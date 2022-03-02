Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

«Мемфис» уже можно называть главной баскетбольной сказкой 2020-х.

Еще несколько лет назад клубу с небольшого медиарынка предрекали долгое обитание на дне турнирной таблицы НБА. В 2019 году клуб отпустил сначала Марка Газоля, затем Майка Конли, и перед сезоном-19/20 «Гриззлиз» оказались самой молодой командой лиги – с тренером-новичком и лидером-новичком.

С того момента каждый год клуб превосходит ожидания, на следующий сезон эксперты твердят «ну все, сюрпризы закончились, теперь-то они откатятся на свое законное место» – а «Гриззлиз» не только не откатываются, но покоряют все новые вершины, о которых эксперты и не догадывались.

В 2019/20 «Мемфису» прогнозировали 28 побед (за 82 матча) и последнее место на Западе – они добились 34 побед в усеченном сезоне, прошли в плей-ин и чуть было не выбили оттуда «Портленд» с Лиллардом.

Перед 2020/21 «Мемфису» рисовали уже 32 победы (за 72 матча) – но ставили их вне топ-10, то есть вне зоны плей-ин. «Мемфис» выиграл 38 матчей и не пустил в плей-офф «Голден Стэйт» с Карри.

Окей, ну теперь-то в «Гриззлиз» должны были поверить? Нет, 42 победы в прогнозе, ниже «Атланты», «Индианы», «Портленда» и, конечно, «Лейкерс», мимо зоны плей-офф, борьба за 9-10 места и выход в плей-ин.

«Мемфис» уже обогнал этот прогноз, выиграв вчера 43-й матч в сезоне. До конца еще больше месяца, клуб из Теннесси уже третий на Западе, по победам уже сравнялся с ГСВ. И при этом команда все еще в топ-5 по молодости, ее средний возраст на том же уровне, что был и в прошлом и позапрошлом сезоне, всего 24 года!

Феноменальному прогрессу клуб обязан, в первую очередь, тренеру – Тэйлору Дженкинсу. Но никакой тренер не сможет так много побеждать без топ-игрока. И у «Мемфиса» есть такая звезда – удивительный Джа Морэнт, один из самых ярких баскетболистов планеты.

Джа – на пути к статусу лучшего игрока в истории клуба, и эти претензии он регулярно подтверждает.

На этой неделе он дважды побил клубный рекорд результативности в регулярном сезоне (клубный рекорд результативности в плей-офф уже принадлежит ему).

Сначала накидал 46 очков в Чикаго, побив клубный рекорд в 45 очков, принадлежавший Майку Миллеру и державшийся 15 лет.

Затем повысил планку – 52 очка против «Сперс»!

Две победы, два рекорда, Джа Морэнт – в компании Уилта Чемберлена и Кобе Брайанта, пусть и с более скромным результатом, но и «Мемфис» существует не так долго, как «Уорриорз» Уилта или «Лейкерс» Кобе.

Список самых результативных перформансов в истории каждого клуба НБА несложно найти в интернете. Что я могу добавить к этому перечню?

Пожалуй, как раз историческое сравнение. Ведь 50 очков в одной игре сейчас, 50 очков в девяностые, 50 очков до ограничения времени на атаку и 50 очков в турбосезоне-61/62 – совсем не одинаковые 50 очков.

Давайте определим лидеров не только по абсолюнтым величинам, но и по относительным?

Для этого я выбрал поправку на темп и назвал ее «индексом Кобе». Грубо говоря, считаем инфляцию результативности, сравнивая ее с результативностью сезона-05/06. Тогда Брайант набрал 81 очко при средней клубной атаке всего в 97 очков за игру. Такая результативность в темпе 60-х была бы близка к 100 очкам!

Бонусом я посчитал и поправку на стиль, «индекс Уилта»: в отдельные эпохи атака чаще шла через главную звезду или просто поймавшего кураж баскетболиста. В том же 05/06 сразу десять человек забрасывали в среднем по 25 и более очков за игру, а всего два года спустя – лишь пятеро, хотя темп даже вырос. Попробуем оценить результативность в отдельном матче по средневзвешенной результативности 10 самых забивных игроков того сезона (с весом 10 за первое место и 1 – за десятое).

