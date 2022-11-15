Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться

Чем же «Уорриорс» так насолили?

Шон Кемп гнездится на верхних строчках многих рейтингов. Он стабильно попадает в число игроков с пометкой «что, если бы» (правда, в отличие от Пенни Хардуэя или Брэндона Роя, Кемп самолично торпедировал собственную карьеру). Форвард, без сомнений, находится в лидирующей пятерке баскетболистов, которые за короткое время превратились из элитных атлетов в адептов раблезианства. Вместе с Карлом Мэлоуном Кемп – на вершине списка отцов-осеменителей, у которых семеро сидят по лавкам, причем лавки находятся в разных штатах и о некоторых из отпрысков рачительные папаши до определенного момента не подозревали. Наряду с этими регалиями Кемпа также никак нельзя вычеркнуть из числа авторов самых уничижительных и сокрушительных данков в истории НБА.

Какой бы рейтинг вы ни взяли, там обязательно окажется Кемп. Помимо фигуры главного выгодоприобретателя, чаще всего представленные в этих хит-парадах данки Шона имеют еще одну общую особенность: основным потерпевшим в них оказывается представителем «Голден Стэйт». И это неудивительно, ведь три своих наиболее сардонических и мощных данка Кемп оформил в первом раунде плей-офф-1992 против «воинов».

В общей сложности ему на это потребовалось 24 минуты. Но предыстория у этого чуть дольше.

В начале 90-х «Соникс» находились на распутье, определиться с будущим помог бывший тренер «Голден Стэйт»

Есть определенная категория граждан, которая полагает, что Кемп и Пэйтон принялись феерить буквально сразу же после попадания в лигу.

В действительности, это не совсем так.

Например, Гэри Пэйтон, выбранный в 1990-м, на год позже Кемпа – несмотря на то, что в дебютном сезоне отыграл в старте все 82 матча сезона – сразу же угодил в опалу у главного тренера Кей Си Джонса. Пэйтон, за 27 минут набиравший в среднем 7,2 очка, 6,4 передачи, 3 подбора и 2 перехвата, сетовал на чересчур архаичные схемы Джонса, преференции для ветеранов Ксавьера Макдэниэла и Дэйла Эллиса, а также ощущение бесцельности всего происходящего.

«Мы выходили на площадку без понимания того, зачем нам все это. Да, мы знали, что необходимо выиграть конкретный матч, но схемы, которые нам предлагал Кей Си Джонс, практически не работали, а запасных у него не было. В большинстве матчей все решал случай. Если в составе находился игрок, поймавший кураж и начинавший попадать, мы побеждали. В противном случае просто шли в душевую со словами: «Бывает, в следующий раз», – вспоминал Пэйтон.

Джонсу подобный подход со стороны вчерашнего студентика, ясное дело, не нравился, но равноценных альтернатив талантливому забияке не было, поэтому Пэйтон продолжал выходить в старте.

Кемп, в жизни всегда остававшийся интровертом, мнения открыто не высказывал, но поддерживал новичка, с которым быстро сдружился. Несмотря на внутренние недомолвки и разобщенность, «Сиэтл» все-таки заехал в плей-офф-1991, где в упорной борьбе проиграл «Портленду» Клайда Дрекслера – 2-3. Лучшим игроком «Соникс» в той серии стал 32-летний Эдди Джонсон (24 очка в среднем за матч), и это явно намекало, что команде пора меняться.

Однако, когда «Сиэтл» стартовал в сезоне-1991/1992, то из значимых перестановок можно было углядеть лишь отсутствие Ксавьера Макдэниэла и Дэйла Эллиса. Чисто косметические изменения не добавили «сверхзвуковым» ни шарма, ни эффективности. К январю «Сиэтл» подкатил с показателями 18-18, на последней строчке Тихоокеанского дивизиона, который возглавлял «Голден Стэйт» с вовсю пуляющими Тимом Хардуэем, Крисом Маллином, Шарунасом Марчюленисом и временами более чем адекватно восполнявшим потерю Митча Ричмонда Билли Оуэнсом.

После того как генменеджер «Соникс» Боб Уитситт спровадил Кей Си Джонса, под дежурным предлогом «самого тяжелого в карьере решения», исполняющим обязанности был назначен Боб Клоппенбург. Этим неблагодарным трудом бывший ассистент Джонса занимался ровно четыре матча, после чего был уволен ровно с таким же процентом побед, как и его предшественник (2-2).

