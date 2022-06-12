Возрождение «Голден Стэйт» – идеальная перестройка: после ухода Дюрэнта упали на дно, но за два года вернулись в финал НБА

«Недавно наткнулся на чьи-то слова: «Если бы Майкл Джордан не ушел в бейсбол, у «Буллз» было бы 8 чемпионских титулов подряд». Я чуть не поперхнулся. Люди, вы вообще понимаете, насколько это изнурительно? Из той же серии – «если бы Клэй Томпсон не получил травму, мы бы говорили о восьми титулах подряд». Просто остановитесь. Это так не работает».

Это слова Стива Керра – возможно, главного эксперта по династиям в НБА. Стив перешел в «Чикаго» как раз в момент ухода Джордана из баскетбола; дождался возвращения Майкла, вместе с ним выиграл титулы в 96-98. А затем перебрался в «Сан-Антонио», когда команда Поповича только открывала свой путь в вечность, и в Техасе Керр добавил еще два перстня в коллекцию.

Теперь этих перстней восемь – следующие три Стив завоюет в «Голден Стэйт» как тренер самой мощной чемпионской династии современности.

До девятого перстня остается всего две победы. «Уорриорс» Керра сделали то, что практически никому не покоряется – быстро вернулись на вершину после ухода суперзвезды. Еще эффектнее то, что происходило с командой до возвращения в финал.

Только одна команда во всем американском спорте в течение 5-летнего периода становилась чемпионом, затем падала на последнее место, а затем снова выигрывала титул. Это были «Детройт Лайонс» в НФЛ в 1953-1957 – в лиге, где было 12 команд и 12 матчей, а потому намного проще было прыгать с первой строчки на последнюю и обратно.

«Уорриорс» могут стать второй – и они уже добились фантастического результата, за два года перестроившись «на ходу» после ухода Дюрэнта, после травм всех лидеров, после падения на последнюю строчку в таблице, после оглушительного вылета в плей-ин год назад.

Уход суперзвезды после финала НБА (проигранного или победного) становился концом существования многих династий. Многие так и не оправились от такого – например, «Чикаго» после второго ухода Джордана из спорта. Прошло уже 24 года, а до сих пор «Буллз» больше не играли в финале НБА.

Насколько долго великие клубы восстанавливаются, после того как их лидер решает уйти в другое место или внезапно завершает карьеру сразу после финальной серии? Насколько чудесным в сравнении с династиями прошлого выглядит преображение «Голден Стэйт»? Давайте посмотрим на исторический перечень клубов, которые вот только что долго были на вершине, но рухнули с нее из-за ухода топ-игрока:

• После финала-1991 (9-й за 12 лет) «Лос-Анджелес Лейкерс» теряют Мэджика Джонсона, вернуться в финал удалось через 9 лет.

• После финала-1973 (4-й за 5 лет с Уилтом; 10-й за 13 лет для клуба) «Лос-Анджелес Лейкерс» теряют Уилта Чемберлена, вернуться в финал удалось через 7 лет.

• После финала-2014 (4-й за 4 года) «Майами Хит» теряют Леброна Джеймса, вернуться в финал удалось через 6 лет.

• После финала-1954 (6-й за 7 лет) «Миннеаполис Лейкерс» теряют Джорджа Майкана, вернуться в финал удалось через 5 лет.

• После финала-1969 (12-й за 13 лет) Бостон Селтикс» теряют Билла Расселла, вернуться в финал удалось через 5 лет.

• После финала-2004 (4-й за 5 лет) «Лос-Анджелес Лейкерс» теряют Шакила О’Нила, вернуться в финал удалось через 4 года.

• После финала-1993 (3-й за 3 года) «Чикаго Буллз» теряют Майкла Джордана, вернуться в финал удалось через 3 года.

• После финала-2019 (3-й за 3 года с Кевином; 5-й за 5 лет для клуба) «Голден Стэйт Уорриорс» теряют Кевина Дюрэнта, вернуться в финал удалось через 3 года.

(прим. – Боб Кузи в 1963, Элджин Бэйлор в 1972, Карим Абдул-Джаббар в 1989, Дэвид Робинсон в 2003 были слишком пожилыми и уже не считались лучшими игроками НБА)

Получается, со скоростью перестройки ГСВ может сравниться только одна команда – тот самый «Чикаго» со Стивом Керром. И вернулся на прежние позиции клуб тогда же, когда вернулся и Джордан…

…а значит, примеров, сопоставимых с «Голден Стэйт»-2015-2019-2022, еще не было.

