Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

Готовимся к закрытию трансферного окна.

Февраль – традиционно самый горячий месяц в НБА. Тут не только Матч всех звезд и день рождения Майкла Джордана (а в этом году на февраль выпадает еще и побитие знакового рекорда от Леброна), но и более насущное со спортивной точки зрения событие. Именно в феврале закрывается трансферное окно НБА – после того как 9 февраля часы в нью-йоркском офисе НБА покажут 15:00 (23:00 мск), все обмены между командами прекратятся до конца сезона.

Почему дедлайн НБА такой особенный?

Окно переходов в НБА закрывается всего один раз, в отличие от футбола, где есть летнее и зимнее – отсюда и пристальное внимание к дедлайну. Пускай сделки можно было совершать в любой момент с начала межсезонья, однако именно на середину сезона сдвигаются многие знаковые переходы.

Причин тому несколько – во-первых, на старте сезона клубы присматриваются к составу, оценивают молодежь с драфта и подписанных свободных агентов, верят, что текущие 16-17 человек в заявке помогут в достижении нужных целей и задач. К середине сезона цели и задачи корректируют, а под новые – нужны другие игроки. Хороших свободных агентов больше нет, новая молодежь пополнит НБА только в конце июня, единственный способ усиления (а иногда и намеренного ослабления ради высокой позиции на драфте) – обмены.

Во-вторых, до середины зимы многие игроки просто по правилам потолка зарплат не доступны для обменов. И совсем не обязательно таким игрокам быть востребованными. Пример: Кайри Ирвинга можно было менять и летом, у него не стояло никаких ограничений по обмену, но обменяли его «Нетс» (в неидеальной для себя ситуации – после требования обмена от игрока) только на неделе дедлайна.

Почему? Так выходит, что сейчас его обменять, может быть, и не выгоднее, но проще. И мы снова обращаемся к правилам, а точнее даже к философии переходов в НБА.

Баскетболисты, в отличие от футбольного, а где-то даже и хоккейного рынка, не продаются-покупаются. Наличные и выборы на драфте могут стать компенсацией для обмена, но только в определенных и не очень больших пределах. Чтобы получить что-то ненужное нужное, нужно и отдать что-то: получая в обмене баскетболиста с определенной зарплатой, клуб вынужден отдать практически столько же зарплат в обратном направлении.

У клуба НБА может быть потребность в игроке, бюджет на этого игрока, заинтересованность этого игрока, даже согласие прежнего клуба об обмене – но не будет подходящих контрактов в платежной ведомости, чтобы соблюсти вот этот «баланс зарплат» в обмене. И сделку не совершить. Поскольку до декабря-января многие контракты в НБА «недвижимые», клуб ждет, когда этот запрет снимется – в феврале на рынке намного больше возможных покупателей и продавцов, чем осенью.

И при этом сроки уже поджимают – раньше дедлайн был в последний четверг месяца, до Матча всех звезд. Но однажды Казинс узнал о своем обмене из «Сакраменто» от журналистов прямо во время интервью на Всезвездном уикенде, это выглядело гадко, и последовательность событий поменяли: окно переходов закрывается на второй неделе февраля, Матч звезд, как и раньше, на третьей.

Но почему это важный день именно в этом году?

Действительно, почему? Даже уже Кайри обменяли, чего его ждать?

И вообще – ведь совсем недавно в этом блоге выходил текст о том, что дедлайны не делают никого чемпионами? Что-то изменилось?

В принципе, да, изменилось.

Мы уже второй год подряд видим переход суперзвезды на неделе дедлайна (год назад – Харден; а в тот же огненный дедлайн также обменяли Сабониса, Порзингиса, Макколлума), но это все еще маловероятное событие. Зато в НБА сейчас серия из пяти сезонов подряд, когда будущий финалист делает важный обмен именно в дедлайн.

2018 – «Кливленд» получает Джорджа Хилла из «Юты», Хилл будет 4-м в «Кэвз» по игровому времени в финале-2018.

2019 – Марк Газоль попадает в «Торонто» из «Мемфиса» (№5 по игровому времени в клубе в финальной серии).

2020 – Джей Краудер (а также Андре Игудала) переходит в «Майами» из «Мемфиса» (№4 по игровому времени).

2021 – «Милуоки» выменивает из «Хьюстона» Пи Джея Такера (№4 по игровому времени)

2022 – Деррик Уайт меняет «Сан-Антонио» на «Бостон» (№5 по игровому времени).

Не все стали чемпионами (2 из 5, только по нечетным годам, но у нас сейчас как раз такой) и никто не был в топ-3 по важности в команде, но все были в основной ротации.

Все логично: в финал обычно выходит клуб, у которого уже все работает к середине сезона, система выстроена, роли между лидерами распределены. Даже хрестоматийный пример из прошлого, Шиди Уоллес в «Детройте»-2004, играл меньше всего из стартовой пятерки в «Пистонс» в финале против «Лейкерс».

Дедлайн для команд-претендентов – не для создания супердуэтов или трио (отсюда большие сомнения в быстром успехе «Далласа»), а лучший момент, чтобы найти точечное усиление проблемной зоны, идеального ролевого игрока. Кому-то нужен снайпер, кому-то – защитник, кому-то – габаритный игрок, кому-то – запасной. Современные менеджеры НБА становятся лучше в оценках и своей команды, и конкурентов, и быстрее находят варианты верных, а не хаотичных и не панических, обменов «на флажке».

Ах да, еще у нас в следующем сезоне будут изменения трудовых отношений, как минимум – новые правила потолка зарплат, как максимум – локаут. А значит, для многих команд 2023-й может стать последним шансом что-то выиграть с текущим составом. А дедлайн – последний шанс этот состав укрепить. Тоже фактор повышенного интереса к дедлайну.

Но почему это важный день для всех?

В этом сезоне нет явного фаворита НБА – более того, нет ни одной команды, довольной составом.

Прошлогодние чемпионы «Уорриорз» со скрипом пролезают в зону плей-офф, запутались в прогрессе своей молодежи, не до конца нашли замену ушедшим летом Пэйтону и Портеру, при этом держат супердорогой состав.

Их соперник по финалу и текущий лидер турнирной таблицы «Бостон» недополучил игрока на роль растягивающего «большого» – им должен был стать Галлинари, но он порвал кресты летом до дебюта за клуб. Грант Уильямс отказался продлевать контракт. Пэйтон Притчард открыто говорит, что хочет туда, где ему будут больше доверять, и его даже никто не осуждает, тут действительно много защитников, а вот форвардов и центровых – дефицит.

Лидер Запада «Денвер» с действующим MVP Йокичем имеет стабильную стартовую пятерку, но слабую глубину состава, еще и разочаровались в поведении ключевого запасного Боунза Хайленда и теперь ищут новую команду для этих «костей».

«Даллас», выменявший Кайри, стал мелкогабаритной командой практически без оборонительных игроков – им срочно нужно решать этот вопрос.

«Бруклин», избавившийся от Кайри, получил взамен Спенсера Динуидди – но хочет более звездного игрока на позицию разыгрывающего, такие как будто бы даже доступны в этот дедлайн, но пока цена на них не устраивает «Нетс» (сделку по Кайри они хотели расширить до трехстороннего обмена, но не успели; теперь есть два дня на другие варианты).

Их главный конкурент за этих разыгрывающих с громким именем (и тихой игрой в этом году) – «Клипперс», недовольные Уоллом и Джексоном и открыто ищущие им новый клуб.

Команда с наибольшим числом свежих участников Матча звезд, а именно «Кливленд» (Митчелл – этого года, Гарлэнд и Аллен – прошлого, Мобли – уже через пару лет будет там) недоволен всеми, кто должен помогать лидерам. От вечно стоящего на обмен Джеди Османа до вечно обмениваемого Кариса Леверта до легенды клуба 34-летнего Кевина Лава, которого даже вывели из ротации из-за плохой игры.

«Мемфис» казался бы идеальной молодой командой, если бы в их стартовой пятерке легким форвардом был кто-то типа Ануноби, вот только у них не Ануноби, а Диллон Брукс… а Ануноби, как и другие лидеры «Торонто», как будто бы хотят покинуть просторы Канады ради более четких ролей.

«Филадельфии», как обычно, нужно больше снайперов. «Милуоки», как обычно, нужно больше длинноруких защитников. «Майами», как обычно, нужны разыгрывающие – Лаури что-то совсем загрустил (и «Хит» уже запустили маховик переговоров, освободив составе место обменом Дедмона в «Сан-Антонио» только что).

Леброн, опять же, недоволен пассивностью менеджмента «Лейкерс», пока он там рекорды всякие бьет…

Интриги по составу есть в каждой из 30 команд. Большинство останутся слухами. Кто-то реально усилится в дедлайн, кто-то лишь поверит в это. А кто-то, возможно, даже повысит шансы на титул. На торги и принятие важнейших решений осталось всего два дня.

Все зарплаты и платежные ведомости НБА

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Michael Reaves, Vaughn Ridley, Scott Varley