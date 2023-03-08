32 комментария

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры
Мамкин гангстер.
Трудно представить более неудачный день для спортивного клуба по совокупности бед, чем прошлая суббота для «Мемфиса».
Сначала НБА отказалась пересматривать технический фол Диллона Брукса, полученный днем ранее в проигранном матче против «Денвера». Это был 16-й фол за сезон, что влечет автоматическую дисквалификацию на один матч.
Затем выяснилось, что травма Брэндона Кларка, полученная в бесконтактной ситуации в той же игре, очень серьезная – у него диагностировали разрыв ахиллова сухожилия, так что бигмен выбыл как минимум до конца сезона.
Эти два удара можно выдержать: Брукс – главный провокатор в НБА и рано или поздно нарвался бы на лимитный технарь, обидно лишь, что первая дисквалификация (наверняка до конца сезона будут и еще: после 18-го, 20-го и так далее технического Брукс тоже возьмет выходной за свой счет) пришлась на матч против «Клипперс» Кавая-Джорджа, где Диллон был бы особенно нужен.
Кларк не игрок старта, играет менее 20 минут, но он важный человек в ротации – именно наличие на скамейке полноценной второй пятерки позволяло «Мемфису» одновременно играть в высоком темпе и сохранять лучший рейтинг защиты в НБА. И все же в эту роль впишется кто-то другой.
Но затем последовал третий удар, причем в отличие от Брукса и Кларка, не связанный с баскетболом, что делает его не только максимально несвоевременным, но и необязательным.
Джа Морэнт, лидер этого молодого и наглого клуба, повел себя молодо и нагло: после поражения от «Денвера» он отправился в ночной клуб, где, судя по всему, отрывался до самого утра – и где-то под занавес вечеринки вышел в прямой эфир в одной из запрещенных в России соцсетей, где помахал пистолетом.
НБА тут же запустила расследование этого момента, а «Мемфис» объявил, что Морэнт не полетит из Денвера в Лос-Анджелес и, соответственно, пропустит минимум две ближайшие игры клуба против «Клипперс» и «Лейкерс». Эти матчи уже прошли, но о возвращении Морэнта на площадку речи не идет.
Что теперь грозит Морэнту?
Через несколько дней после инцидента к делу подключилась и полиция Колорадо. Жалоб на действия Морэнта департамент не получал, но решил расследовать историю после публичной огласки.
Джа веселился в Глендейле – районе Денвера, известном своими стрип-, ой, извините, «джентльменскими» клубами (Морэнт с друзьями выбрали «Шотган Уилли» в тот вечер; конечно же, куда же без «пушки» в названии) и прочими видами досуга. В штате Колорадо разрешено свободное ношение оружия, то есть не требуется специального разрешения на демонстрацию его даже в публичных местах – включая бары, клубы и рестораны, которые сами не устанавливают такого запрета. Но понятия «разрешено» и «свободно» не означают «неограниченно». Например, нелегально ношение огнестрельного оружия на федеральной территории или в состоянии алкогольного опьянения.
Состояние Морэнта по видео оценить трудно – примерно так себя он ведет и на площадке, куда пьяными игроки все-таки не выходят с 1990-х. Другие весельчаки из трансляции Джа замечены с напитками. За ношения оружия в состоянии опьянения в Колорадо полагается до 4 месяцев заключения. И это мы еще берем в расчет, что пистолет был легально приобретен и зарегистрирован на Морэнта, а если нет – то это еще одно серьезное правонарушение.
Впрочем, даже если вдруг Джа нарушил законы штата, наверняка все ограничится условным сроком или общественными работами.
А вот НБА будет строже в любом случае, даже если Морэнт не нарушал никаких законов США. У лиги свои законы – Коллективное соглашение НБА.
И в нем есть статья VI, пункт 9, который прямо запрещает игрокам носить огнестрельное оружие на арене (все же помнят истории из раздевалки «Вашингтона»? А начало фильма «Последний бойскаут»?) и во время других командных мероприятий, в том числе – во время выезда на гостевой матч – ровно как в ситуации с матчем «Гриззлис» в Денвере.
Как минимум этот пункт Коллективного соглашения – а значит и своего контракта – Джа нарушил. И санкции за это – отстранение без сохранения заработной платы на длительный период. В медиа муссируется отметка в 50 матчей – но на самом деле в документах НБА не указан точный срок, его будет устанавливать комиссионер НБА. Это может быть и больше, и меньше, и неограниченный период времени, и даже ровно 50, а потом отстранение могут и сократить «за примерное поведение».
В любом случае, простым порицанием и парой матчей дисквалификации Морэнт уже не отделается – лига перед перезаключением Коллективного соглашения (ожидается к концу марта) будет показывать полную нетерпимость к его нарушителям.
Кого уже наказывали за подобное?
«50 матчей» упоминают, потому что именно столько получил Гилберт Аринас, повздоривший с одноклубником Джаварисом Криттентоном в раздевалке «Вашингтона» в 2009-м. Аринас также нарушил законы округа Колумбия, более строгие, чем в Колорадо, так что получил срок 30 дней заключения в «halfway house» (не совсем тюрьма, что-то вроде реабилитационного центра) и два года испытательного срока.
За три года до этого Стивена Джексона забанили на 7 матчей за то, что в предсезонке он выстрелил в воздух около стрип-клуба, пытаясь разнять драку (по его словам).
Когда Стерна на посту комиссионера сменил Сильвер, инциденты с оружием стали менее публичными: в 2014-м Рэймонд Фелтон признался в незаконном хранении и получил в дополнение к 500 часам общественных работ от штата Нью-Йорк еще и дисквалификацию на 4 игры от лиги. А пару лет назад Малик Бизли угрожал соседям, был осужден на 120 дней и остранен на 12 игр.
И все же Фелтон, Бизли, даже Джексон с Аринасом – это истории, которые мы узнаем из новостей. Джа же махал пушкой перед всем миром в интернете. На имидж НБА подобное влияет сильнее, следовательно, и штраф может быть выше.
«Моя легальная зависимость? Деньги», – однажды сказал Морэнт в интервью. НБА теперь может помочь ему побороть эту зависимость где-то на полгода, перестав платить зарплату на время отстранения. В этом сезоне Морэнт зарабатывает 12 млн, со следующего (на который может распространиться длительная дисквалификация) вступает в силу его первый максимальный контракт со стартовой зарплатой в 40 млн.
Это не первый сомнительный момент с участием Джа
Превращение Джа из милого парня, который звонит дочке в ее первый день рождения из баскетбольного «пузыря»-2020 и извиняется, что не может приехать, в инстаграмкиного гангстера произошло не за один вечер. Шлейф из хамских поступков Морэнта и его окружения за последнее время тянется длиннее, чем его дреды.
Год назад Морэнт уже засветил свое поведение на видео: во время перелета на частном самолете в Кливленд, на свой первый в карьере Матч всех звезд, Джа пил текилу из горла и размахивал пачками денег. «Да ладно вам, мы были пьяные. У меня появилась возможность вывести семью, и мы наслаждались моментом», – объяснил это игрок. Что ж, ничего противозаконного. Но год спустя то видео воспринимается уже иначе.
Летом Морэнт попал в новую неприятную историю: охранник торгового центра в Мемфисе заявил, что тот угрожал ему на парковочной площадке, а один из спутников баскетболиста толкнул его в голову.
Буквально через неделю после этого подросток, игравший в баскетбол на площадке рядом с домом Джа, обратился в суд с иском об избиении. По словам потерпевшего, спортсмен ударил его дюжину раз после случайного попадания мячом в голову, а после этого ушел в дом и «вернулся с засунутым в штаны пистолетом, но так, чтобы он был заметен, а рука была на рукоятке».
Морэнт же утверждал, что действовал из соображений самозащиты, хотя и признал, что нанес удар первым. В публичном заявлении офис окружного прокурора заявил, что не будет выдвигать обвинений против Джа в связи с отсутствием достаточных улик.