Как и в случае с Джорданом-«Чикаго», пауза дала новый импульс «Уорриорс»: «Перерыв от плей-офф обеспечил нам более длинное межсезонье, потраченное не только на восстановление, но и на размышления. Это необходимо [для возвращения], пока ты сохраняешь культуру, идентичность… и Стефа Карри, конечно», – считает Керр.

Но мощность этому импульсу придал именно уход Дюрэнта. «Уорриорс» смогли выжать максимум из потери баскетболиста MVP-калибра и вернулись в финал НБА даже быстрее, чем бросившая их звезда.

Как им это удалось?

Первое правило перестройки «Голден Стэйт» – не следовать правилам перестроек

Неортодоксальный подход к потере статуса «команды чемпионского уровня» проявился у менеджмента ГСВ в самые первые мгновения, когда они поняли и приняли неизбежность ухода Дюрэнта.

Кевин в любом случае пропускал бы следующий сезон из-за разрыва ахилла, но ведь у «Голден Стэйт» в финале-2019 выбыла еще одна звезда – Клэй Томпсон порвал крестообразную связку колена.

Адекватным сценарием было бы временное падение в середину таблицы с парой Карри-Грин, пока Томпсон восстанавливается, а потом уже изобретательность при комплектации состава в 2020-м.

Наиболее популярным сценарием был бы перевод клуба в режим экономии и, возможно, даже обмен Клэя Томпсона – защитник уже после травмы подписал 5-летний максимальный контракт, который «Уорриорс» не имели морального права не предложить – но все бы поняли, если бы ГСВ через полгода признали, что на этом этапе не могут держать в платежке одновременно зарплаты и Карри (самого дорогого игрока НБА), и травмированного Томпсона.

Для ГСВ эти безопасные варианты не подходили. Они пошли ва-банк – попытались получить за уходящего Дюрэнта максимум.

В НБА свободные агенты чаще всего уходят просто так – и если платежка клуба уже перегружена, как у «Голден Стэйт» в 2019-м, подписать какую-то замену невозможно. Так работает мягкий потолок в лиге – ты можешь сохранять своих игроков, но переманивать чужих намного сложнее.

Но есть одно исключение – сделки «сайн-энд-трейд». Два клуба и игрок соглашаются на сделку, по которой его продлевает старая команда, мгновенно меняет в новую и получает за это какую-то компенсацию. Мотивация тут может быть как для отдающей команды (компенсация), так и для принимающей (если нет места под потолком на подписание, но есть контракты на обмен).

«Голден Стэйт» мечтали обменять Дюрэнта, но не могли ничего контролировать. Кевин сам выбирал новый клуб, для игрока нет никакой выгоды в переходе по сайн-энд-трейду, и все претенденты могли подписать его просто как свободного агента.

С тех пор, как СЭТы перестали нести выгоду для игроков, такие свободные агенты, как Леброн (дважды), Дюрэнт (из ОКС в ГСВ), Кавай, Кайри уходили в новый клуб прямиком, без помощи старой команде. Батлер перешел в «Хит» по сайн-энд-трейду, но потому что это нужно было «Майами», а не «Филадельфии». Дюрэнт по логике должен был поступить так же.

В ГСВ молились, чтобы Кей-Ди выбрал «Бруклин». Только здесь была компенсация, интересная «Уорриорс»: свободный агент Д’Анджело Расселл, который не мог перейти просто так, но мог быть задействован в двойном «сайн-энд-трейде». Кевин Дюрэнт не очень сдружился с одноклубниками, зато остался в хороших отношениях с менеджментом, поэтому согласился помочь. «Нетс» получали за свои услуги драфтпик.

Оставалось только договориться с Расселлом.

Сайн-энд-трейд Дюрэнта на Расселла должен войти в учебники

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб работает в венчурных инвестициях. Генменеджер Боб Майерс – бывший спортивный агент. Они умеют рассматривать игроков как активы – без какой-либо оскорбительной коннотации.

«Голден Стэйт» не был нужен конкретно Д’Анджело Расселл – он не подходил под стиль игры команды, занимал в перспективе позицию Клэя Томпсона, да и вообще многими считался переоцененным игроком, не достойным максимального контракта. Но это было лучшее, что в той ситуации клуб мог получить за Дюрэнта. Только это «лучшее» вроде бы не делало их сильнее прямо сейчас.

