16 комментариев

Бросковая разминка под видом матча.

Матч всех звезд НБА – самое непонятное событие в спортивном календаре.

С одной стороны, это культовая игра с богатой историей, города бьются за возможность ее провести, статус участника Матча – престиж для баскетболиста, легитимизация «звездности». Только здесь мы можем увидеть, как Никола Йокич навешивает аллей-уп на Джоэля Эмбиида, а Джейсон Тейтум защищается против одноклубника Джейлена Брауна.

С другой стороны, с каждым годом игроки все с меньшей охотой приезжают на Всезвездный уикенд, а зрители перестают смотреть этот квазибаскетбол.

Насколько все плохо с телерейтингами?

В XXI веке они падают стабильно и практически ежегодно. 20 лет назад игру посмотрели почти 11 миллионов человек (рейтинг телеаудитории – 6,6%), 10 лет назад – уже 8 млн (4,6%), в прошлом году было всего 6 млн (3,1%)… а в 2023-м – не просто самые низкие цифры, а еще и самое резкое падение в этом веке, почти в полтора раза меньше от слабого результата Матча-2022: всего лишь 4,6 млн телезрителей (рейтинг – 2,2%).

Это все равно самый популярный Матч звезд у целевой аудитории НБА в Америке – у мужчин в возрасте 18-49, но по общему рейтингу матчи звезд в НФЛ и МЛБ собрали значительно больше зрителей (6,3 млн и 7,5 млн), а в день игры самой популярной спортивной трансляцией стала гонка Daytona 500, причем с гигантским отрывом от МВЗ НБА, почти в два раза – 8,2 млн телезрителей.

Матч не единственная часть всезвездной программы, ставшая ненужной.

Аудитория конкурсов упала на 19% от прошлого года до 4,2 млн зрителей, несмотря на интересный данк-контест. Матч восходящих звезд – падение на 30%, не смогли собрать и миллиона зрителей.

Единственное светлое пятно на этом фоне – Матч знаменитостей, рейтинг которого вырос на 6% и который увидели 1,4 миллиона зрителей! Кстати, эти 1,4 миллиона провели время у экрана совсем не зря – ярких моментов от непрофессионалов набралось больше, чем на других событиях Уикенда:

Для сравнения: самая популярная игра сезона – рождественский матч между «Бостоном» и «Милуоки» – собрала более 6 млн зрителей. Игра, в которой Леброн побил рекорд Карима – 3 млн, это лучший результат телеканала TNT с 2018 года (дебют Леброна за «Лейкерс»). Январский матч «Лейкерс» и «Селтикс» посмотрели 3,7 млн человек – один из самых просматриваемых матчей регулярки на телеканале ABC за последние годы. Матчи прошлогоднего финала НБА собирали от 11,5 до 14 млн зрителей каждый.

У самой НБА нет проблем с телерейтингами, за новый контракт с лигой (с сезона-2025/26) будут бороться тяжеловесы индустрии, и, по текущим оценкам, по нему НБА может получать более 5 млрд в год (по нынешнему – около 2 млрд). А вот конкретно у Матча звезд эти проблемы колоссальные.

Почему у Матча всех звезд-2023 была такая слабая вывеска?

Америка объединилась в своем безразличии к Матчу с Европой, для которой игра проходит в неудобное время в ночь с воскресенья на понедельник. Бездушная и инертная игра уже давно не привлекает «коренную» аудиторию НБА, но в 2023-м было трудно завлечь и тех, кто смотрит баскетбол только от случая к случаю.

Так вышло, что мы недосчитались огромного числа звезд на Матче этих самых звезд.

Из всех баскетболистов, кто становился MVP (любым – регулярки или финала НБА), до конца Матча доиграл только один – Никола Йокич. Два капитана лишь показались на паркете: Яннис провел 20 секунд на старте, потом ушел в раздевалку, а Леброн закончил в большом перерыве – оба из-за травмы пальца. Карри и Дюрэнт не успели восстановиться и пропускали событие, Кавай и Харден не были выбраны, Уэстбрук и Роуз остаются популярными, но давно уже не играют на уровне МВЗ.

А еще не было выбранного в старт Зайона Уильямсона (травма бедра).

А еще не было Энтони Дэвиса. И Джимми Батлера. И Девина Букера с Крисом Полом. И вообще никого из «Уорриорз». И это все – участники последних трех финалов НБА!

Минус Трэй Янг, Ламело Болл, Карл-Энтони Таунс, Зак Лавин – это уже не игроки MVP-калибра, но все равно показывает, как много интересных звезд не доехало до выставки талантов.

Никто не принижает уровень участников-2023, практически все, кого выбрали, полностью заслужили это. Дебютанты выглядели, по большей части, активными, бодрыми и заинтересованными в игре, в которой раньше были лишь зрителями.

И все-таки имена на афише могли быть громче.

Многие просто сломались к середине сезона – и решили использовать паузу в чемпионате на полноценное восстановление. Плей-офф дороже выставочной игры, а участие в нем не гарантировано сейчас ни Дюрэнту, ни Карри, ни Леброну, ведь плотность в таблице максимальная, а выходят напрямую только первые 6 команд конференции.

Проблема не в участниках, а в общем отношении к Матчу

«Здесь много отличных игроков, но эта игра была худшей в истории баскетбола». Это слова не критика-телеэксперта, это слова главного тренера одной из сборных на Матче – Майкл Мэлоун из «Денвера» так и не понял, зачем он приезжал сюда: «Игроки обошлись без травм, устроили шоу для фанатов, но присутствовать на такой игре было тяжело, не буду врать».

Мэлоуну вторит и его звезда Никола Йокич: «Я не подхожу для такой игры», – пускай это было сказано в шутливой форме, но показало уровень мотивации игроков на МВЗ.

Еще жестче высказался его одноклубник Джамал Мюррэй, еще и обиженный из-за невызова на Матч: «Позор. Никто не старался. Раньше мне нравилось смотреть Матч всех звезд, когда там играл Винс, когда там была борьба, парни хотели играть в баскетбол и играли в баскетбол».

На отсутствие борьбы и защиты жаловались даже те, кто впервые попал на Матч и должен был наслаждаться моментом – Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы», Джарен Джексон-младший из «Мемфиса».

Общее мнение подытожил Джейлен Браун: «Это был не баскетбол. Это были просто хайлайты, лэй-апы и броски в прыжке. Наверное, всего два фола за весь матч. Я уверен, что зрители хотели бы видеть немного больше, чем то, что мы показали. Наверное, это такой формат, и я не уверен, как его изменить.

Нам нужно подумать, как сделать Матч всех звезд немного более состязательным. Но если болельщикам нравится, это самое главное».

Как показали телерейтинги, болельщикам не нравится.

К Брауну, кстати, минимум претензий. Джейлен стал самым результативным в своей команде, устроив веселое соперничество с Джейсоном Тейтумом (тот стал самым результативным не только в команде, но и в истории МВЗ вообще – 55 очков, рекорд Матчей, получил за это MVP). Возможно, эта парочка защищалась друг против друга чаще всех в НБА – просто не в играх, где они выступают за одну команду, а на тренировках, за закрытыми дверями. И сейчас показали всему миру (ну, тем, кто решил все-таки включить трансляцию), как выглядят их схватки один на один.

В этом-то и проблема – МВЗ превратился из баскетбольного матча в цепочку игр один на один, причем очень часто – один на один с корзиной, а не с защитником.

Пока кто-то разбегается для данка (иногда даже эффектного, как парочка прыжков Джа Морэнта) или подготавливает очередной трехочковый (иногда эффектно бывает и это, как бросок со своей половины от мастера сверхдальних Лилларда), остальные даже не пытаются вернуться в защиту. Даже не пересекают центральную линию!

