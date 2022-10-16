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Мощный трансферный день в НБА: два мегаконтракта в «Уорриорз», 34 игрока подписали и сразу отчислили (а?), Михайлюк все еще в лиге

Детройт Детройт
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Межсезонье завершается.

Вчера в НБА произошло столько трансферных событий, что если бы мы знали об этом заранее, подготовили бы онлайн. Но было невозможно предсказать, что все случится в один этот день межсезонья – даже не последний день межсезонья, сезон же стартует только 18 октября.

Новая реальность для ветеранов

И начиналось все предсказуемо: с новости о том, что «Хьюстон» планирует расстаться с центровым Дерриком Фэйворсом, которого «Рокетс» получили недавно из «Оклахомы» в массивном размене 8 игроками. «Новость без новости» – это, во-первых, и так ожидалось, потому что ветеран не нужен команде в перейстроке, а во-вторых, до сих пор не произошло. До старта сезона еще несколько дней, а значит, еще есть время сократить заявку на сезон до лимита в 15 игроков (плюс 2 на двусторонних контрактах) с летнего максимума в 20 контрактов.

И Фэйворса с его гарантированными 10 млн можно отчислить в любой момент до старта сезона. В такой же ситуации и Кемба Уокер в «Детройте» – лишний (16-й с гарантированным контрактом), ненужный (слит из «Никс» в обмене-чистки платежки), но все еще действующий игрок «Пистонс».

Если не удается договориться о выкупе – то есть чтобы игрок уступил клубу часть зарплаты при отчислении – то подобные расставания часто откладывают на последний момент. Контракт может внезапно пригодиться в летнем обмене, или игрок может передумать и согласиться на условия выкупа – в общем, некуда спешить.

И вот тут в ситуации с Фэйворсом и особенно с Уокером обнаруживается что-то неожиданное – казалось, они заслуживают уж хотя бы минимальный контракт в другой команде, то есть смогут компенсировать несколько уступленных миллионов. На старте межсезонья так разрывали контракты Джамайкл Грин, Джон Уолл, Данило Галлинари, год назад – тот же Кемба.

Но представители Кембы так не смогли найти ему место в НБА, потому что этих мест осталось совсем мало – почти сотня игроков из прошлогодних составов до сих пор сидит без работы, на их место пришли новички, как с драфта, так и незадрафтованные. И Уокер не стал принимать невыгодные условия выкупа от «Пистонс». Тем все равно придется его отчислить сегодня или завтра, чтобы влезть в лимит заявки – так пускай хотя бы платят все положенные 9,2 млн. А там уже Кемба будет искать варианты с новым клубом в течение сезона.

И все же некоторые «увольнения» провели именно вчера, заранее: Киллиан Тилли оказался лишним 16-м игроком в «Мемфисе», Сэм Меррилл – в «Сакраменто» (150 тысяч гарантии), Ди Джей Уилсон – в «Торонто» (250 тысяч гарантии), Джаред Батлер – в «Юте».

Еще до Батлера «Юта» решила отчислить и Стэнли Джонсона, полученного в качестве зарплатной нагрузки обмене Беверли в «Лейкерс». Джонсон внезапно нашел в прошлом сезоне роль мини-мини-центрового в ЛАЛ, но вернуть они его сейчас не могут – «правило Илгаускаса» запрещает обменянному игроку возвращаться в течение года после перехода, даже если новый клуб его отчисляет.

Даже эти сделки как будто поспешные, за пару дней до дедлайна – обычно в этот день происходят отчисления совсем других видов контрактов.

Что особенного в пред-предпоследнем дне межсезонья?

Вообще день был нестандартный, но не ключевой; должно было произойти много сделок, но ни одна из них не попала бы в главные новости. Ежегодно за три дня до старта сезона лишних игроков на негарантированных контрактах отчисляют, потому что в противном случае им придется платить. Все дело в правилах отчисления.

После того, как клуб «увольняет» игрока, его контракт 48 часов находится на «драфте отказов». Оттуда его может в полной сумме подобрать другая команда… в теории. Ведь на практике это происходит реже, чем в 1% случаев. То есть система внешне напоминает то, что в НХЛ, а на самом деле процедура формальная, потому что потолок зарплат в НБА работает иначе. С драфта отказов получается подобрать только минимальный контракт. Но если такой дешевый игрок был отчислен, значит, он, скорее всего, и остальным клубам не нужен.

