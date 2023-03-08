32 комментария

Мамкин гангстер.

Трудно представить более неудачный день для спортивного клуба по совокупности бед, чем прошлая суббота для «Мемфиса».

Сначала НБА отказалась пересматривать технический фол Диллона Брукса, полученный днем ранее в проигранном матче против «Денвера». Это был 16-й фол за сезон, что влечет автоматическую дисквалификацию на один матч.

Затем выяснилось, что травма Брэндона Кларка, полученная в бесконтактной ситуации в той же игре, очень серьезная – у него диагностировали разрыв ахиллова сухожилия, так что бигмен выбыл как минимум до конца сезона.

Эти два удара можно выдержать: Брукс – главный провокатор в НБА и рано или поздно нарвался бы на лимитный технарь, обидно лишь, что первая дисквалификация (наверняка до конца сезона будут и еще: после 18-го, 20-го и так далее технического Брукс тоже возьмет выходной за свой счет) пришлась на матч против «Клипперс» Кавая-Джорджа, где Диллон был бы особенно нужен.

Кларк не игрок старта, играет менее 20 минут, но он важный человек в ротации – именно наличие на скамейке полноценной второй пятерки позволяло «Мемфису» одновременно играть в высоком темпе и сохранять лучший рейтинг защиты в НБА. И все же в эту роль впишется кто-то другой.

Но затем последовал третий удар, причем в отличие от Брукса и Кларка, не связанный с баскетболом, что делает его не только максимально несвоевременным, но и необязательным.

Джа Морэнт, лидер этого молодого и наглого клуба, повел себя молодо и нагло: после поражения от «Денвера» он отправился в ночной клуб, где, судя по всему, отрывался до самого утра – и где-то под занавес вечеринки вышел в прямой эфир в одной из запрещенных в России соцсетей, где помахал пистолетом.

НБА тут же запустила расследование этого момента, а «Мемфис» объявил, что Морэнт не полетит из Денвера в Лос-Анджелес и, соответственно, пропустит минимум две ближайшие игры клуба против «Клипперс» и «Лейкерс». Эти матчи уже прошли, но о возвращении Морэнта на площадку речи не идет.

Что теперь грозит Морэнту?

Через несколько дней после инцидента к делу подключилась и полиция Колорадо. Жалоб на действия Морэнта департамент не получал, но решил расследовать историю после публичной огласки.

Джа веселился в Глендейле – районе Денвера, известном своими стрип-, ой, извините, «джентльменскими» клубами (Морэнт с друзьями выбрали «Шотган Уилли» в тот вечер; конечно же, куда же без «пушки» в названии) и прочими видами досуга. В штате Колорадо разрешено свободное ношение оружия, то есть не требуется специального разрешения на демонстрацию его даже в публичных местах – включая бары, клубы и рестораны, которые сами не устанавливают такого запрета. Но понятия «разрешено» и «свободно» не означают «неограниченно». Например, нелегально ношение огнестрельного оружия на федеральной территории или в состоянии алкогольного опьянения.

Состояние Морэнта по видео оценить трудно – примерно так себя он ведет и на площадке, куда пьяными игроки все-таки не выходят с 1990-х. Другие весельчаки из трансляции Джа замечены с напитками. За ношения оружия в состоянии опьянения в Колорадо полагается до 4 месяцев заключения. И это мы еще берем в расчет, что пистолет был легально приобретен и зарегистрирован на Морэнта, а если нет – то это еще одно серьезное правонарушение.

Впрочем, даже если вдруг Джа нарушил законы штата, наверняка все ограничится условным сроком или общественными работами.

А вот НБА будет строже в любом случае, даже если Морэнт не нарушал никаких законов США. У лиги свои законы – Коллективное соглашение НБА.

И в нем есть статья VI, пункт 9, который прямо запрещает игрокам носить огнестрельное оружие на арене (все же помнят истории из раздевалки «Вашингтона»? А начало фильма «Последний бойскаут»?) и во время других командных мероприятий, в том числе – во время выезда на гостевой матч – ровно как в ситуации с матчем «Гриззлис» в Денвере.

Как минимум этот пункт Коллективного соглашения – а значит и своего контракта – Джа нарушил. И санкции за это – отстранение без сохранения заработной платы на длительный период. В медиа муссируется отметка в 50 матчей – но на самом деле в документах НБА не указан точный срок, его будет устанавливать комиссионер НБА. Это может быть и больше, и меньше, и неограниченный период времени, и даже ровно 50, а потом отстранение могут и сократить «за примерное поведение».

В любом случае, простым порицанием и парой матчей дисквалификации Морэнт уже не отделается – лига перед перезаключением Коллективного соглашения (ожидается к концу марта) будет показывать полную нетерпимость к его нарушителям.

Кого уже наказывали за подобное?