В команде знали, что до включения «Уорриорс» в гонку за игрока Расселл был близок к переходу в «Миннесоту». И также знали, что «Тимбервулвз» не потеряют интерес к Д’Анджело, ведь он и Таунс – друзья детства, а в комшарной «Миннесоте» менеджерам приходится делать все, чтобы сохранить звезду, даже приглашать в команду его товарищей.

Правилами НБА запрещено подписывать игроков с целью последующего обмена (за исключением той самой единой сделки формата «сайн-энд-трейд»). Запрещены и сговоры между клубами по поводу будущих обменов. И с какими устными договоренностями Расселл переходил в «Уорриорс», мы узнаем нескоро, в чьих-нибудь мемуарах.

Но просто вводные данные:

• ГСВ теряют звезду и пытаются получить за него лучший актив из возможных;

• ГСВ забирают игрока, который им нужен меньше, чем «Миннесоте»;

• При первой же возможности они меняют этого игрока на новые активы в «Миннесоту».

Между появлением Д’Анджело в «Уорриорс» и его уходом произошло еще одно значимое событие – Стеф Карри сломал руку уже в четвертой игре сезона. В пятой – травму получил и Дрэймонд Грин. Внезапно ГСВ на короткое время стали командой Расселла.

Понимая, что сезон уже катится ко всем чертям с самого старта, Стив Керр решил превратить его в витрину для продажи Д’Анджело. В своем шестом матче за новый клуб защитник набрал рекордные 52 очка – при 37 бросках за игру! За последние 3 сезона это третий результат в отдельном матче после Хардена и Била.

Кто был соперником в том (конечно, проигранном) матче?

Ну «Миннесота» же.

Больше убеждать не нужно было.

В феврале Расселл ожидаемо перешел в «Тимбервулвз». Взамен «Уорриорс» получили более нужного им форварда Эндрю Уиггинса и лотерейный драфтпик.

Но не все было так просто – пришлось даже «резать по живому»

Уиггинс не Дюрэнт, но он дает то, чего ГСВ не хватает. Тут есть кому ежедневно набирать 30 очков, есть кому подбирать и разыгрывать, есть кому проходить под кольцо и бросать с дистанции, а вот хороших персональных защитников мало.

И стало мало именно из-за обмена Дюрэнта на Расселла.

Когда команда получает игрока по сайн-энд-трейду, у нее возникает жесткий потолок, который с этого момента нельзя превышать до конца сезона ни на цент. Из-за больших зарплат Карри, Томпсона, Грина максимальный контракт Расселла изначально не вписывался в этот потолок. Перед обменом клубу пришлось сильно ослабить нагрузку на платежную ведомость.

«Под нож» пошли два любимых ветерана ГСВ, единственные два человека, которые были во всех финалах с «Большой Тройкой» – Андре Игудала и Шон Ливингстон. Второго отчислили, поскольку его контракт был лишь частично гарантирован, и Шон завершил карьеру.

С Игудалой было сложнее – 35-летний форвард получал гарантированные 17 млн долларов в год, а здоровья ему хватало только на плей-офф, и то не всегда. Чтобы куда-то обменять Андре, «Воинам» нужно было приложить еще один драфтпик – так что в цену получения Расселла (а, следовательно, и Уиггинса) нужно прибавлять и это.

Но главная опасность в уходе Игудалы и Ливингстона при потере Дюрэнта и травме Томпсона была не в исчезновении лучших оборонцев. Под угрозой оказалась атмосфера в команде и настроение ее звезд.

«Сложнее всего было рассказать Стефу. Они близки, он знает, что Андре значит для команды, – вспоминает Боб Майерс. – Стеф не требует объяснений, но хочет все понимать, и он этого заслуживает. Мне пришлось рассказать ему ситуацию, показать все варианты, что если мы этого не сделаем, их останется совсем мало. Но я работал со Стефом уже 7-8 лет, и появилось доверие».

Такое же доверие было и между менеджментом и тренерским штабом. Поэтому Майерс и мог рискнуть, потратить несколько пиков, избавиться от Игудалы, но получить благодаря этому активы на будущее – и лучшую дорогу к появлению четвертого звездного помощника для Стефа-Клэя-Дрэймонда.

Расселл не мог стать таким помощником, стал ли им Уиггинс? Кто-то скажет, что Эндрю – тот же игрок, что и в «Миннесоте», что даже его попадание на Матч всех звезд-2022 не было заслуженным. И все же он именно звезда – в своей четко определенной роли в этом «Голден Стэйт». Майерс закладывался именно на такой исход, неяркий, но, возможно, чемпионский.

