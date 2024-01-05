Трансферное окно НБА открылось. Чего ждать до дедлайна на обмены?

Дождемся громких переходов?

Одно из самых насыщенных измерений вселенной НБА – переходы игроков. Причем как реальные сделки, так и бесконечные слухи.

Есть два главных периода баскетбольной трансферной активности: летний и зимний. У летнего периода рамки понятные – начинается он в день драфта, достигает пика в первую неделю июля, когда открывается рынок свободных агентов. И быстро угасает к середине лета.

Зимний имеет еще более четкую границу, но только одну – окно переходов закрывается в дедлайн (еще есть выкупы контрактов до конца февраля, но это непостоянная и менее активная история). Но когда старт?

Как и настоящее окно, открывается оно поэтапно. Сначала поворачивается ручка, потом приоткрывается форточка, потом слетает с петель вся рама со стеклом. В календаре НБА можно выделить несколько этапов:

• 15 декабря снимается ограничение на обмен у большинства игроков, кто был подписан летом как свободный агент. Крупные сделки по ходу сезона, даже неизбежные, в НБА стараются не проводить до этой даты, потому что вариантов обмена после 15 декабря в несколько раз больше (впрочем, на это правило всегда найдется свой Харден).

• 7 января – последний день для отчисления игроков с негарантированными контрактами. Если игрока отчисляют после этой даты, он получит всю зарплату за сезон.

• С 15 января можно обменивать игроков, которых продлевали летом по правам Берда. После этой даты в НБА практически не остается баскетболистов с какими-то ограничениями на обмен.

• Наконец, второй четверг февраля (в этом году – 8 февраля, поставьте себе будильники на традиционный онлайн) – это дедлайн на обмены. Окно закрывается до конца сезона.

Но есть еще одна дата – 30 декабря, которая вроде бы нигде не отмечена.

Предположим, есть игрок О Би Ванкеноби, у которого заканчивается контракт после сезона-2023/24. Его команда «Нортонто» согласна обменять О Би, в услугах заинтересован клуб «Ю Ньорк Кикс». Но «Кикс» не желают просто «арендовать» истекающий контракт Ванкеноби, они хотели бы сразу и продлить соглашение. Загвоздка в том, что по правилам НБА продлить контракт на адекватные суммы и сроки можно только через 6 месяцев после обмена.

1 июля 2024-го Ванкеноби станет свободным агентом, так что последний день для продления – 30 июня. Отматываем на 6 месяцев назад – и получаем 30 декабря. Чтобы не просто начать переговоры, но даже успеть заключить соглашение, до того как у конкурентов появится шанс перехватить О Би, «Ю Ньорку» нужно выменивать Ванкеноби у «Нортонто» не позднее 30 декабря.

В общем, вы все уже поняли – совсем не случайно именно 30 декабря «Никс» согласились на цену, выставленную «Торонто» за О Джи Ануноби (Ар Джей Барретт и Иммануэл Куикли, целый новый стартовый бэккорт канадцев).

И с обмена Ануноби можно отсчитывать старт трансферного безумия НБА-2024.

Какие интриги остались, каких обменов можно ждать, какие слухи успеют нам надоесть в течение ближайшего месяца до дедлайна?

Сиакам – следующий в очереди за Ануноби

Слухи о новой команде Сиакама: «Индиана», «Даллас», «Атланта», «Сакраменто», почему-то «Детройт»

Чемпионство-2019 – фантастическое достижение «Торонто Рэпторс» и лично их генменеджера (теперь уже президента) Масаи Уджири. И все же последние несколько лет все намекало на необходимость глубокой перестройки. И тем не менее… Ануноби стал первым значимым игроком, кто ушел из постчемпионского «Торонто» не как свободный агент.

Понятно, что Кавай переходил в «Рэпторс» только на год, а Марк Газоль – на полтора. Но и все остальные дожидались, когда контракт истечет, и выбирали себе новую команду – Лаури в «Майами», Ванвлит в «Хьюстон».

С Уджири всегда было тяжело договариваться об обменах, а тут он сам не был настроен выжимать активы из игроков с заканчивающимся контрактом. Даже когда в команде появился 20-летний Скотти Барнс, Новичок года НБА-2022. И все равно никакой перестройки!

И все-таки в 2024-м у «Рэпторс» истекали сразу два контракта: Ануноби и Сиакам, и каждый интересовал множество команд из зоны плей-офф – в которую сам «Торонто», 12-я команда Востока, не входит. Обмен Ануноби должен ускорить переговоры по камерунскому форварду, хотя упрямство Уджири может вновь не пойти на пользу команде.

Проблема для получающей Сиакама команды заключается в трех «30».

• 30 декабря уже прошло, а значит, летом Паскаль станет неограниченно свободным агентом. Можно выменять камерунца, а в июле он спокойненько куда-нибудь свалит.

• 30 лет ему будет в апреле. Вы готовы переплатить (драфтпиками, первого раунда, не второго) сначала несговорчивому «Торонто», а потом (долларами, американскими, не канадскими) самому Сиакаму, который потребует длинный контракт, близкий к максималке?

• 30 млн – это минимальная сумма зарплат в контрактах игроков, которых нужно отдать в «Торонто» в обмене за Сиакама. Далеко не у всех претендентов на Паскаля есть подходящие по размеру пакеты, которые устроят Уджири.

«Лейкерс» что-то нужно, и никто не знает что

Слухи о приобретениях: Деджонте Мюррэй, Дрэймонд Грин, Зак Лавин, запчасти «Бруклина», новый главный тренер

ЛАЛ вывесили баннер в честь победы во Внутрисезонном турнире НБА, и хейтеры захихикали, что цель на сезон команда выполнила.

Это хихикание переросло в громкий хохот к началу января: прошел почти месяц, как Леброн держал новый Кубок НБА над головой, и с тех пор результат клуба – 3 победы и 9 поражений. «Лейкерс» упали под планку 50% побед в сезоне и всего дважды начинали матч той же стартовой пятеркой, что и в предыдущем матче.

Главный тренер недоволен стартерами, стартеры недовольны главным тренером, Леброн недоволен судьями, менеджмент недоволен игроками, тренером и вообще жизнью в целом. А агентство Леброна недовольно тем, что слишком мало клиентов Klutch Sports играет в ЛАЛ – и слухи сватают всех доступных игроков из клиентской базы Рича Пола в «Лейкерс». Судя по инсайдам, боссы ЛАЛ больше всего заинтересованы в Деджонте Мюррэе из «Атланты». Возможно, аппетиты придется поумерить, но, если что, Малкольм Брогдон, Майлз Бриджес, Джерами Грант, Гэри Трент-младший – тоже клиенты нужного агентства.

Ближайший месяц для генменеджера «Лейкерс» Роба Пелинки будет очень нервным – не разобравшись с Хэмом, Клатчем, партнерами для Леброна-Дэвиса, работы может лишиться и он сам.

Смогут ли «Буллз» обменять Лавина с какой-то прибылью?

Слухи о новой команде Лавина: рыбацкое судно. Ну ладно: «Лейкерс», «Филадельфия», «Майами», «Нью-Йорк»

Никто сейчас так не радуется проблемам «Лейкерс», как менеджмент «Чикаго». «Быки» лишились Зака Лавина из-за травмы в конце ноября – и «по совпадению» стали выглядеть как команда уровня плей-офф. Воджнаровски и другие инсайдеры отмечали, что рынок и до того был холодным, а теперь опустился до абсолютного нуля: хромой и дорогой Лавин не нужен никому. Все сомнительные претенденты на Зака вроде «Сиксерс» и «Хит» придерживают активы на более надежную трансферную цель. Традиционно приписывают интерес «Нью-Йорку», забывая, что босс «Никс» Леон Роуз готов глотку перегрызть агенту Лавина, Ричу Полу.

И вот появляется трясина, засасывающая «Лейкерс». До 15 января ЛАЛ технически не могут провести обмен (в эту дату снимаются ограничения с контрактов Хатимуры и Ривза, один из которых вместе с Д’Анджело Расселлом обязан быть в пакете, уравновешивающем зарплату Лавина).

Логики в этом обмене никакой, но паника иногда способна творить удивительные вещи.

Гипотетическая распродажа в «Голден Стэйт»

Если это еще не было понятно руководству ГСВ, чудо-бросок Йокича должен был убедить: баскетбольные боги устали от «Уорриорз». Все в этом году идет не по плану: от играющего как китайская подделка Клэя Томпсона до бессрочной дисквалификации Дрэймонда Грина, от отсутствия прогресса Куминги и Муди до, похоже, так и не решившего всех личных проблем Уиггинса.

Все эти люди могут уйти в обмене. И еще полгода назад каждый такой обмен принес бы гораздо больше активов «Воинам». У «Уорриорз» остается всего пара сезонов Карри в запасе до неминуемой старости. Нужно уже сейчас кого-то убедить, что Клэй – хороший истекающий контракт, что Дрэймонд исправит вам защиту, а себе – психику, что Уиггинс в новой обстановке может преобразиться вновь, как сделал это после перехода из «Миннесоты» в «Голден Стэйт». Но в первую очередь – убедить самих себя, что эта команда не стоит 400 млн в год, и расставание с легендами жизненно необходимо, чтобы не утопить финал карьеры Стефа в болоте.

Ах да, еще есть Крис Пол, который не пропускал плей-офф с 2010-го, и вряд ли рассчитывал прервать эту серию в «Голден Стэйт».

Вот почему генменеджер четырехкратных чемпионов Боб Майерс внезапно решил уйти из ГСВ прошлым летом. Перезагрузка будет болезненная.

Фото: East News/AP Photo/Charles Rex Arbogast; Gettyimages.ru/Mitchell Leff, Tim Nwachukwu, Jayne Kamin-Oncea, Jamie Schwaberow