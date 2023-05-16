9 комментариев

Сегодня узнаем, кто получит магического Вембаньяму.

Сегодня вечером (это – по американскому времени; по европейскому – ночью, в 03:00 мск) произойдет одно из важнейших баскетбольных событий года, а возможно – и десятилетия.

Только это не первый матч серии между «Лейкерс» и «Денвером».

Ведь за полчаса до открытия полуфинальных серий НБА пройдет церемония лотереи драфта НБА. В этом году к лотерее приковано такое внимание, которого не было много лет – если и не с 2003-го, когда на драфт выходил Леброн, то как минимум с 2012-го, драфта Энтони Дэвиса. В 2023-м лигу пополнит французский то ли форвард, то ли центровой, то ли защитник ростом 221 см, в общем, «баскетбольный единорог» Виктор Вембаньяма, которого машина хайпа уже сейчас записывает в будущие члены Зала славы.

Все команды НБА хотели бы подписать Виктора, но подпишет только одна – та, что выиграет сегодня лотерею драфта, получит первый номер в очереди и под ним 22 июня выберет Вембаньяму.

Как проходит лотерея, у кого какие шансы и зачем все это нужно? Давайте повторим ответы на эти волнующие вопросы.

Ранняя версия этого ликбеза впервые была опубликована на Sports.ru перед лотереей драфта-2017.

Что такое драфт?

Про это есть отдельный гид для чайников.

Вкратце: нам привычна система со спортивными школами и секциями, а в Америке – иначе, там спорт до профессионального уровня развивается параллельно с учебной программой – сначала в школах, потом в колледжах. На драфте клубы закрепляют права на уходящих из колледжа студентов, а также на подходящих молодых игроков из-за рубежа. Потом эти игроки могут подписать первый контракт только с тем клубом, который их выбрал.

Что такое лотерея драфта?

Лотерея драфта определяет порядок, в котором на драфте будут выбирать не попавшие в плей-офф 14 клубов. Лотерея традиционно проходит в середине мая, драфт – в конце июня, после финала НБА, когда все клубы уже ушли на каникулы.

Зачем она нужна?

В основе американского клубного спорта лежит принцип равенства: каждый клуб при правильном развитии может стать чемпионом, вне зависимости от размеров рынка или кошелька владельца. Но важен не только вопрос «как развивать» (умный менеджер может оказаться в любой команде), но и вопрос «что развивать». Во всех видах спорта принят обратный порядок драфта – слабые команды выбирают раньше, сильные выбирают позднее, будущие звезды идут туда, где нет звезд сформировавшихся, у каждого клуба есть шанс в течение нескольких лет получить топ-игрока.

Но такая система изначально порочна и способствует тактике «слива» – менеджмент, в надежде получить топового студента на драфте, может намеренно ослабить состав, чтобы проиграть как можно больше матчей и получить как можно более высокий пик. В прошлые годы устраивались целые гонки между клубами – кто проиграет больше и получит права на Карима Абдул-Джаббара, Билла Уолтона, Хакима Оладжувона. Сейчас эти позорные «соревнования» не прекратились, но участие в них ничего не гарантирует.

Лотерея драфта делает так, что худшей команде не гарантирован первый номер драфта – его может получить любая команда, не попавшая в плей-офф.

Как она проходит?

Каждый год в середине мая в Нью-Йорке в присутствии представителей всех 14 лотерейных команд в лототрон запускается 14 шариков. С помощью этих шариков выбирают четырех победителей, которым достанутся первый, второй, третий и четвертый номера на драфте, и так определяют порядок, в котором будут выбирать клубы на драфте в июне.

Где ее можно посмотреть?

Розыгрыш шаров не транслируется. После того как за кулисами определят порядок, в котором команды будут выбирать, специальный человек подготовит конверты с логотипами клубов. Церемонию вскрытия конвертов как раз и покажут по телевидению, где их вскроют в обратном порядке – от 14-го до 1-го. Своеобразное шоу, которое призвано держать всех в напряжении.

