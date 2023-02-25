Сегодня в восьмой раз схлестнутся в решающем матче.

«Бостон» против «Филадельфии».

Это не просто принципиальное соперничество спортивных команд из двух старейших мегаполисов Америки. Это классика НБА: клубы 22 раза пересекались в плей-офф, на восемь серий чаще, чем следующая пара («Селтикс» против «Никс»).

Из 22 серий больше трети дошли до решающей стадии – седьмого матча. И именно так завершается серия-2023, где MVP сезона Джоэл Эмбиид пытается пройти фаворита текущего плей-офф. Для камерунца на кону первый в жизни финал конференции, а для «Селтикс» – попытка избежать провала, ведь после прошлогоднего финала от них ждали большего.

Ставки высоки – но в противоборстве «Селтикс» и «Сиксерс» в седьмой игре разыгрывалось и большее: место в финале НБА, прямая дорога к титулу, наследие и превосходство в разных исторических эпохах НБА.

Эти седьмые матчи были полны суперзвезд баскетбола, атмосферы предельного напряжения и драматичных развязок. Историю НБА уже невозможно представить без них.

Финал Востока-1981

Лэрри Берд называл седьмой матч той серии самым эмоциональным в карьере – а ведь Лэрри играл в пяти финалах НБА, в одном финале NCAA и на Олимпиаде. Чак Дэйли, который тренировал ту олимпийскую Дрим-Тим, а до того – детройтских «Бэд Бойз» в битвах с Джорданом и Мэджиком, считал серию-1981 самой интенсивной, в которой он принимал участие – а Дэйли даже не был в ней главным тренером, всего лишь помощником в «Филадельфии».

Наверное, в этом противостоянии что-то есть, если первая же встреча Берда и Ирвинга в плей-офф – за несколько лет до эпизода со взаимным хватанием за горло! – вызывает такие эмоции у участников.

О серии на Sports.ru выходил отдельный текст:

Седьмая игра была олицетворением не только серии, но всей «Схватки за Восток» в начале 1980-х, в которой побеждали то «Сиксерс», то «Селтикс». Это были битвы, предвосхитившие «Чикаго» – «Детройт».

В 1981-м команды с одинаковыми 62 победами и 3-3 в регулярке были настолько равны, что преимущество площадки в очной серии (и, как следствие, в 7-м матче) «Бостон» получил только по дополнительному критерию – благодаря лучшему, чем у «Сиксерс», результату в играх против соперников по дивизиону.

Бостонцы отыграли двузначное отставание в предыдущих двух играх – поэтому не сильно переживали, когда в седьмой гости (дважды!) обеспечивали 11-очковый отрыв. С каждой новой четвертью арбитры все реже вмешивались в игру – и последние минуты больше напоминали регби, а не баскетбол. Уровень агрессии и интенсивности – 10 из 10.

Когда «Сиксерс» вышли вперед 89:82, «Бостон» нашел способ поднять этот уровень до 11. Филадельфийцы не смогли набрать ни одного очка за следующие пять минут, а за минуту до конца при равном счете Лэрри Берд выгрыз подбор под своим кольцом, прошел через всю площадку и бросил мяч от щита, хотя религиозно верил только в чистые попадания и ненавидел, когда мяч после его бросков задевал даже дужку кольца.

Последняя минута длилась целую вечность: Мо Чикс из «Сиксерс» промазал штрафной, который мог сравнять счет за 29 секунд до конца, «Кельты» в ответ провели самое длинное владение в истории – бросили по кольцу с сиреной об окончании 24 секунд, пока мяч летел, «Сиксерс» ловили подбор и просили тайм-аут, прошло еще 4. Попытка спасти серию забросом под кольцо за секунду провалилась.

Клубы играли де-факто за титул, хоть и не в Большом финале. Победитель выходил на «Хьюстон», команду-сюрприз на Западе с отрицательным балансом побед-поражений в сезоне, и никто не сомневался, что чемпионом станет команда с Востока. Так и вышло – молодой Берд завоевал первый перстень, а признанный в том сезоне MVP лиги Джулиус Ирвинг так и оставался без чемпионства в НБА.

