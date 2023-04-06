Путь суперкоманд не единственный верный.

Драфт и открытие трансферного рынка НБА – отличный повод еще раз насладиться чемпионством «Денвера». Вообще-то титул «Наггетс» не требует дополнительного повода для восхищения – его можно и нужно обсуждать и дальше, как можно чаще, как можно подробнее. Просто этой победой «Наггетс» доказали, что чемпионом в НБА можно стать «правильно».

«Правильно» – это так, как хочет сама лига и хардкорные баскетбольные болельщики, то есть без срезок и махинаций: без танкинга, без тамперинга, без обмена всех активов на капризную суперзвезду с максимальным контрактом.

С этой точки зрения «Денвер» – самый нетипичный чемпион НБА за всю ее историю. Даже соперника денверцев по финалу, клуб с восьмым посевом, можно назвать более стандартным претендентом на Кубок Лэрри О’Брайена.

Конечно, «Майами Хит» тоже уникальны. Они вышли в финал НБА, стартовав в плей-ин. Это первый в истории лиги клуб с такой низкой позицией в таблице (7-я – по месту в регулярке, или 8-я – по фактическому посеву, здесь не имеет значения), добравшийся до финала в полноценном, не локаутном сезоне.

Но в «Хит» все-таки есть великий тренер, великий менеджер, три будущих члена Зала славы баскетбола в заявке, обладатели других наград НБА, у их костяка уже есть опыт финальной серии, а Юдонис Хаслем может рассказывать одноклубникам байки еще про чемпионство-2006 – удивительно, что они так низко стартовали, а не то, за что они в итоге боролись.

А клубы с таким составом, как у «Денвера»-2023, всегда считались «фальшивыми претендентами» – могут занять высокую позицию в регулярном сезоне, даже пройти пару серий плей-офф, но по дороге к финалу попадется кто-то более звездный, классный, опытный, элитный. И там уже одну суперзвезду, даже самую яркую, затмит многоцветное созвездие статусного соперника.

Уровень денверцев «на бумаге» было очень сложно оценить. С одной стороны, у «Наггетс» есть двукратный MVP Никола Йокич, главный претендент на звание лучшего игрока НБА 2020-х. С другой – у Николы как будто бы нет серьезной поддержки, других звезд и легенд. Даже у Джамала Мюррэя до сих пор 0 вызовов на Матч всех звезд! Единственный одноклубник Йокича с какими-то регалиями – глубокий запасной Деандре Джордан, первый чирлидер, но только четвертый центровой.

У всех остальных в карьере нет ни одной индивидуальной награды НБА – ни Новичка года, ни «Шестого игрока», ни даже защитной пятерки.

Такого чемпиона НБА не было никогда. Давайте проверим самые яркие примеры:

• «Сиэтл»-1979: два действующих олл-стара и еще два бывших (а также еще два будущих);

• «Даллас» Дирка, который часто считают аналогом этого «Денвера» по сборке состава вокруг одной (белой, европейской и нетипичной) суперзвезды: уже не праймовые, но все-таки заслуженные Джейсон Кидд и Шон Мэрион;

• «Детройт»-2004? Оба Уоллеса к тому моменту уже были двукратными участниками МВЗ;

• даже в «Хьюстоне»-1994 вторым человеком после Оладжувона был Отис Торп со строчкой «Матч всех звезд» в резюме, до сих пор отсутствующей у Джамала Мюррэя.

В статусе «Денвера» как топ-клуба есть и другие противоречия: например, менеджер, собравший 3/4 этого состава, ушел прошлым летом в другую команду – и «Денвер» даже не стал искать ему замену. В том числе, чтобы не тратиться: «Наггетс» принадлежат семье Кронке, которая известна, во-первых, определенной склонностью к скупердяйству, во-вторых – тем, что баскетбольный клуб в портфолио активов находится в низу стопки, под приоритетными «Рэмс» из НФЛ, «Эвеланш» из НХЛ, «Арсеналом» из АПЛ (и чуть ли не ниже команды по лакроссу).

