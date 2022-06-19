Гэри Пэйтон-отец и Гэри Пэйтон-сын – чемпионы НБА. Такая наследственность – редкость в лиге

Всего четыре примера.

Баскетболисту требуются два фундамента, на которых потом с помощью работы и удачи строится успешная карьера в НБА:

• подходящие гены, обеспечивающие крепкое здоровье при росте заметно выше среднего;

• запредельный талант, позволяющий попасть в 0,01% лучших в своем деле.

В семейных отношениях к первому подходит поговорка про яблоко, падающее куда-то там от яблони – у родителей-баскетболистов, так уж выходит, часто растут дети-баскетболисты. Ко второму – поговорка про природу, отдыхающую на детях гениев: дети экс-игроков НБА практически никогда не повторяют успех отцов. Как и братья экс-игроков. И племянники. И внуки, и соседи, и садовники, и двойники – даже отборные НБА-гены не могут гарантировать их обладателю попадание в число лучших.

И все же бывают истории успеха, проходящие через несколько поколений игроков. В этом году добавилась еще одна – сын Гэри Пэйтона стал чемпионом НБА, как и сам Гэри шестнадцатью годами ранее.

Это всего четвертая (или пятая, смотря как смотреть) чемпионская комбинация отец-сын.

Пэйтоны – Гэри (2006) и Гэри II (2022)

1975. 7-летний Гэри Пэйтон смотрит, как команда из его родного города впервые становится чемпионом НБА после переезда в Калифорнию. Чемпионство команды Рика Бэрри оказалось единственным для «Уорриорз» с 1962-го и до 2015-го, но культовая команда дала настоящий буст баскетболу в Окленде. В конце 80-х – начале 90-х НБА пополнит плеяда классных игроков, чье знакомство с баскетболом началось как раз в чемпионскую эпоху ГСВ: Пэйтон, Джейсон Кидд, Брайан Шоу, Антонио Дэвис.

2006. 37-летний Гэри Пэйтон в финале великолепной карьеры не может похвастать только одним – чемпионским перстнем. В «Сиэтле» в 1996-м дорогу к кубку преградил Майкл Джордан. В 2004-м собранные из суперзвезд «Лейкерс» уступили в финале андердогам из «Детройта», а сам Гэри настолько позорно играл в серии, что ЛАЛ поспешили летом выгнать ветерана. Сейчас великий разыгрывающий – всего лишь запасной, но запасной в «Майами Хит» – где с экс-одноклубником по ЛАЛ Шаком и восходящей звездой Дуэйном Уэйдом наш старина Гэри исполняет мечту и становится чемпионом НБА.

2022. 53-летний Гэри Пэйтон в качестве легенды и в статусе одного из 75 величайших игроков в истории НБА приезжает отмечать свежее чемпионство «Голден Стэйт Уорриорз», которые теперь представляют не Окленд, а соседний Сан-Франциско. А на площадке – 29-летний Гэри Пэйтон.

Пэйтону-сыну и близко не покорились успехи Пэйтона-отца, но теперь в одном они равны – у каждого по чемпионскому перстню.

Когда-то Гэри показалось, что сын недостаточно много времени уделяет своему баскетбольному развитию. Пэйтон забрал его из студенческого кампуса и отвез на лето в родные кварталы на востоке Окленда – подальше от вечеринок, гламура и соблазнов, связанных со статусом сына легенды, поближе к персональным тренировкам под руководством Гэри-старшего.

Своего перстня Гэри II добился в максимально негламурном стиле – настоящий хранитель духа Окленда в чемпионской команде из Сан-Франциско.

Бэрри – Рик (1968 – АБА, 1975) и Брент (2005, 2007)

Как и чемпионские традиции в Окленде, семейные подряды в НБА во многом стартуют с Рика Бэрри. Все пятеро его сыновей стали профессиональными баскетболистами, трое из них играли в НБА. Брент Бэрри не считался самым талантливым из отпрысков Рика – и после школы получил стипендию только в посредственном университете Орегон Стейт… который в том же году окончил Гэри Пэйтон.

Брент Бэрри только на третий год в колледже, в 22 года, стал основным игроком команды – то, что его выбрали в середине первого раунда драфта НБА-1995, злые языки связывали лишь с известной фамилией. В том возрасте, в котором Брент не мог пробиться в ротацию одной из худших команд НБА «Клипперс», его отец уже был финалистом НБА с «Уорриорз», скандальным перебежчиком в АБА после проигранного финала и, наконец, чемпионом АБА с «Окленд Оакс».

Чтобы стать чемпионом НБА, Рику пришлось разочароваться в АБА, вернуться в «Уорриорз» и дождаться развала конкурентов – «Лейкерс» Уилта-Уэста и «Бакс» Карима-Оскара.

