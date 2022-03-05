«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает

Сдувшиеся великаны.

Дуайта Ховарда, Деандре Джордана и Андре Драммонда объединяет многое.

Например, эта троица – худшие исполнители штрафных в современном баскетболе. В XXI веке 116 игроков имеют минимум 2500 попыток с линии, и только четверо имеют процент попадания ниже 60% - Шакил О’Нил и эти трое его последователей.

Впрочем, не все так плохо – ведь это еще и лучшие подбирающие за последние 15 сезонов. В 2008-2013 пять раз из шести лидером сезона по подборам НБА за игру был Ховард, затем его на два года сменил Джордан, с 2016-го четыре раза гонку выигрывал уже Драммонд.

А еще они самые яркие примеры того, как изменился вектор развития НБА в последние 5 лет – еще в середине 00-х все трое считались звездами и получали огромные контракты.

• Дуайт в 2014-м был во второй символической пятерке НБА (последнее из 8 его попаданий), но котировался и позднее: в 2015-м был четвертым самым высокооплачиваемым игроком НБА, а в 2016-м подписал новый контракт на 70 млн и 3 года;

• Деандре трижды попадал в сборную сезона в 2015–2017, причем однажды – вообще в первую пятерку, в 2015-м был настолько востребован как свободный агент (в итоге получил 88 на 4), что «Даллас» и «Клипперс» использовали шпионские методы в борьбе за центрового;

• Драммонд тоже отметился в сборной сезона – в третьей пятерке в 2016-м – и тогда же получил продление контракта от «Детройта» на 130/5.

Но с конца 2010-х ни один из них не претендует на попадание на Матч всех звезд или хотя бы в сборную по защите. Все трое – запасные центровые, ежегодно меняющие клуб (а то и несколько раз за год). Более того – каждый из троих минимум однажды был отчислен или выкуплен, то есть какая-то команда предпочла заплатить им за то, чтобы они больше не выходили за паркет в ее форме.

Сейчас все трое играют за минимальную зарплату.

Но их карьеры еще больше переплелись в последние сезоны. Эта тройка появляется в одних и тех же командах – центровые меняют скамейку «Лейкерс» на скамейку «Филадельфии», «Филадельфию» на «Бруклин», «Бруклин» на «Лейкерс», при этом не играя за другие клубы.

Круговорот антикварных центровых между командами Леброна, Дюрэнта и Эмбиида:

Для полного круговорота не хватает только Дуайта в «Бруклине» – он, кстати, числился в команде летом 2018-го, но всего несколько часов, пока его полученный из «Хорнетс» в обмен на Тимофея Мозгова контракт не выкупили.

Итак, если вы запутались в хронологии, вот таблица размещения центровых:

сезон Лейкерс Бруклин Филадельфия весь 19/20 Ховард Джордан начало 20/21 Джордан Ховард конец 20/21 Драммонд Джордан Ховард начало 21/22 Ховард + Джордан Драммонд конец 21/22 Ховард Драммонд Джордан

Дуайта в 2019-м «Лейкерс» взяли на негарантированную минималку, за хорошее поведение не стали выкидывать в середине сезона и дошли так до чемпионского титула. Ховард летом объявил, что продлевает контракт с ЛАЛ... вот только сами ЛАЛ ничего об этом не знали. Вернули они его только через год. Правда, уже на гарантированную минималку (прогресс!).

«Бруклин» подписал Деандре на 4 года исключительно потому, что его дружбаны Дюрэнт и Ирвинг хотели играть с ним в одной команде. Ирвинг даже перевел часть базовой зарплаты в бонусы, чтобы под потолком осталось место на Джордана. Деандре в команде больше нет, а свои бонусы Ирвинг не получает, потому что пропускает слишком много матчей.

Когда «Детройт» понял, что пора расставаться с Драммондом, он не смог найти за него компенсацию лучше, чем один пик второго раунда от «Кливленда». Пик будет где-то в конце драфта. Год спустя «Кливленд» не нашел даже такого предложения и просто отчислил центрового после дедлайна. Его подписание в «Лейкерс» (Андре в тот момент был вторым во всей НБА по подборам за игру!) называли нечестным усилением клуба-богача, итог: он уступил конкуренцию уходящему на пенсию 36-летнему Марку Газолю.

Ховард, Газоль, Драммонд, снова Ховард, плюс Деандре, минус Деандре – честное слово, «Лейкерс» просто стоило оставить Джавейла Макги в клубе.

Есть ли какая-то закономерность в том, что одни и те же люди мигрируют между тремя клубами? Возможно. И «Сиксерс» (Эмбиид), и «Лейкерс» (Дэвис), и «Нетс» (Дюрэнт) хотят, чтобы хоть кто-то временами снимал постоянную нагрузку от игры под кольцом с их хромых суперзвезд. Отсюда – фетиш на габаритных центровых без броска.

Во-вторых, от этих центровых, по большому счету, остался только статус.

Позиция запасного пятого номера в современном баскетболе не подразумевает большого вклада в игру – Дуайт последние три сезона проводит на паркете 17 минут в среднем, Деандре – 20 (и показатель резко снизился в этом году), даже 28-летний Драммонд, который из-за бед «Нетс» с составом вновь вернул себе место в стартовой пятерке команды НБА, лишь раз за 7 матчей присутствовал на площадке более половины матча.

Поэтому на роль сменщика центрового обычно ставят универсальных форвардов – у прошлогоднего чемпиона «Бакс» это был снайпер Бобби Портис, а у финалиста «Финикса» номинальный бэкап Эйтона – начинавший карьеру как третий номер Дарио Шарич, а иногда вообще Джей Краудер, который ниже 2 м роста.

В то же время раскрученные команды вроде «Лейкерс» или «Нетс» слишком часто ищут игроков с громким именем (и дружескими отношениями с лидерами), далеко не в первую очередь заботясь о том, как их встроить в команду. На старте сезона в ЛАЛ было 7 игроков, когда-то игравших на Матчах звезд; столько же сейчас у «Бруклина», а у «Филы» – 4. При этом в этом сезоне эти три клуба на МВЗ представляли все те же Леброн, Дюрэнт, Эмбиид и Харден.

Но громкое имя не умеет играть в баскетбол. Это легко видно по цифрам: на момент отчисления Деандре был абсолютно худшим по полезности в «Лейкерс», а разница в чистом рейтинге между «Сиксерс» с Эмбиидом на паркете и «Сиксерс» с Драммондом составляла чудовищные +15 не в пользу Андре.

И это в регулярном сезоне – в плей-офф все будет еще хуже. Ховард и Драммонд провалили прошлый розыгрыш (Дуайт в проигранной серии «Филы» против «Атланты» выходил всего на 7-10 минут за матч, «Лейкерс» вообще не стали задействовать Андре в решающем матче против «Финикса»), а Деандре в нем и вовсе не участвовал – «Бруклин» ни разу не выпустил центрового на паркет в плей-офф.

Год спустя три клуба, передав друг другу малополезных центровых, все еще во что-то верят – в огромный и теперь уже даже чемпионский опыт Дуайта, в хорошие физические кондиции Драммонда, в хорошую атмосферу в раздевалке от Деандре Джордана. Но от перемены мест тут ничего не поменяется.

P.S. Кстати, в НБА намечалось еще одно подобное колесо переходов знаменитых центровых: Демаркус Казинс за последний год сменил «Клипперс» на «Милуоки», а потом «Милуоки» на «Денвер», по первой части маршрута уже прошел Серж Ибака, но вот чтобы его реально закольцевать, нужен был еще переход Брука Лопеса в «Клипперс».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Owens, Ronald Martinez, Adam Hunger