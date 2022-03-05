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    «Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает

    Дуайт Ховард Дуайт Ховард
    Андре Драммонд Андре Драммонд
    Бруклин Бруклин
    Лейкерс Лейкерс
    Филадельфия Филадельфия
    Деандре Джордан Деандре Джордан
    НБА НБА
    Баскетбол Баскетбол

    Сдувшиеся великаны.

    Дуайта Ховарда, Деандре Джордана и Андре Драммонда объединяет многое.

    Например, эта троица – худшие исполнители штрафных в современном баскетболе. В XXI веке 116 игроков имеют минимум 2500 попыток с линии, и только четверо имеют процент попадания ниже 60% - Шакил О’Нил и эти трое его последователей.

    Впрочем, не все так плохо – ведь это еще и лучшие подбирающие за последние 15 сезонов. В 2008-2013 пять раз из шести лидером сезона по подборам НБА за игру был Ховард, затем его на два года сменил Джордан, с 2016-го четыре раза гонку выигрывал уже Драммонд.

    А еще они самые яркие примеры того, как изменился вектор развития НБА в последние 5 лет – еще в середине 00-х все трое считались звездами и получали огромные контракты.

    • Дуайт в 2014-м был во второй символической пятерке НБА (последнее из 8 его попаданий), но котировался и позднее: в 2015-м был четвертым самым высокооплачиваемым игроком НБА, а в 2016-м подписал новый контракт на 70 млн и 3 года;

    • Деандре трижды попадал в сборную сезона в 2015–2017, причем однажды – вообще в первую пятерку, в 2015-м был настолько востребован как свободный агент (в итоге получил 88 на 4), что «Даллас» и «Клипперс» использовали шпионские методы в борьбе за центрового;

    • Драммонд тоже отметился в сборной сезона – в третьей пятерке в 2016-м – и тогда же получил продление контракта от «Детройта» на 130/5.

    Но с конца 2010-х ни один из них не претендует на попадание на Матч всех звезд или хотя бы в сборную по защите. Все трое – запасные центровые, ежегодно меняющие клуб (а то и несколько раз за год). Более того – каждый из троих минимум однажды был отчислен или выкуплен, то есть какая-то команда предпочла заплатить им за то, чтобы они больше не выходили за паркет в ее форме.

    Сейчас все трое играют за минимальную зарплату.

    Но их карьеры еще больше переплелись в последние сезоны. Эта тройка появляется в одних и тех же командах – центровые меняют скамейку «Лейкерс» на скамейку «Филадельфии», «Филадельфию» на «Бруклин», «Бруклин» на «Лейкерс», при этом не играя за другие клубы.

    Круговорот антикварных центровых между командами Леброна, Дюрэнта и Эмбиида:

    Для полного круговорота не хватает только Дуайта в «Бруклине» – он, кстати, числился в команде летом 2018-го, но всего несколько часов, пока его полученный из «Хорнетс» в обмен на Тимофея Мозгова контракт не выкупили.

    Итак, если вы запутались в хронологии, вот таблица размещения центровых:

    сезон Лейкерс Бруклин Филадельфия
    весь 19/20 Ховард Джордан  
    начало 20/21   Джордан Ховард
    конец 20/21 Драммонд Джордан Ховард
    начало 21/22 Ховард + Джордан   Драммонд
    конец 21/22 Ховард Драммонд Джордан

    Дуайта в 2019-м «Лейкерс» взяли на негарантированную минималку, за хорошее поведение не стали выкидывать в середине сезона и дошли так до чемпионского титула. Ховард летом объявил, что продлевает контракт с ЛАЛ... вот только сами ЛАЛ ничего об этом не знали. Вернули они его только через год. Правда, уже на гарантированную минималку (прогресс!).

    «Бруклин» подписал Деандре на 4 года исключительно потому, что его дружбаны Дюрэнт и Ирвинг хотели играть с ним в одной команде. Ирвинг даже перевел часть базовой зарплаты в бонусы, чтобы под потолком осталось место на Джордана. Деандре в команде больше нет, а свои бонусы Ирвинг не получает, потому что пропускает слишком много матчей.

