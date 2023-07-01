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Самые дорогие игроки НБА-2023

НБА НБА
Джоэл Эмбиид Джоэл Эмбиид
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Стефен Карри Стефен Карри
Никола Йокич Никола Йокич
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Паскаль Сиакам Паскаль Сиакам
Пол Джордж Пол Джордж
Дрю Холидэй Дрю Холидэй
Джа Морэнт Джа Морэнт
Лука Дончич Лука Дончич
Брэдли Бил Брэдли Бил
Зак Лавин Зак Лавин
Бен Симмонс Бен Симмонс
Кристапс Порзингис Кристапс Порзингис
Дариус Гарлэнд Дариус Гарлэнд
Энтони Дэвис Энтони Дэвис
Майкл Портер Майкл Портер
Кайри Ирвинг Кайри Ирвинг
Зайон Уильямсон Зайон Уильямсон
Джамал Мюррэй Джамал Мюррэй
Яннис Адетокумбо Яннис Адетокумбо
Брэндон Ингрэм Брэндон Ингрэм
Си Джей Макколлум Си Джей Макколлум
Джимми Батлер Джимми Батлер
Кавай Ленард Кавай Ленард
Шэй Гилджес-Александер Шэй Гилджес-Александер
Девин Букер Девин Букер
Карл-Энтони Таунс Карл-Энтони Таунс
Трэй Янг Трэй Янг
Фред Ванвлит Фред Ванвлит
Клэй Томпсон Клэй Томпсон
Руди Гобер Руди Гобер
Дэмиан Лиллард Дэмиан Лиллард
Тобайас Харрис Тобайас Харрис
Джеймс Харден Джеймс Харден
Джейсон Тейтум Джейсон Тейтум
Джерами Грант Джерами Грант
Деандре Эйтон Деандре Эйтон
Донован Митчелл Донован Митчелл
Гордон Хэйворд Гордон Хэйворд
Кайл Лаури Кайл Лаури
Домантас Сабонис Домантас Сабонис
Бэм Адебайо Бэм Адебайо
Джордан Пул Джордан Пул
Джейлен Браун Джейлен Браун
Джулиус Рэндл Джулиус Рэндл
Крис Миддлтон Крис Миддлтон
Демар Дерозан Демар Дерозан
Де'Аарон Фокс Де'Аарон Фокс
Крис Пол Крис Пол
Баскетбол Баскетбол

Топ-50.

В предстоящем сезоне НБА баскетболисты заработают почти 5 млрд долларов: от полумиллиона, которые получают глубокие резервисты на двусторонних контрактах, до десятков миллионов за год для самых богатых и звездных игроков.

Близкий старт сезона – повод для обновления рейтинга самых высокооплачиваемых игроков НБА.

Несколько традиционных дисклеймеров, в основном – для тех, кто впервые сталкивается с разговором о зарплатах в НБА. Но и тем читателям, кто в теме, не лишним будет проговорить это еще раз.

«Не считай чужие деньги, своих не будет»

Эта поговорка не работает в мире НБА. Здесь оценивать зарплаты игроков очень важно – важнее, чем в футболе, теннисе или фигурном катании, например. Важнее, чем в европейском баскетболе.

Все потому что в НБА действует потолок зарплат, и контракты всех игроков учитываются под ним и подчиняются строгим, хотя и довольно сложным правилам. Зарплаты баскетболистов напрямую влияют на возможности комплектации клуба и, как следствие, на игру команды и ее итоговый успех. Какой-то завышенный контракт, отгрызающий слишком большой кусок от зарплатной ведомости, мешает усилению клуба. А может быть и противоположная ситуация – менеджер хочет получить звезду с большой зарплатой в обмене, но не может подобрать контракты сопоставимого размера среди своих игроков, чтобы соблюсти баланс зарплат в сделке.

Зарплаты игроков фискируются при подписании контракта и не могут быть пересмотрены – и мы уже сейчас знаем, сколько Стеф Карри будет получать через два года, а Энтони Эдвардс – в 2028-м. И это дает менеджерам (и болельщикам, конечно) возможность прикинуть, какие трансферные перспективы появятся у клубов не только в этом году, но и в будущих сезонах.

«Цифры явно с потолка взяты»

Ни клубы НБА, ни профсоюз игроков публично не раскрывают зарплатные ведомости, но суммы контрактов известны вплоть до доллара. В платежках на спортсе все округлено до 100 тысяч – но это только ради удобства отображения в узких таблицах (и обновления этих таблиц), а многие американские сайты с зарплатами публикуют цифры до последнего знака.

Зарплаты узнают инсайдеры, имеющие доступ к официальному регистратору контрактов НБА. Лига, с одной стороны, не собирается открыто публиковать детали контрактов, но понимает, как много в среде болельщиков обсуждают деньги игроков – поэтому дает доступ избранным, а те уже раскрывают «неофициальные», но очень точные данные. Это лучше, чем передавать весь инсайд в руки агентов, которые все равно будут сливать журналистам огромные суммы контрактов своих клиентов, чтобы похвастаться этим и завлечь новых.

«Это до налогов или после?»

Все суммы – до выплаты налогов. В расчете «чистого» дохода нет практического смысла. Да, в разных штатах разные ставки местного подоходного налога. Но игроки во время выезда на гостевой матч платят «выездной налог» (jock tax), который потом вычитается из налоговой базы. И разница между доходом игроков «Майами» (подоходный во Флориде – 0%) и «Лейкерс» (13%) уже не такая большая, как кажется. А еще есть налоговые вычеты, например, за благотворительность. А еще кто-то нарушает закон и не платит налоги – это обязанность физического лица, а не его работодателя.

Точные суммы, остающиеся на счетах игроков, знают только их личные бухгалтеры. И в американском спорте принято оперировать именно теми цифрами, которые клуб платит игроку – опять же, лишь это имеет значение со спортивной точки зрения.

«Да они все тут переплаченные!»

Система зарплат в НБА напрямую завязана на финансовом состоянии лиги. Игроки получают от 49 до 51% от общего дохода НБА, если в какой-то сезон их зарплаты превышают или недобирают до этого показателя, на следующий год потолок зарплат корректируется, чтобы компенсировать разницу. Есть и другие механизмы, обеспечивающие равную дележку доходов между клубами и игроками. Доходы лиги растут ежегодно, опережая макроэкономическую инфляцию, а с ними в том же темпе растут и новые контракты.

Поэтому уровень зарплат – это совсем не пузырь, который надувают клубы-транжиры. Это следствие активности другого рынка – медиарынка, в который вкладываемся своим интересом к НБА и мы с вами.

Итак, рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НБА-2023/24. Зарплаты игроков можно в нем расставить несколькими способами, но возьмем базовый: какие суммы учитываются в зарплатных ведомостях клубов. В подавляющем большинстве именно столько игроки и получат по итогам наступающего сезона. А о редких исключениях поговорим отдельно.

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