Большинство авторов самых результативных игр в истории своего клуба в абсолютных величинах лидируют и по индексу Кобе. Но не все. Например, после первого рекорда Джа уступал в таком рейтинге не только Миллеру, но и Пау (44 очка в 2006-м) и даже Брайанту Ривзу (41 очко в 1999-м). Но вторым рекордом все-таки вышел на первое место по всем расчетам и индексам.

Вот что вышло – без учета АБА и НБЛ (поскольку НБА не считает их частью своей истории):

«Голден Стэйт»

Рекорд по очкам: 100, Уилт Чемберлен (1962)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 10,1

Единственный матч, опережающий Кобе vs «Торонто» и по абсолютным меркам, и по индексу. При этом по пунктам индекса Чемберлен опередил Брайанта всего на 1%.

Вообще же Уилту принадлежат 12 самых результативных игр «Уорриорз», часть добыта еще в Филадельфии, часть – уже в Сан-Франциско. И 45 из 50.

Кстати, 100-очковая игра Уилта – не первая по индексу Уилта! Причем как в общем в НБА – тут первый Джордж Майкан и его 61 очко в 1952, когда звезды набирали в среднем всего лишь около 21 очка за игру – так и в клубном рейтинге. 63 очка Джо Фалкс в БАА в 1949 году – это 10,3 балла по индексу Уилта.

В какой-то момент в рейтинге 100 самых результативных игр в истории клуба 99 строчек занимал Уилт, и только одну удерживал другой игрок – именно Джо Фалкс.

«Лейкерс»

Рекорд по очкам: 81, Кобе Брайант (2006)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 10,0

Как уже сказано, по индексу Уилта в истории клуба лидирует Майкан-1952, хотя его игра – даже не в топ-5 по очкам.

До Брайанта общее первенство удерживал Бэйлор (71 очко в 1960-м), но вот вам и поправка на темп: по индексу Кобе это только десятый результат.

«Сан-Антонио»

Рекорд по очкам: 71, Дэвид Робинсон (1994)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 8,4

Свой рекорд Адмирал устанавливал в последний день сезона, когда ему нужно было обогнать Шака в гонке за звание самого результативного игрока лиги.

В такой же ситуации был добыт и предыдущий рекорд клуба – 63 очка Джорджа Гервина (индекс Кобе = 7,0), который соперничал за статус «скоринг-чемпиона» со следующим игроком в этом перечне.

(без статодрочерских приключений клубным лидером по очкам в отдельной игре оказался бы Ламаркус Олдридж с 56, а по индексу – Тим Данкан, 53, 6,6)

«Денвер»

Рекорд по очкам: 73, Дэвид Томпсон (1978)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 8,1

Томпсону не хватило 73 очков в 1978-м, потому что САС играли на несколько часов позже «Денвера», и Гервин выхватил лидерство за три четверти.

Вторую и третью строчки в клубном рейтинге занимают Алекс Инглиш (1985) и Майкл Адамс (1991) с 54 очками, а по индексу Кобе – 51 очко Махмуда Абдул-Рауфа (1995), всего лишь 6,1. Удивительно, что в такой исторически остроатакующей команде, как «Наггетс», всего одна игра с результативностью выше 55 очков.

«Орландо»

Рекорд по очкам: 62, Трэйси Макгрэйди (2004)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 7,9

В истории «Мэджик» было шесть 50-очковых игр, четыре принадлежат Ти-Маку, одна – Шаку, еще одна – неожиданно Нику Андерсону.

«Финикс»

Рекорд по очкам: 70, Девин Букер (2017)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 7,9

В истории НБА было всего 11 игр, где игрок смог пробить планку в 70 очков: 6 у Уилта, по одной у Кобе, Томпсона, Робинсона и Бэйлора, и последним стал Девин Букер.

После той игры (завершившейся поражением) Букера и «Финикс» в целом упрекали в том, что они играют ради статистики, а не побед. Да, «Санз» оказались худшей командой на Западе, и повторили это в двух следующих сезонах, но в конце концов выбрались, а Букер подтвердил, что он не просто мусорный скорер.

«Чикаго»

Рекорд по очкам: 69, Майкл Джордан (1990)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 7,7

Майклу до сих пор принадлежит рекорд в плей-офф – 63 очка в 1986-м. В регулярках на его счету 43 из 50 самых результативных игр «Чикаго».

Забавно, но из 11 самых забивных игр Майкла лишь три пришлись на чемпионские сезоны.

