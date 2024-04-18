Второй раунд драфта тренеров НБА: выбираем главных из экс-ассистентов

Второй раунд драфта тренеров.

На прошлой неделе я провел интересный (надеюсь, не только мне) мыслительно-фантазийный эксперимент: определил 30 командам НБА главных тренеров из числа экс-игроков этих клубов.

Ясикявичюс тренировал бы этом году Стефа Карри; Кидд вспоминает лучшую прическу в жизни; перелет Джорджевича через Тихий океан из Китая в Портленд; Д’Антони, Хойберг и Макмиллан возвращаются в НБА; Вантерпулу и Кэсселлу наконец-то дают поработать; «Бруклин» не может уйти от судьбы; кто-то новый без опыта – на место Грина, Грин – на место Лю, Лю – на место Хэма, Хэм – на место Дока, Док – в единственный город, где его все еще уважают; ассистенты Споэльстры и Мэлоуна нарасхват...

А что же сами Споэльстра и Мэлоун, тренеры, чьи команды в прошлом году играли в финале НБА? Безработные? Непорядок.

Нужен второй раунд вымышленного драфта тренеров – экс-игроков разобрали, пришла очередь экс-ассистентов. У каждой команды, таким образом, будет по два тренера. Помните, как в «Полупрофессионале» Эд Моникс говорил Джеки Муну? «Я буду координатором нападения. И защиты. А ты – ты можешь оставаться главным тренером».

Не секрет, что за многие тактические решения в командах отвечают не главные тренеры, а их первые помощники – иногда эти помощники даже носят не титул «ассистент», а оформлены в бухгалтерии как «ассоциированные главные тренеры». Если брать термины из системы образования – это не профессор, а доцент. Так что два больших тренера – по крайней мере, некоторое время – способны работать в связке.

И комбинация «экс-игрок, ставший тренером» + «тренер, знакомый с НБА только с бровки» в теории должна быть наиболее успешной. Я называю это «правилом Фитча-Джонса» по «Бостону» 1980-х. «Капитан Видео» Билл Фитч работал главным в первой половине десятилетия, ввел в практику НБА видеоразборы и считал дисциплину главным путем к успеху. Чемпион-1981 был хорошим тактиком, но не стратегом, умел развивать молодежь, но не мог уживаться с ветеранами. За это отвечал его ассистент Кей Си Джонс из династии «Селтикс» 60-х, спокойный, понимающий игроков, еще и пел хорошо. Позднее Кей Си сменил выгоревшего Фитча, смог снять напряжение в раздевалке, чаще давал травмированным отдых, и «Бостон» взял еще два титула «на багаже Фитча», но багаж этот стоял «на тележке Джонса».

(на фото рядом с Кей Си – уже его первый ассистент Джимми Роджерс. Джимми, как и его помощник-сменщик Крис Форд, не смог продолжить победную традицию, хотя «Бостон» все время придерживался «правила Фитча-Джонса»)

Можно ли сейчас собрать в лиге такие же успешные связки, как Фитч+Джонс? Экс-игроков мы определили в прошлый раз, сегодня узнаем, кто из экс-ассистентов будет в каждом из 30 дуэтов.

Вообще в НБА можно попасть, минуя и карьеру игрока, и карьеру ассистента – из NCAA (кстати, как сам Билл Фитч – в «Кливленд» в 1970-м он попал прямиком из университета Миннесоты). Но такие случаи в XXI веке совсем редкие, лишь три исключения (Брэд Стивенс, странное приглашение Джона Билайна, всеми забытый Майк Монтгомери). Еще большая редкость – тренеры из Европы без опыта в НБА (еще один необычный выбор «Кэвз», Дэвид Блатт). Ах да, в истории НБА был еще один путь в тренеры – из… судейства. Экс-арбитр Чарли Экман стал тренером «Пистонс» в 1950-х и даже два раза вывел клуб в финал НБА.

И, тем не менее, самый популярный маршрут в лигу проходит через должность ассистента, и все 18 тренеров без опыта игры в НБА начинали именно помощниками (в то время как из экс-игроков Риверс, Керр, Донован никогда не были ассистентами в НБА, как и Кидд на момент первого назначения, как и Нэш с Хойбергом, Дерек Фишер, Винни Дель Негро, Айзейя Томас – примеров много).