«50 матчей» упоминают, потому что именно столько получил Гилберт Аринас , повздоривший с одноклубником Джаварисом Криттентоном в раздевалке «Вашингтона» в 2009-м. Аринас также нарушил законы округа Колумбия, более строгие, чем в Колорадо, так что получил срок 30 дней заключения в «halfway house» (не совсем тюрьма, что-то вроде реабилитационного центра) и два года испытательного срока.

За три года до этого Стивена Джексона забанили на 7 матчей за то, что в предсезонке он выстрелил в воздух около стрип-клуба, пытаясь разнять драку (по его словам).

Когда Стерна на посту комиссионера сменил Сильвер, инциденты с оружием стали менее публичными: в 2014-м Рэймонд Фелтон признался в незаконном хранении и получил в дополнение к 500 часам общественных работ от штата Нью-Йорк еще и дисквалификацию на 4 игры от лиги. А пару лет назад Малик Бизли угрожал соседям, был осужден на 120 дней и остранен на 12 игр.

И все же Фелтон, Бизли, даже Джексон с Аринасом – это истории, которые мы узнаем из новостей. Джа же махал пушкой перед всем миром в интернете. На имидж НБА подобное влияет сильнее, следовательно, и штраф может быть выше.

«Моя легальная зависимость? Деньги», – однажды сказал Морэнт в интервью. НБА теперь может помочь ему побороть эту зависимость где-то на полгода, перестав платить зарплату на время отстранения. В этом сезоне Морэнт зарабатывает 12 млн, со следующего (на который может распространиться длительная дисквалификация) вступает в силу его первый максимальный контракт со стартовой зарплатой в 40 млн.

Это не первый сомнительный момент с участием Джа

Превращение Джа из милого парня, который звонит дочке в ее первый день рождения из баскетбольного «пузыря»-2020 и извиняется, что не может приехать, в инстаграмкиного гангстера произошло не за один вечер. Шлейф из хамских поступков Морэнта и его окружения за последнее время тянется длиннее, чем его дреды.

Год назад Морэнт уже засветил свое поведение на видео: во время перелета на частном самолете в Кливленд, на свой первый в карьере Матч всех звезд, Джа пил текилу из горла и размахивал пачками денег. «Да ладно вам, мы были пьяные. У меня появилась возможность вывести семью, и мы наслаждались моментом», – объяснил это игрок. Что ж, ничего противозаконного. Но год спустя то видео воспринимается уже иначе.

Летом Морэнт попал в новую неприятную историю: охранник торгового центра в Мемфисе заявил, что тот угрожал ему на парковочной площадке, а один из спутников баскетболиста толкнул его в голову.

Буквально через неделю после этого подросток, игравший в баскетбол на площадке рядом с домом Джа, обратился в суд с иском об избиении. По словам потерпевшего, спортсмен ударил его дюжину раз после случайного попадания мячом в голову, а после этого ушел в дом и «вернулся с засунутым в штаны пистолетом, но так, чтобы он был заметен, а рука была на рукоятке».

Морэнт же утверждал, что действовал из соображений самозащиты, хотя и признал, что нанес удар первым. В публичном заявлении офис окружного прокурора заявил, что не будет выдвигать обвинений против Джа в связи с отсутствием достаточных улик.

Странные истории продолжились и после старта сезона. Во время гостевого матча против «Индианы» один из дружбанов Джа вышел на площадку и начал кричать на игроков «Пэйсерс», игру пришлось остановить.

А после матча несколько людей из окружения звезды направляли красный лазер на сотрудников «Пэйсерс» из внедорожника, который медленно проезжал мимо них. Представители «Индианы» полагают, что лазер был прикреплен к оружию, но не знают, кто его держал. Морэнт в тот момент находился в автомобиле.

«Пэйсерс» не стали подавать заявление в полицию, при этом команда сообщила о инциденте в НБА, которая провела расследование. Нескольким лицам из свиты Морэнта в итоге запретили посещать матчи.

Появление Джа с пушкой на публике было только вопросом времени.

Как в НБА отреагировали на скандал

Во-первых, слова самого Морэнта:

«Я беру на себя полную ответственность за свои действия прошлой ночью. Я прошу прощения у своей семьи, товарищей по команде, тренеров, болельщиков, партнеров, города Мемфиса и всей организации «Гриззлис» за то, что подвел вас.

Я собираюсь взять отпуск, обратиться за помощью и научиться лучше справляться со стрессом и своим самочувствием в целом»

Во-вторых, слова отца – Ти Морэнт на волне успеха сына сам стал знаменитостью, и его реакции публика ждала не меньше:

«Являясь отцом, вы всегда будете хотеть, чтобы ваш ребенок был идеальным. Я люблю этого пацана до смерти и умер бы за то, чтобы он жил! Я отказываюсь оправдывать его поступки, но знаю, что в этой штуке под названием жизнь у всех нас есть боевые раны и шрамы».

