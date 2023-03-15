Скоро все начнется.

НБА – это 435 отдельных клубных противостояний, переплетенные в одном турнире: от исторических и принципиальных до случайных и местечковых. Команд-побратимов тут нет, и каждая серия плей-офф проходит в напряженной атмосфере взаимной неприязни. Кто бы в ней ни участвовал.

Но какая сетка будет самой интересной? И могут ли вообще пересечься главные соперники, или это лишь наши фантазии? К счастью, прогнозная модель Basketball-Reference позволяет рассчитать не только вероятность выхода в плей-офф или шансы на титул, но и конкретный посев.

И в первом раунде могут образоваться крайне любопытные пары соперников.

Запад

«Мемфис» – «Голден Стэйт»

Вероятность встречи в первом раунде по BBref (на 15.03): 13%

Самые вероятные соперники: для «Мемфиса» – «Оклахома-Сити» (14%), для «Голден Стэйт» – «Сакраменто» (17%)

В этом сезоне: 1-2, остается еще один матч

Перед каждой встречей этих соперников спрашивают, можно ли считать это настоящим противостоянием, на что «Уорриорз» отвечают «Пффф», а мемфисцы бьют себя в медвежью грудь, уверенные, что они уже намного лучше действующих чемпионов (по крайней мере, в турнире по демонстрации огнестрельного оружия).

Но даже сам факт существования подобных вопросов повышает накал соперничества. За последние два календарных года: «Гриззлис» выбили ГСВ из плей-ин, ГСВ выбили «Гриззлис» из плей-офф, «Гриззлис» выбили игроку ГСВ локоть, а ГСВ выбили сами себе челюсти – и про это им как раз напоминают «Гриззлис»: «Я играю лучше Дрэймонда Грина и не дерусь с одноклубниками», – так позиционирует себя Диллон Брукс.

Брукс действительно опередил Грина – в рейтинге самых неприятных игроков лиги. Даже если Джа Морэнта не вернут в состав к плей-офф, в «Мемфисе» будет кому бросить вызов действующим чемпионам.

Не хотелось бы, чтобы четвертая встреча в регулярке, которая пройдет уже в ближайшие выходные, стала последней в сезоне схваткой этих явно недружелюбных друг к другу коллективов.

«Денвер» – «Миннесота»

Вероятность встретиться в первом раунде по BBref: 13%

Самые вероятные соперники: для «Денвера» – «Даллас» (15%), для «Миннесоты» – «Мемфис» (14%)

В этом сезоне: 2-2

Наиболее интересные соперники для «Наггетс» и лично Йокича – «Филадельфия» с Эмбиидом и «Милуоки» с Яннисом – увы, играют в другой конференции и могут достаться только в финале (что тоже хорошо, потому что смысл деликатесов – в их редкости). Но у «Денвера» есть вполне конкретное соперничество с «Тимбервулвз».

Точнее, с руководством этой команды. Тим Коннелли, президент «Миннесоты», улетел к соперникам по дивизиону в 2021-м, потому что «Наггетс» зажали продление контракта. А ведь Николу Йокича драфтовал именно Коннелли. И Джамала Мюррэя. И Майкла Портера. А также выменивал Аарона Гордона и приглашал тренировать Майкла Мэлоуна – этот «Денвер» почти полностью сконструировал нынешний менеджер «Миннесоты», у которого на новом месте пока что-то ничего не работает.

«Финикс» – «Даллас»

Вероятность встретиться в первом раунде по BBref: 6%

Самые вероятные соперники: для «Финикса» – «Голден Стэйт» (17%), для «Далласа» – «Денвер» (15%)

В этом сезоне: 2-2

Эта пара была бы в нашем вишлисте и до дедлайна. Между «Финиксом», «Далласом», Дончичем, Букером остались нерешенные вопросы после прошлогоднего семиматчевого «апсета» в полуфинале Запада. «Санз» ждут реванша, «Даллас» ждет, когда их будут воспринимать как одного из фаворитов НБА – и поскольку в регулярках Дончичу и компании это никак не получается подтвердить, нужны победы в плей-офф над знаковыми соперниками.