Как и в прошлый раз, определим рамки и правила.

Первое: порядок выбора тот же, что и в прошлой серии.

Второе: кто считается экс-ассистентом? Нет смысла высчитывать стаж в клубе – случайно в тренерский штаб невозможно попасть, в отличие от заявки игроков. Один сезон в команде = доступен для выбора, но карьера ассистента рассматривается только до первого назначения главным (не считая работы и.о.)

Третье: если на виртуальном драфте доступен для выбора текущий главный тренер клуба из реального мира, возьмут именно его (таких в НБА сейчас шестеро).

Я изучил десятки новостей о приглашенных на собеседования тренерах, проверил все ежегодные опросы генменеджеров и прогнозы ESPN по будущим главным в НБА (до 2022-го их вел Кевин Арновитц, и в его инсайдах можно не сомневаться – почти все упомянутые им кандидаты в итоге получали работу в клубах НБА). И вот таким получается выбор «фитчей» в пару к «джонсам» из первого раунда.

1. Денвер – Крис Финч

Реальность: «Денвер» тренирует Майкл Мэлоун (работал в 4 клубах), Финч тренирует «Миннесоту» (не работал в ней)

Не Фитч, но почти: Финч. Крис работал в штабе Мэлоуна только один год, до того долго варившись в системе «Хьюстона» (а до того – в Бельгии и Великобритании). Когда в «Рокетс» главным стал Д’Антони, он привычно привел свою команду ассистентов, Финч же стал тем самым «ассоциированным тренером» в команде Йокича и Мюррэя на самой заре ее становления.

2. Бостон – Джо Маззулла

Реальность: такая же

В лиге работают сразу несколько экс-ассистентов «Селтикс» из самых разных эпох: Вогель, Тибодо, Лю (но он был на драфте экс-игроков), Харди. И все с хорошей репутацией. И, может быть, если бы о неподобающем поведении Удоки два года назад стало известно чуть раньше, до того как Харди в уже договорился с «Ютой», именно Уилл был бы первым кандидатом на место Име. А может быть – и нет. Наверняка известно только то, что «Бостон» предпочел Маззуллу свободным опытным тренерам (так что вряд ли бы «Кельты» выбрали Тибодо) и другим ассистентам.

Чтобы не гадать, Харди или Маззулла, я и ввел правило №3, которое в таких спорных ситуациях использует решения менеджмента из реальности.

3. Милуоки – Тэйлор Дженкинс

Реальность: «Милуоки» тренирует Док Риверс (не работал ассистентом), Дженкинс тренирует «Мемфис» (не работал в нем)

Дженкинс очень долго был привязан к Буденхольцеру – сначала перешел с ним из «Сан-Антонио» (где тренировал фарм-клуб) в «Атланту», оттуда – в «Милуоки». В последних двух командах сидели на одной скамье (не подсудимых) с Дарвином Хэмом, так что должны сработаться в паре. Но, в отличие от Хэма, в «Бакс» Тэйлор успел проработать лишь год, а затем Дженкинса выкрали «Гриззлис», где он главный уже целых 5 сезонов – дольше, чем любой прежний тренер «Мемфиса».

Если бы «Бакс» поступили с Дженкинсом, как с Гриффином? Ему на замену должен встать Чарльз Ли, которые прошлым летом перешел со скамейки «Милуоки» в «Бостон». Впрочем, сейчас вряд ли «Селтикс» отпустили бы топ-ассистента обартно прямо посреди сезона.

4. Финикс – Дарко Раякович

Реальность: «Финикс» тренирует Фрэнк Вогель (работал в 3 клубах), Раякович тренирует «Торонто» (не работал в нем)

Раз уж сразу заходила речь о «Мемфисе» – они наверняка рассмотрели бы вариант с выбором Дарко, ассистентом Дженкинса в 2020-2023 – но на драфте его перехватывает «Финикс». Там Раякович работал всего год, как раз перед переходом в «Гриззлис».