До этого сезона «Наггетс» последний раз платили налог на роскошь в 2010 году – Кронке хватало того, что команда ежегодно ориентируется на вылет в первом раунде, чемпионских амбиций не было. Из-за желания сэкономить клуб отпускал не только дорогих игроков – в 2013-м, например, и тренер, и гемненеджер «Наггетс» были официально признаны лучшими в НБА, но вместо прибавки к зарплате Джорджу Карлу и Масаи Уджири руководство указало на дверь.

Подход боссов не изменился за эти 10 лет – и Тим Коннелли, ныне ГМ «Миннесоты», ушел год назад из команды по той же причине. Тиму наверняка обидно, что при его работе «Денвер» никогда не тратил, а в первый же сезон с другим менеджером вдруг залез в зону налога и оказался готов к борьбе за титул.

Но соавторами успеха «Наггетс» нужно считать и Коннелли, и даже Уджири. И смена Масаи на Тима – фаза 0 в развитии этой команды.

Фаза 0 – обнуление

Почему нельзя допускать владельца к драфту

Главное событие в истории «Денвера» – это драфт Николы Йокича в 2014-м, насколько великолепный, настолько и случайный – в общем, чудесный. Но точку отсчета надо брать на год раньше: 2013 год, когда ушел старый менеджмент и пришел новый.

Пришел всего за 10 дней до драфта.

Тима Коннелли едва успели назначить генменеджером, поэтому ключевое решение по драфту принимал Джош Кронке, президент «Наггетс» и сын владельца Стэна Кронке. И принял такое – а давайте продадим 27-й пик за наличные. Этим 27-м пиком стала непонятная французская шпала с размахом рук как у птеродактиля, звали ее Руди Гобер (Коннелли позднее все-таки получит Гобера, но уже в «Миннесоте» и в совершенно иных обстоятельствах). Это последний случай в истории НБА, когда от пика в первом раунде избавлялись ради экономии.

Через месяц после Коннелли клуб пополнит его помощник Артурас Карнишовас, через год – скаут из Польши Рафал Юц, и к драфту и европейскому баскетболу «Денвер» начнет относиться более профессионально.

Фаза 1 – фундамент

Успехи и промахи на драфте & холодная месть Масаи Уджири

Даже оставив Йокича за скобками, работу «Наггетс» на драфте можно считать близкой к образцовой. Близкой. Но все-таки не идеальной, особенно в середине 2010-х, когда клуб болтался в середине таблицы и обязан был выбирать успешно – на любые хорошие выборы вроде Юсуфа Нуркича и Гэри Хэрриса (16-й и 19-й на драфте-2014, за час до буррито-выбора Йокича) найдется какой-нибудь Эммануэль Мудиай вместо Девина Букера в 2015-м, а на попадание с Джамалом Мюррэем приходится обмен прав на Донована Митчелла.

Удача с Мюррэем – последний подарок Уджири бывшей команде. Фиаско с Митчеллом – его месть.

Шанс выбрать Джамала – наследие обмена Кармело Энтони в 2011-м, который проводил еще Уджири. Через пять лет «Никс» уже развалились, упали в таблице ниже перестраивающегося «Денвера», который имел право обменяться с ними пиками-2016. Без этого канадец наверняка достался бы «Торонто»… где как раз теперь работал Масаи.

Уджири и так не питал теплых чувств к бывшему работодателю. Шанс отомстить возник на драфте-2017. Именно тогда «Наггетс» решили обменять права на Донована Митчелла в «Юту», спускаясь на драфте для выбора О Джи Ануноби под 24-м пиком…

…вот только под 23-м пиком его прямо из-под носа у «Денвера» увел «Торонто». По слухам, взяв Ануноби, Уджири тут же позвонил «Наггетс» и предложил обсудить обмен, для чего попросил взять следующим некоего Тайлера Лайдона. А потом Масаи «не смог договориться», и Лайдон застрял в «Денвере». Контракт Тайлера не продлили уже после первого года в команде.

«Денвер» и «Торонто» вообще никак не сходятся как деловые партнеры – всего 2 обмена между клубами, оба – до 2001-го.

Фаза 2 – оформление

Как удачно приглашать отпускать игроков & превью величия в «Мире Диснея»

К сезону-17/18 «Наггетс» остались без Гобера, Митчелла и даже Ануноби, но с хорошим сплавом молодых игроков (Йокич, Мюррэй, Харрис) и ветеранов (Миллсэп за 30 млн в год, кому-то же надо их платить, Ричард Джефферсон, Уилсон Чендлер). И с тренером, которому доверяли, несмотря на два подряд невыхода в плей-офф – Майклом Мэлоуном.

