Док в «Атланте», Ясикявичюс в ГСВ – что, если бы в НБА тренерами назначали только экс-игроков?

Устраиваем драфт.

Когда на прошлой неделе в баскетбольном разделе Спортса вышел рейтинг зарплат тренеров НБА , я задумался об иерархии в этом ремесле, о тренерском авторитете, о карьерных путях этих мультимиллионеров. Одна мысль зацепилась за другую, и вот уже новые вопросы – где клубы НБА ищут хедкоучей? Всегда ли звездный игрок = плохой тренер? Не закрылась ли школа тренеров «Сан-Антонио»? Есть ли надбавки за статус легенды клуба?

И финальная точка этих пространных рассуждений: а что если бы тренеры НБА шли работать только в те клубы, где играли до этого? Болельщики же часто хотят видеть на посту главного кого-то из «своих», «родных», знакомое лицо, а не чужака-наемника. Хотя чаще подобное происходит в европейском спорте и, пожалуй, конкретно в европейском футболе.

В НБА такое не практикуется уже давно. Фил Джексон играл за «Никс» и «Нетс», но династии строил в «Буллз» и «Лейкерс» (а в «Никс» числился только президентом). Дон Нельсон тренировал 4 разных клуба, но никогда не работал в «Бостоне», где его номер выведен из обращения. Стив Керр никогда не играл за «Голден Стэйт», а Тайрон Лю – за «Клипперс» или «Кливленд». Билл Шарман – член Зала славы как игрок и как тренер, только вот играл он за «Селтикс», а тренировал их заклятых врагов «Лейкерс», и его уважают по обе стороны этого великого соперничества.

Конечно, были примеры «своих» и в НБА: Пэт Райли и «Лейкерс», Руди Томьянович и «Хьюстон», сразу пять тренеров в истории «Селтикс». Ленни Уилкенс играл за 4 клуба НБА и каждым впоследствии управлял. Билли Каннингем провел и всю игроцкую, и всю тренерскую карьеру в НБА исключительно в «Филадельфии», стал в ней чемпионом в обеих ипостасях; та же история с Томом Хайнсоном и «Бостоном».

Но одно очень существенное отличие НБА от европейского спорта или, скажем, от какого-нибудь бейсбола: в лиге в принципе не так много тренеров, которые были профессиональными баскетболистами. Попович, Споэльстра, Майкл Мэлоун, Дарко Раякович и так далее – все они попали в тренерский мир НБА, не играя до этого в лиге, как и великие Ред Ауэрбах, Джек Рэмзи, Чак Дэйли. Именно таких тренеров без опыта игры на высшем уровне раньше было принято обзывать «физруками» , прежде чем это ругательство перекинулось на всякого нелюбимого коуча вне зависимости от его игрового прошлого.

Всего в лиге сейчас 12 тренеров-бывших игроков, и ровно столько же было на старте сезона (уволенных Гриффина и Вона зимой сменили Риверс и Олли). Из них только трое были знакомы с нынешней командой еще в игроцкую карьеру: Джейсон Кидд в «Далласе», Уилли Грин в «Новом Орлеане», да Вон/Олли выступали за «Нетс», когда те еще были «Нью-Джерси Нетс».

А это значит, что результаты вымышленного перераспределения тренеров по «своим» клубам будут как минимум забавными. А где-то даже интересными.

Правила фэнтези-драфта тренеров НБА

Во-первых, порядок выбора. В отличие от драфта игроков, где сначала выбирают слабые, а потом – сильные, здесь первыми должны выбирать команды, более близкие к чемпионству, а последними – аутсайдеры. Ведь топ-тренеры выберут мощный и статусный клуб, а не тот, что в самом начале перестройки (до конца которой он может и «не дожить» на этой должности).