«Юта»

Рекорд по очкам: 68, Пит Маравич (1977)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 7,6

На тот момент это была самая результативная игра в исполнении защитника. Причем Пистол-Пита держали в защите такие отличные оборонцы, как Уолт Фрэйзер и Бутч Бэрд, но ни один игрок «Никс» не мог справиться с поймавшим в тот вечер волшебство Маравичем.

Тогда «Джаз» еще были «Нью-Орлинс Джаз», а в Юте рекорд держит Карл Мэлоун (61 очков в 1990-м, по индексу Кобе – 56 очков в 1998-м, 7,0)

«Нью-Йорк»

Рекорд по очкам: 62, Кармело Энтони (2014)

Рекорд по индексу Кобе: 47, Карл Браун (1947) – 7,4

Первый звездный защитник «Никс» Карл Браун не был крутым бомбардиром (ни разу в топ-5 сезона по очкам, да и в топ-10 редко попадал), но в одной из игр в 1947-м новичка прорвало, и он обновил рекорд молодой лиги под названием «Баскетбольная Ассоциация Америки».

С тех пор 10 разных игроков «Никс» набирали в одной игре больше Брауна, но никто не сместил его с первой строчки по индексу Кобе – ведь в сезоне-47/48 средняя результативность команды составляла лишь 72,7 очка за игру.

«Бостон»

Рекорд по очкам: 60 (2 человека)

Рекорд по индексу Кобе: 60, Лэрри Берд (1985) – 7,4

Не так давно Джейсон Тейтум догнал культовый результат Лэрри Берда, но в 2021-м темп игры был все-таки выше, чем в 1985-м. Точнее, не конкретно темп (тут как раз наоборот), а количество набранных очков – владений меньше, попаданий меньше, но трехочковых больше. А с обилием дальних бросков 60 очков набрать намного проще – за последние четыре сезона таких игр было 10 (у Тэйтума как раз пока что последняя), а в 80-е – всего 4.

«Филадельфия»

Рекорд по очкам: 68, Уилт Чемберлен (1967)

Рекорд по индексу Кобе: 60, Аллен Айверсон (2005) – 7,4

Но больше всего 60-очковых матчей было, конечно, в 1960-е. 35 штук! И почти все – у Уилта (за исключением трех).

За «Сиксерс» таких было всего три (за «Лейкерс» – две), и самую результативную Чемберлен провел после критики от журналиста, сказавшего, что после чемпионства Уилт не показывает топ-игру, ведь его результативность не добиралась даже до 20 очков, а в одном из матчей он демонстративно ни разу не бросил по корзине. В трех матчах после критики центровой набрал 68+34, 47+26 и 53+38.

И по индексу Уилта именно Уилт лидирует, но по индексу Кобе он лишь третий после двух матчей Айверсона (еще 58 очков в 2002-м).

«Вашингтон»

Рекорд по очкам: 60 (два человека)

Рекорд по индексу Кобе: 60, Гилберт Аренас (2006) – 7,3

Брэдли Бил год назад повторил рекорд Аренаса, но атака НБА в 2021-м была на 13 очков активнее, чем в 2006-м. Поэтому достижение Гилберта все еще первое в относительных величинах.

«Кливленд»

Рекорд по очкам: 57 (два человека)

Рекорд по индексу Кобе: 56, Леброн Джеймс (2005) – 7,3

В первый же сезон кливлендского «Трио» Кайри побил рекорд Леброна по результативности, набрав 57 очков – в начале своего последнего сезона в команде, уже без Ирвинга, Леброн повторит это достижение.

Игра Кайри остается лучшей по индексу Уилта, но по индексу Кобе лидирует Леброн – причем даже не со своей рекордной игрой, а с другой, из более медленного 2005-го.

«Майами»

Рекорд по очкам: 61, Леброн Джеймс (2014)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 7,2

Вообще же самая результативная игра в карьере Леброна пришлась на эру в «Хит». Дуэйн Уэйд так и не смог побить рекорд Глена Райса (55 очков против 56), а вот Джеймсу эту удалось. Кроме этого матча у Леброна только одна игра в майке «Майами» с 50+ очками.

«Детройт»

Рекорд по очкам: 57, Джерри Стэкхауз (2001)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 7,2

Лидеры «Пистонс» по очкам в одной игре: Стэкхауз, Келли Трипьюка (57, лидер по индексу Уилта), Дэйв Бинг (54), Джордж Ярдли (52), Рип Хэмилтон (51).