Йокич превращался в суперзвезду, но скромного Николу нужно было к этому подтолкнуть. Первые полтора года серб делил полномочия стартового центрового с Юсуфом Нуркичем, и пользы такая чехарда не приносила. Попытка играть в две башни с Йокичем-форвардом тоже провалилась.

Никола уговорил Мэлоуна выпускать его со скамейки, но когда «Денвер» с 9 победами в 25 матчах упал в болото таблицы, Майкл плюнул на эту затею Йокича, вернул его в старт вместо Нуркича, и больше оттуда не убирал. Тот день, 15 декабря, болельщики «Наггетс» теперь отмечают как «Йокждество» («Jokmas»).

А Нуркича через два месяца обменяли в «Портленд» за вроде бы провальную компенсацию – запасного центрового Мэйсона Пламли, причем даже доплатили за это пиком первого раунда! Пламли уйдет через несколько лет как свободный агент, но тот обмен оказался недооцененным. Мэйсон вообще не догадывается, где находится кольцо, но удивительным образом такой деревянный центровой умеет заигрывать в атаке одноклубников (благодаря чему регулярно вызывался в сборную США к суперзвездам НБА). И пока Мэлоун выстраивал тактику вокруг центрового-разыгрывающего Йокича, у того появился идеальный для этого баскетбола дублер, который и заслон хорошо поставит, и передачу вовремя отдаст.

Уход Нуркича стал тенденцией для «Денвера», который и в дальнейшем отпускал лишние кадры за минимальную компенсацию только потому, что те не вписывались в командную философию или мешали развитию кого-то из ключевых игроков. Так после Юсуфа клуб покинули Малик Бизли, Джарред Вандербилт, в этом сезоне – Боунз Хайленд. «Денвер» продолжает метко выбирать под средними и поздними пиками – и так же метко избавляться от излишков.

И вот в 2017/18 «Денвер» наконец-то начал побеждать – 46 побед!.. и снова невыход в плей-офф. На мощном Западе не хватило одной победы – в последнем матче против прямого конкурента «Миннесоты» в овертайме!

Зато это означало 14-й пик на драфте вместо 19-го – а «Денвер», уже имеющий хорошее молодое ядро, мог рискнуть с выбором. И остановился на Майкле Портере – когда-то в форварде видели возможного лидера драфта, но из-за операции на спине он провел всего 3 матча в NCAA. Портера обходили стороной, но «Денвер» в него поверил.

А потом Портер лег на вторую операцию и пропустил дебютный сезон в НБА. На следующий год его сначала медленно подпускали к игре, а затем сезон-19/20 прервался коронавирусной паузой. Майкл три года провел почти без серьезного баскетбола – но когда НБА возобновлялась в «пузыре», его форма мало чем отличалась от остальных. И в «Диснейуорлде» форвард проявил себя, даже попал в символическую сборную «пузыря», помог «Денверу» дважды отыграться с 1-3 против «Юты» и «Клипперс».

В финале Запада против ЛАЛ отыграться не удалось, но «Наггетс», где шесть из семи основных игроков были не старше 26, уже впечатлили.

Фаза 3 – терпение

Когда за локальным успехом следует шаг назад

Скомканное межсезонье после «пузыря» стало еще одним напоминанием, почему клубы вроде «Наггетс» исторически не принято воспринимать всерьез. В Денвер востребованные свободные агенты просто не едут. Они едут из Денвера – за деньгами, за рекламными контрактами, за большей ролью. Такую как раз хотел на себя примерить форвард Джерами Грант, которого менеджмент выменивал за пик первого раунда, несмотря на истекающий контракт – конкретно под схемы сербско-денверского баскетбола, уж очень хорошо скиллсет Гранта подходил туда.

Контракт истек. Грант мечтал выйти из тени Йокича и Скалистых гор и уехал тусить на дно НБА в «Детройт». Далеко не первый случай, когда игрок основы просто не видит перспектив у «Наггетс» – что интересно, каждый уход большого свободного агента совпадал с началом какой-то фазы: Андре Игудала ушел в 2013-м, Данило Галлинари – в 2017-м.

Несмотря на неудачу с Грантом, «Наггетс» не отошли от выбранной стратегии. Не свели их с верного пути и последовавшие выступления ниже ожиданий – разгромы в плей-офф от «Финикса» в 2021-м, от «Голден Стэйт» – в 2022-м.

Многие клубы в такой ситуации пошли бы на резкие перемены. И слухи связывали «Наггетс» и с Брэдли Билом, и с Дэмианом Лиллардом, даже с Харденом. Но «Денвер» не ввязывался в торги – даже после того, как всего за полгода потерял сначала Джамала Мюррэя из-за разрыва «крестов», затем – Майкла Портера из-за третьей операции на позвоночнике.

У тебя есть MVP Йокич, а его первый помощник Мюррэй пропускает два плей-офф подряд? Твой лучший молодой актив – человек, которому ты рискнул дать максималку после всего двух неполных сезонов, и он снова сломан? Пора весь этот неликвид сплавлять, пока еще есть какая-то стоимость, найти Николе вторую звезду, да хоть бы какого-нибудь Дерозана – так бы решил ваш усредненный генеральный менеджер. И Джамал Мюррэй после травмы действительно считал, что больше не сыграет за «Денвер». Майкл Мэлоун тут же объяснил ему, что у клуба другие планы наа будущее.

То ли провидение помогло «Наггетс», то ли слепая удача – что владельцы не хотели много платить, а ценники на звезд были завышены – но после «пузыря» Тим Коннелли провел только один большой обмен (видимо, приберегал их для работы в «Миннесоте»). Пока другие забирали из «Орландо» Николу Вучевича за лотерейные пики или, того хуже, Эвана Фурнье за вторые раунды, «Денвер» выцепил оттуда Аарона Гордона. Обошлись всего одним далеким пиком первого раунда и сильно сдавшим, постоянно травмированным Гэри Хэррисом.

Гордон стал заменой Гранту и идеальным партнером для Йокича – топ-каттер под кольцо, дополнительный плеймейкер, способный играть и без мяча, универсальный оборонительный игрок, который и перебегает разыгрывающего, и потолкается с центровым. Все то, что «Наггетс» видели в Джерами, только лучше: моложе, дешевле, долгосрочнее, атлетичнее – вскоре после обмена Гордон продлил контракт на 4 года.

Сейчас это, возможно, абсолютно лучший контракт в НБА, не считая суперзвезд, новичков и минималки.

Фаза 4 – финальные штрихи

Их может нанести даже ГМ-новичок

До этого сезона Келвин Бут был известен только как человек, который однажды сделал в игре 10 блокшотов, не взяв ни одного подбора. Немногие верили в то, что экс-центровой НБА сможет как менеджер добиться в «Денвере» того, чего не смогли ни Уджири, ни Коннелли с Карнишовасом.

Бут оказался очень прозорливым менеджером. И убедительным.

Как и его предшественник, приобревший Аарона Гордона, К елвин подобрал последний идеальный элемент в стартовую пятерку «Наггетс» – атакующего защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

Изначально размен сразу двух стартовых защитников на одного ККП, по инерции бегающего в «Вашингтоне», казался неравноценным. Но Бут и Мэлоун верили в то, что Джамал Мюррэй после травмы вернется еще сильнее, сможет одновременно взять на себя функции и разыгрывающего Монте Морриса, и скорера Уилла Бартона. Так и вышло, а в лице Кентавиуса «Денвер» получил то, что Джамал (или Портер) дать не мог – классного спот-ап снайпера и цепкого защитника на периметре. Таким он уже был в чемпионских «Лейкерс» Леброна. «Денвер» тут же продлил контракт Колдуэлл-Поупа до 2025-го.

Чувствуете, какой профиль игроков нужен для связки Йокича-Мюррэя, да? Вот «Денвер» точно чувствует – и поэтому на рынке свободных агентов ухватился за Брюса Брауна, защитника настолько универсального, что в «Детройте» он начинал как разыгрывающий, а в «Бруклине» исполнял роль крохотного центрового. Сам Браун, понимая, как удачно он вписывается в игру «Наггетс», отказался от хороших долгосрочных контрактов (как и в «Бруклине» годом ранее!) ради каких-то 6,5 млн и шанса на чемпионский перстень.