«Санз» однажды обожглись с Кокошковым, доверили бы они команду еще одному сербу? Альтернатив ему все равно не так много. Если этот драфт проводить предстоящим летом (с другим порядком, другой репутацией тренеров, а не по прошлогодним параметрам), возможно, «Санз» достался бы их нынешний ассистент Кевин Янг. Но пока, в отличие от Дарко, он не был главным, а значит – оценивается на ступеньку ниже.

5. Лейкерс – Куин Снайдер

Реальность: «Лейкерс» тренирует Дарвин Хэм (работал в них и еще 2 клубах), Снайдер тренирует «Атланту» (работал в ней и еще 3 клубах)

У Снайдера такой странный карьерный путь, что про него нужен отдельный текст (и у нас он есть !) Некогда «золотой мальчик» NCAA завоевывал обратно репутацию через Лигу развития, пробивался в НБА через годичные (но не ежегодные) приглашения в тренерские штабы разных посредственных клубов, и между годом в «Филадельфии» и годом в… ЦСКА он был в «Лейкерс»-2011/12. В том самом сезоне, где были последние победы в плей-офф Кобе.

Кстати, в том же штабе был и настоящий тренер ЛАЛ Дарвин Хэм. Через год они еще пересекались и в «Атланте», а дальше Хэм продолжил развитие под крылом Буденхольцера, а Снайдер пошел на повышение в «Юту».

6. Голден Стэйт – Грегг Попович

Реальность: «Голден Стэйт» тренирует Стив Керр (не работал ассистентом), Попович тренирует «Сан-Антонио» (работал в нем и в ГСВ)

Под выбор ГСВ, конечно, отменные кандидаты. Например, действующий чемпион Майкл Мэлоун. Или действующий Тренер года Майк Браун, который, правда, не проходит по одному из критериев.

Но вы правда верите, что команда, которая приобрела Криса Пола, которая ежегодно вставляет свое имя во все слухи о переходе Леброна, которая с момента превращения в династию всегда гонялась не просто за звездами, а за легендами, выбрала бы прошлым летом кого-то иного вместо Грегга Поповича? Ну камон! летсгоу

Тем более «Воинам» нужно было бы выстраивать процесс адаптации Ясикявичюса к реалиям НБА, тут нужнее Поп с его привязанностью к европейцам, а не вечно жалующийся на недостаток внимания и уважения Мэлоун. Обновим картинку из прошлого раунда:

Вдобавок это отличный повод напомнить, что когда-то Попович трудился в НБА и не в «Сан-Антонио». В 1992-1994, между работой ассистентом в САС и генменеджером в САС (главным тренером он станет позднее), Грегг помогал Дону Нельсону в «Уорриорз».

7. Даллас – Джамал Мозли

Реальность: «Даллас» тренирует Джейсон Кидд (работал в 1 клубе), Джамал Мозли тренирует «Орландо» (не работал в нем)

Мозли работал в «Далласе» под начальством Карлайла целых 7 сезонов. Но в 2021-м «Даллас» выбрал преемником Карлайла другого человека – а Мозли отправился в «Орландо». При этом известно, что у Дончича за три года работы с Мозли выстроились крепкие, доверительные отношения (в отличие от напряженных – с Карлайлом), и сам словенец был не против, если бы Мозли остался в команде.

8. Клипперс – Джей Ларранага

Реальность: «Клипперс» тренирует Тайрон Лю (работал в них и еще 2 клубах), Ларранага – его ассистент

Снайдер ушел раньше на драфте, Эткинсон не подходит – пришел работать ассистентом уже после того, как побывал главным. Лю, Биллапс, Кэсселл как экс-игроки были в первом раунде. Игор Кокошков (начинал карьеру в Америке как раз с ЛАК, 29-летним в далеком 2000-м), кажется, потерял шансы вернуться на должность главного.

Кто остается? Кажется, ближе всего к статусу «будущий хедкоуч в НБА» ассистент Джей Ларранага. Он несколько раз приглашался на собеседования – далеко идти не надо, «Шарлотт» рассматривает его как один из вариантов на замену Клиффорду. У Ларранаги есть все, чтобы стать главным в НБА: есть тренерская родословная, причем буквально (отец – знаменитый студенческий тренер), есть 12 лет работы ассистентом, есть ирландский паспорт и даже есть фото со мной.