Финал Востока-1982

Реванш у «Бостона» Джулиус взял через год – и тоже в «гейм-севен». Вновь «Филадельфия» ведет 3-1. Вновь бостонцы сравнивают. Вновь седьмая игра в «Гардене», только теперь «Селтикс» уже с чемпионским опытом. Даже главный арбитр – тот же Даррелл Гарретсон, проглотивший свисток год назад.

Но в тот вечер «Сиксерс» были непобедимы. В концовке третьей четверти Джулиус Ирвинг обеспечил рывок 7:0, в четвертой он и «Бостонский душитель», или даже точнее – «Душитель «Бостона» Эндрю Тони, ставший самым результативным игроком встречи, продолжали давить на растерянных хозяев.

«Филадельфия» без вопросов закрыла матч 120:106 и отобрала у «Селтикс» билет в финал, на встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс».

А дальше случилось что-то странное. Бостонские болельщики на трибунах – те же самые, что год назад после победы чуть не перевернули автобус с игроками «Филадельфии», уезжавший с арены, – проявили максимальное уважение к сопернику. Они не ушли с трибун. Они не кидали в соперника стаканы с пивом. И даже не аплодировали.

Бостон устроил сопернику, победившему в достойной борьбе, проводы на финальную битву НБА. На трибунах «Бостон Гардена» родился клич «Beat L.A.» – «побей Лос-Андежелес». Даже после обидного поражения и сложения чемпионских полномочий бостонские фанаты предпочитали, чтобы титул завоевали коллеги по чернорабочей, защитной Восточной конференции, а не гламур и блеск Запада.

Не завоевали. Не в этом году. «Лейкерс» в шести матчах победили «Сиксерс», но уже научившиеся реваншам филадельфийцы все-таки станут чемпионами – уже в 1983-м, раздавив в плей-офф всю лигу в плоский блинчик. До сих пор это последнее чемпионство в истории «Филадельфии».

Финал Востока-1965

Самый известный момент в истории баскетбола, не связанный с попаданием или промахом, случился именно в этом матче полувековой давности. Он же был описан самым известным радиокомментарием:

«Хавличек перехватывает мяч! Пас Сэму Джонсу! Хавличек перехватил мяч! Все закончено, Джонни Хавличека окружает толпа фанатов, все закончено! Джонни Хавличек перехватил мяч!»

Фраза «Havlicek stole the ball» от культового бостонского комментатора Джонни Моуста, в честь которого даже висит баннер под сводами «Гардена», мгновенно стала частью спортивного фольклора.

Контекст этого перехвата не менее важен, чем сам момент. К 1965-му «Бостон» уже стал династией – и Билл Расселл вел 6-0 в личном противостоянии с Уилтом Чемберленом по перстням. В этом сезоне «Селтикс» обновили рекорд по числу побед – 62 (из 80 матчей) – и должны были легко забирать новый титул.

Но именно здесь появился самый сложный соперник для доминирующего «Бостона»: в середине сезона «Филадельфия» выменяла Чемберлена.

В плей-офф «Сиксерс» стали намного опаснее, на каждую победу «Бостона» отвечали своей, и даже в седьмом матче смогли удивить. «Бостон» уверенно вел за пару минут до конца, и главный тренер Ред Ауэрбах закурил свою наглую победную сигару. Но Уилт набрал 6 очков подряд (даже попал два штрафных!) и за пять секунд до конца сократил счет до одного очка.

Билл Расселл, пытаясь быстро ввести мяч из-за лицевой, попал в предательский трос, поддерживающий кольцо в «Гардене» – и на последнее владение мяч перешел к «Филадельфии».

И тут, по заверениям одноклубников, Уилт испугался ответственности и попросил в таймауте не разыгрывать атаку через него. И хотя «Селтикс» ожидали именно пас Уилту, молодой запасной форвард Хавличек сохранял концентрацию – и на чутье выдвинулся на траекторию неожиданной передачи на форварда Чета Уокера (который по плану должен был вернуть мяч выводившему Хэлу Гриру, хотя потом утверждал, что черта-с-два, сам бы попытался все решить).

«Бостон» прошел в финал, где вновь обыграл «Лейкерс», а Уилт ждал чемпионства еще два года.

Парадокс истории: величайший перехват официально не зафиксирован в баскетбольных справочниках – такая статистика, как перехваты, стала считаться только с 1973 года.

Полуфинал Востока-1977

Символично, что последняя игра Хавличека в плей-офф пришлась именно на седьмую игру против «Филадельфии». Это была другая эпоха, другие «Сиксерс», другой Хавличек – уже не запасной бегунок без броска, а один из самых универсальных и надежных игроков в истории, капитан команды.

«Сиксерс» провели первую половину 1970-х на дне (в том числе чудовищный сезон-72/73 с 73 поражениями), но удача улыбнулась при объединении НБА и АБА в символичном 76-м: «Нетс» были вынуждены продать Джулиуса Ирвинга, и лучший игрок лиги достался именно «Сиксерс». «76-е» мгновенно стали претендентом на титул – которым владели как раз «Селтикс», чемпионы 1976-го.

«Бостон» устал, постарел, лишился двух важных форвардов чемпионской команды (Сайласа и Нельсона), в то время как «Филадельфия» была юная, дерзкая… и неопытная. И уже в первом раунде плей-офф им нужно было играть с действующим чемпионом.

Эту серию главный тренер «Бостона» Том Хайнсон назвал «15-раундовым боксерским поединком», в котором к последнему раунду все выдохлись. Хавличек набрал 13 очков, Ирвинг – 14. Неожиданным героем стал запасной защитник «Филадельфии» Ллойд Фри, еще не поменявший имя на «Уорлд Би Фри». В этой серии он бросал с точностью 25%, промазал первые 6 бросков, но партнеры были не лучше – и Фри продолжил атаковать «Бостон». В итоге его 27 очков провели «Филадельфию» в следующий раунд – а потом был и финал НБА-1977.

Финал Востока-1968

«Бостон» много раз встречался с «Филадельфией» в статусе действующего чемпиона, а вот наоборот было лишь раз – в 1968-м. «Сиксерс»-1967 до сих пор часто ставят на первое место в списке величайших сезонов в истории: клуб взял рекордные на тот момент 68 побед, прервал восьмилетнюю чемпионскую серию «Бостона», мощно провел плей-офф.

Все ожидали повторения успеха в 68-м, Уилт вновь был признан MVP, «Сиксерс» взяли на 8 побед в регулярке больше, чем «Бостон», и несмотря на «апсет» в первом матче, повели в финале Востока 3-1, а «Бостон» еще и лишился из-за травмы основного форварда Сэтча Сэндерса.

А дальше выяснилось, что «Уилт Чоукерлен» не перестал изменять своим привычкам даже после чемпионства. «Бостон» отыгрался, а в решающем матче в Филадельфии Уилт обиделся на одноклубников и тренеров и за всю вторую половину бросил по кольцу всего два раза. «Бостон» вернулся в финал (где, как обычно, обыграл ЛАЛ), а Чемберлен после этой серии отказался играть за «Сиксерс» и потребовал обмен (тоже, как обычно, в ЛАЛ).

Финал Востока-1959... или 1962

История клуба «Сиксерс» определена четче, чем история противостояния «Филадельфии» с «Бостоном». Все дело в том, что до 1963-го «Сиксерс» назывались «Нэшеналз» и базировались в Сиракьюз, на севере штата Нью-Йорк. А первым принципиальным соперником «Селтикс» из Филадельфии были «Уорриорз».

Но как ни считай, 7-х игр у «Бостона» и «Филадельфии» будет восемь, потому что и с «Нэшеналз», и с «Уорриорз» такое было по одному разу.

В 59-м «Бостон», еще лишь однократный чемпион, уступал на последних минутах, но легендарный разыгрывающий Боб Кузи организовал спасительный рывок 9:0 к победе – и практически к гарантированному титулу, ведь от Запада в финале-1959 играли «Лейкерс» с отрицательной разницей в сезоне (как и ожидалось, финал они проиграли всухую).