Конечно же, опросили и главного специалиста по пушкам в НБА Гилберта Аринаса. «Когда мы молоды, мы делаем глупости. Мы ведем себя так, будто 23 года – это уже взрослый человек. 23-летний парень с большими деньгами делает глупости. Кого-то из нас ловят, кого-то нет. На месте владельца клуба я бы сделал вид, что ничего не видел».

Поддерживают Морэнта и другие экс-игроки НБА, ныне телеэксперты сомнительного уровня.

Пол Пирс: «Мне плевать, что вы все говорите о Джа. Я носил пистолет после того, как получил ножевое ранение. Вы не знаете, через что он проходит. Когда ты черный и богатый, ты – мишень. Точка».

Ричард Джефферсон: «Многие не понимают, что значит быть молодым и совершать ошибки на глазах у общественности. Джа и его семья — хорошие люди. Мы все вышли из разных слоев общества. Я верю в него, и я верю, что он изменит ситуацию».

Джейлен Роуз: «Я – Джа Морэнт. Вы могли видеть, как я рос с 1991 года. Я имел отношение к наркорейдам. Я пережил покушения. Я был этим недисциплинированным молодым человеком, который пытался понять, как стать знаменитым, добиться успеха и изменить жизнь своей семьи.

Морэнту есть что терять. Поверьте мне, я был таким же молодым игроком с пистолетом. Когда вы начинаете размахивать им, вы можете выстрелить в себя. Суперзвездный спортсмен не должен подвергать себя такой опасности».

И только Шак отругал игрока: «Я сочувствую ему, но я также сочувствую его матери и отцу. Через что они сейчас проходят? Так что, ребята, прежде чем принять глупое решение – не ошибку, а именно глупое решение, тупой выбор – подумайте о важных вещах. Мать, отец, дети...

Ты не рэпер, ты игрок НБА» .

Действующие коллеги Морэнта, за исключением одноклубников, пока молчат – и вряд ли можно ожидать от них публичных заявлений. После отстранения Джа «Гриззлис» провели командное собрание, на котором центровой Стивен Адамс призвал одноклубников серьезнее относиться к работе и избегать вечеринок на выездах (тем более что «Мемфис», несмотря на высокое место в таблице, проигрывает в этом году в гостях слишком часто, лишь одна гостевая победа с середины января, а всего 21 поражение из 33 – в том числе уступили и в двух матчах в ЛА уже после скандала с Джа).

После этого вышло две коротких реакции от партнеров Джа: «Он делает то, что лучше для него. Он вернется и снова возглавит лигу. Я не беспокоюсь», – это Джарен Джексон, который вместе с Джа совсем недавно приезжал на Матч звезд НБА-2023. И – «Как только он будет готов вернуться, мы примем его с распростертыми объятиями», – это партнер по бэккорту Десмонд Бэйн, которому в прошлом году Джа отдал свою статуэтку Самому прогрессирующему игроку НБА.

Наверное, самое знаковое заявление пришло от лица компании Nike, которая в этом сезоне выпустила первую именную модель кроссовок Морэнта. «Мы высоко ценим то, что Джа взял на себя всю ответственность и сделает перерыв, чтобы получить необходимую ему помощь. Мы поддерживаем его приоритеты в отношении его благополучия». Та же Nike, напомним, мгновенно разорвала отношения с Кайри Ирвингом, когда он упорствовал и не хотел оправдываться за ретвит антисемитского фильма.

Но только где и от кого Джа будет получать эту заявленную помощь? Как напомнил телеведущий Стивен Эй Смит, не избежавший очередных сравнений Морэнта с Айверсоном: «Единственное, что меня тревожит в ситуации с Джа Морэнтом – многое, за что у Аллена Айверсона были неприятности, не имело ничего общего с ним, но было связано с его компанией».

Когда-то культура «грит-энд-грайнд» в трудолюбивом и неуступчивом «Мемфисе» перевоспитала Зака Рэндольфа, капризный баскетболист с проблемами с законом стал уважаемым игроком и лидером замечательной команды. Но кто же будет перевоспитывать Морэнта?

В этот дедлайн «Мемфис» легко отказался от трехкратного чемпиона НБА Дэнни Грина, несколько лет назад – вообще отстранил от команды Андре Игудалу, когда не смог договориться о выкупе контракта. Последние несколько лет клуб не подписывал никого старше 30, тренер и генменеджер – одни из самых молодых в НБА. И в раздевалке нынешних «Гриззлис» главный авторитет после Морэнта – это угрюмый новозеландец Адамс.

«Надеюсь, это доказывает важность настоящих ветеранов в команде. Ни одна молодая команда не должна обходиться без нескольких ветеранов в составе», – считает Демаркус Казинс.

Если вашу раздевалку критикует такой человек, как Буги Казинс, значит, проблема не в одном мамкином гангстере Джа.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Ford, Tim Nwachukwu, Harry How, Ezra Shaw, Dylan Buell, Ronald Martinez