На это шоу каждая команда НБА отправляет кого-то из клуба, причем нет никакого регламента, кто это должен быть. В этом году места на сцене займут:

владельцы (Питер Холт из «Сан-Антонио»);

генменеджеры (например, Нико Харрисон из «Далласа») и помощники генменеджера (Бобби Уэбстер из «Торонто»);

главные тренеры (трое, включая только что назначенного Име Удоку из «Хьюстона»);

звезды клуба (Тайрис Халибертон из «Индианы»);

молодые игроки (Дэйлен Терри из «Чикаго» и Марк Уильямс из «Шарлотт», выбранные на прошлом драфте);

легенды (Бен Уоллес из «Детройта», Брэндон Рой из «Портленда», Ник Коллисон из «Оклахомы»).

14 команд, 14 шариков. Значит, у каждой по 1 шарику. У всех равные шансы?

Нет. Чем хуже команда выступила в сезоне, тем больше у нее шансов на победу в лотерее. На шариках – не названия команд, они просто пронумерованы с 1 по 14. То, что лотерейных команд сейчас столько же, сколько шариков – совпадение. Шаров было 14 и до того, как в лигу вошли «Шарлотт Бобкэтс» в 2004 году, и их будет столько же, и когда лига расширится с 30 до 32 команд через несколько лет.

Так почему 14 шариков?

Математика. Из четырнадцати шариков можно составить 1001 разную комбинацию по 4 шара (порядок, в котором их достают, не имеет значения). В комбинаторике это называется «сочетание из 14 элементов по 4». Например, если бы было только 3 шарика, а достать нужно было бы 2, то комбинаций было бы три: 1-2, 1-3 и 2-3. А из четырнадцати можно достать четыре шарика 1001 разным способом (от 1-2-3-4 и 1-2-3-5 до 10-12-13-14 и 11-12-13-14)– практически круглое число.

1000 комбинаций распределены между 14 командами (последняя – «11-12-13-14», никому не назначена). Например, из лототрона достали комбинацию 2-7-8-13. Такое сочетание до лотереи было «назначено» одной из команд – она и выиграла ее.

Сколько комбинаций шариков полагается каждой команде? Это зависит от количества побед в прошлом сезоне?

Это не зависит от числа побед, только от места в таблице. Неважно, сколько побед было у худшей команды сезона – ноль или двадцать – она все равно получит 140 комбинаций, то есть будет иметь 14%-ный шанс выиграть лотерею.

У второй и третьей худшей команды – тоже по 140 комбинаций, у четвертой – 125, у пятой – 105, у шестой – 90 и так далее. Лучшая команда из тех, что не попали в плей-офф (в этом году это «Новый Орлеан» с показателями побед-поражений 42-40), получит 5 шансов из 1000 на победу в лотерее.

А если у двух команд одинаковое количество побед и поражений?

Такое случается часто. Например, в этом сезоне «Индиана» и «Вашингтон» разделили 23-е и 24-е места (седьмую-восьмую строчку с конца) с одинаковыми показателями побед. Таким образом, каждой достанется среднее число комбинаций – не 75 и 60, а по 67* у каждой. Такое может происходить и при равенстве трех и более команд

*в том случае, если пополам число комбинаций не делится (нечетное число), то лишнюю комбинацию разыгрывают на тайбрейке «подбросом монетки». Это происходит за пару недель до лотереи и на самом деле тоже проводится с помощью лототрона, а не монетки. Равное количество шариков с названиями команд бросают в машину, затем достают победителя.

Эта же процедура тайбрейка определяет, в каком порядке будут выбирать равные команды, если не выиграют в лотерее. В этом году «Индиана» выиграла тайбрейк у «Вашингтона», получила одну дополнительную 68-ю комбинацию шаров и будет выбирать выше, чем «Уизардс» (конечно, если только «Уизардс» не получат один из первых четырех пиков, на что у них менее 30% шансов).