Карри и Керр поняли мотивацию действий менеджмента.

Что не менее важно, ее понял и владелец команды.

«Уорриорс» готовы тратиться, когда другие не рискнут

«[Владелец команды] Джо Лэйкоб тратит агрессивно».

Такая фраза появилась в ни капельки не ангажированном тексте The Athletic о перестройке «Голден Стэйт», где, помимо прочего, Лэйкоб назывался «самым вовлеченным в работу на драфте владельцем НБА», а заслуга в открытии Гэри Пэйтона II приписывается сыну владельца Кирку (на самом деле Гэри до перехода в ГСВ уже 4 сезона был на виду в НБА, даже получил временное место в старте «Вашингтона»).

И все же за всей историей чудесного возрождения «Голден Стэйт» забывается, что это вообще-то самый дорогой состав в истории НБА. «Уорриорс» по итогам текущего сезона заплатят 176 млн своим игрокам, и еще 170 млн составит их рекордный налог на роскошь – то есть в сумме 346 млн, на 200 млн больше, чем у соперника по финалу «Бостон Селтикс».

Постфактум такие траты выглядят оправданными, победы оправдывают все, но никто не мог предсказать финал ГСВ в этом году. Только не после финансового фиаско в прошлом сезоне – клуб тоже оказался на первой строчке по зарплатам, но даже не прошел в плей-офф, а бесполезный переход Келли Убре в дедлайн обошелся де-факто почти в 50 млн долларов (и это не считая того, что в параллельной вселенной ГСВ вообще не платил бы налог в 2020/21, избежал бы статуса «налогового рецидивиста» в 2022-м и позже, сэкономил бы еще десятки миллионов на этом).

Наверное, это и есть «агрессивные траты» – готовность ухватиться за любую возможность, даже если допрасходы выглядят несоразмерными возможному усилению.

Когда Клэй Томпсон прямо перед возвращением в строй умудрился порвать ахилл в любительском матче и выбыл еще на год, многие попытались бы слить его контракт – но не «Уорриорс». Лэйкоб уже серьезно заработал на повышении стоимости клуба, смог построить новый прибыльный стадион и перевезти клуб из Окленда в более перспективный Сан-Франциско, и он готов мириться с тратами ради своих звезд – и ради имиджа династии. Как болельщик «Селтикс», который потом стал болельщиком «Лейкерс», который потом снова стал болеть за «Селтикс», Лэйкоб знает все о значении такого имиджа.

Владельцы дают возможность менеджменту работать по своему плану – и это повышает уровень доверия на всех уровнях в клубе. Майерсу, Керру, Стефу нужен был Томпсон в команде, даже травмированный – ведь это, возможно, единственный игрок, который после 2,5 лет простоя может спокойно вернуться в НБА (не просто так у снайперов подобного плана самые долгие карьеры в лиге: Миллер, Аллен, Корвер, Редик и так далее).

Однако объяснить победы одними вложениями владельца нельзя. Зарплаты игроков не выходят на паркет, платежки не выигрывают титулы, иначе бы у «Бруклина» уже было бы несколько финалов НБА, а «Никс» доминировали бы все 00-е.

А еще «Уорриорс» умеют управлять везением

Можно спрогнозировать, что Клэй Томпсон не бросит баскетбол после двух тяжелых травм или что Эндрю Уиггинс впишется в состав. Можно строить команду на синергии связки Грина и Карри. Можно не сходить с ума, а доверять тренеру-чемпиону, вместо того чтобы увольнять его после одного неудачного сезона, как некоторые (или вообще после шести провальных игр на старте сезона, в НБА бывает и такое).

Но топ-команда работает не только благодаря звездам . Конечно, они главная движущая сила – и даже этот приятный и «доморощенный» «Голден Стэйт» искал способы добавить еще одного топ-игрока в состав путем обменов, интересовался Брэдли Билом, Дэмианом Лиллардом, Руди Гобером – все в рамках философии, провозглашенной владельцами: «таланта много не бывает».

Но когда эти обмены срывались, то нужно было добиваться эффекта от игроков на минимальных контрактах (потому что других на рынке невозможно подписать при такой платежке) и от молодежи, выбранной на драфте.

И тут «Голден Стэйт» сочетают мудрое управление с неповторимой удачей.