Первая мысль – взять текущую таблицу и просто выстроить команды по числу побед, но а) таблица меняется ежедневно и б) тренеров в начале апреля не назначают. Даже «Шарлотт» уже в активном поиске, официально открыли вакансию и зовут соискателей на интервью, но Стив Клиффорд дорабатывает этот сезон до конца.

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Тренерские перестановки обычно происходят уже по окончании сезона, а поскольку нам нужно «обнулить» тренерский штаб во всех 30 командах – возьмем за точку драфта завершение финала НБА. И тут тоже сухие итоги плей-офф не всегда самая объективная иерархия клубов перед следующим сезоном. Я посчитал, что точнее оценить текущий авторитет (и, соответственно, порядок очереди в виртуальном драфте тренеров) могут букмекерские котировки на чемпионство . Первые котировки на следующий сезон как раз выпускаются сразу после определения чемпиона. Откатываемся в 12 июня 2023-го и видим там такой порядок: «Денвер» – фаворит сезона-23/24, затем «Бостон», «Милуоки», «Финикс»… так и начнем драфтовать тренеров.

Во-вторых, из кого выбирать? 12 человек – это как-то мало на 30 команд. Обогатим пул доступных для найма специалистов теми, кто находится в статусе «гипотетический главный тренер НБА». Получаются своеобразные уровни в профессии:

• действующие тренеры клубов НБА;

• недавно уволенные тренеры клубов НБА;

• топ-ассистенты, которых рассматривают как будущих главных (это самый прямой способ попасть в НБА) – в ежегодных опросах генменеджеров или по реальным приглашениям на собеседования на открытые вакансии;

• главные тренеры из NCAA, комментаторской будки, Европы, Лиги развития, ЖНБА (пожалуй, именно в таком порядке, исходя из моего погружения в историю найма тренеров НБА), которых также звали на собеседования или хотя бы в слухах активно связывали с переходом в НБА;

• все остальные студенческие тренеры (из крупных конференций), тренеры клубов Евролиги и так далее.

В третьих, по каким правилам тренер считается «своим»?

Объективный метод – «once a Pelican, always a Pelican»: сыграл хоть один матч, уже можешь стать тренером. Но мне он не нравится, хочется, чтобы будущий «родной» тренер – даже гипотетический! – не случайно залетал в команду в обмене или на 10-дневный контракт. За критерий я взял как минимум два сезона в клубе в роли игрока. А в том случае, если карьера в НБА была слишком короткой, то хотя бы 25% от нее.

Разобрались? Нет? Не так важно: мы же не всерьез здесь будем подбирать командам тренеров.

1. Денвер – Чонси Биллапс

Реальность: «Денвер» тренирует Майкл Мэлоун (не играл в НБА), Биллапс тренирует «Портленд» (не играл в нем)

За «Денвер» играли и Дарвин Хэм (35 матчей), и Монти Уильямс (1 матч), но это слишком мало для ассоциации с клубом. Чонси Биллапс – чемпион и обладатель личного баннера в «Детройте», но «Пистонс» выбирают не первыми, а последними (да, уже в прошлом июне букмекеры ставили их на последнее место, даже после назначения Монти).

Но вообще-то Биллапс и в «Наггетс» играл много – 259 матчей в пяти разных сезонах, дважды представлял клуб на Матчах звезд. Единственный полноценный сезон в команде (2009/10) стал самым результативным в карьере Чонси – карьере уровня Зала славы баскетбола, куда его наконец-то вводят в этом году. А вот как тренер он пока что в сливном «Портленде» выглядит не так классно, но это только начало его новой профессии.

2. Бостон – Рик Карлайл

Реальность: «Бостон» тренирует Джо Маззулла (не играл в НБА), Карлайл тренирует «Индиану» (не играл в ней)

Карлайла никто уже не помнит игроком, тем более что карьера была совсем незаметной: дебют только в 25, менее 200 матчей в лиге. Но в «Бостоне» Лэрри Берда резервный защитник провел три года и даже завоевал чемпионский перстень, сыграв в финале-1986 целых 8 минут.