Тем не менее, игрок все равно обязан 48 часов пробыть в этом контрактном «чистилище», когда он уже как бы и не в команде, не играет, не тренируется. Но получает зарплату, положенную за эти двое суток.

За межсезонье зарплата не положена, она начинает начисляться с первым днем сезона. И если игрока отчислить позднее, чем за 48 часов до 00:00 18 октября, то он получит зарплату за 1 день пребывания в команде (хотя на самом деле уже не в команде, даже не занимает место в заявке). И этот маленький кусочек зарплаты будет учитываться под потолком зарплат, а у слишком много тратящих клубов – и в базе учета налога на роскошь. Поэтому полностью негарантированные контракты все спешат списать после последней игры предсезонки, чтобы они не стали частично гарантированными хоть даже на 1 день.

Так безработными стали многие – например, Тимоте Люваву-Кабарро, не пробившийся в состав «Финикса», а также Джош Джексон и Фрэнк Джексон, Коди Зеллер и Уилли Коули-Стайн, Шакил Харрисон и Лианджело Болл и другие.

Выдержать цунами отчислений (пока что) удалось Маркиффу Моррису и Юте Ватанабе из «Бруклина», Ноа Вонле и Джастину Джексону из «Бостона», Мэтту Райану и Уэньену Гэбриелу из «Лейкерс», Райану Арчидиакано и Святославу Михайлюку из «Никс», а также Деннису Смиту, Виту Крейчи и еще нескольким игрокам, контракты которых останутся негарантированными до 10 января.

В НБА теперь подписывают игроков на несколько минут

Но если игроки из двух предыдущих абзацев боролись за место в команде, то у сотни баскетболистов с негарантированными контрактами и шанса такого не было. Многие вообще не участвовали в матчах предсезонки, а некоторым даже не был назначен игровой номер.

Отдельные игроки пробыли в составе клуба неполный день.

За эту неделю 62 игрока сначала получили негарантированный контракт по схеме «Exhibit 10», а потом практически сразу были отчислены. 34 – только за последние сутки, и среди них такие знакомые имена, как Эммануэль Мудиай и Секу Думбуя.

Exhibit 10-игроки подписываются не только как тренировочное мясо на предсезонный лагерь. Каждый клуб НБА может перед стартом сезона отчислить 4 баскетболиста с таким контрактом и «привязать» их к своему фарм-клубу в Лиге развития – тогда, если игрок подпишет контракт с фармом и проведет там более 60 дней, то может получить к своей мелкой зарплате в Джи-лиге бонус до 50 тысяч от материнской команды.

С каждым годом в НБА все сильнее используют этот вариант комплектации фарм-клуба, и система «подписал-отчислил-отправил в фарм» стала популярной. Но иногда система дает НХЛ-сбои: вот «Даллас» отчислил Ди Джей Стюарта, но с драфта отказов его подобрал «Майами» – и тоже отчислил. Стюарт теперь, вероятно, будет играть за фарм «Хит», а не «Мэвз». А «Даллас» на эту вакансию вчера подписал-отчислил Гранта Риллера.

Самую большую волну подняли чемпионы

Но мы же тут не о Ди Джей Стюарте и Гранте Риллере собрались говорить, верно?

Все подписанные вчера игроки в совокупности подписали контракты (и это включая в эту общую сумму не только гарантированный 0, но даже и негарантированные 1-2 млн на каждого) на сумму меньшую, чем два продления в «Голден Стэйт».

Днем Джордан Пул продлил контракт на 4 года и 123-140 миллиона долларов в зависимости от заработанных бонусов. Это очень близко к максималке, которую Пул мог следующим летом получить на рынке (144 млн). В общем, защитник будет в следующем году зарабатывать почти на уровне Джейлена Брауна, Донована Митчелла и Дариуса Гарлэнда. Как будто бы удар Дрэймонда Грина повысил цену Пула для боссов ГСВ на пару-тройку миллионов в год.

Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег

Но потом вечером Эндрю Уиггинс тоже продлил контракт на 4 года… вот только заметно более полезный для ГСВ форвард пошел на снижение зарплаты и подписался за 109 млн. То есть в следующем году он будет стоить меньше Джона Коллинза, Майкла Портера, Тайлера Хирро и того же Пула – а ведь летом-2023 канадец мог стать одним из самых привлекательных свободных агентов в НБА. Но сделал очевидную скидку, чтобы остаться в чемпионской команде.

Суммарно два контракта – примерно в рамках прогнозов (эксперты давали 100 Пулу и 125 Уиггинсу), просто переплата в одном компенсировалась скидкой в другом. Интересен момент подписания – если дедлайн по продлению Пула наступал в последний день межсезонья, то есть сделку заключили почти на флажке (но все равно в день, когда обычно команды заняты другим), то ситуацию с Уиггинсом могли решать хоть до следующего драфта.

И все же решили не затягивать. Теперь у ГСВ на следующий сезон гарантировано 215 млн, если Грин берет опцию на 28 млн – и это 262 млн налога сверху, если не будет изменений в составе. Вам 360 млн трат «Уорриорз» (в три раза больше потолка) на сезон-22/23 кажутся грандиозными? Тогда что вы скажете о 477 млн, на которые они идут в сезоне-23/24?

В общем, есть шанс, что за три сезона – прошлый, этот и следующий – владельцы ГСВ потратят на состав один миллиард долларов.

Если в НБА и есть кто-то, кто хочет локаута в 2023-м, то это как раз Джо Лэйкоб и Питер Губер. Траты на команду выходят из-под контроля.

«Оклахома» подписывает Айзейю Джо – и это намек на интересный обменный казус

О безумном налоге «Уорриорз» говорят уже, кажется, на музыкальных радиостанциях и в региональных газетах. Чтобы завершить текст на более гиковской теме (да еще и закольцевать его с началом), обратимся к командам с обратного спектра НБА – двум худшим клубам Запада прошлого сезона, «Хьюстону» и «Оклахоме».

В конце сентября клубы провели «технический» обмен, который в первую очередь был направлен на оптимизацию состава для обеих сторон. Когда «Рокетс» меняли Кристиана Вуда в «Даллас» на пик первого раунда, вместе с этим пиком они получили несколько ненужных контрактов. И позднее Трея Берка, Стерлинга Брауна, Маркиза Крисса отправили дальше – в «Тандер», добавив к комплекту еще и Дэвида Нвабу. «Оклахоме» все это понадобилось, чтобы слить своих собственных ненужных игроков, причем более дорогих – Деррика Фэйворса и Мориса Харклесса. К 15 млн Деррика и Мо они добавили пару молодых – Тая Джерома и Тео Маледона, пик второго раунда и 6 млн наличности (это как раз разница в зарплатах).

Фэйворс, как было сказано, будет отчислен. Харклесс уже отчислен. Тай Джером был отчислен вообще сразу после обмена, потому что «Хьюстону» требовалось место в заявке. А в начале этой недели неожиданно «Рокетс» отчислили и 21-летнего Маледона, у которого уже 56 игр в старте в НБА. Джером и Маледон вчера подписали двусторонние контракты – с «Голден Стэйт» и «Шарлотт» соответственно. В общем и целом, все полученные «Хьюстоном» в обмене игроки «не дожили» до начала сезона.

Игроки, полученные «Оклахомой»? Пока что отчислен только Браун. Казалось, кого-то «Тандер» могут оставить хотя бы на старт сезона или до следующего обмена. Но вчера «Оклахома-Сити» пригласила Айзейю Джо, которому не осталось места в «Филадельфии», и не отчислила его сразу под фарм-клуб, как это теперь принято. У Джо – негарантированный, но многолетний контракт, а у ОКС уже полная заявка. А значит, троих придется еще выкинуть в ближайшие два дня.

У кого там истекающие контракты? У Нвабы (опция команды на 23/24), Берка и Крисса. Еще могут считаться истекающими Бэйзли (ОСА в 2023) и Робинсон-Эрл (негарантированный с 2023-го), но это игроки старта. У Мускалы опция команды на сезон-2023/24, но вряд ли его переподписывали на 3,5 млн в год, чтобы просто подарить эти деньги. Короче: уйдут все те, кто был получен в обмене от «Рокетс».

8 игроков было задействовано в обмене, а сухой итог: «Хьюстон» получил пик второго раунда-2026, а «Оклахома» – торговое исключение, которому вряд ли найдут применение.

Даже самая незаметная сделка в НБА может оказаться значимой, но даже самый крупный обмен может оказаться пустышкой.

Фото: East News/AP Photo/Chuck Burton, ELSA/Getty AFP, AP Photo/Sue Ogrocki, Jason Franson/The Canadian Press via AP, AP Photo/Matt Slocum; REUTERS/David Richard-USA TODAY Sports

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