    Когда «Детройт» понял, что пора расставаться с Драммондом, он не смог найти за него компенсацию лучше, чем один пик второго раунда от «Кливленда». Пик будет где-то в конце драфта. Год спустя «Кливленд» не нашел даже такого предложения и просто отчислил центрового после дедлайна. Его подписание в «Лейкерс» (Андре в тот момент был вторым во всей НБА по подборам за игру!) называли нечестным усилением клуба-богача, итог: он уступил конкуренцию уходящему на пенсию 36-летнему Марку Газолю.

    Ховард, Газоль, Драммонд, снова Ховард, плюс Деандре, минус Деандре – честное слово, «Лейкерс» просто стоило оставить Джавейла Макги в клубе.

    Есть ли какая-то закономерность в том, что одни и те же люди мигрируют между тремя клубами? Возможно. И «Сиксерс» (Эмбиид), и «Лейкерс» (Дэвис), и «Нетс» (Дюрэнт) хотят, чтобы хоть кто-то временами снимал постоянную нагрузку от игры под кольцом с их хромых суперзвезд. Отсюда – фетиш на габаритных центровых без броска.

    Во-вторых, от этих центровых, по большому счету, остался только статус.

    Позиция запасного пятого номера в современном баскетболе не подразумевает большого вклада в игру – Дуайт последние три сезона проводит на паркете 17 минут в среднем, Деандре – 20 (и показатель резко снизился в этом году), даже 28-летний Драммонд, который из-за бед «Нетс» с составом вновь вернул себе место в стартовой пятерке команды НБА, лишь раз за 7 матчей присутствовал на площадке более половины матча.

    Поэтому на роль сменщика центрового обычно ставят универсальных форвардов – у прошлогоднего чемпиона «Бакс» это был снайпер Бобби Портис, а у финалиста «Финикса» номинальный бэкап Эйтона – начинавший карьеру как третий номер Дарио Шарич, а иногда вообще Джей Краудер, который ниже 2 м роста.

    В то же время раскрученные команды вроде «Лейкерс» или «Нетс» слишком часто ищут игроков с громким именем (и дружескими отношениями с лидерами), далеко не в первую очередь заботясь о том, как их встроить в команду. На старте сезона в ЛАЛ было 7 игроков, когда-то игравших на Матчах звезд; столько же сейчас у «Бруклина», а у «Филы» – 4. При этом в этом сезоне эти три клуба на МВЗ представляли все те же Леброн, Дюрэнт, Эмбиид и Харден.

    Но громкое имя не умеет играть в баскетбол. Это легко видно по цифрам: на момент отчисления Деандре был абсолютно худшим по полезности в «Лейкерс», а разница в чистом рейтинге между «Сиксерс» с Эмбиидом на паркете и «Сиксерс» с Драммондом составляла чудовищные +15 не в пользу Андре.

    И это в регулярном сезоне – в плей-офф все будет еще хуже. Ховард и Драммонд провалили прошлый розыгрыш (Дуайт в проигранной серии «Филы» против «Атланты» выходил всего на 7-10 минут за матч, «Лейкерс» вообще не стали задействовать Андре в решающем матче против «Финикса»), а Деандре в нем и вовсе не участвовал – «Бруклин» ни разу не выпустил центрового на паркет в плей-офф.

    Год спустя три клуба, передав друг другу малополезных центровых, все еще во что-то верят – в огромный и теперь уже даже чемпионский опыт Дуайта, в хорошие физические кондиции Драммонда, в хорошую атмосферу в раздевалке от Деандре Джордана. Но от перемены мест тут ничего не поменяется.

    P.S. Кстати, в НБА намечалось еще одно подобное колесо переходов знаменитых центровых: Демаркус Казинс за последний год сменил «Клипперс» на «Милуоки», а потом «Милуоки» на «Денвер», по первой части маршрута уже прошел Серж Ибака, но вот чтобы его реально закольцевать, нужен был еще переход Брука Лопеса в «Клипперс».

    Фото: Gettyimages.ru/Michael Owens, Ronald Martinez, Adam Hunger

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