3. Милуоки – Дарвин Хэм

Реальность: «Милуоки» тренирует Док Риверс (играл в «Атланте» и еще 3 клубах), Хэм тренирует «Лейкерс» (не играл в них)

Еще один член чемпионского «Детройта»-2004, который не достался команде, потому что в этом драфте она выбирает последней. За «Бакс» Хэм, впрочем, играл дольше – три года с 1999 по 2002, вместе с трио Аллен-Кэсселл-Робинсон у Джорджа Карла. Последнее место работы Хэма в качестве ассистента до получения поста в ЛАЛ в 2022-м – также «Милуоки», с которым Дарвин стал чемпионом-2021. С Яннисом, короче говоря, они хорошо знакомы, а это главный критерий для выбора тренера «Бакс» сейчас.

P.S. Если бы Хэма, как Гриффина, внезапно выгнали бы перед Матчем звезд, на его место «Бакс» пришлось бы назначать Джейсона Терри.

4. Финикс – Джейсон Кидд

Реальность: «Финикс» тренирует Монти Уильямс (играл в 5 клубах НБА), Джейсон Кидд тренирует «Даллас» (играл в нем 7 сезонов)

«Санз» крадут Кидда у соперника по Западу! Кидд уже тренировал две из трех основных своих команд – с «Нетс» быстро порвали отношения в 2013/14, а сейчас руководит «Далласом». Остается только «Финикс»!

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Но обязательно надо будет тренировать в белом кучерявом парике, иначе эффект будет не тот.

5. Лейкерс – Тайрон Лю

Реальность: «Лейкерс» тренирует Дарвин Хэм (играл в 6 клубах), Лю тренирует «Клипперс» (не играл в них)

Пока «Клипперс» не открыли новую арену, Лю не придется даже переезжать, просто сменить раздевалку. Тайрона рассматривали как кандидата на должность главного в ЛАЛ в 2019-м, через год после перехода Леброна – но что-то не сложилось, Лю стал ассистентом в другом клубе из ЛА, пошел на повышение. И теперь вряд ли горит желанием возвращаться в «Лейкерс». Правда, в нашем драфте его никто не спрашивает, да и альтернативы для Лю – это «Атланта» и «Вашингтон». За другие команды он отыграл слишком мало.

6. Голден Стэйт – Шарунас Ясикявичюс

Реальность: «Голден Стэйт» тренирует Стив Керр (играл в «Чикаго», «Сан-Антонио» и еще 4 клубах), Ясикявичюс тренирует «Фенербахче»

Только ради этого союза стоило придумывать драфт тренеров! Не говорите, что вы не хотели бы увидеть, как Шарунас и Дрэймонд Грин работают в одной команде. Лигу же расколошматит в щепки!

Литовец отыграл ровно 25% своей карьеры в НБА в ГСВ (остальные 75% - в «Индиане») и удачно втиснулся в лимит: других заметных тренеров с опытом игры за «Уорриорз» в мире просто нет. И поэтому, даже выбирая в топ-6 (до старта сезона в «Голден Стэйт» еще верили как в теневого претендента на титул), «Воинам» достается специалист где-то из третьего-четвертого десятка рейтинга по близости к НБА. Но не думайте, что он совсем вне фокуса лиги: Шарунаса на собеседование когда-то прилашали как минимум «Мемфис» и «Торонто», и тренд на европейцев только усиливается. Правда, сам Ясикявичюс ненавидит баскетбол НБА. Но тут шанс потренировать самого Карри и помахаться с самим Грином!

7. Даллас – Эдриан Гриффин

Реальность: «Даллас» тренирует Джейсон Кидд (играл в нем и еще 3 клубах), Гриффин уволен из «Милуоки» (не играл в нем)

Итак, Кидда «Даллас» лишается. Кто вместо него? Старый знакомый по «Далласу»-2006 – Эдриан Гриффин стартовал в первых трех матчах финала (и «Даллас» выиграл первые два), но потом его защите предпочли технику Девина Харриса, и «Мэвз» слили финал «Майами».

