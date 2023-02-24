16 комментариев

Blogg на паркете
Блог

«Худшая игра в истории баскетбола». Матч звезд НБА – провал: рекордно низкие рейтинги, игру критикуют даже сами участники

НБА НБА
Матч всех звезд НБА Матч всех звезд НБА
телевидение телевидение
Баскетбол Баскетбол

Бросковая разминка под видом матча.

Матч всех звезд НБА – самое непонятное событие в спортивном календаре.

С одной стороны, это культовая игра с богатой историей, города бьются за возможность ее провести, статус участника Матча – престиж для баскетболиста, легитимизация «звездности». Только здесь мы можем увидеть, как Никола Йокич навешивает аллей-уп на Джоэля Эмбиида, а Джейсон Тейтум защищается против одноклубника Джейлена Брауна.

С другой стороны, с каждым годом игроки все с меньшей охотой приезжают на Всезвездный уикенд, а зрители перестают смотреть этот квазибаскетбол.

Насколько все плохо с телерейтингами?

В XXI веке они падают стабильно и практически ежегодно. 20 лет назад игру посмотрели почти 11 миллионов человек (рейтинг телеаудитории  – 6,6%), 10 лет назад – уже 8 млн (4,6%), в прошлом году было всего 6 млн (3,1%)… а в 2023-м – не просто самые низкие цифры, а еще и самое резкое падение в этом веке, почти в полтора раза меньше от слабого результата Матча-2022: всего лишь 4,6 млн телезрителей (рейтинг – 2,2%).

Это все равно самый популярный Матч звезд у целевой аудитории НБА в Америке – у мужчин в возрасте 18-49, но по общему рейтингу матчи звезд в НФЛ и МЛБ собрали значительно больше зрителей (6,3 млн и 7,5 млн), а в день игры самой популярной спортивной трансляцией стала гонка Daytona 500, причем с гигантским отрывом от МВЗ НБА, почти в два раза – 8,2 млн телезрителей.

Матч не единственная часть всезвездной программы, ставшая ненужной.

Аудитория конкурсов упала на 19% от прошлого года до 4,2 млн зрителей, несмотря на интересный данк-контест. Матч восходящих звезд – падение на 30%, не смогли собрать и миллиона зрителей.

Единственное светлое пятно на этом фоне – Матч знаменитостей, рейтинг которого вырос на 6% и который увидели 1,4 миллиона зрителей! Кстати, эти 1,4 миллиона провели время у экрана совсем не зря – ярких моментов от непрофессионалов набралось больше, чем на других событиях Уикенда:

Для сравнения: самая популярная игра сезона – рождественский матч между «Бостоном» и «Милуоки» – собрала более 6 млн зрителей. Игра, в которой Леброн побил рекорд Карима – 3 млн, это лучший результат телеканала TNT с 2018 года (дебют Леброна за «Лейкерс»). Январский матч «Лейкерс» и «Селтикс» посмотрели 3,7 млн человек – один из самых просматриваемых матчей регулярки на телеканале ABC за последние годы. Матчи прошлогоднего финала НБА собирали от 11,5 до 14 млн зрителей каждый.

У самой НБА нет проблем с телерейтингами, за новый контракт с лигой (с сезона-2025/26) будут бороться тяжеловесы индустрии, и, по текущим оценкам, по нему НБА может получать более 5 млрд в год (по нынешнему – около 2 млрд). А вот конкретно у Матча звезд эти проблемы колоссальные.

Почему у Матча всех звезд-2023 была такая слабая вывеска?

Америка объединилась в своем безразличии к Матчу с Европой, для которой игра проходит в неудобное время в ночь с воскресенья на понедельник. Бездушная и инертная игра уже давно не привлекает «коренную» аудиторию НБА, но в 2023-м было трудно завлечь и тех, кто смотрит баскетбол только от случая к случаю.

Так вышло, что мы недосчитались огромного числа звезд на Матче этих самых звезд.

