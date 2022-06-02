«Селтикс» в финале – преодолели заколдованный барьер, который не покорялся 2 года назад, 5 лет назад, 10. А что поменялось?

Сегодня начинают против «Голден Стэйт».

«Бостон Селтикс» проходят двух фаворитов в первых двух раундах, а в финале конференции играют против лидеров Востока. Звезды команды – два молодых форварда: 24 и 25 лет, в команде только один человек старше 30. За исключением пары игроков, приобретенных в дедлайн, этот состав играет вместе уже несколько лет, зато тренер проводит лишь первый полный сезон в НБА в качестве главного.

Нет, это не краткий пересказ похода «Бостона»-2022 к финалу Востока против «Майами», который завершился в семи зубодробительных играх. Просто у этой команды много общего с «Селтикс» 20-летней давности, где трехочковыми соперника забрасывали харизматичный, но неуправляемый Антуан Уокер и еще молодой, но уже очень наглый Пол Пирс.

Но есть и отличия. В первую очередь – в отличие от своего предка «Бостон»-2022 преодолел стадию малого финала конференции и вышел в большой финал НБА, где теперь сыграет с «Голден Стэйт».

Финал конференции – проклятое место для «Бостона» еще со времен Пирса-Уокера. В XXI веке клуб уже 8 раз играл за шанс выйти в финал НБА, но уступил в 5 случаях. Этот барьер только в 2008-м и 2010-м смог пройти тот же Пирс, но уже в компании с Гарнеттом, Алленом, Рондо и Перкинсом (суд округа Саффолк обязывает меня полностью перечислять пятерку, которая в полном составе не разу не проигрывала серию плей-офф… ну вы знаете).

И вот – всего в третий раз за последние 35 лет – самая титулованная команда в истории НБА «Бостон Селтикс» будет играть в финале НБА. Это была четвертая попытка с 2017-го – и, наверное, самая тяжелая.

Как же им удалось пройти ранее непреодолимый порог? Мы понимаем, как именно «Бостон» отправил на рыбалку «Бруклин» с Дюрэнтом и Ирвингом и что помогло им обыграть прошлогодних чемпионов из «Милуоки». Мы еще не забыли, как развивались события в серии против «Майами».

Но что же подготовило «Бостон» к тому, чтобы не сломаться в финале Востока, как раньше? Чем эта версия отличается от предыдущих, учитывая, что даже игроки в основной массе все те же, соперники – тоже?

Ответ складывается из многих вещей и разных героев.

Реванш-турне

Три года назад «Бостон» проиграл «Милуоки» во втором раунде плей-офф.

В 2022-м «Бостон» победил «Милуоки» во втором раунде плей-офф.

Два года назад «Бостон» проиграл «Майами» в финале Востока.

В 2022-м «Бостон» победил «Майами» в финале Востока.

Год назад «Бостон» проиграл «Бруклину» в первом раунде плей-офф.

В 2022-м «Бостон» победил «Бруклин» в первом раунде плей-офф.

Это был не просто маршрут к финалу НБА для «Селтикс», это был настоящий тур мести по обидчикам прошлых лет, которые по совпадению попадались на тех же самых стадиях.

Известно, что лучший способ обыграть соперника в плей-офф НБА – это быть той командой, которая вылетела от него сезоном или несколькими годами ранее. Тейтум, Браун и остальные игроки основы «Бостона» знали этих трех соперников лучше, чем собственные возможности. Отсюда – эффективная защита Тейтума против Дюрэнта, отсюда – знание, как в ключевой момент серии (последние секунды матча-открытия) растерзать вялую защиту Кайри Ирвинга.

Отсюда – система сдерживания Янниса, которую разрабатывали еще несколько лет назад и сохранили при смене тренерского штаба, которая в итоге сделала ролевого запасного Гранта Уильямса героем этой серии.

Отсюда – действительно работающие тактические корректировки в серии против «Майами», умение вскрывать мощную «зону» Споэльстры. Тренерский штаб может сколько угодно переставлять фишки на доске и показывать видео игрокам, но лучше всего их к такому подготовит именно опыт – особенно неудачный.