9. Филадельфия – Фрэнк Вогель

Реальность: «Филадельфию» тренирует Ник Нерс (работал в 1 клубе), Вогель тренирует «Финикс» (не работал в нем)

Тибодо или Вогель? Вогель или Тибодо? Прямо сейчас у Тома котировки выше, но напомню: драфт мы симулируем по состоянию на прошлое межсезонье. И летом команду Фрэнка оценивали выше, а самого коуча – ближе к возможной награде «Тренеру года».

В общем, я вновь обратился к реальном миру: в 2023-м Вогель действительно был в списке кандидатов на замену Риверсу в «Сиксерс», еще и родом из здешних краев, плюс в единственный сезон Вогеля в команде у него играл и Кевин Олли (выбор «Филы» в раунде экс-игроков), а вот с Тибодо Олли, как ни странно, не пересекался.

10. Майами – Эрик Споэльстра

Реальность: такая же

Единственная команда, в которой когда-либо работал Тренер Спо – начал в 1995-м, еще до скандального перехода в «Майами» Пэта Райли из «Никс». Тот переход Райли чуть было и не стал причиной того, что карьера Эрика в НБА закончилась бы, не начавшись. Споэльстра был стажером-видеоассистентом, Райли хотел перетащить с собой всю свою бригаду из «Нью-Йорка», но из-за споров между «Никс» и «Хит» помощники Пэта так и остались в «Нью-Йорке», и 25-летнего стажера не стали выгонять.

11. Мемфис – Ллойд Пирс

Реальность: «Мемфис» тренирует Тэйлор Дженкинс (работал в 2 клубах), Пирс – ассиcтент в «Индиане»

Один действующий главный тренер был ранее ассистентом в «Мемфисе» – Джей Би Бикерстафф. Но, во-первых, до той работы он уже полгода был временным главным в «Хьюстоне». Во-вторых, Бикерстаффа и в «Мемфисе» сначала повысили до главного, а потом уволили – так что «Гриззлис» не станут выбирать его на драфте.

Следующий кандидат… тоже уже был уволен из «Мемфиса». Это Дэйв Йергер, сейчас ассистент «Милуоки». В 2011/12 в штабе «Мишек» был и Йергер, и Стаудемайр, и Ллойд Пирс – на должности тренера по развитию игроков, то есть даже не полноправного ассистента. Но тут уж получается, что мемфисцы сами решениями из реальной жизни сузили себе выбор.

12. Кливленд – Майкл Мэлоун

Реальность: «Кливленд» тренирует Джей Би Бикерстафф (работал в нем и еще 4 клубах), Мэлоун тренирует «Денвер» (не работал в нем)

Бикерстафф – редкий пример того, как после увольнения с поста хедкоуча человек соглашается на работу ассистентом, а потом снова может дослужиться до главного… и повторить весь этот путь снова. Поэтому ему неполный год в статусе ассистента «Кэвз», после того как он уже побывал главным и в «Рокетс», и в «Гриззлис», не засчитывается как билет на драфт в эту команду.

И хорошо, потому что у «Кэвз» есть лучше кандидат, чем этот «автоматический» – действующий чемпион НБА. А в первом раунде они получили… предыдущего чемпиона, Керра. Да, «Кливленд» – безусловный победитель этого вымышленного драфта.

Мэлоун работал в «Кэвз» с молодым Леброном целых 5 лет. Пока он не стал главным в «Денвере», это был самый продолжительный этап его карьеры в отдельном клубе. А сменил он в тренерском штабе «Кэвз» в 2005-м… своего отца Брендана!

13. Сакраменто – Жорди Фернандес

Реальность: «Сакраменто» тренирует Майк Браун (работал в 4 клубах), Фернандес – его ассистент до конца этого сезона

Жорди недолго осталось работать в «Кингз» – перспективнейшего 41-летнего каталонца переманил «Бруклин», предложивший пост главного тренера. Сами «Кингз» так же переманивали Фернандеса из «Денвера» (и не дали стать чемпионом) два года назад – с должности ассистента на пост «ассоциированного хедкоуча».