А что будет, если достанут никому не положенную 1001-ю комбинацию?

Просто вернут шарики в лототрон и разыграют снова, как будто ничего не произошло. В любом случае после того, как четыре шарика достают и определяют 1-й пик, их снова возвращают в лототрон для розыгрыша второго, третьего, а потом и четвертого пика.

Погодите, то есть могут четыре раза вытащить комбинации одной и той же команды?

Мочь-то могут, но если вытаскивается повторная комбинация, происходит то же самое, что и в случае с «1001-й». Например, в 2016-м «Филадельфия» выиграла 1-й номер, а потом опять выпала их комбинация при определении 3-го номера. Шарики вернули и разыграли снова, вытянув комбинацию «Бостона».

То есть любая команда, не попавшая в плей-офф, имеет шансы на 1, 2, 3 или 4 пик?

Лотерея выигрывалась с 1,7% вероятности (Роуз в «Чикаго», Уиггинс в «Кливленде») и даже с 1,5% - в 1993 году «Орландо», уже выбравший Шака под первым номером годом ранее и едва не вышедший в плей-офф, получил всего 1 комбинацию из 66 (тогда вытаскивали 2 шарика из 12, 66 комбинаций) – но выиграл первый пик при худших шансах.

Иногда лотерею выигрывает команда-участница плей-офф, как это возможно?

В некоторых случаях клуб задолго до лотереи и неудачного сезона обменял право на свой выбор в другую команду. Так вышло, что в этом году лотерею могут выиграть только команды, не попавшие в плей-офф – зато, например, в прошлом сезоне «Новый Орлеан» владел выбором «Лейкерс» (лотерею не выиграл, стал 8-м).

А в 2017-м «Бостон» – финалист Востока – получил в лотерее первый номер драфта, потому что изначально тот пик принадлежал «Бруклину», который до того как стать худшей командой лиги еще в 2013 году отдал множество будущих выборов в «Бостон» в провальном обмене Кевина Гарнетта и Пола Пирса (часть этих пиков превратилась в Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна).

Все будущие обмены пиков первого раунда можно посмотреть здесь.

Во втором раунде выигравшие в лотерею команды будут выбирать в том же порядке?

Нет, во втором раунде порядок определяется местом в таблице в прошлом сезоне. Даже если условный «Детройт» не возьмет 1-й номер в лотерее, а упадет, скажем, на 3-е место, во втором раунде у них так и останется 31-й номер, а не 33-й, поскольку они закончили регулярный сезон-2022/23 последними.

Лотерея была всегда?

Вплоть до 1965 в НБА действовало правило «территориальных пиков», по которому клуб мог отказаться от своего выбора в первом раунде, чтобы вне очереди забрать игрока из близлежащего колледжа. Так «Филадельфия» получила Чемберлена, а «Цинциннати» – Оскара Робертсона. В 1966 году правило заменили подбрасыванием монетки – первый пик разыгрывали между двумя худшими командами лиги. Монетка отправила Абдул-Джаббара в «Милуоки» (а не в «Финикс»), Мэджика Джонсона – в «Лейкерс» (а не в «Чикаго»), Хакима Оладжувона – в «Хьюстон» (а не в «Портленд»).

После того как в 1984 году «Хьюстон» второй год подряд «сливал», чтобы получить пик повыше, новый комиссионер НБА Дэвид Стерн решил реформировать систему – вместо двух худших команд равные шансы на 1-й пик получали все команды, не попавшие в плей-офф. В первый год из лототрона доставали конверты, но после обвинений в подстроенной отправке Патрика Юинга в «Никс» заменили их шариками для пинг-понга.

В 1990 году ввели взвешенную систему, где худшей команде полагалось 11 комбинаций из 66, а лучшей – всего одна; в 1994 поменяли ее на систему с четырнадцатью шариками и 25% у худшего клуба лиги. В 2019-м систему скорретировали: каждая из трех худших команд получает по 14%, у остальных шансы повышаются, а разыгрываются уже не три, а четыре верхних выбора.