Отсюда – победы во всех 6 матчах этого плей-офф, которые следовали за поражениями. «Селтикс» все еще не проигрывают два раза подряд.

Злой и обиженный «Бостон» в решающий момент делал дополнительное усилие к победе, на которое у разболтанных «Нетс», сытых «Бакс» или уставших «Хит» не было необходимых эмоций.

Дэнни Эйндж – все еще главный архитектор этой команды, хотя работает в «Юте»

Чтобы жажда реванша проявилась, нужны люди, переживавшие те болезненные поражения. И «Бостон»-2022 – одна из самых сыгранных и «доморощенных» команд, выходивших в финал в этом веке.

Из девяти игроков основной ротации шестеро (Тейтум, Браун, Смарт, оба Уильямса и Притчард) играли только за «Селтикс». Их драфтовал еще Дэнни Эйндж, который перед этим сезоном покинул клуб после 18 лет работы генменеджером. Эта команда не его наследие (такой будет чемпионская-2008), но его наследство.

Эла Хорфорда выменяли через две недели после ухода Эйнджа, но основная причина обмена – близкое знакомство с этим «Бостоном». Хорфорд три года играл за «зеленых» в 2016-2019, сам признавал, что зря ушел в «Филадельфию», явно горел желанием вернуться и вновь играть с Тейтумом-Брауном – вся эта привязанность возникла благодаря тому, что когда-то Эйндж выписал доминиканцу максималку и переманил его из «Атланты».

Даниэль Тайс тоже был когда-то открыт Эйнджем – в 2017-м никому не известный немецкий форвард переехал из Европы и превратился сначала в дублера, а затем и в заменителя Хорфорда. Уход Тайса был последней сделкой Эйнджа в «Бостоне» – в дедлайн-2021 немца скинули в обмене по указке владельцев, чтобы ослабить зарплатную ведомость и не платить налог на роскошь. Год спустя новое руководство вернуло Тайса – ровно с тей же мотивацией, что и Хорфорда: он знает эту команду, он умеет работать с лидерами, его легко вписать в состав, он будет лучшим страховочным вариантом на случай травм Хорфорда или Роберта Уильямса.

В итоге только выменянный в дедлайн из «Сан-Антонио» защитник Деррик Уайт был «чужаком». Только ему его первую зеленую майку вручал не Дэнни Эйндж.

А ведь сколько раз болельщики и эксперты требовали от Эйнджа обменять его талантливую молодежь и пики на звезд! Давайте вспомним самые частые предложения:

• Джейлена Брауна на Джимми Батлера в 2016-м

• его или Джейсона Тейтума на Пола Джорджа в 2017-м

• обоих на один сезон Кавая Ленарда в 2018-м (в команду, которая, в отличие от «Торонто», еще не созрела для рывка к чемпионству)

• опять Джейлена Брауна на Джимми Батлера, уже в 2018-м

• одного из них на Домантаса Сабониса или Джона Коллинза (стоп, чего-о-о?) в 2021-м и 2022-м

• Маркуса Смарта на что угодно в каждый год…

Эйндж сделал ставку на будущее и оказался прав, пускай это будущее становится настоящим уже без него. №44 (под ним Эйндж играл за команду в 1980-е) должен быть поднят под своды «Гардена». Режиссером этого похода в плей-офф оказался не Дэнни, но снят он по его сценарию.

А главный вклад Дэнни Эйнджа в успехи этой команды – даже не тот знаменитый чудо-обмен стариков в «Бруклин» на топ-пики, не чутье на драфте-2017, принесшее Джейсона Тейтума вместо Маркелла Фульца, не бесконечное доверие Смарту.

Лучшее, что сделал Эйндж для «Селтикс»-2022 – вовремя ушел.

Все наконец-то на своих местах: Стивенс, Удока, Тейтум, Смарт

Ключевое отличие состава «Селтикс» от прошлогоднего – Хорфорд, возвращенный путем обмена из «Оклахомы» за Кембу Уокера и драфтпик.