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P.S. Если и «Даллас» посчитает Гриффина самозванцем? Следующий в очереди на пост – Стив Нэш.

8. Клипперс – Уилли Грин

Реальность: «Клипперс» тренирует Тайрон Лю (играл в 7 клубах), Грин тренирует «Новый Орлеан» (играл в нем 1 год)

«Клипперс» достается лучший данкер из действующих главных тренеров! Грину всего 42, он до сих пор ставит сверху на тренировках, его как игрока вы должны помнить. В 00-е Грин провел 7 лет в «76-х», сменив в команде Айверсона по позиции, но не по стилю игры. А ближе к концу карьеры на два года заскочил в «Клипперс» к Крису Полу.

9. Филадельфия – Кевин Олли

Реальность: «Филадельфию» тренирует Ник Нерс (не играл в НБА), Кевин Олли тренирует «Бруклин» (играл в нем четверть сезона)

Олли провел 13 лет в НБА за десяток разных команд. Ни в одном городе он не играл больше года… не считая Филадельфии. В «Сиксерз» Олли приходил трижды – в 1999-м, в 2000-м, в 2004-м. С третьей попытки закрепился и в итоге провел за клуб 6 сезонов карьеры, 280 матчей. Ну как же не «назначить» его в «Филадельфию»?

Олли дольше всех ожидал приглашения в лигу – еще в 2014-м был «на просмотрах», когда тренировал ЮКонн. В итоге он ждал целых 9 лет и еще полгода, пока внезапно по ходу сезона его не повысили до главного в «Бруклине».

10. Майами – Крис Куинн

Реальность: «Майами» тренирует Эрик Споэльстра (не играл в НБА), Крис Куинн – его ассистент

По традиции «Майами» берет тренера из системы. Куинн провел три с половиной года в команде (2006-2010), потом были путешествия по НБА и Европе, занесло даже в «Химки». А в 2014-м он вошел в тренерский штаб Споэльстры и постепенно дорос до первого ассистента и одного из самых перспективных коучей. Куинна каждое лето хантят другие клубы, но пока он не уходит из команды. Вряд ли потому, что надеется подсидеть Спо.

11. Мемфис – Дэймон Стаудемайр

Реальность: «Мемфис» тренирует Тэйлор Дженкинс (не играл в НБА), Стаудемайр тренирует университет Джорджия Тек

Все… сложно. «Мемфис» существует не так давно, и как-то не сложилось тут с будущими тренерами. И даже «Могучую мышь» Стаудемайра мы не воспринимаем как экс-игрока «Мемфиса», он больше ассоциируется с «Портлендом» или даже «Торонто». Но вообще он отыграл за «Мишек» 2 с половиной сезона, а потом еще и работал в клубе ассистентом. Как главный в НБА Дэймон никогда не рассматривался, но у «Гриззлис» нет альтернативных вариантов. Не Эрла Уотсона же брать, в конце концов.

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(напомню, почему «Мемфис» так высоко – порядок выбора по летним котировкам на чемпионство-2024)

12. Кливленд – Стив Керр

Реальность: «Кливленд» тренирует Джей Би Бикерстафф (не играл в НБА), Керр тренирует «Голден Стэйт» (не играл в нем)

Думали, Керр достанется «Чикаго» или «Сан-Антонио», где он в совокупности выиграл 5 перстней? А вот и нет: до всех этих чемпионских походов Стив играл 3 года в «Кливленде». Этот период его карьеры редко вспоминали даже по ходу финалов между ГСВ и «Кэвз» в 2015-2018.

13. Сакраменто – Майк Д’Антони

Реальность: «Сакраменто» тренирует Майк Браун (не играл в НБА), Д’Антони – на пенсии (?)