Почему к лотерее в этом году приковано большое внимание?

Потому что необычный набор баскетбольных навыков Виктора Вембаньямы завораживает. Этот молодой игрок как будто прибыл в реальный мир из режима «создай своего игрока» в видеоигре.

Известен и второй номер драфта – американский разыгрывающий Скут Хендерсон, уже проверивший силы в профессиональном баскетболе: вместо поступления в университет он отыграл два года в Лиге развития НБА.

У «Детройта», «Хьюстона» и «Сан-Антонио» по 14% шансов на победу в лотерее, 52% - на место в топ-4. Дальше идут «Шарлотт» (12,5% / 49%), «Портленд (10,5% / 42%), Орландо (9% / 37%). У последней команды лотереи, «Нового Орлеана», 0,5% на первый пик и 2% - на пик в четверке.

Набор новичков этого года считается сильным, но не глубоким, и все самые перспективные игроки уйдут в первых номерах драфта. А значит, победа в лотерее особенно важна, ведь «утешительный приз» вряд ли утешит тех, кто не будет выбирать в топ-5, топ-10.

А в какую команду хочет попасть сам Вембаньяма?

Это не имеет значения. Игрок, выбранный на драфте, может подписаться только с выбравшим его клубом – и даже контракт в первые 4 года будет в фиксированных суммах. А попасть в НБА, не выставляя кандидатуру на драфт, просто технически невозможно.

Что еще разыгрывается?

Кому попадется Вембаньяма, кому – Хендерсон, кому – близнецы Томпсоны, а кто станет ближе к выбору Брэндона Миллера – не единственные интриги лотереи. Она может сильно повлиять на будущее «Чикаго» и «Далласа».

Если из лототрона не выпадут комбинации «Чикаго» (их лишь 18 из 1000), и «Буллз» не попадут в топ-4, их пик по условиям обмена (Вучевич в 2021-м) перейдет в «Орландо», у которого будет сразу два пика в лотерее.

У «Далласа» комбинаций чуть больше – 30 – но не только из-за этого их шансы оставить свой пик выше, чем у «Чикаго». До лотереи техассцы – 10-е в очереди, а пик перейдет в «Нью-Йорк» (обмен Порзингиса, который уже даже не команде, в 2019-м), если будет 11-м и ниже. Это означает, что «Далласу» нужно или выиграть лотерею, или хотя бы не пропустить вперед «Чикаго», «Оклахому», «Торонто» или «Новый Орлеан». На то, чтобы остаться в топ-10, у «Мэвз» 80%: 14% шансов пробраться в топ-4 и 66% - остаться на своем десятом месте.

Таким образом, лотерея может дать богатство, а может и забрать.

Еще раз – что такое защищенный пик?

Если в обмене было поставлено условие, что пик останется у прежнего клуба, попав в определенный диапазон (топ-3, топ-5, топ-14 и так далее), то такой пик называется «условным» или «защищенным». Например, «Даллас» во время обмена Порзингиса договорился с «Нью-Йорком», что пик, который они отдадут в «Никс», останется у «Мэвз», если будет в топ-10. А «Никс» в таком случае получат пик-2024 (с такими же условиями).

Все же подстроено, верно?

За 38 лет лотереи было выдвинуто множество теорий, почему (и как) все подстроено. Ну не может же быть такого, чтобы в 2003 году «Кливленд» получил Леброна, который сам практически родом оттуда, а в 2008 «Чикаго» – чикагца Роуза с 1,7% шансов? Как в 2012 году лига нашла покупателя для «Нового Орлеана», если не пообещала первый пик и Энтони Дэвиса? Почему «Филадельфия» выиграла лотерею именно в тот сезон, когда лига настоятельно порекомендовала им сменить генерального менеджера?