Как раз Дэнни Эйндж вряд ли бы пошел на такую сделку. Кемба был «его» имиджевым подписанием в 2019-м, когда из клуба разом ушли Ирвинг и Хорфорд. За два года от Эйнджа свалили уже три приглашенные звезды, на которых возлагалось так много надежд (в 2020-м покинул клуб и Гордон Хэйворд, из-за травмы потерявший себя в «Бостоне»). Расставаться с четвертой, по собственной инициативе, с доплатой, да еще и на дорогого ветерана, которого в НБА признают сдувшимся (даже если ты сам и не признаешь) – означало бы репутационную гибель и менеджера, и клуба. Как привлекать и сохранять звезд, тех же Тейтума и Брауна, если топ-игроки задерживаются в команде всего на 2 года, в лучшем случае – 3?

А новая метла имеет право какое-то время мести по-новому. У преемника Эйнджа был кредит доверия от баскетбольной общественности, чтобы «выбросить» Кембу Уокера.

Центровой/тяжелый форвард Хорфорд вместо маленького разыгрывающего Уокера – это перемещение Тейтума-Брауна-Смарта с позиций 4-3-2 на 3-2-1. И это значительно раскрыло потенциал команды на обеих сторонах площадки – Смарту наконец-то доверили розыгрыш, а до того урожденный плеймейкер был втиснут в роль атакующего защитника без броска. Тейтум и Браун комфортнее чувствуют себя, когда их ставят в защиту против больших форвардов соперника эпизодами, а не на постоянной основе – теперь эту функцию за них выполняет Хорфорд.

В нападении, играя с Элом на «четверке», Браун и особенно Тейтум имеют изначальное преимущество в габаритах перед опекунами, не теряя в скорости – а поиск неравноценных разменов для мастеров изоляций становится еще проще, когда ставящего заслон Эла соперник не может оставить ни на трехочковой дуге, ни на «ролле» к кольцу.

Помните, мы начинали текст с «Бостона»-2002? Эйндж пришел в команду год спустя, одним из первых шагов стал обмен Антуана Уокера в «Даллас». Затем «Бостон» вернул его через полтора года и разочаровался в воссоединении – с тех пор Дэнни всегда искал новые ходы, а не пытался вернуться к старым вариантам, признанным неудачными и отработанными. Эл Хорфорд не вписывался бы в концепцию Эйнджа.

Зато отлично вписался в концепцию, которую выстроил новый генменеджер, он же прежний главный тренер – Брэд Стивенс.

За 8 лет работы в «Бостоне» Брэд устал от тренерства – не считая команд-чемпионов, это как будто бы предельный срок работы в одном клубе НБА (вот и Куин Снайдер хочет на год уйти в отпуск после 8 лет в «Юте»). Поэтому студенческие тренеры так редко добиваются успеха в НБА, особенно если они никогда не были профессиональными игроками: в NCAA едва ли наберется 40 матчей за сезон, большинство перелетов-переездов – максимум в соседний штат.

Стивенс так и не приспособился к графику из 100 матчей в год – у выгоревшего тренера была такая же потухшая команда, ей нужна была встряска. Часто этого добиваются обменами. Но было очевидно, что этот состав «Селтикс» еще не показал всего, на что способен. Значит, нужно поменять тренера.

Его перевод на освободившуюся должность ГМа многие восприняли как попытку владельцев не выплачивать неустойку дорогому тренеру – вроде как Стивенс остается в команде на номинальной должности, получает зарплату, приносит какую-то пользу.

Оказалось, что перевод вместо увольнения действительно имел смысл. Человек со «студенческим» баскетбольным бэкграундом, Стивенс опирается на тех, с кем привык работать. Стивенс сохранил в офисе всех помощников Дэнни (включая его сына Остина Эйнджа), оставил костяк прошлогодней команды, и снова повторяем – не побоялся вернуть Хорфорда.

Оставалось найти преемника.

Вообще назначение Име Удоки было бы вполне в духе Дэнни Эйнджа – оба раза он приглашал в «Бостон» молодого и перспективного тренера, не связанного с клубом, со свежим взглядом: Риверса в 2004-м, Стивенса в 2013-м. Но Удока не совсем «человек со стороны» для этого «Бостона», хотя и никогда не играл за команду, а тренерскую практику проходил в «Сан-Антонио», «Филадельфии» и «Бруклине».

И все же среди свободных тренеров Удока лучше всех знал команду.