Из всех баскетболистов, кто становился MVP (любым – регулярки или финала НБА), до конца Матча доиграл только один – Никола Йокич. Два капитана лишь показались на паркете: Яннис провел 20 секунд на старте, потом ушел в раздевалку, а Леброн закончил в большом перерыве – оба из-за травмы пальца. Карри и Дюрэнт не успели восстановиться и пропускали событие, Кавай и Харден не были выбраны, Уэстбрук и Роуз остаются популярными, но давно уже не играют на уровне МВЗ.

А еще не было выбранного в старт Зайона Уильямсона (травма бедра).

А еще не было Энтони Дэвиса. И Джимми Батлера. И Девина Букера с Крисом Полом. И вообще никого из «Уорриорз». И это все – участники последних трех финалов НБА!

Минус Трэй Янг, Ламело Болл, Карл-Энтони Таунс, Зак Лавин – это уже не игроки MVP-калибра, но все равно показывает, как много интересных звезд не доехало до выставки талантов.

Никто не принижает уровень участников-2023, практически все, кого выбрали, полностью заслужили это. Дебютанты выглядели, по большей части, активными, бодрыми и заинтересованными в игре, в которой раньше были лишь зрителями.

И все-таки имена на афише могли быть громче.

Многие просто сломались к середине сезона – и решили использовать паузу в чемпионате на полноценное восстановление. Плей-офф дороже выставочной игры, а участие в нем не гарантировано сейчас ни Дюрэнту, ни Карри, ни Леброну, ведь плотность в таблице максимальная, а выходят напрямую только первые 6 команд конференции.

Проблема не в участниках, а в общем отношении к Матчу

«Здесь много отличных игроков, но эта игра была худшей в истории баскетбола». Это слова не критика-телеэксперта, это слова главного тренера одной из сборных на Матче – Майкл Мэлоун из «Денвера» так и не понял, зачем он приезжал сюда: «Игроки обошлись без травм, устроили шоу для фанатов, но присутствовать на такой игре было тяжело, не буду врать».

Мэлоуну вторит и его звезда Никола Йокич: «Я не подхожу для такой игры», – пускай это было сказано в шутливой форме, но показало уровень мотивации игроков на МВЗ.

Еще жестче высказался его одноклубник Джамал Мюррэй, еще и обиженный из-за невызова на Матч: «Позор. Никто не старался. Раньше мне нравилось смотреть Матч всех звезд, когда там играл Винс, когда там была борьба, парни хотели играть в баскетбол и играли в баскетбол».

На отсутствие борьбы и защиты жаловались даже те, кто впервые попал на Матч и должен был наслаждаться моментом – Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы», Джарен Джексон-младший из «Мемфиса».

Общее мнение подытожил Джейлен Браун: «Это был не баскетбол. Это были просто хайлайты, лэй-апы и броски в прыжке. Наверное, всего два фола за весь матч. Я уверен, что зрители хотели бы видеть немного больше, чем то, что мы показали. Наверное, это такой формат, и я не уверен, как его изменить. 

Нам нужно подумать, как сделать Матч всех звезд немного более состязательным. Но если болельщикам нравится, это самое главное».

Как показали телерейтинги, болельщикам не нравится.

К Брауну, кстати, минимум претензий. Джейлен стал самым результативным в своей команде, устроив веселое соперничество с Джейсоном Тейтумом (тот стал самым результативным не только в команде, но и в истории МВЗ вообще – 55 очков, рекорд Матчей, получил за это MVP). Возможно, эта парочка защищалась друг против друга чаще всех в НБА – просто не в играх, где они выступают за одну команду, а на тренировках, за закрытыми дверями. И сейчас показали всему миру (ну, тем, кто решил все-таки включить трансляцию), как выглядят их схватки один на один.  

В этом-то и проблема – МВЗ превратился из баскетбольного матча в цепочку игр один на один, причем очень часто – один на один с корзиной, а не с защитником.

