Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Игрок заявил о проблемах с психикой

Антирекорд НБА по скорости расставания.

У многих команд НБА есть годами выстроенная репутация. «Лейкерс» – клуб, привлекающий звезд самой большой величины (вне зависимости от их совместимости). «Клипперс» – проклятое место, куда боятся переходить. «Шарлотт» Майкла Джордана – постоянные неудачники на драфте. «Голден Стэйт» – «на световые годы» опережающая остальных оранжерея, выращивающая топ-игроков. «Сакраменто» – устраивайтесь к нам, если хотите гарантированный отпуск с апреля по октябрь.

Иногда эти ярлыки пропадают. Кавай Ленард однажды выбрал «Клипперс» вместо «Лейкерс», «Уорриорз» два года подряд проваливались, в «Шарлотт» появился Ламело Болл. И даже «Кингз» когда-нибудь выйдут в плей-офф. Наверное.

А самый стабильный имидж в современной НБА всегда был у «Сан-Антонио». Команда 20 сезонов подряд претендовала на титул, даже после ухода Данкана добывала 60 побед в сезоне, после обмена Кавая прошла в плей-офф, после полного обновления состава сохранила руководство и подход к построению команды – через удачные выборы на драфте.

И все это – без больших скандалов и потрясений. Да, когда-то Олдридж потребовал обмен, но его удалось переубедить. Да, когда-то Кавай поругался с медштабом, но это нестандартная история. Да, когда-то Тони Паркер крутил шашни с женой одноклубника, но после этого остался в коллективе и даже провел лучшие годы карьеры.

В начале 2020-х «Сперс» пошли в непривычную для них, но вполне логичную перестройку. Как и полагается, клуб сокращал платежную ведомость и делал ставку на молодежь. Все шло ровно, клуб находится в самом начале долгого пути, но уже собрал в составе несколько интересных, перспективных, недооцененных другими клубами игроков.

Одним из таких интересных и перспективных был 19-летний канадский защитник Джош Примо.

«Был», потому что вчера Джошуа Примо был отчислен.

Стоп, но его же только что продлили, разве нет?

10 октября, за три недели до крайнего срока, «Сперс» воспользовались опцией в контракте Примо на сезон-2023/24, за который он получит 4,3 млн долларов в дополнение к 4,1 млн текущей зарплаты. Стандартная процедура в «контрактах новичка» – почти все игроки, выбранные в первом раунде драфта, получают такое продление после первого и второго сезонов в лиге.

Джош был не просто игроком из первого раунда, он был выбран высоко: 12-м в 2021 году. Выбор неожиданный, ведь юному канадцу (в прошлом сезоне он был самым молодым игроком во всей НБА) перед драфтом прогнозировали позицию в третьем десятке, но «Сперс» решили рискнуть и поверить в высокий потенциал защитника. Сразу после Примо ушли Крис Дуарте, основной игрок «Индианы», и чемпион НБА-2022 Мозес Муди.

В первый год Примо многие опережали его в развитии – сразу 11 игроков, выбранных ниже Джоша, играли чаще – но в «Сан-Антонио» закладывались на долгий период адаптации. Для многих первый сезон становится невыразительным, даже Кобе набирал меньше 8 очков за игру в 96/97, поэтому все шло по плану.

Год на знакомство с НБА. Продление на третий сезон. Расширенная роль во втором. Все по стандартному сценарию.

И вдруг – отчисление. Прошло меньше 20 дней с продления контракта, а Примо – без работы. И произошло это на второй неделе сезона, когда клубы НБА разве что ротируют игроков на двусторонних и негарантированных контрактах, но не принимают таких резких решений по составу.

Что же произошло?

Никто не понимает! Нет никаких инсайдов – возможно, когда они появятся, текст будет дополняться и обновляться, а пока мы имеем только молчание «Сперс» и какое-то невнятное объяснение самого Примо.

CEO «Сперс» Ар Си Бьюфорд в официальном заявлении сказал: «Мы надеемся, что в долгосрочной перспективе это решение пойдет на пользу и организации, и Джошуа».

Грегг Попович отказался добавить что-либо к лаконичному пресс-релизу.

Спустя несколько часов Джош опубликовал следующее: «Понимаю, что вы все удивлены сегодняшней новостью. Мне нужна была помощь, чтобы справиться со старой психологической травмой, и теперь воспользуюсь этим временем, чтобы более полно сосредоточиться на восстановлении моего психического здоровья. Надеюсь, у меня будет возможность обсудить эти вопросы в будущем, возможно, я смог бы помочь другим людям, которые пострадали подобным образом. В данный же момент мне необходима приватность»

В прошлом сезоне Попович так говорил о Примо: «Джошуа необычайно зрелый, с твердым характером. Его не пугает НБА, он принимает отличные решения, точно знает, как играть, понимает баскетбол… вежливый, спокойный, замечательный парень».

Замечательных парней, впрочем, не выкидывают из команды на старте сезона сразу после продления.

Расставание с Примо – рекордно быстрое для такого высокого драфт-пика

Выбранный в лотерее драфта Примо провел в НБА один сезон и еще 4 игры, прежде чем контракт с ним разорвали.

Предыдущий рекорд для пика не ниже 12-го: два полных сезона. В исключительных случаях лотерейную ошибку пытаются исправить, не продлевая игрока на третий-четвертый год после сезона новичка. Так, только два года по контракту новичка отыграли Ярослав Королев, (№12, «Клипперс», 2005) и Джо Александер (№8, «Милуоки» 2008). Первый номер драфта-2013 Энтони Беннетт тоже отыграл два года по контракту новичка, но, как и в случае с Примо, его-то на третий год сначала продлили. Просто через год отчислили. Но не забыли.

Есть и пример, когда с подобным решением поспешили: «Финикс» не включил опции в контракте Джейлена Смита (№10 драфта-2020), а в середине второго года обменял истекающий контракт Смита в «Индиану». Оказалось, что так исправлять ошибку тоже было ошибкой – бигмен воскрес на новом месте, был продлен «Пэйсерс» на три года, уже играет в старте и делает дабл-даблы.

Два человека могут посоревноваться в «скорости» с Джошем Примо, оба – 13-е номера драфта. Кендалл Маршалл (№13, «Финикс», 2012) был отчислен уже после дебютного сезона, а Георгиос Папаяннис (№13, «Сакраменто», 2016) все-таки «дожил» в клубе до дедлайна-2018, то есть провел полтора года.

Из похожих на Примо историй можно вспомнить еще и Ройса Уайта – форвард был выбран под 16-м номером, провел один год в заявке «Хьюстона», так и не поборол аэрофобию и приступы тревожности, ни разу не вышел на паркет и после обмена в «Филадельфию» был отчислен до старта сезона.

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Во всех этих случаях клубы были разочарованы уровнем баскетболиста (часто также происходила смена менеджмента, новая метла выметала все ошибки предшественников без сожаления). Это хрестомайтийные «басты», по игре которых уже в дебютный сезон становилось понятно, что в НБА они никому не нужны.

Случай с Джошем Примо совсем не такой. Здесь не было никаких «красных флагов» перед драфтом, как у Уайта и Беннетта, или по ходу дебютного сезона в НБА, как у Маршалла и Папаянниса.

Когда-нибудь эта загадочная история станет менее загадочной.

Что дальше?

Через 48 часов после отчисления Джошуа станет свободным агентом. За эти 48 часов его контракт (теперь действующий до 2024-го) может подобрать с драфта отказов любая команда, у которой есть 4,1 млн под потолком зарплат или в торговом исключении, приоритет будет у той, что закончила прошлую регулярку ниже в турнирной таблице, но…

…во-первых, таких команд совсем мало, и половина из них – в налоге на роскошь.

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Во-вторых, если «Сперс» решились на столь резкий ход, это отпугнет потенциальных работодателей, даже если сам Джош готов вернуться в НБА уже по ходу этого сезона. Никто сейчас не даст ему гарантированные 4 млн, и даже негарантированные полтора – под большим вопросом.

Кстати, «Сперс» тоже могут подписать Джоша позднее, это не запрещено.

А пока Примо встает в ряд последних драфтовых ошибок «Сперс». А ведь их практически не было в эпоху Данкана, когда в низах первого раунда «Сан-Антонио» мог обнаружить Тони Паркера или Деджонте Мюррэя, в конце драфта – Ману Джинобили, а вне лотерейных пиков – Кавая Ленарда.

В последние годы что-то сломалось в работе скаутов САС.

В 2019-м под 19-м номером взяли Луку Шаманича, не продлили его на третий сезон, и среди всех игроков из первого раунда того года хорват – худший по сыгранным матчам (и скоро будет худшим по очкам, подборам, передачам, минутам, потому что немножко отстающий от него Фи Кабенгеле выиграл летом конкуренцию в тренировочном лагере «Селтикс»… как раз у Шаманича).

Промах с Шаманичем компенсировали выбором Келдона Джонсона под предпоследним пиком первого раунда; в 2020-м взяли Девина Васселла вместо Тайриса Халибертона, но нашли разыгрывающего Тре Джонса во втором раунде.

И вот 2021-й – худший драфт в истории клуба. Джош Примо, №12, продлен и отчислен. Джо Уискэмп, №41 – тоже продлен этим летом и тоже отчислен! В составе «Сперс» минус два молодых игрока, в платежке «Сперс» плюс 10 «мертвых» миллионов.

На драфте-2022 «Сан-Антонио» выбирал 9-м – это лучший пик с 1997-го и пятый самый высокий за всю историю клуба. «Сперс» взяли форварда Джереми Сохана – тоже одного из самых молодых на драфте. А выбирая в топ-10, «Сперс» всегда попадали в цель.

Но до Примо они попадали в цель со всеми своими лотерейными выборами.

Репутация, даже выстроенная десятилетиями, не может гарантировать результат.

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Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs, Eakin Howard, Elsa, Jason Miller