух суперзвезд – Джеймса и Уэстбрука, привыкших к доминированию на мяче и не способных быть растягивающими снайперами друг для друга.

Уэстбрук все же дал «Лейкерс» то, за чем его формально брали – в отличие от звездных партнеров, постоянно выбывавших из-за повреждений, отыграл 78 матчей в регулярном сезоне. Однако его кошмарная эффективность – 44% с игры, 30% из-за дуги, 3,8 потери на 7,1 передачи – стала лучшей иллюстрацией происходящего. «Лейкерс» оказались одной из худших оборонительных команд сезона – настолько, что признанный специалист защиты Фрэнк Вогель был отправлен в отставку. «Лейкерс» предстали одной из самых бестолковых атакующих команд сезона – настолько, что едва не заняли последнее место в лиге по числу потерь. И по активности и бойцовскому духу больше напоминали баскетбольный дом престарелых, нежели полноценную команду: Дуайт Ховард, Кармело Энтони, Тревор Ариза, Рэджон Рондо – все эти легенды прошлого здесь и попрощались с НБА навсегда. Так что даже введение плей-ин не предоставило им никакой возможности хоть как-то просочиться в плей-офф.

Единственная область, в которой «Лейкерс» показали боевитость – это перекладывание ответственности за шизофренический обмен Уэстбрука. Леброн Джеймс подключил все свои связи, чтобы сделать вид, будто он тут совершенно ни при чем, он просто стучал мячом. Однако на своей привычной территории боссы «Лос-Анджелеса» его задавили на опыте: приобретение Уэстбрука не просто повесили на главную звезду и генменеджера менеджера, но и, когда «Лейкерс» отказались менять два доступных пика в следующем сезоне, это по-прежнему объяснялось желанием руководства, чтобы Джеймс отвечал за собственные трансферные ошибки.

Ни одна суперкоманда не проваливалась с таким грохотом. И ни у одной не было такой странной динамики, создающей ощущение конфликта всех со всеми.

«Бруклин»

Срок хранения: 2020-2022

Баланс побед и поражений: 92-62

Костяк: Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг, Джеймс Харден

Команде с потенциально лучшим нападением в истории НБА по большому счету потребовалось два сезона, чтобы показать не только величину коллективного эго, но и какую-то фантастическую степень инфантилизма. Если многие суперкоманды не достигали успехов по причине спада у некоторых из звезд, внутряковых конфликтов, отсутствия взаимодействия на площадке, то «Нетс» попросту увязли в густой зловонной массе из собственных капризов, чудачеств и обид.

Ведь если разобраться, то никто из них не пришел в «Нетс» выигрывать, все руководствовались исключительно эмоциональностью. Ирвинг очутился в «Бруклине» после того, как расплевался с «Бостоном». Дюрэнт переехал в Нью-Йорк лишь потому, что его туда поманил Кайри. Харден и вовсе саботировал предсезонную подготовку «Хьюстона», лишь бы те сбагрили его хоть куда-нибудь. Никто не хотел играть и идти на жертвы, все хотели публично проявлять тонкую индивидуальность и побеждать между делом. Что-то в этом роде и получилось.

История «Нетс» – это, в общем-то, даже не про баскетбол, потому что здесь все исчерпывается одной выигранной серией плей-офф – 4-1 над «Бостоном» в сезоне-2020-2021.

Все остальное – это комментарии с фейковых аккаунтов в соцсетях, заигрывания с эзотерическими теориями, травмы и конфликты с владельцем клуба, боязнь прививок и перекладывание ответственности друг на друга. Поэтому неудивительно, что Харден, Ирвинг и Дюрэнт исчезли из команды по той же причине, по которой появились – вследствие нежелания находиться в конкретном месте и выполнять конкретные обязанности – играть в баскетбол на профессиональном уровне.

Каждый был обменян вследствие недовольства кем-то или чем-то. Худшей суперкоманды в истории этих «Нетс» делает не их статистика и не растраченный потенциал, а то, что ее главные звезды проиграли не соперникам на паркете, а собственному эго и малодушию.

Фото: Gettyimages.ru/Michelle Farsi, Abbie Parr, Doug Pensinger, Maddie Meyer, Ezra Shaw, Kevin C. Cox, Harry How, Brian Bahr, Tim Nwachukwu