Тут не совсем четко выходит: во-первых, Д’Антони играл не за «Сакраменто», а за странное образование «Канзас-Сити/Омаха Кингз» в середине 70-х, просто спустя десятилетие они переехали в Калифорнию. Но организация та же, так что – будем считать его «местным».

Во-вторых, Майк не работает главным с 2020-го, ассистентом – с 2021-го, его текущая роль в «Новом Орлеане» называется «консультант». Впрочем, каждое лето ему звонят с открытыми вакансиями, как заслуженному актеру не перестают предлагать роли.

Альтернативы Майку все равно сомнительные, из студенческого баскетбола и давно не интересующие НБА – Вудсон и Херли (худший из пары братьев Херли). Из тренерских штабов НБА – Корлисс Уильямсон, Бобби Джексон и Даг Кристи. Из Джи-лиги – Бено Удрих.

14. Новый Орлеан – Райан Боуэн

Реальность: «Новый Орлеан» тренирует Уилли Грин (играл в нем и еще в 4 клубах), Боуэн – ассистент в «Денвере»

После потери Уилли Грина у самого молодого клуба НБА не так много вариантов, Крис Пол-то карьеру пока не завершил: или Брайс Дрю из университета Гранд-Каньон, или Райан Боуэн, даже не первый помощник Мэлоуна в «Денвере». Но «Наггетс» – чемпионы, а чемпионский тренерский штаб в НБА принято разбирать на части, переманивая перспективных ассистентов. Позднее в списке будет еще одна команда с такой стратегией.

15. Нью-Йорк – Билли Донован

Реальность: «Нью-Йорк» тренирует Том Тибодо (не играл в НБА), Донован тренирует «Чикаго» (не играл в нем)

Толстоногий разыгрывающий Донован провел за «Никс» всего 44 игры в сезоне-87/88 – и то попал в команду лишь потому, что ей руководил его студенческий тренер Рик Питино. Питино же через год позвал юного Билли и в ассистенты в университет Кентукки, когда сам кинул «Никс», а Донован томился в роли биржевого брокера. Оттуда началась славная карьера Билли в студенческом баскетболе – которая на НБА пока не экстраполировалась. Может быть, надо было просто идти в знакомую команду?

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16. Миннесота – Скотт Брукс

Реальность: «Миннесоту» тренирует Крис Финч (не играл в НБА), Брукс – ассистент в «Портленде»

Эту должность можно легко поменять местами с задрафтованным тренером «Хьюстона» – остальной порядок не поменяется. Брукс не работает главным с 2021-го, но прошлым летом пробовался в «Бакс».

17. Оклахома-Сити – Нэйт Макмиллан

Реальность: «Оклахому» тренирует Марк Дэйгнолт (не играл в НБА), Макмиллан уже год как безработный

Макмиллан всю игровую карьеру провел за «Сиэтл» – клуб, который в 2008-м превратился в «Оклахому». Там же начинал как ассистент и как главный тренер. Это потом уже были «Портленд» Роя-Олдриджа, «Индиана» Оладипо-Сабониса и «Атланта»-внезапный финалист Востока.

Если же вы не считаете «Оклахому» и «Сиэтл» одной организацией… что ж, довольствуйтесь Ройалом Айви, главным тренером сборной Южного Судана (и ассистентом «Хьюстона»).

18. Атланта – Док Риверс

Реальность: «Атланту» тренирует Куин Снайдер (не играл в НБА), Риверс тренирует «Милуоки» (не играл в нем)

До того как стать комонным летсгоем всея НБА, Док был одним из лучших игроков «Атланты» в 1980-е – даже играл на Матче всех звезд. Он все еще лидер клуба по числу передач, опережая Трэя Янга на пару десятков. Если кто и мог не позволить Трэю захватить лидерство в этой категории в этом сезоне, то только сам Док, если бы пришел в клуб и убрал Трэя на скамейку.