И как же он был прав!

«Наггетс» не могли дать ему больше, да и если бы могли – вряд ли стали бы. Келвину Буту пришлось договариваться не только с игроками, но и с начальством, убеждать Кронке-боссов в том, что не время экономить. Что чемпионы почти всегда платят налог на роскошь. Что Брауна нужно подписывать. Что 36-летнего Джеффа Грина за 4,5 млн стоит сохранить, а не менять на кого-то с минимальной зарплатой.

А за Иша Смита вступились уже одноклубники – практически не выходящий на паркет ветеран, перешедший вместе с ККП из «Вашингтона» в свою уже 13-ю за карьеру команду (рекорд НБА, если вы не знали), был главным кандидатом на обмен из «Денвера» в дедлайн ради экономии. Но игроки убедили менеджмент сохранить Иша – чтобы сохранить атмосферу в раздевалке.

В этом состоит еще один недооцененный фактор чемпионской команды – какую пользу приносят игроки, которые не играют. В прошлые сезоны в команде были баскетболисты вроде Уилла Бартона и Демаркуса Казинса, открыто выражавшие недовольство своей ролью. В этом году Келвин Бут подобрал авторитетный ветеранский взвод на скамейке: кроме Грина и Смита это еще и «профессиональный одноклубник» Деандре Джордан, которые последние 4 года работает в НБА лишь благодаря тому, что всегда находит общий язык с партнерами и веселит их на тренировках и в раздевалке.

Что «Денверу» делать дальше?

Собрать чемпионскую команду и создать настоящую династию – задачи совсем разного уровня. У «Денвера» на следующий сезон продлена вся стартовая пятерка, но дальше – пробелы. Заканчивается контракт у ключевого запасного Брюса Брауна, и «Наггетс» не могут предложить ему столько, сколько другие команды.

Станут свободными агентами и все опытные резервисты – Грин, Джордан, Смит, Реджи Джексон. Кто-то из них может остаться на новый минимальный контракт, но удержать всех вряд ли получится.

Новое Коллективное соглашение НБА, вступающее в силу в июле, заставит команды чаще следовать принципам чемпионского «Денвера» – то есть последовательно развивать молодежь, продлевать своих игроков, не лезть в авантюрные обмены. Но этим принципам должен будет следовать и сам «Денвер», который становится все более дорогим. Если в прошлом сезоне Йокич не входил и в топ-25 самых высокооплачиваемых игроков НБА, то в 2023/24 его новая максималка будет уступать только Карри и Дюрэнту.

Пример «Колорадо»-2022 показывает, что семья Кронке никогда не ставит цель любыми средствами сохранить чемпионский состав, даже если очевидно, что экономия приведет к обязательному регрессу.

В такой ситуации очень важно находить недооцененных, дешевых молодых игроков – и потому «Денвер» активно приобретал низкие выборы на драфте-2023 (29-й, 32-й и 37-й).

И офис Кэлвина Бута уже имеет хорошую драфтовую репутацию, не слабее предшественников – именно он нашел год назад в третьем десятке Кристиана Брауна, который уже в дебютном сезоне НБА приносил ощутимую пользу в финале. В XXI веке только один новичок стал чемпионом с более серьезной ролью в команде, и это был 25-летний Ману Джинобили.

«Денвер Наггетс» могли хвастаться тем, как классно был собран чемпионский состав, всего одну неделю.

С вечера драфта-2023 «Денверу» приходится думать уже о следующей чемпионской гонке – и надеяться на то, что кто-то из трех новичков станет очередным Кристианом Брауном, а молодые резервисты – центровой Зик Ннаджи и защитник Пейтон Уотсон – все-таки найдут место в НБА и смогут заменить опытных уходящих игроков.

Пособие по успешной сборке клуба-чемпиона у «Денвера» есть – и, в отличие от методичек предыдущих победителей, оно применимо и к новым правилам потолка зарплат НБА.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw / Staff, Doug Pensinger / Staff, Matthew Stockman / Staff, Vaughn Ridley / Stringer, Ronald Martinez / Staff