Пока кто-то разбегается для данка (иногда даже эффектного, как парочка прыжков Джа Морэнта) или подготавливает очередной трехочковый (иногда эффектно бывает и это, как бросок со своей половины от мастера сверхдальних Лилларда), остальные даже не пытаются вернуться в защиту. Даже не пересекают центральную линию!

В итоге – по 100 очков в каждой четверти, инфляция эмоций от высокой результативности, полное безразличие публики к игре. Даже трибуны в Юте были настолько тихими, как будто мы снова вернулись в «пузырь» без зрителей.

Почему же раньше был интерес, а теперь исчез?

Легко обвинить игроков в том, что они не хотят выкладываться – но стоит подумать, а почему они не хотят выкладываться в товарищеском матче?

Нагрузки в НБА растут с каждым годом, отсюда – частые травмы. Лига пытается разгрузить календарь, сократив число сдвоенных матчей, что вроде бы идет на пользу физическому восстановлению. Но пошло ли это на пользу эмоциональному восстановлению? У игроков теперь практически нет двойных выходных, день матча и день отдыха чередуются.

Из-за этого любая пауза в чемпионате будет восприниматься как долгожданные мини-каникулы. Лука Дончич так открыто и заявляет: «Чего я больше всего жду от Уикенда всех звезд? Воскресенья, когда полечу отдыхать в Мехико».

Чтобы считаться «олл-старом», необязательно выкладываться в Матче звезд, вот баскетболисты и не стараются. Если повысится интенсивность, болельщик вернется?

Вряд ли. Матч всех звезд просто перестал быть уникальным.

Раньше МВЗ был «выставкой достижений баскетбольного хозяйства», витриной, которую показывали на телевидении в прайм-тайм… но сейчас лучшие баскетбольные матчи можно увидеть в любой момент, в любой точке земли, с любого устройства.

Раньше культовые противостояния вроде «Берд против Мэджика» были только в финалах НБА, два раза в год в регулярках (не обязательно транслировались по ТВ) и – все верно, на Матчах звезд. Тим Данкан и Кевин Гарнетт могли сыграть вместе только здесь (возможно, еще за сборную, но это раз в 4 года). Сейчас звезды переходят из одной команды в другую, объединяются в дуэты и троицы, возьмите любую пару топ-игроков из разных команд – если они раньше еще и не пересекались лично, то у них точно есть общий знаменитый экс-одноклубник.

Но главная причина угасшего интереса к Матчу – то, как в современном мире потребляют информацию.

Мы живем в эру хайлайтов. Зачем смотреть матч целиком, если можно у себя в соцсетях получить выжимку самых ярких моментов? И Матч всех звезд, который по сути и является нарезкой трюков, зачем-то объединенных баскетбольными правилами в двухчасовой матч (с шоу-программой в перерывах) – идеальный пример контента, который невозможно переварить целиком, но на ура заходит мелкими огрызками.

Хотите подтверждения?

За три дня Уикенда всех звезд аккаунты НБА стали самыми просматриваемыми в твиттере и инстаграме (заблокированы в РФ), в приложение NBA App зашло рекордное число пользователей, и видеоролики с лучшими моментами собрали 1,75 млрд просмотров на всех платформах – в отличие от телетрансляции, это лучший показатель в истории Матчей всех звезд.

Вовлеченность в программу Матча всех звезд все еще высока. Просто она теперь отличается от традиционной. Но именно традиционная генерирует прибыль от спонсоров и определяет, насколько мощным будет главный поток выручки НБА – то самое многомиллиардное соглашение с ТВ.

Матч звезд можно спасти?

Нельзя сказать, что НБА не пытается что-то предпринять и повысить интерес к игре.

Например, одним из самых ярких событий Уикенда теперь является драфт команд – сборные больше не формируются по принципу Запад/Восток, а два капитана распределяют игроков по своим командам.