Брент ждал перстня примерно столько же – перешел к Гэри Пэйтону в «Сиэтл», утвердился там в качестве одного из самых универсальных игроков НБА после 30 лет, но не мог выиграть ни одной серии плей-офф. Но 33 года – просто юноша для «Сан-Антонио», и там Брент Бэрри следующие четыре года чередовался с Ману Джинобили на позиции атакующего защитника.

А вообще Брент не только сын Рика Бэрри, но и внук Брюса Хэйла по материнской линии. Хэйл – чемпион НБЛ, одной из двух лиг, которые составили в 1949 году Национальную Баскетбольную Ассоциацию. НБЛ, АБА, НБА, NCAA (у старшего сына Рика, Скутера) – в этой семье есть практически все возможные чемпионские перстни.

Уолтоны – Билл (1977, 1986) и Люк (2009, 2010)

Отец и сын Уолтоны стали первыми многократными чемпионами НБА. Как и в случае с Бэрри, отец – один из величайших игроков в истории, который сыграл в НБА намного меньше, чем хотелось бы; а сын – поздно созревший ролевой игрок, который смог вписать эту роль в чемпионский сценарий династии.

Билл Уолтон выиграл титул с «Портлендом», когда ему было всего 24, а за плечами было всего 170 матчей в НБА. Ему понадобится почти 8 лет, чтобы провести свои следующие 170 матчей в лиге. Хрупкие кости превратили чемпиона и MVP НБА, который на пике выглядел не хуже Карима Абдул-Джаббара и Роберта Пэриша, в вечного травматика.

К 33 годам Билл мог проводить не более 15-20 минут на паркете, но именно как запасной он смог возродить карьеру. Подменяя Пэриша в «Селтикс», Уолтон был признан Шестым игроком сезона-1986 и в том году выиграл второй чемпионский перстень.

Люк Уолтон рос в семье «Селтикс», но в НБА дебютировал за «Лейкерс» – успел застать команду-2004 с Шакобе и Пэйтоном и ее разрушение, постепенно пробрался в старт, пока ЛАЛ перестраивались, а когда снова были готовы к чемпионскому скачку – вернулся в запас. Он третий в истории клуба по числу выходов со скамьи запасных в финалах НБА – 19 игр в четырех сериях.

Люк позже получит еще один перстень – как ассистент Стива Керра в «Голден Стэйт» в 2015-м. А потом на тренерском мостике заменит перенесшего операцию Керра на большую часть следующего сезона, того самого «73-9». Быть запасными в топ-командах – судьба Уолтонов.

Томпсоны – Майкл (1987, 1988) и Клэй (2015, 2017, 2018, 2022)

Пэйтон не единственный наследственный баскетболист в «Голден Стэйт»-2022 – на самом деле таких вообще четверо в этом чемпионском составе. И даже не единственный наследник-чемпион. У Делла Карри нет перстня, Митчелл Уиггинс проиграл финал-86 с «Хьюстоном», а вот Майкл Томпсон долгое время был самым титулованным в семье. У центрового два чемпионских титула в «Лейкерс» – 1987 и 1988. Конечно, четырехкратный Клэй уже в два раза обогнал отца. Но когда-то это трудно было представить.

В Клэе вообще не сразу видели игрока НБА, перед поступлением в колледж он считался где-то 50-м по силе в своем возрасте. У Майкла был прямо противоположный путь – он был звездой еще в школе, после успеха в NCAA был выбран под первым номером драфта «Портлендом» на замену бастующему… Биллу Уолтону. Да, переплетенных связей в этом тексте – огромное количество.

Но в отличие от сына (младшего, в НБА играл еще и старший сын Майкел, но всего 5 матчей), Майкл не смог покорить НБА. Он оказался стабильным, но совсем не великим центровым, и «Портленд» наверняка сто раз пожалел, что в 1978-м выбрал его, а не Лэрри Берда.

В 1987-м о Берде думали уже «Лейкерс», а точнее – как его остановить в финале. Если еще точнее – как остановить его одноклубников, раз самого Берда остановить было невозможно. Специально под опеку Кевина Макхэйла «Лейкерс» выменяли Томпсона, с которым они вместе играли в колледже. Нельзя сказать, что Майкл выполнил свою миссию (если что-то и тормозило Макхэйла, то это трещина в ноге, но и с ней он набирал 20 очков), и все-таки чемпионом-1987 стали «Лейкерс».

А через год ЛАЛ и Томпсон защитили чемпионство, уже в серии против «Детройта».

