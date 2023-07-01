Самые дорогие игроки НБА-2023

Топ-50.

В предстоящем сезоне НБА баскетболисты заработают почти 5 млрд долларов: от полумиллиона, которые получают глубокие резервисты на двусторонних контрактах, до десятков миллионов за год для самых богатых и звездных игроков.

Близкий старт сезона – повод для обновления рейтинга самых высокооплачиваемых игроков НБА.

Несколько традиционных дисклеймеров, в основном – для тех, кто впервые сталкивается с разговором о зарплатах в НБА. Но и тем читателям, кто в теме, не лишним будет проговорить это еще раз.

«Не считай чужие деньги, своих не будет»

Эта поговорка не работает в мире НБА. Здесь оценивать зарплаты игроков очень важно – важнее, чем в футболе, теннисе или фигурном катании, например. Важнее, чем в европейском баскетболе.

Все потому что в НБА действует потолок зарплат, и контракты всех игроков учитываются под ним и подчиняются строгим, хотя и довольно сложным правилам. Зарплаты баскетболистов напрямую влияют на возможности комплектации клуба и, как следствие, на игру команды и ее итоговый успех. Какой-то завышенный контракт, отгрызающий слишком большой кусок от зарплатной ведомости, мешает усилению клуба. А может быть и противоположная ситуация – менеджер хочет получить звезду с большой зарплатой в обмене, но не может подобрать контракты сопоставимого размера среди своих игроков, чтобы соблюсти баланс зарплат в сделке.

Зарплаты игроков фискируются при подписании контракта и не могут быть пересмотрены – и мы уже сейчас знаем, сколько Стеф Карри будет получать через два года, а Энтони Эдвардс – в 2028-м. И это дает менеджерам (и болельщикам, конечно) возможность прикинуть, какие трансферные перспективы появятся у клубов не только в этом году, но и в будущих сезонах.

«Цифры явно с потолка взяты»

Ни клубы НБА, ни профсоюз игроков публично не раскрывают зарплатные ведомости, но суммы контрактов известны вплоть до доллара. В платежках на спортсе все округлено до 100 тысяч – но это только ради удобства отображения в узких таблицах (и обновления этих таблиц), а многие американские сайты с зарплатами публикуют цифры до последнего знака.

Зарплаты узнают инсайдеры, имеющие доступ к официальному регистратору контрактов НБА. Лига, с одной стороны, не собирается открыто публиковать детали контрактов, но понимает, как много в среде болельщиков обсуждают деньги игроков – поэтому дает доступ избранным, а те уже раскрывают «неофициальные», но очень точные данные. Это лучше, чем передавать весь инсайд в руки агентов, которые все равно будут сливать журналистам огромные суммы контрактов своих клиентов, чтобы похвастаться этим и завлечь новых.

«Это до налогов или после?»

Все суммы – до выплаты налогов. В расчете «чистого» дохода нет практического смысла. Да, в разных штатах разные ставки местного подоходного налога. Но игроки во время выезда на гостевой матч платят «выездной налог» (jock tax), который потом вычитается из налоговой базы. И разница между доходом игроков «Майами» (подоходный во Флориде – 0%) и «Лейкерс» (13%) уже не такая большая, как кажется. А еще есть налоговые вычеты, например, за благотворительность. А еще кто-то нарушает закон и не платит налоги – это обязанность физического лица, а не его работодателя.

Точные суммы, остающиеся на счетах игроков, знают только их личные бухгалтеры. И в американском спорте принято оперировать именно теми цифрами, которые клуб платит игроку – опять же, лишь это имеет значение со спортивной точки зрения.

«Да они все тут переплаченные!»

Система зарплат в НБА напрямую завязана на финансовом состоянии лиги. Игроки получают от 49 до 51% от общего дохода НБА, если в какой-то сезон их зарплаты превышают или недобирают до этого показателя, на следующий год потолок зарплат корректируется, чтобы компенсировать разницу. Есть и другие механизмы, обеспечивающие равную дележку доходов между клубами и игроками. Доходы лиги растут ежегодно, опережая макроэкономическую инфляцию, а с ними в том же темпе растут и новые контракты.

Поэтому уровень зарплат – это совсем не пузырь, который надувают клубы-транжиры. Это следствие активности другого рынка – медиарынка, в который вкладываемся своим интересом к НБА и мы с вами.