В этом году звездный драфт (и это без Дюрэнта и Карри, напомним) посмотрели 3,3 миллиона человек – и вообще рейтинги предматчевых мероприятий выросли на 10%. «Церемония драфта» даже оказалась богатой на события:

• Леброн выбрал Кайри и, как это всегда бывает с драфтом в его звездную команду, подогрел слухи о грядущем воссоединении с Ирвингом в настоящей команде;

• Яннис подготовил целый преддрафтовый отчет, по которому формировал команду, но сделал это в своем стиле: перепутал правила, попытался выбрать Морэнта, игрока старта, к себе на скамейку;

• Йокич, видимо, не захотел оставаться последним (сначала выбирали скамейку, потом – старт) и самостоятельно определил себя в команду Леброна, оставив дебютанта Маркканена на сцене в одиночестве.

Изначально лига предполагала, что драфт создаст не только интересные поводы для обсуждения в соцсетях, но и необычные связки на паркете и противостояния. В 2018-м, когда придумали этот формат, что-то такое и могло работать, но к 2023-му осталась лишь интрига «а проиграет ли когда-нибудь «Команда Леброна» на Матче звезд» (до 2023-го было 5-0). И из-за того, что Леброн не доиграл матч, даже на этот вопрос мы не получили пока полноценного ответа.

Три года назад НБА также почтила память Кобе, во-первых, назвав награду MVP Матча его именем (что должно было повысить престиж трофея), во-вторых – установив иные правила для финальной четверти. Теперь она играется не 12 минут, а до определенной отметки: +24 (номер Брайанта) к очкам лидера по итогам трех четвертей.

Эта «концовка Элама» хорошо работает в матчах, где есть борьба и мотивация, где счет близкий – тогда команды действительно сражаются за концовку, играют интенсивно, в матче обязательно будет финальный, победный бросок – а до того момента шансы остаются у обеих команд.

Но, например, в 2020-м победа была оформлена штрафным броском – очень неэмоциональная концовка. В 2021-м разница в счете перед финальной четвертью была 21 очко, команде Леброна нужно было просто не проиграть финальный отрезок со счетом 23:45, с чем они справились без надрыва. В 2022-м концовка сработала как надо, но в этом году мы снова увидели отрыв в счете (17 очков), который в темпе выставочного матча просто не отыгрывается.

Предлагаются и новые альтернативные форматы.

Например, как в МЛБ – вернуться к системе Запад/Восток, а победитель получит преимущество домашней площадки в финальной серии. Вот только в НБА у половины участников МВЗ нет вообще никакого шанса до этого финала добраться, а фактор своего паркета становится все менее значимым. Никто не будет бороться за это на Матче звезд.

Популярный в последнее время вариант – матч «США против остального мира». Однако не все иностранцы НБА – Йокичи, Дончичи, Яннисы и Эмбииды, все-таки заполнить целую заявку на Матч звезд не получится. С такой проблемой уже столкнулись, когда тестировали идею на матчах молодежи (а там нужно-то всего 10 человек в команде), где поиграли странные ребята вроде Костаса Папаниколау, Алекса Абринеса, Майкла Малдера, Джош Окоги там был вообще дважды, и даже Михайлюк поучаствовал.

Просто статистика: за последние пять лет на Матче всех звезд было всего 15 иностранцев, это включая всех канадцев, игрока сборной США Ирвинга и родившегося в Нью-Джерси Таунса. Американцев – ровно в три раза больше, 45.

Еще предложение – взять формат НХЛ, который теперь используется на Матче восходящих звезд, то есть сделать мини-турнир между 4 командами. Пускай проводят драфт за пару дней до Матча и наигрывают интересные комбинации?

Или просто отменить 48-минутный матч, добавить больше конкурсов с участием звезд – как в этом году в НФЛ попытались реанимировать Про Боул.

Наконец, взять пример с Единой лиги (что? да!) и играть каждую четверть по разным правилам.

Вот только все это – косметические изменения, которые если и сработают, то на короткий срок, как уже вышло с драфтом и концовкой Элама. Матч всех звезд НБА – рудимент, придется это признать, он больше не будет таким восхитительным представлением, как в нашей юности.