Странные истории продолжились и после старта сезона. Во время гостевого матча против «Индианы» один из дружбанов Джа вышел на площадку и начал кричать на игроков «Пэйсерс», игру пришлось остановить.
А после матча несколько людей из окружения звезды направляли красный лазер на сотрудников «Пэйсерс» из внедорожника, который медленно проезжал мимо них. Представители «Индианы» полагают, что лазер был прикреплен к оружию, но не знают, кто его держал. Морэнт в тот момент находился в автомобиле.
«Пэйсерс» не стали подавать заявление в полицию, при этом команда сообщила о инциденте в НБА, которая провела расследование. Нескольким лицам из свиты Морэнта в итоге запретили посещать матчи.
Появление Джа с пушкой на публике было только вопросом времени.
Как в НБА отреагировали на скандал
Во-первых, слова самого Морэнта:
«Я беру на себя полную ответственность за свои действия прошлой ночью. Я прошу прощения у своей семьи, товарищей по команде, тренеров, болельщиков, партнеров, города Мемфиса и всей организации «Гриззлис» за то, что подвел вас.
Я собираюсь взять отпуск, обратиться за помощью и научиться лучше справляться со стрессом и своим самочувствием в целом»
Во-вторых, слова отца – Ти Морэнт на волне успеха сына сам стал знаменитостью, и его реакции публика ждала не меньше:
«Являясь отцом, вы всегда будете хотеть, чтобы ваш ребенок был идеальным. Я люблю этого пацана до смерти и умер бы за то, чтобы он жил! Я отказываюсь оправдывать его поступки, но знаю, что в этой штуке под названием жизнь у всех нас есть боевые раны и шрамы».
Конечно же, опросили и главного специалиста по пушкам в НБА Гилберта Аринаса. «Когда мы молоды, мы делаем глупости. Мы ведем себя так, будто 23 года – это уже взрослый человек. 23-летний парень с большими деньгами делает глупости. Кого-то из нас ловят, кого-то нет. На месте владельца клуба я бы сделал вид, что ничего не видел».
Поддерживают Морэнта и другие экс-игроки НБА, ныне телеэксперты сомнительного уровня.
Пол Пирс: «Мне плевать, что вы все говорите о Джа. Я носил пистолет после того, как получил ножевое ранение. Вы не знаете, через что он проходит. Когда ты черный и богатый, ты – мишень. Точка».
Ричард Джефферсон: «Многие не понимают, что значит быть молодым и совершать ошибки на глазах у общественности. Джа и его семья — хорошие люди. Мы все вышли из разных слоев общества. Я верю в него, и я верю, что он изменит ситуацию».
Джейлен Роуз: «Я – Джа Морэнт. Вы могли видеть, как я рос с 1991 года. Я имел отношение к наркорейдам. Я пережил покушения. Я был этим недисциплинированным молодым человеком, который пытался понять, как стать знаменитым, добиться успеха и изменить жизнь своей семьи.
Морэнту есть что терять. Поверьте мне, я был таким же молодым игроком с пистолетом. Когда вы начинаете размахивать им, вы можете выстрелить в себя. Суперзвездный спортсмен не должен подвергать себя такой опасности».
И только Шак отругал игрока: «Я сочувствую ему, но я также сочувствую его матери и отцу. Через что они сейчас проходят? Так что, ребята, прежде чем принять глупое решение – не ошибку, а именно глупое решение, тупой выбор – подумайте о важных вещах. Мать, отец, дети...
Ты не рэпер, ты игрок НБА».
Действующие коллеги Морэнта, за исключением одноклубников, пока молчат – и вряд ли можно ожидать от них публичных заявлений. После отстранения Джа «Гриззлис» провели командное собрание, на котором центровой Стивен Адамс призвал одноклубников серьезнее относиться к работе и избегать вечеринок на выездах (тем более что «Мемфис», несмотря на высокое место в таблице, проигрывает в этом году в гостях слишком часто, лишь одна гостевая победа с середины января, а всего 21 поражение из 33 – в том числе уступили и в двух матчах в ЛА уже после скандала с Джа).
После этого вышло две коротких реакции от партнеров Джа: «Он делает то, что лучше для него. Он вернется и снова возглавит лигу. Я не беспокоюсь», – это Джарен Джексон, который вместе с Джа совсем недавно приезжал на Матч звезд НБА-2023. И – «Как только он будет готов вернуться, мы примем его с распростертыми объятиями», – это партнер по бэккорту Десмонд Бэйн, которому в прошлом году Джа отдал свою статуэтку Самому прогрессирующему игроку НБА.
Наверное, самое знаковое заявление пришло от лица компании Nike, которая в этом сезоне выпустила первую именную модель кроссовок Морэнта. «Мы высоко ценим то, что Джа взял на себя всю ответственность и сделает перерыв, чтобы получить необходимую ему помощь. Мы поддерживаем его приоритеты в отношении его благополучия». Та же Nike, напомним, мгновенно разорвала отношения с Кайри Ирвингом, когда он упорствовал и не хотел оправдываться за ретвит антисемитского фильма.
Но только где и от кого Джа будет получать эту заявленную помощь? Как напомнил телеведущий Стивен Эй Смит, не избежавший очередных сравнений Морэнта с Айверсоном: «Единственное, что меня тревожит в ситуации с Джа Морэнтом – многое, за что у Аллена Айверсона были неприятности, не имело ничего общего с ним, но было связано с его компанией».
Когда-то культура «грит-энд-грайнд» в трудолюбивом и неуступчивом «Мемфисе» перевоспитала Зака Рэндольфа, капризный баскетболист с проблемами с законом стал уважаемым игроком и лидером замечательной команды. Но кто же будет перевоспитывать Морэнта?
В этот дедлайн «Мемфис» легко отказался от трехкратного чемпиона НБА Дэнни Грина, несколько лет назад – вообще отстранил от команды Андре Игудалу, когда не смог договориться о выкупе контракта. Последние несколько лет клуб не подписывал никого старше 30, тренер и генменеджер – одни из самых молодых в НБА. И в раздевалке нынешних «Гриззлис» главный авторитет после Морэнта – это угрюмый новозеландец Адамс.
«Надеюсь, это доказывает важность настоящих ветеранов в команде. Ни одна молодая команда не должна обходиться без нескольких ветеранов в составе», – считает Демаркус Казинс.
Если вашу раздевалку критикует такой человек, как Буги Казинс, значит, проблема не в одном мамкином гангстере Джа.
Фото: Gettyimages.ru/Justin Ford, Tim Nwachukwu, Harry How, Ezra Shaw, Dylan Buell, Ronald Martinez
-No, we are Grizzlies!!!
- а ну уносите отсюда свои вонючие сраки, пока я не устроил вам ядерный Холокост!!!
His real name’s Clarence.
And Clarence lives at home with both parents,
And Clarence’s parents have a real good marriage,
this guy dont wanna battle, he’s shook,
cuz ain’t no such things as halfway crooks,
He’s scared to death,
He’s scared to look in his f###### yearbook, f### Cranbrook.»
2. юная каролина далеко не самый безопасный штат, но там и близко нет таких негритянских гетто, со своей специфической культурой, как в таких демократических мекках: чикаго (иллинойс), нью йорк (ньй йорк), балтимор (мэриленд), окленд/ла (калифорния), детройт (мичиган)
Я, конечно, извиняюсь, но когда местные бордели включили в инфраструктуру НБА? Помню, как игрока как-то отстранили от игр за отказ посетить бордель, но не думал, что в САСШ всё на столько сурово и НБА с борделями теперь синонимы.
В самолет он бы не смог взять пистолет из Теннеси (и это даже если по законам Короладо вы можете привозить оружие из другого штата, тут надо погуглить, везде по разному)
так что тут по любому залет
Морэнту в стритбол в Гарлеме с наркоторговцами играть.Наколотил данков, потом цепь повесил, текилки хлебанул и можно с пушкой побегать.Красота!Его стихия!