Назначение Джорджа Карла было встречено со смесью интереса и опасливости. Мужчина приехал после краткосрочной командировки в Мадрид, по итогам которой он-таки выловил Кубок Сапорты вместе с «Реалом». Но европейские успехи мало кого интересовали. За плечами у Карла был опыт работы с двумя клубами НБА: с 1984-го по 1986-й он возглавлял «Кливленд », а с 1986-го по 1988-й командовал… да, «Голден Стэйт». Более того, до 1992 года в составе «Уорриорс» дожили цельных два игрока, которых Карл гонял, будучи главкомом «воинов». Этими дедами оказались Крис Маллин и форвард Род Хиггинс. И они прекрасно помнили, что в период своей работы в «Уорриорс» Карл не просто давал указания, а числился среди топовых специалистов. В 1987-м он вошел в число основных претендентов на звание «Тренер года», несмотря на то, что был уволен в середине сезона. В «Сиэтле» ему предстояло провернуть аналогичный трюк, с той лишь разницей, что теперь он был нанят на работу по ходу чемпионата. Забегая вперед, нужно сказать, что получилось у него не сразу.

Карл неудачно начал и долго разбирался с тем, как использовать Кемпа

Дебютный матч во главе «Сиэтла» Карл проиграл принципиальному сопернику «сверхзвуковых» «Портленду» – 109:113. Несмотря на то, что команда смотрелась бодрее, чем обычно, а Кемпу не хватило лишь подбора для дабл-дабла (26 очков, 9 подборов, 4 блок-шота), тренер не впечатлился действиями мощного форварда. Карла беспокоил переизбыток фолов Шона, чрезмерное количество неоправданных силовых проходов, ограниченность на дистанции и юношеский максимализм, подстрекаемый которым Кемп старался успеть там и сям, но чаще опаздывал везде и сразу.

Уже после следующего матча против «Юты», который «Соникс» проиграли с разницей в одно очко, Карл усадил Кемпа на лавку и стал наигрывать передню

ю линию с Майклом Кейджем и Бенуа Бенджамином. На этом новшества не закончились. Все чаще компанию Кемпу стал составлять Эдди Джонсон, чье место в старте еще недавно казалось неприкосновенным. Вместо него Карл сообразил низкую заднюю линию с двумя разыгрывающими, костяк которой составили Гэри Пэйтон, Нэйт Макмиллан и Рикки Пирс. Несмотря на довольно медленный старт, команда встряхнулась, а главный трубадур раздевалки «Соникс» Гэри Пэйтон уверял прессу, что все идет как надо.

«Ничего не имею против Кей Си Джонса, но главных успехов он добился вместе с «Бостоном» – опытной командой, в которой все решали ветераны. Здесь все по-другому. Мы молодой коллектив, которому нужны четкие указания и свобода действий. Это именно то, что предоставляет нам Джордж Карл. Он видит ситуацию иначе, пробует новые сочетания, но дает нам возможность показать себя на площадке. При этом он не спрашивает с нас чересчур строго за ошибки. Отчасти потому, что сам только разбирается в том, как работать на новом месте, отчасти потому, что понимает: мы тоже переживаем. Это делает нас ближе. Сейчас мы ощущаем радость от побед и горечь от поражений гораздо сильнее и острее», – заявлял Пэйтон Seattle Times.

В середине февраля Карл впервые вывел «Соникс» против своей бывшей команды. Эксперимент с глубиной состава не сработал, как и джокер в лице Эдди Джонсона, который, выйдя со скамейки, набрал 28 очков за 34 минуты. Кемп в очередной раз довольствовался ролью статиста (21 минута, 6 очков, 8 подборов), а «Сиэтл» уступил в сверхрезультативной перестрелке – 122:140. Карла это не смутило, и он продолжил химичить с передней линией, временами добавляя к уже сыгранной парочке Деррика Макки и Тони Брауна. Сказать, что новый тренер показательно наказывал за что-то Кемпа, было бы чересчур просто. Уже после окончания карьеры Карл рассуждал о том, что за агрессивным атлетизмом и звериной натурой Кемпа многие не видели вдумчивого и рефлексирующего парня. Поэтому Карл относился к мощному форварду с большим уважением и осторожностью, слегка увеличивая его игровое время и постепенно интегрируя в основной состав. Матчи против «Уорриорс» были в этом смысле одним из этапов этого становления.

15 марта «Сиэтл» снова проиграл «Уорриорс», но уже не так разгромно и безнадежно – 107:119. Кемп вышел со скамьи, но за отведенные ему 25 минут рвал и метал. К 18 очкам и 25 подборам он добавил 5 фолов и перебранку с будущим центровым ЦСКА Виктором Александером. В последующих 15 матчах «Соникс» одержали 11 побед. До конца регулярки оставался один матча. На последнюю игру сезона против «Голден Стэйт» Карл выпустил Шона Кемпа в старте. Это была бы классная концовка кинематографичной истории, если бы не наличие еще одной главы и не слабая игра скамейки «Соникс». Хваленый Эдди Джонсон за 22 минуты выбил лишь 7 очков, Дана Барос скромно отсыпал 10, и только Майкл Кейдж по старой памяти игрока стартовой пятерки добавил 14 очков. В близкую концовку, которая закончилась поражением «Соникс» (106:108), команду затащил один человек. Кемп отыграл 40 минут, набрал 23 очка (10 из 18 с игры), 19 подборов, 3 перехвата и 3 блок-шота.