Со Смартом, Тейтумом и Брауном Име пересекался в сборной США, где ассистировал Греггу Поповичу. С Хорфордом работал сезон в «Филадельфии». С Дерриком Уайтом – тоже в сборной, а еще два года в «Сан-Антонио». Даже с второгодкой Пэйтоном Притчардом они были прекрасно знакомы уже много лет – Име устраивал любительские турниры в родном Портленде, в которых участвовал земляк Притчард.

Стивенсу было очень важно найти тренера, который будет «на одной волне» с игроками, поэтому с ними советовались при отборе кандидатов. Но знакомство с игроками стало не главенствующим фактором (место зарезервировано для шуток про цвет кожи, без которой постоянные пользователи Sports.ru не могут жить) – иначе бы главным стал Ллойд Пирс, который и дольше работал в сборной, и имеет больше опыта в НБА. В этом плане Удока не сильно отличался, скажем, от Дэвида Вантерпула.

Но Удока нравится игрокам «Селтикс», потому что они видят свое сходство с Име. До этого сезона Тейтума баскетбольная публика признавала звездой, но не суперзвездой, Смарта – хорошим защитником, но не «Мистером Замком», Джейлену Брауну подбирали новую команду, а Элу Хорфорду – дом для престарелых, так же и Име Удока вечно был в списке самых перспективных ассистентов НБА, но никак не мог убедить, что готов к самостоятельной работе. Он постоянно был среди финалистов на открытые вакансии, но в последний момент клубы выбирали кого-то другого (как минимум так поступили «Детройт», «Кливленд» и «Индиана», которые в интервью назвал сам Име, но с 2018-го у него были собеседования и в «Буллз», «Никс», «Хорнетс», «Рэпторс», «Мэджик»).

Лидеры «Бостона» видели в Име человека, который попал в похожую ситуацию – потенциал и талант признают, но не до конца верят, что он реализуется. Именно такому тренеру игроки доверяли, только он мог не потерять команду после провального начала сезона, когда «Селтикс» проигрывали концовки всех матчей и в январе имели отрицательный баланс побед-поражений, не попадая даже в зону плей-ин.

Тренерский путь непредсказуем – вот ты обласканный дебютант Джефф Хорнасек-2014, а уже через полтора года – Джефф Хорнасек-2016, с грохотом вылетающий из НБА. Но Удока идеально подошел текущей версии «Селтикс» – и, кажется, в команде были уверены в этом уже в момент назначения.

Оправданный риск изменений в середине сезона

Удока терпеливо дождался, когда к цепкой защите добавится работающее нападение, и в середине сезона «Бостон» начал реактивно взлетать в турнирной таблице. К дедлайну на обмены «Селтикс» выиграли 13 из последних 17 матчей.

Платежка, которая в начале года превышала порог налога на роскошь, уже была успешно облегчена обменами, не задевающими основной состав. «Бостон» был середняком, которому логика диктовала спокойный дедлайн, где был смысл разве что обменять ветеранов на молодежь и драфт-пики.

Вместо этого «Селтикс» делают ход, на который обычно решаются команды-претенденты – и который обычно не работает (в прошлом сезоне «Бакс» в дедлайн усилились Пи Джей Такером, но исторически обмены в дедлайн если и приносили чемпионскую пользу, то через год-два).

Внезапно «Бостон» обменивает практически всю скамейку запасных (уходят сразу 7 человек!) на Деррика Уайта и Даниэля Тайса.

Переход Уайта (старый знакомый Тайс, как уже говорилось, был просто страховкой от травм «больших») не только не сломал стратегию «Селтикс», он превратил замысел Стивенса-Удоки в совершенную форму.

Ядро «Бостона» Смарт-Браун-Тейтум-Хорфорд великолепно в своей универсальности. Пятым с ними под конкретного соперника и с конкретной задачей мог выходить любой игрок. Нужно больше защиты, подборов или данков после навеса? Выходит атлетичный центровой Роберт Уильямс. Нужно больше трехочковых и персональной опеки яннисов-дюрэнтов? Выходит Грант Уильямс. Нужно больше самостоятельной атаки или розыгрыша? Выходит Деннис Шредер.