19. Торонто – Попай Джонс

Реальность: «Торонто» тренирует Дарко Раякович (не играл в НБА), Джонс – ассистент в «Денвере»

Канадцам не достался даже Стаудемайр – Новичок года в составе команды-новичка в 1996-м. С альтернативами у «Рэпторс» не лучше, чем у ровесников «Гриззлис», поэтому вновь приходится открывать чемпионский буклет «Денвера» и искать там подходящего кандидата. Такой есть – Попай Джонс, тяж из 90-х, более известный своей внешностью, чем игровыми навыками.

20. Бруклин – Жак Вон

Реальность: «Бруклин» тренирует Кевин Олли (играл в нем и еще тысяче клубов НБА), Жак Вон тренировал «Бруклин» (и был снят с этой должности уже во второй раз за 4 года)

Вон подменял Кидда в «Нью-Джерси» пару сезонов в середине 00-х, но больших успехов как игрок добился в «Юте» (финал-1998) и «Сан-Антонио» (перстень-2007). Но эти команды выбирают позднее, поэтому Вон начинал бы сезон в «Нетс»… и должен быть, конечно, уволен по тому же сценарию. Но только заменой ему не может стать Олли – уже занят, да и играл за «Нетс» совсем мало, а значит тренером будет [пленку зажевало, пустой белый экран]

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Хм, никого лучше Демарре Кэрролла для «Бруклина» на замену Вону не подбирается. А ведь он даже не тренер «из первого ряда» скамейки «Лейкерс». Похоже, «Нетс» пришлось бы доигрывать сезон с Воном. Разве что назначить кого-то из лиги BIG3, там хороший выбор для «Нетс»: Джулиус Ирвинг, Рик Бэрри, Рик Махорн.

21. Чикаго – не Фред Хойберг. Малик Аллен

Реальность: «Чикаго» тренирует Билли Донован (играл только в «Нью-Йорке»), Аллен – ассистент в «Майами»

По обезличенным правилам псевдо-драфта тренеров «Буллз» мог бы возглавить Фред Хойберг – востребованный и успешный студенческий тренер, 4 года игравший за «Быков». Но такое уже было в реальности, и Хойберг с позором покинул клуб за полтора года до истечения контракта (как позже оказалось, отставка Фреда не помогла «Чикаго»).

Малик Аллен мог бы стать самым высоким действующим тренером НБА – 208 см.

22. Хьюстон – Сэм Кэсселл

Реальность: «Хьюстон» тренирует Име Удока (играл в 5 клубах), Кэсселл – ассистент в «Бостоне»

Как сказано выше, Кэсселл мог бы работать в «Миннесоте», а Брукс – наоборот, в «Рокетс». Они даже пересеклись в чемпионском «Хьюстоне»-1994, причем опытный Скотт по ходу сезона уступил новичку роль запасного разыгрывающего, и ко второму титулу «Рокетс» Брукс уже покинул клуб в обмене.

Кэсселл работает ассистентом уже 15-й сезон и давно созрел для должности главного.

23. Портленд – Александар Джорджевич

Реальность: «Портленд» тренирует Чонси Биллапс (играл в 7 клубах НБА), Джорджевич тренирует сборную Китая

Что такого особенного в Дэймоне Стаудемайре?! Уже третья команда на этом вымышленном драфте хотела бы его выбрать в тренеры, а он даже не входит в элиту студенческого баскетбола!

Род Стрикленд, которого Дэймон во второй половине 90-х и сменил в роли разыгрывающего «Портленда» (между ними еще затесался Кенни Андерсон) – еще дальше от этой элиты, тренирует совсем мелкую программу LIU. Аарон Макки уволен прошлым летом из университета Темпл. Рик Адельман давно на пенсии. Рик Брансон – разве что если сына с собой захватит. Тренеры из чемпионата Кореи или Руанды? Ассистенты в женской студенческой команде? Школьные физруки? Экс-игроки «Портленда» занимают все эти должности сейчас, но ни с одной из них не перепрыгнуть сразу в НБА.