Сезонная серия между командами была проиграна вчистую, если учитывать матчи «Соникс» под предводительством Джорджа Карла. До его пришествия «Сиэтл» успел поживиться двумя победами при Кей Си Джонсе. Сперва «Соникс» обыграли «Уорриорс» в ноябрьском матче, в овертайме 136:130, а после самоутвердились в декабре – 120:112. Кемп сыграл только в первой встрече, добавив 21 очко со скамейки запасных. Что касается второго матча, то там итоговый счет стал результатом аномальных 34 очков Рикки Пирса.

Так или иначе, но в трех последующих играх «Соникс» уступили, а Карл так и не подобрал ключей к бывшей команде, с которой ему предстояло встретиться в первом раунде плей-офф.

Данки через игроков «Уорриорс» стали культовыми, но за самый лютый из них Кемп просил прощения

Можно очень долго и дотошно анализировать, почему и как «Соникс» переиграли более опытную и классную команду, но даже самые изощренные баскетбольные гики в конечном итоге опишут эту серию так: «Это когда Пэйтон с Кемпом в одном матче сварганили победный аллей-уп, а в другом Кемп с разницей в пару минут снял скальпы Элтона Листера и Криса Гэтлиннга, а потом натер ими паркет до блеска». Ну, или как-то в подобном стиле. Эти данки стали родовыми позывами для появления на свет одного из лучших дуэтов в истории НБА. В эти моменты они ощущались наиболее сильно и вызывающе. Хотя уже в первой игре стало понятно, что взаимопонимание Пэйтона и Кемпа существует на каком-то химическом уровне.

В первой игре «Соникс» победили – 117:109, а каждый из парочки оформил профильный дабл-дабл: Кемп (28 очков, 16 подборов), Пэйтон (14 очков, 12 передач). «Сиэтл» должен был и мог взять и вторую игру, если бы не откровенный провал Пэйтона. Задира оформил лишь 6 очков (3 из 11 с игры) и не добрал норму по передачам (5), а вот его сподвижник продолжал гнуть свою линию (17 очков, 19 подборов). «Уорриорс» шандарахнули «Соникс» – 115:101. Таким образом, как это часто бывает, третий матч приобрел особое значение. Особенно с учетом того, что в начале 90-х первый раунд игрался до трех побед.

В этом матче, который у всех ассоциируется с одним моментом, важно то, что к появлению этого решающего эпизода команду привела именно работа Джорджа Карла, а не индивидуальные качества молодых звезд, хотя по факту именно они и поставили точку. «Сиэтл» играл ровно, но в нужные моменты просто не мог нейтрализовать класс игроков «Уорриорс». «Голден Стэйт» в лице Дона Нельсона мог покритиковать, да и то с натяжкой, разве что Билли Оуэнса, набравшего за 40 минут 15 очков, 7 подборов и 6 передач. В остальном придраться не к чему. Хардуэй (26 очков, 8 передач), Маллин (24 очка, 4 передачи), роскошный Шарунас Марчюленис со скамейки (27 очков, 8 передач) и все игроки основной ротации не ударили в грязь лицом. «Соникс» добирали отсутствие класса глубиной по лекалам, которые на протяжении всего сезона терпеливо вырезал Карл. Он сознательно ограничил время Пэйтона (15 минут, 8 очков и всего 3 передачи, включая ту самую), чтобы чаще передергивать состав. Упрекнуть тут тоже некого, даже старика Кейджа, который за 21 минуту не набрал ни одного очка, но зато сделал 6 подборов и 2 перехвата. В остальном перед глазами публики «Сиэтл Центра Колизея» мельтешили Деррик Макки, Рикки Пирс, Шон Кемп, каждый из которых набрал 20+, Эдди Джонсон, оформивший со скамейки 19, Нэйт Макмиллан сообразивший дабл-дабл (11 очков, 10 передач). Все это было частью плана Карла, который работал и, тем не менее, все равно привел к тому, что за минуту на табло горел ровный счет – 124:124. А дальше случилось то, что случилось.

«Такое не пропишешь в конспекте на игру. Это не тренируется. Так можно сыграть даже не на природном таланте, а на чувстве инстинкта. Невероятное решение. Особенно в ситуации, когда матч на кону», – вспоминал Джордж Карл.