Не хватало только варианта с усилением защиты на периметре. Да, в команде были и опытный Джош Ричардсон, и молодой Ромео Лэнгфорд – классные оборонительные игроки, но беспомощные в атаке.

Эти двое плюс пик первого раунда были отправлены на Деррика Уайта – и «Бостон» не просто получил идеальный вариант «смоллбольной» защитной пятерки, но и избавился от необходимости держать в команде Шредера с истекающим «сейчас-я-всем-все-докажу»-контрактом, единственного опасного элемента для командной химии. Уайт взял на себя и его атакующие функции.

После дедлайна у «Селтикс» не только лучшая оборона в НБА, но и самое эффективное нападение. Идеальный баланс был найден, Уайт закрыл последнее проблемное место в ротации.

Это символичный сезон для НБА и для «Бостона»

Вдвойне приятно, когда любимая команда обыгрывает по очереди всех обидчиков из прошлых сезонов. У «Бостона»-2022 как будто бы есть какая-то особенность, какая-то специальная миссия.

За те 20 лет, что я слежу за НБА (что довольно странно, ведь мне до сих пор 19), я видел самые разные «Бостоны», пытавшиеся пробиться в финал. Но версия-2022 заставляет переживать за нее даже сильнее, чем за предыдущие.

В 2002-м меня в НБА впечатляло вообще все – от габаритов Шака и данков Винса Картера до чумового командного нападения «Сакраменто». Андердоги из «Селтикс» не выделялись на фоне остальных сюжетов, их выход в финал Востока мог порадовать болельщика, но не дарил исключительных эмоций или надежд на большой финал. Да, это был клуб с великой историей, но команда – без прошлого. Как оказалось затем, и без будущего.

Команды Гарнетта-Пирса-Аллена просто по статусу не должны были вылетать на более ранних стадиях; быть может, только для «Селтикс»-2012 выход в финал НБА можно было считать успехом, а не данностью. Этот выход был очень близок, но не вовремя для «Бостона» повзрослел Леброн.

В 2017-м внимание вообще было сфокусировано не на «Бостоне» как клубе, это была личная история Айзейи Томаса, во время плей-офф потерявшего сестру в автокатастрофе. Сквозь слезы Айзейя выдал потрясающий второй раунд против «Вашингтона», но финал Востока закончился для него через полторы игры – на изношенном сустав в бедре больше нельзя было играть, да и шансов победить Леброна не было.

Такой шанс появился в 2018-м – но более случайного претендента на выход в финал НБА, чем «Бостон»-2018, еще нужно поискать. До сих пор никто не может объяснить, как те «Селтикс», потерявшие до плей-офф Хэйворда, Ирвинга и вдобавок Тайса, с одноруким Смартом, с двумя тинейджерами в роли лидеров, всемером рубились и вели 3-2 против «Кливленда», прежде чем вновь сложиться под натиском Джеймса.

А в 2020-м была промоверсия нынешней команды, но в «пузыре» и не такие сенсации имели место, тот странный сезон не давал полноценного удовлетворения от успехов или разочарования от неудач.

В этом сезоне НБА ввела новые награды для финалов конференций – кубок команде-победителю и трофей Самого ценного игрока этой стадии плей-офф. На Востоке кубки названы в честь двух легенд «Селтикс» – Трофей Боба Кузи чемпиону Востока и Трофей Лэрри Берда MVP финала конференции.

Символично, что первыми кубки Кузи и Берда поднимали именно бостонцы: Элу Хорфорду (141 матч плей-офф до первого в карьере выхода в финал – рекорд НБА), доверили поднять Кубок Кузи, а Джейсон Тейтум был признан лучшим игроком серии.

Впереди «Бостон» ждет самое большое испытание за десятилетие: битва с главной династией современности «Голден Стейт» за другой кубок по имени «Лэрри» – чемпионский Кубок Лэрри О’Брайена – а также еще за один именной приз, названный в честь бостонской легенды – имя великого Билла Расселла красуется на награде MVP финальной серии.

История НБА неразрывно связана с легендами «Селтикс», и современный «Бостон» только открывает свой вклад в это спортивное наследие.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Andy Lyons, Elsa, Adam Glanzman