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Соответственно, смотрим на европейцев, благо в истории «Блэйзерс» их было множество. Хотя и не все оставили большой след в истории клуба: Саша Джорджевич в 1996-м неудачно скатался в Америку, провел 8 матчей за «Портленд» и вернулся в Европу, где он легенда. Может быть, в роли тренера его в НБА оценили бы выше? Правда, сейчас он без клуба, работает со сборной Китая и, по слухам, после него возьмется за Италию.

24. Индиана – Фред Хойберг

Реальность: «Индиану» тренирует Рик Карлайл (играл в 3 клубах), Хойберг тренирует университет Небраски

Вполне может быть, что «Индиана» тоже не захотела бы выдергивать Хойберга в НБА, раз у него все клеится в NCAA, а репутация в профбаскете подпорчена.

Есть второй вариант: экс-ассистент «Детройта» Джером Аллен. Год назад после ухода своего начальника Дуэйна Кейси он рассматривался как возможный преемник, но проиграл конкуренцию Монти Уильямсу и в сезоне-23/24 нигде не работал. А без работы сейчас Аллен потому, что в студенческий баскетбол он перейти не может даже на время – в NCAA у него бан до 2035-го за взятки. В общем, проблемы, прямо противоположные хойберговским.

P.S. Марка Джексона тоже до сих пор регулярно зовут на собеседования. Но я скорее поверю в Джерома Аллена.

25. Орландо – Монти Уильямс

Реальность: «Орландо» тренирует Джамал Мозли (не играл в НБА), Уильямс тренирует «Детройт» (не играл в нем)

Почти половину из своих 456 игр в НБА Монти Уильямс провел в «Мэджик» – под руководством тренера-новичка Дока Риверса. Он вообще был третьим по порядку легким форвардом команды, но поскольку первый, Грант Хилл, вечно был в лазарете, ролевику Монти часто доставались минуты, которые прежде он не видел ни в «Никс», ни в САС.

Несмотря на сотрудничество с Райли, Поповичем и Доком по ходу игровой карьеры, Монти ни у кого из них не был ассистентом, почему-то выбрав для старта тренерской работы «Портленд» Макмиллана.

26. Юта – Джэррон Коллинз

Реальность: «Юту» тренирует Уилл Харди (не играл в НБА), Коллинс – ассистент в «Новом Орлеане»

Помните этого вечно запасного центрового «Юты» в 00-е, которого Джерри Слоун задвигал то ради Остертага, то ради Окура? Нет? Наверное, вы лучше помните его брата-близнеца Джейсона.

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Коллинз пришел в ГСВ одновременно со Стивом Керром, но не был одним из ключевых ассистентов в команде-династии – и в 2021-м покинул ее ради более значимой должности в штабе Уилли Грина в «Пеликанс» (и не получил четвертый перстень). На собеседования в команды НБА с открытыми вакансиями, впрочем, он ходит регулярно еще с 2018-го.

211-сантиметровый тренер Коллинз может переплюнуть и Малика Аллена.

27. Вашингтон – (Джувэн Ховард) Дэвид Вантерпул

Реальность: «Вашингтон» тренирует Брайан Киф (не играл в НБА), Вантерпул – его ассистент

Легенда ЦСКА и «Монтепаски» до европейской карьеры пытался пробиться в НБА через низшие лиги, но смог только на 22 игры заскочить в «Вашингтон». О том, что его путь к должности главного в НБА не менее тернистый, мы на Спортсе уже тоже писали.

И даже в вымышленный «Вашингтон» он попадает только в форс-мажорном сценарии: возглавить клуб должен был Джувэн Ховард, звезда клуба во второй половине 1990-х, последнее время тренировавший alma mater, университет Мичигана. Но прошлой осенью Джувэн перенес операцию на аорте, а тренерские нагрузки в НБА значительно выше, чем в NCAA, так что «Уизардс» пришлось бы сразу на подмену восстанавливающемуся Ховарду брать и.о. главного тренера.