В итоге – по 100 очков в каждой четверти, инфляция эмоций от высокой результативности, полное безразличие публики к игре. Даже трибуны в Юте были настолько тихими, как будто мы снова вернулись в «пузырь» без зрителей.

Почему же раньше был интерес, а теперь исчез?

Легко обвинить игроков в том, что они не хотят выкладываться – но стоит подумать, а почему они не хотят выкладываться в товарищеском матче?

Нагрузки в НБА растут с каждым годом, отсюда – частые травмы. Лига пытается разгрузить календарь, сократив число сдвоенных матчей, что вроде бы идет на пользу физическому восстановлению. Но пошло ли это на пользу эмоциональному восстановлению? У игроков теперь практически нет двойных выходных, день матча и день отдыха чередуются.

Из-за этого любая пауза в чемпионате будет восприниматься как долгожданные мини-каникулы. Лука Дончич так открыто и заявляет: «Чего я больше всего жду от Уикенда всех звезд? Воскресенья, когда полечу отдыхать в Мехико».

Чтобы считаться «олл-старом», необязательно выкладываться в Матче звезд, вот баскетболисты и не стараются. Если повысится интенсивность, болельщик вернется?

Вряд ли. Матч всех звезд просто перестал быть уникальным.

Раньше МВЗ был «выставкой достижений баскетбольного хозяйства», витриной, которую показывали на телевидении в прайм-тайм… но сейчас лучшие баскетбольные матчи можно увидеть в любой момент, в любой точке земли, с любого устройства.

Раньше культовые противостояния вроде «Берд против Мэджика» были только в финалах НБА, два раза в год в регулярках (не обязательно транслировались по ТВ) и – все верно, на Матчах звезд. Тим Данкан и Кевин Гарнетт могли сыграть вместе только здесь (возможно, еще за сборную, но это раз в 4 года). Сейчас звезды переходят из одной команды в другую, объединяются в дуэты и троицы, возьмите любую пару топ-игроков из разных команд – если они раньше еще и не пересекались лично, то у них точно есть общий знаменитый экс-одноклубник.

Но главная причина угасшего интереса к Матчу – то, как в современном мире потребляют информацию.

Мы живем в эру хайлайтов. Зачем смотреть матч целиком, если можно у себя в соцсетях получить выжимку самых ярких моментов? И Матч всех звезд, который по сути и является нарезкой трюков, зачем-то объединенных баскетбольными правилами в двухчасовой матч (с шоу-программой в перерывах) – идеальный пример контента, который невозможно переварить целиком, но на ура заходит мелкими огрызками.

Хотите подтверждения?

За три дня Уикенда всех звезд аккаунты НБА стали самыми просматриваемыми в твиттере и инстаграме (заблокированы в РФ), в приложение NBA App зашло рекордное число пользователей, и видеоролики с лучшими моментами собрали 1,75 млрд просмотров на всех платформах – в отличие от телетрансляции, это лучший показатель в истории Матчей всех звезд.

Вовлеченность в программу Матча всех звезд все еще высока. Просто она теперь отличается от традиционной. Но именно традиционная генерирует прибыль от спонсоров и определяет, насколько мощным будет главный поток выручки НБА – то самое многомиллиардное соглашение с ТВ.

Матч звезд можно спасти?

Нельзя сказать, что НБА не пытается что-то предпринять и повысить интерес к игре.

Например, одним из самых ярких событий Уикенда теперь является драфт команд – сборные больше не формируются по принципу Запад/Восток, а два капитана распределяют игроков по своим командам.

В этом году звездный драфт (и это без Дюрэнта и Карри, напомним) посмотрели 3,3 миллиона человек – и вообще рейтинги предматчевых мероприятий выросли на 10%. «Церемония драфта» даже оказалась богатой на события:

• Леброн выбрал Кайри и, как это всегда бывает с драфтом в его звездную команду, подогрел слухи о грядущем воссоединении с Ирвингом в настоящей команде;

• Яннис подготовил целый преддрафтовый отчет, по которому формировал команду, но сделал это в своем стиле: перепутал правила, попытался выбрать Морэнта, игрока старта, к себе на скамейку;

• Йокич, видимо, не захотел оставаться последним (сначала выбирали скамейку, потом – старт) и самостоятельно определил себя в команду Леброна, оставив дебютанта Маркканена на сцене в одиночестве.