Впрочем, такие теории как-то упускают из виду тот факт, что всемогущей лиге нужно как-то еще и подговорить те клубы, которые не выиграют в лотерею. Думаете, в 2012-м Майкл Джордан со спокойной душой смотрел на то, как Энтони Дэвис уплывает из рук «Шарлотт»?

На церемонии розыгрыша шариков присутствуют представители всех команд , причем не молодые игроки, легенды или тренеры – сюда, в отличие от телецеремонии, приглашены самые главные боссы: президенты, генменеджеры, «Юта» отправила владельца Райана Смита, Орландо – главу пресс-службы, а «Хьюстон» – главу юридического отдела. Если на лотерее кого-то нечестно обделят, разборки будут и на собраниях Правления НБА, и в СМИ, и в судах.

За все 4 десятилетия «лототрона НБА» никто не раскрыл предполагаемого заговора – даже через много лет после ухода из спорта. Даже вольным каменщикам не снилась такая секретность!

А еще процедуру лотереи контролирует аудиторская компания Ernst & Young, а ей такой крупный скандал с таким большим клиентом будет совсем ни к чему. Это, конечно, не банкротство Enron, но пятно на репутации будет огромное.

Быть может, есть более простое объяснение – никакого заговора нет?

Увы, победу любого клуба в лотерее можно назвать подстроенной и обосновать, зачем это было нужно. Поэтому конспирологические теории продолжат появляться, и их будет больше, чем комбинаций из 14 шариков по 4…

Мне не нравится эта система! Лотерею не собираются убирать?

Несколько лет назад было предложено радикальное изменение – «Колесо драфта», по которому всем клубам каждый год будут доставаться разные пики. То есть в какой-то год команда получит 5-й номер, на следующий год – 23-й, на следующий – 14-й, на следующий – 2-й и так далее. Позиции, таким образом, не были бы привязаны к месту в предыдущем сезоне, за 30 лет все клубы по одному разу выбирали бы первыми (вторыми, третьими, последними).

Это предложение не приобрело много сторонников.

Вместо этого лига уменьшила шансы худших команд, стала разыгрывать больше, чем три пика. Пока считается, что этого достаточно – особенно с учетом успеха минитурнира «плей-ин», где после регулярного сезона даже 9-я и 10-я команды каждой конференции сохраняют шансы на плей-офф, а значит, сливающих команд меньше, и сливать они начинают позже. Даже в этом году, когда все грезят Вембаньямой, лишь 4 команды из 30 одерживали меньше, чем 40% побед. Лигу это устраивает.

Победа в лотерее – это всегда ключ к успеху?

Разговоры о том, что без лотереи худшие команды так и останутся на дне – пустые, ведь часто клубы отыскивают лидеров совсем не под первым или вторым пиком. Яннис выбран не в лотерее, Букер – в самой ее концовке, Джимми Батлер – под последним пиком первого раунда, Йокич и Дрэймонд Грин выбраны вообще во втором раунде.

Иногда – и, похоже, именно так будет с Вембаньямой – после победы в лотерее судьба скатившейся на дно команды изменится к лучшему, и с новым молодым лидером она постепенно начнет восхождение к вершинам.

Но бывают и другие сценарии. Например, в 2007 году «Бостон» верил, что выиграет лотерею и получит Грега Одена (или хотя бы Дюрэнта; но Оден тогда котировался выше), обменяет Пола Пирса и будет строить новую молодую команду. Лотерея же отбросила «Бостон» на худшее из возможных пятое место. «Селтикс» решили обменять этот пик на Рэя Аллена, благодаря этому убедили и Кевина Гарнетта присоединиться к команде, и уже в 2008-м праздновали чемпионство – которого бы не было, если бы из лототрона достали бостонскую комбинацию номеров.

Ранняя версия этого ликбеза впервые была опубликована на Sports.ru перед лотереей драфта-2017.

Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Jesse D. Garrabrant/NBAE, Dean Mouhtaropoulos, Steve Marcus AP/Nuccio DiNuzzo