14. Новый Орлеан – Джеймс Боррего

Реальность: «Новый Орлеан» тренирует Уилли Грин (работал в 2 клубах), Боррего – его ассистент

Этом летом Боррего вернулся к команду, в которой уже работал на такой же должности в начале 2010-х. Правда, тогда клуб назывался «Нью-Орлинс Хорнетс», а не «Пеликанс», а Боррего – начинающим тренером из школы «Сан-Антонио», а сейчас у него уже два «развода» в резюме, и в реальности третий заход на должность главного после унылых сезонов в «Орландо» и «Шарлотт» кажется маловероятным.

Но альтернативные варианты для ЗБС-команды (не то, что вы подумали, а Зайон + Брэндон + СиДжей) ничем не лучше, ведь Мэлоуна и Финча уже забрали.

15. Нью-Йорк – Том Тибодо

Реальность: такая же

Если бы Тибса выбрала «Филадельфия», «Нью-Йорку» достался бы уходящий на пенсию Клиффорд.

16. Миннесота – Джей Би Бикерстафф

Реальность: «Миннесоту» тренирует Крис Финч (работал в 4 клубах), Бикерстафф тренирует «Кливленд» (работал в нем и еще 4 клубах)

Тибодо через много-много лет возвращался главным в два клуба, где когда-то был ассистентом: в «Никс» и как раз в «Миннесоту», где вообще стартовал его путь в НБА. Думать о том, решили бы «Волки» переназначать Тибодо, не пришлось, на драфте он уже занят. А вот Бикерстафф – как раз свободен. Джей Би провел в «Миннесоте» 4 года и видел, как три разных хедкоуча опускают клуб на дно. Вряд ли в том была вина 30-летнего ассистента.

17. Оклахома-Сити – Марк Дэйгнолт

Реальность: такая же

Даже если бы не было правила «при назначении в реальном мире это повторяется и на драфте», «Тандер» не стали бы брать кого-то другого. Забавно – Дэйгнолт перешел из университета Флориды в систему «Оклахомы» (как тренер фарм-клуба) на год раньше, чем его бывший-будущий начальник Билли Донован. И в итоге стал тут его преемником.

18. Атланта – Кенни Эткинсон

Реальность: «Атланту» тренирует Куин Снайдер (работал в ней и еще 3 клубах), Эткинсон – ассистент «Голден Стэйт»

Эткинсон – специалист без какой-то конкретной тренерской школы, работал под руководством разных главных, ни с кем надолго не связывался, но сеть контактов выстроил внушительную. В «Атланте» в один из сезонов у Буденхольцера работал в одном штабе с Хэмом, Дженкинсом и Снайдером – неплохой такой набор ассистентов.

19. Торонто – Ник... Нерс?..

Реальность: «Торонто» тренирует Дарко Раякович (работал в 3 клубах), Нерс тренирует «Филадельфию» (не работал в ней)

До «Торонто» Нерс работал только в мелких университетах, в Великобритании, Бельгии, низших лигах и Лиге развития. Там он тренировал фарм-клубы «Чикаго» + «Майами», «Чикаго» + «Финикса» и «Хьюстона», но вряд ли может считаться экс-ассисентом в этих командах НБА. Потом были 10 лет в «Рэпторс» в качестве ассистента и преемника Дуэйна Кейси… и все, прошлым летом он ушел в «Филадельфию».

То есть для Ника на этом драфте был только один путь – в клуб, с которым он как раз только что расстался. Будем считать, что если бы в 2023-м внезапно ввели это драфт тренеров, стороны передумали бы разрывать деловые отношения. У «Торонто» ведь тоже вариантов не осталось: один экс-помощник Нерса, Финч – уже забронирован другой командой, другой – психопат Бьоркгрен – получил «черную метку» в НБА. Правда, есть еще Скариоло...

20. Бруклин – Брайан Киф

Реальность: «Бруклин» тренировал Кевин Олли (работал только в нем), будет тренировать Жорди Фернандес, Киф тренирует «Вашингтон» (работал в нем и еще 4 клубах)

Киф – очередной видеоассистент «Сан-Антонио», доросший до главного в НБА. Брайан был одним из авторитетных ассистентов, которых подбирали Стиву Нэшу в «Нетс» – и который никак не проявил этот авторитет перед капризными суперзвездами. Сейчас «Бруклин» совсем другой.

21. Чикаго – ну, кто-то

Реальность: «Чикаго» тренирует Билли Донован (не работал ассистентом), кто-то тренирует где-то

У «Буллз» очень небогатый выбор: 76-летний Рон Адамс из «Голден Стэйт» и нынешние ассистенты Джошуа Лонгстафф (был в предварительном списке «Детройта») и Крис Флеминг, экс-тренер сборной Германии, который пару лет назад был в числе множества соискателей работы в «Вашингтоне». Выбирайте на свой вкус.

22. Хьюстон – Стив Клиффорд

Реальность: «Хьюстон» тренирует Име Удока (работал в 3 клубах), Клиффорд заканчивает тренировать «Шарлотт» (не работал в ней)

Стив более 10 лет был помощником самых разных братьев Ван Ганди, в том числе с 2003 по 2007 – Джеффа в «Хьюстоне».

В другом варианте, где Тибодо в «76-х», а Клиффорд – в «Никс», «Хьюстон» выберет Келвина Сэмпсона из университета, кхм, Хьюстона. Он же должен будет сменить уходяшего на пенсию Клиффорда.

23. Портленд – Джо Пранти

Реальность: «Портленд» тренирует Чонси Биллапс (работал в 1 клубе), Пранти – ассистент в «Милуоки»

Вечный ассистент Джо Пранти работает в этой должности в самых разных клубах НБА еще с прошлого века (начинал – естественно! – в «Сан-Антонио» у Поповича видеокоординатором), но главным был только в сборных – Великобритании в 2013-2017 и США в 2021-м в квалификации на Кубок Америк. Впрочем…

Пранти на 2 игры заменял дисквалифицированного Кидда на мостике «Бруклина» в 2013-м. Его же в «Милуоки» на 17 матчей в сезоне-15/16, когда у Кидда была операция на бедре. Когда Кидда уволили в 2018-м, Пранти последние 37 матчей сезона был временным главным. Год назад, когда Макмиллана внезапно уволили из «Атланты», а со Снайдером только начали договариваться, на две игры команду выводил Пранти. Аналогичная ситуация в этом году: «Милуоки» выгнал Гриффина, пока подписывали бумаги с Доком, три игры официально главным был Джо.

В общем, опыта у него полно.

24. Индиана – Майк Браун

Реальность: «Индиану» тренирует Рик Карлайл (работал в ней и еще 2 клубах), Браун тренирует «Сакраменто» (не работал в нем)

Многие помнят, что Браун начал карьеру главного в «Кэвз» Леброна, но не все помнят, откуда он туда пришел. Кажется, что его взяли прямиком с чемпионской скамейки «Сперс» – но на самом деле между САС и «Кливлендом» Браун два года был ассистентом Карлайла в «Пэйсерс», именно Майк оттаскивал машущего кулаками Рона Артеста от болельщика во время драки на трибунах в Детройте.

Сейчас «Индиана» более спокойная, чем 20 лет назад.

25. Орландо – Уэс Ансельд-младший

Реальность: «Орландо» тренирует Джамал Мозли (работал в 3 клубах), Ансельд уволен из «Вашингтона» (работал в нем и еще 3 клубах)

Легендарный центровой (и не такой легендарный тренер, менеджер и консультант) Уэс Ансельд всю карьеру провел в одной команде. Конечно же, и сына туда притащил – сначала скаутом к себе в офис, но позднее уже без помощи отца Уэс-младший из скаута дорос до ассистента. Речь сейчас, конечно, не об «Орландо», а о «Вашингтоне». В 2011-м Ансельд решил покинуть родную организацию, потому что у главного тренера Флипа Сондерса был свой сын (Райан), которого нужно было держать в штабе, и места Уэсу не хватило. Дальше была работа в нескольких клубах, среди которых и были «Мэджик», возвращение в «Вашингтон» уже главным и бесславное увольнение этой зимой.

Если и в «Орландо» Уэса уволили бы по ходу сезона, ему на смену должен был бы зайти… еще один сын тренера, Дэвид Адельман.

26. Юта – Джонни Брайант

Реальность: «Юту» тренирует Уилл Харди (работал в 2 клубах), Брайант – ассистент в «Никс»

Сразу несколько бывших и действующих ассистентов «Юты», которых когда-то взял в свой штаб Куин Снайдер, регулярно рассматриваются на повышение – Ламар Скитер, Алекс Дженсен (с этого сезона работает в «Далласе) и, в первую очередь, Джонни Брайант. Джонни считался настолько перспективным, что в 2020-м Том Тибодо даже назначил 35-летнего ассистента своим первым помощником в «Никс», только бы увести его у «Юты» и конкурентов. Он мог вернуться главным в «Джаз» в 2022-м, в «Бруклин» – сейчас, но оба раза уступил другому финалисту отбора.

27. Вашингтон – Райан Сондерс

Реальность: «Вашингтон» тренирует Брайан Киф (работал в 5 клубах), Сондерс – ассистент в «Денвере»

Эту историю мы вспоминали на два абзаца выше – Флип таскал за собой сына, сначала в «Вашингтон», потом в «Миннесоту», где Райан задержался и в штабе Тибодо, позднее сменил его и показал, что до уровня отца ему еще очень далеко. Правда, Райану до сих пор лишь 37, и он работает в чемпионском «Денвере». Шансы вернуться еще будут и без фэнтези-драфта.

28. Сан-Антонио – Уилл Харди

Реальность: «Сан-Антонио» тренирует Грегг Попович (работал в 2 клубах), Харди тренирует «Юту» (не работал в ней)

Харди и Удока несколько лет вместе работали в штабе Попа в САС, затем, когда Име назначили главным в «Бостоне», он перетащил Харди к себе. Один год они отработали в «Селтикс», затем Харди ушел в «Юту», а Име – в годичный оплачиваемый отпуск. По итогам этого вымышленного драфта они вновь объединяют усилия, уже не как два ассистента, не как начальник-подчиненный, а как тандем двух главных тренеров.

29. Шарлотт – Стивен Сайлас

Реальность: «Шарлотт» заканчивает тренировать Стив Клиффорд (работал в 4 клубах), Сайлас – ассистент «Детройта»

Дежа вю? Снова сын тренера команды, который когда-то взял его в свой тренерский штаб? Да. Еще и дважды: сначала Пол Сайлас дал работу сыну в «Шарлотт», когда они еще были «Хорнетс» в 2000-м, потом вновь – когда те были уже «Бобкэтс» в 2011-м. Младший Сайлас при этом остался в клубе и после ухода отца на пенсию, работал у Клиффорда уже после возвращения исторического названия «Хорнетс».

«Шарлотт» – самая семейная команда НБА, там всегда было несколько Бикерстаффов, или Сайласов, или Хиггинсов, или Браунов, или Боллов. На заметку семейству Карри.

30. Детройт – пускай не грустит

Реальность: все еще не очень веселая для «Пистонс», им нужен драфт генменеджеров, а не тренеров

Серьезно, выбирать 30-м на таком драфте не очень круто – «Детройту» доступны Кокошков, который был начинающим ассисентом в чемпионской команде-2004, Рекс Уолтерс из «Шарлотт», Рекс Каламиан из «Милуоки», еще какой-нибудь Рекс, наверное. На таком драфте им лучше всего подойдет Маз Трах (не вымышленное имя), тренирующий сейчас баскетбольный клуб из Руанды в африканском «аналоге НБА».

Как и в первом раунде, во втором вновь удалось найти работу всем тренерам, работавшим в сезоне-2023/24 в НБА. И большинству топ-ассистентов – кроме Фицдэйла и Кевина Янга из «Финикса», который как раз переходит сейчас из НБА в университет Бригэма Янга. И, может быть, не упомянут еще Шон Суини, многолетний помощник Кидда во всех его командах. Суини как раз мог бы и в «Детройт» зайти, где тоже успел поработать, когда Кидд не был главным.

Буденхольцер все так же отдыхает, Хэммон все так же работает в ЖНБА, Мессина все так же – в Европе.

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Scott Cunningham /Allsport, David Berding, Ezra Shaw, Elsa, Matthew Stockman, Dustin Satloff, Adam Hunger, Maddie Meyer, Alex Goodlett