Крис Маллин всего-то промазал с одной из своих любимых точек – из угла. Получивший мяч после подбора Пэйтон не рискнул идти в обыгрыш против Марчюлениса, а Крис Гэтлинг был слишком Крисом Гэтлингом, чтобы поспеть за Шоном Кемпом образца 1992 года. Что тут скажешь. Вопль Кевина Калабро со словами «What a play the Reignman» был моим первым рингтоном, когда я купил телефон с возможностью звукозаписи в 1999 году.

Бонусный штрафной Кемп попал, он и обеспечил победу со счетом 129:128.

С четвертым матчем связано огромное количество поверий и слухов. Касается это все в первую очередь данка через Элтона Листера, который называют «Данком мести» или Lister Blister или как-нибудь еще позаковыристее. И тут, прежде всего, стоит сказать, что Элтон Листер в целом неплохой человек, даже очень хороший. Более того, в свое время он даже котировался. Чего уж там, он получил один голос в голосовании на титул MVP регулярного чемпионата в 1983 году. В каждом из первых восьми сезонов в лиге Элтон Листер блокировал 100 и более бросков. Он был первым или вторым в защитном рейтинге в каждом сезоне в период с 1982-го по 1986-й и трижды входил в топ-10 по проценту подборов за игру. Его номер изъят из обращения в родном университете Аризона Стэйт. Он был зачислен в сборную США и мог бы стать олимпийским чемпионом, если бы американцы не бойкотировали турнир в 1980-м. Он отыграл в лиге 17 лет, прежде чем уйти на покой и работать в качестве тренера на благотворительных турнирах, которые НБА проводит на Филиппинах и в прочих экзотических местах. По завершении карьеры Элтон Листер руководил закусочной Wingstop в Аризоне, и говорили, что там продают очень достойные куриные крылышки. Он состоял в кружке правописания. Иногда мне хочется быть таким, как Элтон Листер. С одним лишь условием: не за 6 минут до окончания второй четверти четвертого матча первого раунда плей-офф-1992 против «Сиэтл Суперсоникс». Только не тогда.

Говорят, что все началось еще во второй игре, когда Кемп и Листер повздорили из-за неловкого зацепа со стороны игрока «Уорриорс». Тогда оба потолкались на эмоциях и, получив по технарю, угомонились. Так говорят.

А вот, что говорил Шон Кемп.

«У меня не было ненависти к Элтону. Мне плохо, когда я думаю о том, что произошло. Потому что вообще-то данк должен был быть через Тима Хардуэя. Именно он схватил меня во время второй игры, а не Элтон. В суматохе я этого не понял, а увидел уже после на повторе. Элтон, старик, мне очень неловко. Я должен был быть более сфокусирован и идти прямо на Хардуэя, а не на тебя. Я хотел выместить все свое возмущение на нем, а подвернулся ты. Прости, я не нарочно», – винился Кемп во время интервью для статьи NBA Top Dunks.

И пусть Хардуэя там и рядом не было (он спрятался слева от Кемпа вдалеке), тогда Шон был в таком запале, что для его празднования и по сей день можно придумывать различные субтитры. Не исключено, что некоторые из них будут нецензурные.

Относительно скоро Новый год, и когда Людмила Гурченко в очередной раз будет задавать сакраментальный вопрос о скоротечности времени, улыбнитесь, постарайтесь забыть о всем ужасном, что было в этом году, и ответьте про себя: «5 минут – это достаточно, для того чтобы оформить второй из пяти самых возможно самых стильных постеров в истории НБА». Это будет правдой, ведь данк через Криса Гатлинга был настолько зрелищным и бесстыдным, что его заценил даже сам пострадавший. Причем незамедлительно.

Если вы заметили, пять Кемпу отбивал человек, который секундами ранее заблокировал бросок его партнера по команде. Гэтлинг был чуть менее покладистым гражданином, чем Листер, но не менее интересной личностью. В 1997-м он съездил на Матч Звезд НБА, а потом транзитом через ЦСКА угодил на два с половиной года в тюрьму за растрату и мошенничество. Это случилось ровно 20 лет спустя после его участия в пафосной ярмарке талантов НБА.

Победа над «Уорриорс» в первом раунде, и то, как она была добыта, знаменовали появление в лиге новой, бодрой, дерзкой команды. Недаром вскоре Кемп угодил в нарезку NBA Superstars 3 под трек гранж-идолов Pearl Jam, чья музыка была манифестом бунта, несогласия, безудержной энергии.

Такими запомнятся «Соникс», таким запомнится дуэт Шона Кемпа и Гэри Пэйтона, который до сих пор ждет, когда же городу их молодости и славы вернут «Соникс».

Фото: East News/AP Photo/Gary Stewart; Gettyimages.ru/Stephen Dunn, Tim DeFrisco/Allsport, Brian Bahr/Allsport