Клэю не пришлось переходить в другую команду ради титула – уже на четвертый год в НБА он выиграл первый перстень. Через два года – сравнялся с отцом, через три – обогнал его. Теперь с шестью перстнями на двоих пара отец-сын Томпсонов – самая титулованная в НБА, обогнав Джо и Кобе Брайантов (0+5).

Гукасы – Мэтт-старший (1947 – БАА) и Мэтт-младший (1967)

Эта пара часто стоит в одном ряду с предыдущими отцами и сыновьями. Чаще всего это соседство сопровождается едкими комментариями вроде «Томпсоны, Пэйтоны, Уолтоны, Бэрри и Гукасы в фильме «Что здесь делают Гукасы».

Мэтт Гукас (или «Гуокас», если брать оригинальное литовское произношение фамилии) – защитник/форвард, проведший всю карьеру в статусе седьмого-восьмого игрока ротации и ставший чемпионом с «Филадельфией».

Абзац выше относится как к отцу, так и к сыну – оба провели скромные баскетбольные карьеры. Но если младший выиграл перстень с «Филадельфией Севенти Сиксерз» в 1967 году (потом еще один – как ассистент тренера в 1983-м), то старший играл за «Филадельфию Уорриорз», и даже не в НБА. Команда играла в «Баскетбольной Ассоциации Америки» и стала ее первым чемпионом, но считать ли титулы БАА равноценными титулам НБА – дискуссионный вопрос в среде баскетбольных историков.

Нельсоны, Дон (1966, 1968, 1969, 1974, 1976) и Донни (2011)

Вот еще пара бонусов: если расширить список чемпионов, не ограничивая его только игроками, найдутся и другие пары отец-сын. Например, Дон Нельсон до великой тренерской карьеры был частью династии «Селтикс» и взял три перстня в команде Билла Расселла и еще два – после его ухода на пенсию.

Донни не играл на профессиональном уровне. В 2005 году Дон передал сыну управление «Далласом», и новый генменеджер «Мэвз» за несколько сезонов смог собрать чемпионский состав вокруг Дирка Новицки. Старший за 35 лет работы тренером и менеджером в НБА не смог повторить свой игроцкий успех игрока – зато этого добился младший.

Ферри – Боб (1978) и Дэнни (2003)

Семейство Ферри побеждало в обратном порядке: сначала пришел успех к генменеджеру – Боб Ферри руководил «Вашингтоном» в 1978-м, а в 1990 завершил карьеру. Как раз в том сезоне в НБА дебютировал его сын – «новый Берд» Дэнни Ферри. Чтобы убедить Дэнни играть за «Кливленд» (годом ранее Ферри отказался играть за «Клипперс» и уехал в Италию, а они потратили на него второй пик драфта!), «Кэвз» даже пригласили Боба работать скаутом.

Дэнни в «Кливленде» не смог стать Бердом, он даже на его хэллоуинский костюм не был похож. «Сперс» спасали и не таких – в 34 года Ферри перебрался в Техас, а через три года завершил карьеру игрока на чемпионском параде (последовавшая за этим карьера менеджера была хуже отцовской).

Макги – Памела (1984 – WABA) и Джавейл (2017, 2018, 2020)

У игроков НБА ведь не только мальчики рождаются, верно?

В WNBA было больше дюжины баскетболисток-дочерей игроков НБА. Но, что странно, до сих пор нет ни одной чемпионской пары отец-дочь. Шерил Форд, Тамика Кэтчингс, Лекси Браун стали чемпионками ЖНБА, но Карл Мэлоун, Харви Кэтчингс, Ди Браун остались без перстня в НБА, в то время как Аби Оладжувон не смогла повторить успех Хакима.

Зато есть чемпион-сын, наследник чемпионки-мамы.

Джавейл Макги выиграл два титула с «Голден Стэйт» (да, опять они) и один с «Лейкерс», но это не первые семейные регалии. Памела Макги играла в WNBA в конце 1990-х, была одной из самых возрастных баскетболисток лиги. Но сама женская НБА была основана лишь в 1997-м – а до того женский профессиональный баскетбол практически не существовал. Одной из лиг-предшественниц WNBA была «Женская Американская Баскетбольная Ассоциация», где Пэм Макги вместе с сестрой-близняшкой Полой Макги выиграла чемпионский титул в 1984-м – в первый и последний сезон существования лиги.

В итоге за один 1984 год у Пэм сразу три чемпионства: сначала студенческое, потом олимпийское и, наконец, самое редкое в те годы – профессиональное.

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Adam Glanzman, Ronald Martinez, Focus on Sport, Mike Powell, Ezra Shaw; commons.wikimedia.org//Sporting News; tcdb.com; probasketballencyclopedia.com; REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports