Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?

Финансовый детектив НБА.

В русскоязычном интернете принято сравнивать НБА и НХЛ – совпадающий календарь, одинаковое число матчей в сезоне, похожий формат плей-офф, часто одни и те же города и даже стадионы, да и виды спорта знакомы нашему болельщику, в отличие от бейсбола или американского футбола. Близки лиги даже исторически – предшественница НБА Баскетбольная Ассоциация Америки родилась по инициативе НХЛ, в то же время нынешний хоккейный комиссионер Гэри Беттмен – ставленник легендарного Дэвида Стерна и долго работал под его началом в НБА.

А вот что сильно отличает две лиги – так это трансферный рынок. Да, в обеих есть потолок зарплат; но в баскетболе он мягкий, в хоккее – жесткий. Да, в обеих игроков не покупают, а обменивают; но в НБА приходится выравнивать зарплаты, а в НХЛ можно удерживать часть контракта игрока в старом клубе. Да, график переходов очень похож: сначала драфт, через неделю открывается рынок свободных агентов, длится все лето, а потом в середине сезона все заканчивается дедлайном на обмены, и в июне после плей-офф – снова драфт.

Но при одном и том же сроке межсезонья его течение – совсем разное. В НХЛ до сих пор без клуба обладатель Кубка Стэнли Назем Кадри, легенда «Брюинс» Патрис Бержерон, топ-защитник Джон Клингберг, опытные Фил Кессел, Пи Кей Суббан, Пол Штястны, а также два десятка ограниченно свободных агентов – в общем, можно собрать полноценную первую пятерку для какого-то среднего клуба.

В НБА?

Из 450 мест в заявках уже занято 433. У многих клубов уже полный ростер, у кого-то вроде «Лейкерс» – нет, но на усиление остаются только минимальные контракты. И такого же уровня – оставшиеся свободные агенты. Практически все, кто не планирует провести сезон на дальнем конце скамейки и не выбирает между минималкой и пенсией, нашли новый контракт в самые первые дни межсезонья.

Отсюда дополнительный интерес к тем, кто не подписался сразу – в прошлый раз мы разбирали историю перехода-неперехода Деандре Эйтона из «Финикса» в «Индиану».

Сегодня очередь Джеймса Хардена.

Стоп, разве Харден уходит из «Филадельфии»?

Нет, Харден никуда не перейдет – он продавил обмен в «Сиксерс» именно для того, чтобы остаться тут, с Эмбиидом и старым знакомым по «Хьюстону» генменеджером Дэрилом Мори.

В июне он отклонил опцию продления контракта на сезон-22/23, собираясь подписать более долгосрочное соглашение – это тоже ни для кого не стало сюрпризом. Сначала были разговоры, что это будет контракт на 3 сезона и 100 миллионов, сейчас речь о 66-68 млн на два года.

Если стороны уже обо всем договорились, почему Джеймс не ставит подпись?

Все дело в «джентльменской договоренности» между Харденом и клубом. «Филадельфия» сначала использует все ресурсы для подписания других свободных агентов, а в самом конце подписывает контракт с защитником.

Это читалось по действиям менеджмента «Сиксерс», но сейчас Харден заявил открыто: «Мы разговаривали с Дэрилом Мори, мне объяснили, за счет чего мы можем стать лучше, какова рыночная стоимость определенных игроков. Я сказал Мори, чтобы он сделал состав сильнее, подписал нужных нам игроков, а уже оставшиеся деньги дал мне. Настолько сильно я хочу побеждать».

Чем клубу помогает затягивание официального подписания?

Вот как это работает:

Обычно свои свободные агенты, вроде Хардена, никак не влияют на возможности подписания других игроков. У клуба или так много пустого места под потолком зарплат, что туда влезают и свои, и чужие игроки – или, что гораздо более вероятно, этого места совсем нет, а значит, свои свободные агенты будут переподписываться сверх потолка зарплат по «правам Берда» (как Харден сейчас), а на чужих останутся только маленькие контракты-исключения.

В начале лета у «Сиксерс» было максимум 20 млн для подписания свободных агентов под потолок зарплат – и это в случае ухода Бороды, так что это был не рабочий вариант. Задачей «Филы» было продлить Хардена (других свободных агентов у нее не было) и подписать лучших игроков на ограниченные исключения.

И тут тоже было два варианта:

• одно исключение на 6,5 млн, а дальше минималки;

• два исключения – 10,5 млн и 4,1 млн, и минималки.

Конечно, второй вариант круче! Но он только для экономных команд, кто не будет платить большой налог на роскошь, а точнее – чья зарплатная ведомость весь сезон не будет превышать 157 млн долларов. На этой отметке установится де-факто «жесткий потолок» (де-юре такого терминах в финансовых правилах НБА нет) для команд, кто использовал «большие» исключения.

(«жесткий потолок» также включается, если клуб получил игрока по схеме «сайн-энд-трейд)

Основная причина, зачем Хардена убедили не брать опцию игрока на 47 млн – как раз чтобы оставить пространство до жесткой отметки в 157 млн и сохранить самые крупные исключения. Со старым контрактом платежка была бы 154 млн – игроки по исключениям уже никак не влезли бы.

Следующей задачей было найти этих игроков за 10,5 и 4,1 млн.

Мори и Харден собирают «Филадельфию Рокетс»

Пи Джей Такер по «мид-левелу» получил максимально возможные 33 млн на 3 года (стартовая зарплата – 10,5, ежегодная прибавка в 5%, из-за правила «over-38» пожилой Такер не может получить контракт на 4 года).

Дэньюэл Хауз по «би-аннуалу» получил максимально возможные 8,4 млн на 2 года (4,1+5%).

У обоих форвардов – опция игрока на последний сезон.

Также у обоих форвардов – тесные связи с «Хьюстоном» Мори-Хардена.

Пи Джей провел самые полезные годы карьеры в «Рокетс» – квинтэссенция 3-and-D-игрока, Такер был назначенным резидентом углов площадки, ожидающим там скидок под трехочковый от Хардена, и мини-центровым, подчищающим огрехи Джеймса в обороне. Они с Харденом ушли из клуба примерно в одно и то же время (по ходу сезона-20/21), пересеклись в плей-офф-2021 уже в новых командах. Харден травмировался, Такер прошел дальше и в итоге выиграл чемпионский титул с «Бакс», а в прошлом сезоне был очень близок ко второму подряд финалу, играя в старте «Майами».

«Хит» хотели оставить ветерана, но могли предложить только 26/3, не отпуская важных запасных – и вроде бы не горели желанием давать ему третий год в контракте и держать его в команде до 40-летия.

В то же время Эмбиид публично просил «Сиксерс» подписать Такера – Харден наверняка тоже, но не публично. Дэрил Мори не мог не пригласить одного из своих любимых игроков.

Пи Джей Такер – единственный игрок, кто выигрывал хотя бы одну серию в каждом из пяти последних плей-офф.

У Дэньюэла Хауза нет такого резюме, и не так сильно он ассоциируется с «Хьюстоном», но, например, чаще всего в его карьере он выходил на паркет как раз с Такером, на втором месте Харден. Его переход в «Филадельфию» – это шестой (!!!) контракт от Дэрила Мори. Все верно: Мори пять раз подписывал Хауза в «Рокетс»; один раз продлил, один раз конвертировал двусторонний в полноценный, дважды отчислял (третий раз хьюстонцы его отчислили уже после ухода Мори из клуба).

Исключения использованы, можно уже продлевать Хардена?

Не совсем.

«Филадельфия» закончила с подписаниями, и жесткий потолок включился. Теперь ни на секунду его нельзя превысить ни на цент. Подпишешь ты Хардена на 35000000 – а вдруг какая-то сделка не проходит всего на доллар из-за жесткого потолка, потому что защитник был подписан не на 34999999?

Раз Харден дал клубу возможность скорректировать свою новую зарплату, нужно этим пользоваться сполна – сам Джеймс уже в любом случае никуда не сбежит, даже если захочет, контракт ему могут предложить теперь только «Индиана» и «Сан-Антонио», но они не предложат, а Харден не согласится.

У «Сиксерс» остаются еще варианты усиления через обмены. Не вся старая хьюстонская банда еще собрана! Вот, например: в «Рокетс» уже который год «на продажу» стоит Эрик Гордон. У «Филадельфии» есть даже техническая возможность выменять его за Мелтона, Коркмаза/Тайбулла и Ньянга/Спрингера. Но первого нельзя менять до конца августа, а такой обмен откусит еще 4 млн от того, что осталось до лимита в 157 млн.

И если у менеджмента «Сиксерс» остаются планы по обменам – этих средних контрактов, или гигантского соглашения Харриса, или даже какие-то мелкие трансферы на краях заявки – то лучше сначала реализовать эти планы, а уже в самом конце закрыть сделку по Хардену.

Гипотетически ничто не мешает Джеймсу подписать контракт перед самым стартом тренировочного лагеря. А он стартует только в октябре.

Почему в лиге недовольны тем, как Харден договаривается с «Филадельфией»?

Очень сложное время для Дэрила Мори. Возможно, даже сложнее, чем когда он опрометчиво опубликовал твит в поддержку Гонконга, обидев главного международного партнера НБА. Или когда его штрафовали за публичные разговоры о чужих игроках – дважды за полгода.

Сейчас его команду могут оштрафовать за «тамперинг», причем гораздо сильнее (штраф и лишение пика), потому что тут уже не праздные разговоры в медиа, а фактические переговоры со свободным агентом до открытия окна – речь в данном случае о переходе Такера.

Проблемы и у другого проекта Мори – аналитической конференции MIT Sloan, главного спортивного «задротофеста». Ежегодный симпозиум сейчас нещадно критикуют со всех сторон: билеты слишком дорогие, студентам-волонтерам не платят и при этом сильно вмешиваются в подготовку проектов (сам Мори получает 100 тысяч за организацию, что, кстати, покрывает его личные штрафы за тамперинг в НБА), а также кумовство, откаты, слабые спикеры, недостаток разнообразия среди участников...

В этот момент еще и новый контракт Хардена начинает вызывать кривотолки.

Харден отказался от зарплаты в 47 млн и подпишется на 32-34 млн – нечасто баскетболисты делают такие существенные скидки. Похожий случай был в прошлом году с Крисом Полом в «Финиксе» – он отклонил опцию на 44,2 млн, чтобы играть за 30,8 млн.

Но есть отличия. Во-первых, Крис Пол только что играл в финале НБА. Во-вторых, ему было на три года больше, чем сейчас Хардену. В-третьих, Пол подписал контракт на 4 года, и в самом худшем сценарии (отчисление следующим летом) получит 75 млн из 120. То есть его заработок до конца карьеры не сильно отличается от того, который был бы при сценарии «опция + новый контракт в 2022-м в 37 лет».

Харден подписывается не на новый долгосрочный контракт, как делают при отклонении более дорогой опции, а на 1+1 (с новой опцией игрока на 2023/24). То есть ситуация ближе к Дюрэнту в 2017-м. Но Дюрэнт в тот момент стал чемпионом НБА – и его скидка «Голден Стэйту» составила лишь 2,5 млн. Не 15, как сейчас у Хардена.

Так откуда же такая щедрость?

«Финансовый альтруизм» вообще-то не ценится ни лигой, ни профсоюзом. НБА не любит, когда игроки делают скидки – это прямой путь к объединению звезд в «суперклубы», чего большинство владельцев очень хотели бы избежать. Профсоюз видит в таких уступках неуважение к своей работе – если одна звезда «прогнется» под нужды клуба, то и от других владельцы могут требовать того же самого, а в случае отказа – выставлять негодяями в прессе. Мощная скидка Хардена, чем бы она ни была продиктована на самом деле, сделана совсем не вовремя для его коллег – прямо перед стартом переговоров по новому Коллективному соглашению и новому разделу доходов НБА (с сезона-23/24).

Харден говорит, что просто хочет выиграть титул. Он уступает часть денег, взамен этого получает удобный для себя контракт и лучших одноклубников. Да и не за минималку же он переподписывается! Он все еще будет в топ-30 игроков НБА по зарплате.

Критики Хардена – обычно те же самые люди, считающие, что он не стоит и 20 млн в год – все равно придираются к его решению.

В НБА запрещены компенсации от клуба, не включенные в зарплату, то есть платить «серую» зарплату клуб не может. Такая система крайне близка нашему читателю, но нет – в НБА это не работает. И случаи, когда клуб можно в подобном заподозрить, всегда расследуются.

По этой же причине игроку нельзя обещать место в тренерском штабе (или назначить играющим тренером), продать ему акции клуба, сделать его или его друга партнером владельца в каком-то бизнесе…

…и вот о бизнесе.

Этим летом долю в «Филадельфии» продал Майкл Рубин, который с 2011-м владел 10% в головной компании, управляющей «Сиксерс» и «Нью-Джерси Девилз» из НХЛ. Рубин – глава компании Fanatics, крупнейшего продавца лицензионного спортивного мерча. А еще он близкий друг Джеймса Хардена – и в прошлом году назывался чуть ли не основным рекрутером Бороды в команду, впереди даже Дэрила Мори.

Fanatics активно расширяется в 2022-м – компания купила культовый бренд спортивной ретро-атрибутки Mitchell & Ness, купила легендарного производителя коллекционных карточек Topps.

Рубин ушел из «Филадельфии» как раз из-за следующего хода Fanatics по расширению. Его фирма собирается войти в букмекерский бизнес, а также заключать персональные лицензионные соглашения с отдельными спортсменами, а не только с лигами, как раньше – тут появляется конфликт интересов.

Как вы думаете, какой спортсмен получит от Fanatics одно из первых предложений о партнерстве? И нет ли между «Сиксерс», уходящим Рубином и остающимся Харденом негласного соглашения о том, что Харден сейчас работает на благо «Сиксерс», а после окончания карьеры входит в долю уже в Fanatics?

И чем дольше Харден остается свободным агентом, тем больше все это будет обсуждаться.

Фото: East News/Tayfun Coskun / Anadolu Agency, AP Photo/Damian Dovarganes; Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Michael Reaves, Drew Hallowell