Возможно, самая неугрожающая пятерка бомбардиров. Но победы «Пистонс» всегда добывали не через добычу очков, их лучшие игроки были известны другими баскетбольными навыками. Главный скорер клуба легко мог быть третьим-четвертым по значимости в составе – такой исторический стиль игры «Детройта».

«Бруклин»

Рекорд по очкам: 57, Дерон Уильямс (2012)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 7,1

Конечно, настоящий рекордсмен – Джулиус Ирвинг, который набрал за «Нетс» 63 очка в 1975-м. Увы, это было в АБА, а рекорды, результаты и достижения из этой лиги НБА не принимает в расчет.

До Дерона лидерство в НБА в «Нетс» делили Майк Ньюлин и Рэй Уильямс, у которых нет ни одного попадания на Матч звезд.

«Клипперс»

Рекорд по очкам: 52 (два человека)

Рекорд по индексу Кобе: 52, Боб Макаду (1976) – 7,1

Центровой «Баффало Брэйвз» Боб Макаду трижды лидировал в лиге по результативности. В один из сезонов установил клубный рекорд в 52 очка, в другой – набрал целую россыпь игр с 48-51 очками, в третий – повторил свой же рекорд.

После переезда в Калифорнию и переименования в «Клипперс» таких классных бомбардиров у клуба не было, но форвард Чарльз Смит каким-то образом в 1990-м смог повторить результат Макаду. В игре против «Денвера» Пола Уэстхэда, худшей защиты в истории НБА.

С тех пор лишь однажды игрок ЛАК набрал 50 – Лу Уильямс в 2018-м.

«Милуоки»

Рекорд по очкам: 57, Майкл Редд (2006)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 6,9

Редд побил рекорд Карима, державшийся 35 лет.

Только они, плюс Яннис и Миддлтон, плюс Дженнингс в свой дебютный сезон преодолевали планку в 50 очков за «Бакс»

«Новый Орлеан»

Рекорд по очкам: 59, Энтони Дэвис (2016)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 6,9

У «Нового Орлеана» вообще только двое набирали 50 и более – кроме Дэвиса это Джамал Мэшберн в первый сезон после переезда «Хорнетс» из Шарлотт. Поскольку потом от истории «Хорнетс» до переезда в НО отказались, то и от прежних достижений – тоже.

«Атланта»

Рекорд по очкам: 57 (4 человека)

Рекорд по индексу Кобе: 49, Дайк Эддлман (1950) – 6,8

Боб Петтит (1961), Лу Хадсон (1969), Доминик Уилкинс (дважды, 1986) – все они делят рекорд клуба, но все они добывали его в атакующей НБА. По индексу Кобе никто из них не лидирует (выше будет Доминик), даже если отсечь улиточную НБА до счетчика 24 секунд – тогда лучшем был бы Шариф Абдур-Рахим с 50 очками в 2001-м и индексом в 6,3.

Ну а Дайк Эддлман, тогда еще из «Трай-Ситиз Блэкхоукс» (клуб ждут еще три переезда после этого) известен как мультиспортсмен – в студентах побеждал в престижном футбольном «Роуз Боуле», а в Олимпиаде-1948 участвовал как прыгун в высоту.

«Индиана»

Рекорд по очкам: 57, Реджи Миллер (1992)

Рекорд по индексу Кобе: 55, Джермейн О’Нил (2005) – 6,8

Рекорд в АБА – у Джорджа Макгинниса, 58 в 1972-м

А рекорд в НБА по всем параметрам мог принадлежать О’Нилу, но после своей суперрезультативной игры Джермейн признался, что не хотел бить рекорд старшего товарища Миллера, завершавшего в том сезоне карьеру (Реджи в той игре против «Бакс» набрал всего 8 очков).

«Хьюстон»

Рекорд по очкам: 61, Джеймс Харден (2019, дважды)

Рекорд по индексу Кобе: 60, Джеймс Харден (2018) – 6,8

Как вам такое: у Хакима Оладжувона ни одной из 17 самых результативных игр «Рокетс»! У Хардена – 14, его разбавляют Келвин Мерфи, Элвин Хэйс и Мозес Мэлоун.

Кстати, по рейтингу Уилта первый не Харден, а именно Келвин Мерфи – его 57 очков в 78-м светили ярче на фоне других бомбардиров, чем 60-очковые перформансы Хардена.

«Портленд»

Рекорд по очкам: 61, Дэмиан Лиллард (2020, дважды)

Рекорд по индексу Кобе: 59, Дэмиан Лиллард (2017) – 6,7

У Лилларда идентичная ситуация с Харденом – установил рекорд по очкам и повторил его в том же сезоне, но по индексу Кобе лидирует его же матч из более раннего сезона, когда атаки НБА были не такими реактивными.

Кроме того, у Лилларда не такое засилие в клубном рейтинге – но и тут главная легенда (Дрекслер) невысоко: выше Клайда и Брэндон Рой, и Дэймон Стаудемайр, и Джефф Петри, и даже Андре Миллер, который никогда не набирал больше 37, а тут вдруг бахнул 52.

«Оклахома» / «Сиэтл»

Рекорд по очкам: 58 (2 человека)

Рекорд по индексу Кобе: 58, Расселл Уэстбрук (2017) и 58, Фред Браун (1974) – 6,6

Кто-то считает «Оклахому» и «Сиэтл» одним клубом, кто-то – разными. Но тут разделение и не требуется, рекорд делят один игрок «Тандер» и один игрок «Соникс». Правда, более непохожих защитников, чем Расс с его трипл-даблами и снайпер Фредди Браун по прозвищу «Даунтаун», не сыскать.

По индексу Кобе Уэстбрук чуть-чуть выше, но настолько минимально, что можно пренебречь – разница в средней результативности в 2017-м и 1974-м – всего 0,1 очка.

«Даллас»

Рекорд по очкам: 53, Дирк Новицки (2004)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 6,5

Дончич повторил второй результат Дирка в карьере (51), но пока не побил рекорд. А по индексу Кобе – вообще далеко, к Дирку ближе даже 50-очковые матчи Джамала Мэшберна и Джима Джексона, которые оба провели в ноябре 1994-го с разницей в две недели.

«Сакраменто»

Рекорд по очкам: 59, Джек Тваймен (1960)

Рекорд по индексу Кобе: 56, Демаркус Казинс (2016) – 6,5

Два человека в 1960-м первыми пробили планку в 30 очков за игру в среднем за сезон НБА – Чемберлен и Тваймен. Легкий форвард «Цинциннати» Джек тогда, конечно, сильно отстал от новичка Уилта (31 очко против почти 38).

Казинс до 30 очков за игру никогда не добирался, но его 56 в 2016 индексы ценят выше, чем 59 Джека. По Кобе-методике выше «чистого рекорда» окажется и 51 очко Уэббера в 2001-м.

«Шарлотт»

Рекорд по очкам: 60, Кемба Уокер (2018)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 6,5

До Кембы ни один игрок «Шарлотт» не набирал 50. Уокер сначала поставил планку на 52 (2016-й), а затем поднял ее до 60 – но не впечатлил этим владельца клуба Майкла Джордана, не захотевшего следующим летом выписывать ему максимальный контракт.

«Миннесота»

Рекорд по очкам: 56, Карл-Энтони Таунс (2018)

Рекорд по индексу Кобе: 51, Кевин Лав (2012) – 6,3

Вот насколько ускорилась игра в 2010-е – Таунс набрал практически на 10% больше очков, чем Лав за шесть лет до того, но по индексу Кобе выше Кевин.

По индексу Уилта лидер вообще Мо Уильямс (52 в 2015).

«Торонто»

Рекорд по очкам: 54, Фред Ванвлит (2021)

Рекорд по индексу Кобе: 51, Винс Картер (2000) – 6,3

54 очка Ванвлита – это рекорд для незадрафтованных игроков.

Клубным же рекордом до этого были 52 очка Дерозана, но 51 очко Винса из медленного 2000-го, отходящего от последствий локаута – все еще лучший результат в относительных величинах.

«Мемфис»

Рекорд по очкам: 52, Джа Морэнт (2022)

Рекорд по индексу Кобе: он же, 5,7

Теперь в истории всех 30 команд НБА есть игрок, набиравший 50 очков в одном матче.

«Мемфис» ждал этого почти 27 лет!

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Dunn, Christian Petersen, Allsport, Mike Ehrmann, Lisa Blumenfeld, Thearon W. Henderson; REUTERS/Petre Thomas-USA TODAY Sports