В 2019 году все внимание было приковано к уходу Дюрэнта. Ну, может быть, чуть-чуть внимания – к новым контрактам Томпсона и Грина. Но вообще-то межсезонье началось с драфта, где у «Уорриорс» был 28-й пик. Его потратили на Джордана Пула – после того как защитника из университета Мичигана всего двумя пиками ранее не стал брать его экс-тренер в колледже Джон Билайн, перешедший в НБА в «Кливленд». Кто бы стал связываться с таким забракованным новичком, которому вообще прогнозировали второй раунд? Только «Уорриорс», чей скаутский отдел увидел в Пуле лайт-версию Карри.

«Уорриорс» также нужно было решить, стоит ли продлевать Кевона Луни. За два года до этого ему даже не гарантировали последний сезон контракта новичка, из-за этого Луни был неограниченно свободным агентом (вместо ограниченно свободного, как все другие его ровесники), но это пошло на пользу ГСВ – отпугнуло потенциальных соперников и снизило ценность центрового. Кевона удалось продлить всего на 5 млн в год.

Когда ГСВ рухнули вниз, было принято решение убрать второстепенных людей из платежки, чтобы сэкономить на налоге. Как раз в обмене Расселла-Уиггинса клуб договорился скинуть два небольших контракта молодых игроков. Это могли быть Пул и шурин Стефа Карри Дэмион Ли. Это оказались Джейкоб Эванс и Омари Спеллман. Для «Миннесоты» не было разницы.

Пул и Ли в финале-2022, Эванс и Спеллман не играют в НБА с 2020-го.

Самый свежий пример – Гэри Пэйтон II. На старте тренировочного лагеря мало кто ожидал, что он пробьется в команду – тем более в лагерь Гэри приехал с незалеченной травмой. Выйдя в первом матче предсезонки, Пэйтон впечатлил всего за несколько минут – но из-за некоторых нюансов потолка зарплат его нужно было отчислить до старта сезона. Любая команда НБА могла взять его минимальный негарантированный контракт с рынка отказов, но не стала. Почему? Возможно, никто кроме «Уорриорс» просто не успел рассмотреть яркость Гэри в предсезонке – после 11 минут тренеры ГСВ убрали Пэйтона с паркета и больше не выпускали, словно пряча.

Или действительно прятали его от соперников.

Как только Пэйтон прошел через рынок отказов и вновь стал свободным агентом, «Уорриорс» переподписали защитника – и он стал одним из ключевых элементов в финальной ротации ГСВ.

В этой ротации есть и другие игроки на минимальных контрактах – Отто Портер, Неманя Бьелица, Андре Игудала, который не обиделся за 2019-й и вернулся завершать карьеру к Стефу, Дрэю и Клэю. Благодаря идеальному попаданию в эти минимальные подписания у ГСВ остается возможность планомерно развивать молодежь с высоким потенциалом – Джонатана Кумингу, Мозеса Муди, когда-нибудь вернется в строй и травмированный центровой Джеймс Уайзмен.

Для того, чтобы продолжать бороться за титулы, нужен будет прогресс от этой молодежи. Команду не ждет безоблачного будущего – летом свободными агентами будут Луни, Пэйтон, все остальные игроки на минималках; нужно будет решать вопрос с Эндрю Уиггинсом и Джорданом Пулом, у которых останется всего год контракта; Томпсон и Грин тоже будут иметь право на досрочное продление.

Руководство клуба уже между строк намекает на сложности с финансовым обслуживанием такого дорогостоящего проекта – первые лица ГСВ публично предлагают идею ввести в следующем Коллективном соглашении (вступит в силу с 2023-го или 2024-го) такое правило, чтобы на зарплаты определенных игроков не начислялся налог на роскошь. Конечно же, под это правило будут попадать самые дорогие игроки «Уорриорс».

Но это проблемы, которые предстоит решать уже после финала. А пока «Уорриорс» бьются за чемпионство – хотя в 2019-м казалось, что с уходом Дюрэнта и травмами остальных звезд история династии ГСВ закончилась.

«Легко оглядываться назад, сопоставлять все факты, соединять все точки, – считает Майерс. – Это чуть сложнее, когда смотришь в будущее».

Сейчас все точки, которые в «Голден Стэйт» когда-то расставляли в своих планах и прогнозах, соединились идеально.

Фото: REUTERS/Kevin Jairaj; Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson / Contributor, Gregory Shamus, Ezra Shaw, Ronald Martinez, Elsa Harry How, Sean Gardner / Stringer, Gregory Shamus, Allsport, Jonathan Daniel, Sarah Stier