А после дедлайна… «Финикс» и «Даллас» стали хедлайнерами последнего дня обменов, заключили две самые громкие сделки года. С одной и той же командой. Связанные между собой. Если бы «Мэверикс» не рискнули забрать Кайри Ирвинга из «Бруклина», возможно, «Нетс» не обменяли бы сейчас и Дюрэнта, за которого ухватились «Санз».

Две звезды, которые еще недавно были друзьями и одноклубниками, теперь игнорируют друга перед стартовым подбрасыванием. Каждый из них мечтает обнулить чемпионские амбиции второго уже в апреле.

Взаимная вредность Джейсона Кидда (тренера «Мэвз») и Криса Пола (играющего тренера «Санз») – совсем мелочь на фоне остальных противостояний в этой серии мечты.

«Сакраменто» – «Клипперс»

Вероятность встретиться в первом раунде по BBref: 16%

Самые вероятные соперники: для «Клипперс» – они же, для «Сакраменто» – «Голден Стэйт» (17%)

В этом сезоне: 3-1

«Лейкерс» – это 12 титулов после переезда на западное побережье, еще 14 финалов НБА. «Уорриорз» – 5 титулов плюс 4 финала в Окленде и Сан-Франциско. У «Клипперс» (с 1978-го) и «Кингз» (с 1985-го) на двоих – ноль и того, и другого за 80+ суммарных сезонов, проведенных после переезда в Калифорнии.

У этих команд есть особенная историческая цель – оставить вторую позади, сделав официально худшей командой штата. Если обе выйдут в плей-офф, это будет лишь второй случай в истории (2006), когда «лакам» и «сакам» удалось это одновременно. Между собой они ни разу не сталкивались – пожалуй, время пришло.

Не забудем и шедевр, который эти команды выдали совсем недавно. Интересно, как подобное переводится на язык плей-офф?

Бонус:

Плей-ин мечты: «Лейкерс» – «Новый Орлеан» и/или «Миннесота» – «Юта»

Полностью эта виртуальная сетка не сможет воплотиться в жизнь – набралось 11 команд, и вообще пришлось оставить вовсю претендующих на выход в плей-ин «Портленд» и «Оклахому». Но какие же могут быть фантазии без «Лейкерс»? Для ЛАЛ почти каждый соперник станет веселым, но в случае с «Новым Орлеаном» (экс-клуб Энтони Дэвиса) есть и предметный интерес: именно у «Пеликанс» есть право обменяться пиками с «Лейкерс» на ближайшем драфте, а значит, нужно не пустить соперника в плей-офф, чтобы получить его лотерейный выбор.

«Миннесота» же дважды в этом сезоне пыталась решить свои беды за счет игроков «Юты» – выменяла Руди Гобера за полцарства, а потом вернулась еще и за Майком Конли, за которого требовали уже гораздо меньше. А молодые лидеры «Юты» – Лаури Маркканен и Уокер Кесслер – были когда-то выбраны на драфте именно «Миннесотой», но не сыграли за нее ни игры.

Восток

«Бостон» – «Майами»

Вероятность встретиться в первом раунде по BBref: 30%

Самые вероятные соперники: они же

В этом сезоне: 2-2

В прошлом году была семиматчевая серия между этими клубами за выход в большой финал – победил «Бостон». Три года назад на той же стадии победил «Майами». Такого соперничества – чтобы два клуба обыгрывали друг друга в финале конференции за такой короткий срок – в НБА не было c 2012-2014 («Оклахома» и «Сан-Антонио»). Получается, это самое актуальное и напряженное «райвалри» в современной лиге.

«Бостон» не любит «Майами» еще со времен Леброна, президент «Хит» Пэт Райли ненавидит зеленый цвет «Селтикс» еще с 70-х – история тоже богатая.

Джейлена Брауна когда-то чуть не обменяли на Джимми Батлера, Бэм Адебайо включает всю спортивную злость, играя против друга детства Тейтума, Кевин Лав почти был игроком «Селтикс», а Эл Хорфорд – «Хит», Маркус Смарт и Кайл Лаури уже много лет бьются попой о паркет за звание главного флоппера НБА… Матчи регулярок между «Бостоном» и «Майами» ощущаются как матчи плей-офф, матчи плей-офф – как матчи финала, и поскольку вероятность увидеть такое противостояние на поздних стадиях совсем небольшое, нам нужна эта пара в первом раунде.

«Милуоки» – «Чикаго»

Вероятность встретиться в первом раунде по BBref: 15%

Самые вероятные соперники: для «Милуоки» – «Майами» (24%), для «Чикаго» – невыход из плей-ин

В этом сезоне: 1-2, остается еще один матч

У «Бакс», что странно для клуба-чемпиона, до сих пор нет принципального соперника в своей конференции (на Западе это, как еще подтвердили последние матчи, «Финикс»).

Есть «немножко принципиальненькие»: «Бостон», с которым встречались трижды за пять лет, «Торонто», где Дрейк с трибуны пытается бесить Янниса, «Филадельфия» с Харденом, до сих пор считающим, что грек отобрал у него MVP, «Атланта», которую в 2021-м «Бакс» лишили, возможно, первого и последнего шанса на финал, «Бруклин», который в том же плей-офф вылетел из-за размера обуви Дюрэнта…

Остановимся на историческом противостоянии: соседи из «Чикаго» в прошлом году не впечатлили в первом раунде против «Бакс», но, возможно, сделали какие-то выводы. А у Алекса Карузо наверняка будет особенный настрой на новое рандеву с Грэйсоном Алленом, год назад сломавшим ему руку в грубом столкновении под кольцом.

«Кливленд» – «Нью-Йорк»

Вероятность встретиться в первом раунде по BBref: 52%

Самые вероятные соперники: они же

В этом сезоне: 1-2, остается еще один матч

У этих команд на первый взгляд как будто бы нет общих точек соприкосновения. Но если вспомнить события прошлого лета, логика и принципиальность становится очевидной.

Как только Донован Митчелл стал расцветать в «Юте», эксперты сразу завели нарратив следующего содержания: когда Донован будет уходить из «Джаз», первыми в очереди станут «Никс» из его родного города. Обмен, который считался неизбежным (даже сам Донован думал, что скоро вернется домой), не случился – в торги за Митчелла внезапно влез «Кливленд», перебил предложение «Никс» и договорился с «Ютой» до того, как в Нью-Йорке опомнились. Сезон-22/23 в итоге стал прорывом и для Митчелла (71 очко!), и для «Никс», которые показывают лучший баскетбол за 10 лет. И все довольны. Но уступать место в полуфинале Востока не собираются.

«Филадельфия» – «Бруклин»

Вероятность встретиться в первом раунде по BBref: 44%

Самые вероятные соперники: они же

В этом сезоне: 3-0, остается еще один матч

Конечно, было бы веселее, если бы Дюрэнт остался в «Бруклине» – и они бы встретились с Харденом тет-а-тет. Или хотя бы был Кайри. Теперь же все отголоски провального проекта «Трио» «Нетс» и последовавшего обмена Хардена – это вновь где-то потерявшийся Бен Симмонс.

Симмонса мы можем и не увидеть в плей-офф, но в «Нетс» теперь есть и другой обиженный на «Сиксерс» игрок. Уроженец Филадельфии Микэл Бриджес был частью семьи «Сиксерс» еще до поступления в колледж – его мама работала в отделе кадров клуба. В 2018-м году его под 10-м номером выбирает «Филадельфия», эмоциональное интервью в синей кепке… и новость-молния о том, что права на Микэла обменивают в «Финикс». Кепку пришлось снять.

После обмена на Дюрэнта Бриджеса воспринимают как нового лидера «Нетс». Серия против команды детства может стать подтверждением.

Бонус:

Плей-ин мечты: «Нью-Йорк» – «Атланта» и/или «Бруклин» – «Торонто»

Если существует идеальный старт матчей на выбывание, то это приезд Трэя Янга в «любимый» Мэдисон-сквер-гарден. Альтернативный классный вариант – если в Бруклин на одноматчевое противостояние приедет генменеджер «Рэпторс» Масаи Уджири (и вспомнит свой клич из 2015-го «Fuck Brooklyn»). Ведь для таких негостеприимных встреч и был придуман формат плей-ин.

А какие пары в первом раунде хотели бы видеть вы? Расскажите в комментариях.

Фото: Gettyimages.ru/NBAE, Michael Reaves; nba.com; nbcsports.com