В 62-м Уилт, как и шесть лет спустя, прощался с родной Филадельфией. Но не по своей воле – после плей-офф «Уорриорз» перевозили свои таланты на западное побережье, в Сан-Франциско. Это был сезон, в котором Уилт набрал 100 очков за матч и в среднем вколачивал 50 – но в седьмой игре против «Селтикс» Билла Расселла ему удалось набрать лишь 22. А победный бросок при равном счете через вытянутые руки Уилта забросил защитник «Селтикс» по прозвищу «Мистер Клатч» – Сэм Джонс.

Дальше были вновь «Лейкерс» в финале, но уже не сухая победа, а тоже в 7 матчах, причем с овертаймом и знаменитым промахом ЛАЛ с сиреной об окончании основного времени.

Полуфинал Востока-2012

Предпоследний случай, когда серия «Бостона» и «Филадельфии» дошла до решающего матча. Две совершенно разные команды: «Селтикс» на последнем издыхании «Большой троицы» – и очень юная «Филадельфия» с Игудалой, Холидэем, Тэддеусом Янгом, Лу Уильямсом, Эваном Тернером и даже Вучевичем на самом дальнем конце скамейки (прошло 11 лет, а сразу четверо еще играли в НБА в текущем сезоне).

«Филадельфия» прошла в полуфинал, потому что порванные кресты Роуза поставили кресты на перспективах «Чикаго», лучшей команды регулярки. Но и «Бостону» было очень трудно против восьмого посева, серия затянулась, в решающей игре игру в свои руки взял новый лидер «Бостона» Рэджон Рондо – когда Пола Пирса удалили за перебор фолом, Рондо не только продолжил раздавать искусные передачи, но и внезапно превратился в снайпера, забросив пару трехочковых и штрафных.

Сейчас эту игру лучше знают как часть сюжета фильма Uncut Gems с Адамом Сэндлером – именно на ее исход и делал его герой «ставку всей своей жизни».

Победитель, как и в 2023-м, выходил на «Майами» (но в качестве андердога). Ту серию против «Хит» в 2012-м «Бостон», который тогда тренировал нынешний главный «76-х» Док Риверс, тоже затянул в семь матчей, но уступил.

Бонус

Сейчас каждое противостояние плей-офф может растянуться на семь матчей, но так было не всегда – в XX веке ранние раунды могли проходить не до 4 побед, а короче. В таких сериях решающими играми становились 3-е или 5-е – и такие в истории двух клубов тоже были.

В 1956-м году в полуфинале Востока «Сиракьюз» и «Бостон» играли всего три матча – преимущество паркета было у «Селтикс», но соперник был действующим чемпионом и в решающей игре был сильнее, хотя до финала в итоге не дошел.

В 2002-м первый раунд в последний раз в истории разыгрывался до 3 побед – и завязка была похожа на 56-й: «Бостон» был выше в таблице, но очень давно не играл в плей-офф: только год назад закончилась позорная глава Рика Питино в истории клуба, лидерам клуба Пирсу и Уокеру было 24 и 25. В то же время «Филадельфия» Айверсона за год до того играла в финале НБА против «Лейкерс».

Команды выигрывали в этой серии только дома, и в пятой игре «Бостон» разнес «Филу» 120:87, Пол Пирс набрал лучшие в плейоффной карьере 46 очков. «Селтикс» дошли до финала Востока, но это осталось лучших достижением до того момента, как им удалось объединить Пирса с Гарнеттом и Алленом.

«Филадельфия» же пока ни разу не проходила дальше второго раунда после финала-2001. Ни с Айверсоном, ни с Игудалой, ни с Батлером, ни с Эмбиидом.

Время пришло?

Фото: East News/AP Photo/Matt Slocum, AP Photo/Elise Amendola, File, AP Photo/Elise Amendola, AP Photo/Peter J. Carroll, AP Photo/John Lent, File, AP Photo/Rusty Kennedy, AP Photo/File, Icon Sportswire via AP Images, AP Photo