28. Сан-Антонио – Име Удока

Реальность: «Сан-Антонио» тренирует Грегг Попович (не играл в НБА), Удока тренирует «Хьюстон» (не играл в нем)

Име не успел стать чемпионом в САС как игрок – он пришел в команду только в 2007-м, уже тридцатилетним, играл за «Шпор» до 2011-го с перерывом на один сезон в «Сакраменто», уже с сезона-12/13 работал в штабе Поповича. И вот уже как ассистент тренера получил перстень в 2014-м.

Удока много раз упоминался в качестве возможного преемника Поповича, но после ухода из САС в 2019-м он сменил уже 4 клуба (два как ассистент, два как главный), а Поп все еще на месте.

29. Шарлотт – Тони Беннетт

Реальность: «Шарлотт» тренирует Стив Клиффорд (не играл в НБА), Беннетт тренирует университет Вирджинии

Не путать с Энтони Беннеттом. Ни в коем случае не путать с Энтони Беннеттом!

Один из самых авторитетных и высокооплачиваемых специалистов NCAA вряд ли планирует менять стабильную программу Вирджинии на бардак «Хорнетс». Но когда-то и Донован казался человеком, который ни за что не бросит NCAA ради НБА. И, в отличие от других авторитетных и высокооплачиваемых специалистов NCAA, Беннетт подходит под критерии нашего драфта: 3 года провел в НБА, все – в составе «Хорнетс» в начале 90-х.

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30. Детройт – Джерри Стэкхауз

Реальность: «Детройт» тренирует Монти Уильямс (играл в 5 клубах), Стэкхауз уволен из университета Вандербилт

Как только Стэк (2 Матча всех звезд и звание лучшего бомбардира сезона-2000/01 в составе «Детройта») закончил карьеру НБА, он стал готовиться к тренерской карьере в лиге. Поработал в структуре «Торонто», сделал фарм канадцев чемпионом Джи-лиги, вырастил там Сиакама и Ванвлита. Стал востребованным ассистентом, получил хорошую должность в «Мемфисе», приглашался в 2019-м на собеседования на пост главного… и внезапно выбрал работу в колледже.

Студенческий баскетбол оказался совсем другим видом спорта, Вандербилт ни разу не попал в «Мартовское безумие» за пять лет под его руководством.

«Детройт», кстати, это не смущало. «Пистонс» действительно рассматривали кандидатуру Стэкхауза прошлым летом, прежде чем выбрали Монти. Так что Джерри потерял несколько лет, откатился куда-то в сторону со своей явной карьерной траектории в НБА, но все еще считается интересным тренерским «проспектом».

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Кто остался незадратованным? По сути, только Люк Уолтон, несколько студенческих тренеров – Анферни Хардуэй, Хьюберт Дэвис. И комментаторы, которых связывали с возможным переходом/возвращением в тренеры – Марк Джексон, Джей Джей Редик, Кенни Смит. В НБА главных тренеров действительно иногда ищут на ТВ, так свои шансы получали Стив Керр и Док Риверс (и даже Пэт Райли – но не прямиком в главные, сначала стал ассистентом), возвращались на мостик Хьюби Браун, Стэн Ван Ганди, Майк Фрателло, Даг Коллинз.

Так что драфт из экс-игроков – еще не самый странный способ, которым можно подбирать главного тренера в НБА.

Фото: Gettyimages.ru /Ezra Shaw, Thearon W. Henderson, Christian Petersen, Jacob Kupferman, Doug Pensinger, Stephen Dunn, Tom Pidgeon, Ronald Martinez, Michael Reaves, Edward A. Ornelas, Chris Coduto; Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, suns/Instagram.com/Global Look Press