Изначально лига предполагала, что драфт создаст не только интересные поводы для обсуждения в соцсетях, но и необычные связки на паркете и противостояния. В 2018-м, когда придумали этот формат, что-то такое и могло работать, но к 2023-му осталась лишь интрига «а проиграет ли когда-нибудь «Команда Леброна» на Матче звезд» (до 2023-го было 5-0). И из-за того, что Леброн не доиграл матч, даже на этот вопрос мы не получили пока полноценного ответа.

Три года назад НБА также почтила память Кобе, во-первых, назвав награду MVP Матча его именем (что должно было повысить престиж трофея), во-вторых – установив иные правила для финальной четверти. Теперь она играется не 12 минут, а до определенной отметки: +24 (номер Брайанта) к очкам лидера по итогам трех четвертей.

Эта «концовка Элама» хорошо работает в матчах, где есть борьба и мотивация, где счет близкий – тогда команды действительно сражаются за концовку, играют интенсивно, в матче обязательно будет финальный, победный бросок – а до того момента шансы остаются у обеих команд.

Но, например, в 2020-м победа была оформлена штрафным броском – очень неэмоциональная концовка. В 2021-м разница в счете перед финальной четвертью была 21 очко, команде Леброна нужно было просто не проиграть финальный отрезок со счетом 23:45, с чем они справились без надрыва. В 2022-м концовка сработала как надо, но в этом году мы снова увидели отрыв в счете (17 очков), который в темпе выставочного матча просто не отыгрывается.

Предлагаются и новые альтернативные форматы.

Например, как в МЛБ – вернуться к системе Запад/Восток, а победитель получит преимущество домашней площадки в финальной серии. Вот только в НБА у половины участников МВЗ нет вообще никакого шанса до этого финала добраться, а фактор своего паркета становится все менее значимым. Никто не будет бороться за это на Матче звезд.

Популярный в последнее время вариант – матч «США против остального мира». Однако не все иностранцы НБА – Йокичи, Дончичи, Яннисы и Эмбииды, все-таки заполнить целую заявку на Матч звезд не получится. С такой проблемой уже столкнулись, когда тестировали идею на матчах молодежи (а там нужно-то всего 10 человек в команде), где поиграли странные ребята вроде Костаса Папаниколау, Алекса Абринеса, Майкла Малдера, Джош Окоги там был вообще дважды, и даже Михайлюк поучаствовал.

Просто статистика: за последние пять лет на Матче всех звезд было всего 15 иностранцев, это включая всех канадцев, игрока сборной США Ирвинга и родившегося в Нью-Джерси Таунса. Американцев – ровно в три раза больше, 45.

Еще предложение – взять формат НХЛ, который теперь используется на Матче восходящих звезд, то есть сделать мини-турнир между 4 командами. Пускай проводят драфт за пару дней до Матча и наигрывают интересные комбинации?

Или просто отменить 48-минутный матч, добавить больше конкурсов с участием звезд – как в этом году в НФЛ попытались реанимировать Про Боул.

Наконец, взять пример с Единой лиги (что? да!) и играть каждую четверть по разным правилам.

Вот только все это – косметические изменения, которые если и сработают, то на короткий срок, как уже вышло с драфтом и концовкой Элама. Матч всех звезд НБА – рудимент, придется это признать, он больше не будет таким восхитительным представлением, как в нашей юности.

Игроков критикуют за «управление нагрузкой» во время сезона, из-за которого звезды пропускают матчи ради отдыха и восстановления. Перерыв на Матч всех звезд – это то же самое «управление нагрузкой». Только для зрителей.

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Tim Nwachukwu; REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports, Kirby Lee-USA TODAY Sports, Christopher Creveling-USA TODAY Sports