Игроков критикуют за «управление нагрузкой» во время сезона, из-за которого звезды пропускают матчи ради отдыха и восстановления. Перерыв на Матч всех звезд – это то же самое «управление нагрузкой». Только для зрителей.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Tim Nwachukwu; REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports, Kirby Lee-USA TODAY Sports, Christopher Creveling-USA TODAY Sports

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Зайцев
Ответ AEZAKMI228
тогда заслуженные лаури, фоксы не попадут
Тогда они и не нужны. Букер после минус 40-50 от Дончича явно вату бы не катал.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Матч всех звёзд никому не нужен, это пережиток прошлой эпохи. Сейчас лучшим решением будет просто отказаться от этого мусора: где матчи звезд в футбольных европейских лигах? А это - лучший и самый популярный спорт на планете.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AEZAKMI228
Ответ Poshlee
Идея проводить МВЗ в начале чемпионата.
тогда заслуженные лаури, фоксы не попадут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Pushkin
за этой интенсификацией матчей лежит старый добрый закон капитализма открытый Марксом, о снижении нормы прибыли с одной единицы товара (в данном случае матча), что толкает собственников к увеличению количества матчей для сохранения или увеличения прибыли. Интересно видеть его универсальность. Он работает и в футболе и НБА и НХЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Зайцев
Ответ Константин Ловков
Как это решает проблемы, озвученные в тексте?
Старт сезона вызывает огромный интерес. матч открытия смотрят почти столько же сколько и игры первого раунда. Это интерес телезрителей. Не уставшие звезды будут играть явно живее. Это содержание матча. А если составы будут определяться по итогам прошлого сезона команда "победивших"-команда " Проигравших", то реваншисткие настроения добавят в игру интриги. Вот как это решает проблемы в тексте.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kiper88
Да никак уже мвз не возродить. Сейчас на регулярку кладут, а тут какой-то ненужный матч посередине сезона. Никакими призовыми это не исправить. А идея домашней площадки в финале вообще бред. Один матч будет обесценивать регулярку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kiper88
Ответ Андрей Абрамов
просто раньше МВЗ было престижно... а сейчас просто тусовка друганов... унылое зрелище
Эта даже тусовка, на которую не хочется идти
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodbert
Нужно уменьшить количество матчей, передвинуть МВЗ на рождество и увеличить призовые. Но все равно это поможет ненадолго, ибо НБА прошла свой пик в 2016. Вот уж реально знаковый год по всем позициям.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sfrrrR
Лично я уже давным-давно рассматриваю эти МВЗ как отдых от большого баскета на несколько дней, поэтому - пoxeр. Да и многие сами баскетболисты, по ходу, тоже.
Потом просто хай-лайты просматриваю и всё. Спасибо и на этом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Ответ Poshlee
Идея проводить МВЗ в начале чемпионата.
Как это решает проблемы, озвученные в тексте?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Абрамов
просто раньше МВЗ было престижно... а сейчас просто тусовка друганов... унылое зрелище
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
я думал, что это я старею и не смотрю. А оказывается - проблема глобальнее
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xion76
Хоккеистов поменять с баскетболистами, БУУУМ! Это будет весело)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
demx
Да ничего не надо менять. Придут новые "голодные" звезды, нынешний молодняк заменит Лебронов и Карри, у них будут свои идеалы и амбиции. Глядишь и зарубятся.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuts
Нужно играть мини-турнир 3х3, как в старой рекламе Найка )
С 5 командами от каждой конференции (по аналогии игроков в старт МВЗ), драфтом, денежными призами от спонсоров и до кучи той самой домашней площадкой финала.

Дайте этим звездам возможность заработать на личную победу, сдобрите деньгами и получите отличную конкуренцию. А если этих хоумиз не заставят играть даже деньги и личная слава, то официально вешаем на современную НБА ярлык лиги кексиков, и идем в бар оплакивать времена Берда-Майкла-Кобе
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Poshlee
Идея проводить МВЗ в начале чемпионата.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий