В НБА – 6-й чемпион за 6 лет. Династий больше не будет?

Лига равных возможностей.

Философия американских спортивных лиг – то есть все эти потолки зарплат, обмены, драфты, закрытые турниры, унифицированные контракты, общие доходы – подразумевает равновластие. Нет клубов-доноров, нет клубов-аутсайдеров, каждый может стать чемпионом, и никто не будет слишком долго обитать на дне. В теории это приносит не только финансовое равновесие, но и повышает непредсказуемость спорта. Впрочем, этот результат достигается не всегда – при любых уравниловках остаются и постоянные фавориты, и менее статусные клубы.

И все же система работает. В НБА обычно хуже, чем в других американских лигах, но сейчас и здесь небывалое равенство. В этом году у нас будет шестой новый чемпион за последние шесть лет: вслед за «Торонто», «Лейкерс», «Милуоки», «Голден Стэйт» и «Денвером» кубок Лэрри О’Брайена поднимут либо игроки «Бостона», либо игроки «Далласа». Причем об очередной смене чемпиона мы узнали уже после второго раунда плей-офф, в котором завершил выступление действующий чемпион «Денвер». Все остальные чемпионы НБА 2019-2023 ушли на каникулы в этом году еще раньше.

Только однажды за всю историю была такая 6-летняя серия из разных чемпионов НБА – в 1975-1980. Справедливо сказать, что сейчас даже больше конкуренции: в 70-е два раза подряд были финалы «Вашингтон» против «Сиэтла», например. Сейчас же все пары уникальные, никто не попадает в два финала подряд.

Эти шесть лет с сезона-2018/19 – не произвольный отрезок времени, этот период совпадает с отъездом Леброна на Запад. Как только Джеймс стал игроком «Лейкерс», в лиге не просто завершилось ежегодное шоу «Голден Стэйт» против «Кливленда»: что-то изменилось. Династии закончились.

За эти 6 лет в финал Восточной конференции проходили 6 разных команд (при том что четырежды – «Бостон»). В финал Запада – целых 8. То есть почти половина НБА, 14 команд из 30, заглядывали в топ-4 совсем недавно. А если отмотать на год назад, до перехода Леброна, добавятся еще два клуба. И еще по одному – если начинать счет с 2017-го/2016-го.

Вообще с 2010-го только 9 клубов из 30 не доходили до финала конференции (кое-кто – лишь из-за выбора обуви на матч , кое-кто – лишь из-за броска-шедевра ). И при таком разнообразии защитить чемпионский титул удалось только двум командам. Это «Майами Хитлз», которые вообще-то пророчили себе не два, не три, и даже не шесть кубков. И «Голден Стэйт Сплэш Бразерс с Грином и гостями» – для этой цели команде с историческим рекордом по победам пришлось объединять усилия с Кевином Дюрэнтом.

Так почему же в НБА теперь трудно не просто построить династию с несколькими титулами подряд, а хотя бы вернуться в финал через год-другой?

1. Суперкоманды больше не живут долго

Даже самым мощным династиям прошлого требовалась перезагрузка или пауза, чтобы сохранять мотивацию, командную химию и непредсказуемость для соперников. Кто-то менял тренера, кто-то уходил в бейсбол и так далее.

Леброн Джеймс задал моду на «перезагрузку, но в другом месте». Теперь у лучших игроков НБА есть современный план, недоступный игрокам 80-х или 90-х: бросить свою старую суперкоманду и объединяться в дуэты-трио-квартеты в новой. Оказалось, что подобные сдвиги чаще не создают многократного чемпиона на новом месте, а просто ломают старый топ-клуб, вместо него получается ухудшенная, несыгранная копия.

Кластера из звезд больше недостаточно для возникновения династии – против «Больших троек» все в НБА научились играть. Помогает, когда такие команды обустроены и сильными ролевыми игроками, ветеранами-рингчейзерами, хорошими запасными, но…

2. Правила переходов ужесточаются

После локаута-2011 лига планомерно «выравнивает игровое поле» с помощью новых правил, пунктов, подпунктов и прочих поправок в своем кодексе – Коллективном соглашении НБА. Сначала попытались сделать так, чтобы игрокам было экономически выгодно оставаться в старой команде, а не уходить в новую. Оказалось, они просто подписывают контракт и требуют (и добиваются) обмена.

Тогда лига зашла с другой стороны: ограничила клубы в тратах. О полноценном «жестком» потолке зарплат речи никогда не шло, но налог на роскошь стал кусаться сильнее, а некоторые инструменты для подписания игроков оказались недоступными для команд-транжир.

С 2023/2024 правила еще больше ужесточились (команды вроде «Финикса» смогли объединить Дюрэнта, Букера и Била, но теперь практически ничего не могут сделать с составом). В итоге богатые оказываются на одном усредненном уровне с экономными – у первых есть дорогостоящие звезды, но никого за их спинами; у вторых – более ровный и, скорее всего, молодой состав и возможность усилиться по ходу сезона.

Этот плей-офф подтверждает: высокие траты в НБА – не гарантия побед

3. Смена поколений – тоже фактор

Предыдущие династии связаны с такими именами, как Леброн, Кобе, Стеф. Не то чтобы имена нынешних звезд НБА звучат как-то тише, просто…

Йокич и Яннис – европейцы, существующие в несколько иной системе координат. Они к 29 годам еще ни разу не требовали обмена, что это вообще такое. Грека подводит здоровье, а одноклубники стареют. Серб провалил пока лишь первую попытку построить династию – может быть, со следующего сезона «Наггетс» начнут клепать три-пит за три-питом?

Следующие за ними – Дончич, Эдвардс, Шэй, Тейтум – еще слишком молоды, чтобы биться не за один конкретный титул в одном конкретном плей-офф, а за статус патриарха чемпионской династии. Леброн и Карри выиграли первый перстень только в 27, Джордан и Шак – в 28.

В 2014-м никто не предсказывал, что «Голден Стэйт» скоро будет доминировать в лиге. Возможно, прямо сейчас мы наблюдаем за становлением следующей династии НБА.

4. Может быть, это просто совпадение?

НБА стала непредсказуемой не только в рамках одного сезона, одного плей-офф – но и в горизонте нескольких лет. Сейчас финалисты обнуляются каждый год, однако это не исключает того, что на смену такой изократии придет команда-доминанта и пропишется в финале НБА. Почему этого не случилось в первой половине 2020-х? Сотни факторов: от травм в неудачный момент до нюансов потолка зарплат, от скомканных ковидных сезонов до просто не самого удачного урожая новичков в 2013-2016, которые сейчас должны бы выходить на пик и строить суперкоманды-династии.

Поэтому до финала добираются не те, кто уже знает дорогу – а те, кто выжил, кто адаптировался, кто вовремя рискнул, кто был голоднее до побед и профессиональнее в мелочах.

Но хорошо ли это для НБА?

Комиссионер НБА Адам Сильвер еще до начала плей-офф радовался возросшим уровнем конкуренции в НБА: «Вот что мне нравится в настоящей лиге из тридцати команд. Игроки и клубы должны оцениваться по качеству команд, которые им удалось собрать, и их успеху на площадке. Я не против династий. Но если уж они создаются, то должны делать это в условиях равных возможностей, в том или ином виде».

Грядущий рекордный телеконтракт НБА (по оценке, 75 миллиардов на 11 лет) дает сигналы, что главному «покупателю» нравится тот продукт, который сейчас продается в плей-офф, что маркетинговый потенциал баскетбола, имидж лиги и ее восходящих звезд оценивается высоко. Но заложено ли в эту оценку то, что телезрители любят не всякую непредсказуемость, а «упорядоченную непредсказуемость»?

История баскетбола показывает, что популярность НБА стремительно росла именно в эпоху династий. На волне 11 титулов «Селтикс» лига всего за пять лет разрослась почти вдвое, с 9 команд до 17 (а рядом возникла еще и АБА). Бум баскетбола в 1980-е произошел, когда за целое десятилетие было лишь 4 варианта финала НБА: «Лейкерс» против «Сиксерс» (2-1), «Селтикс» против «Рокетс» (2-0), «Селтикс» против «Лейкерс» (1-2) и в самом конце – «Лейкерс» против «Пистонс» (1-1). Непобедимые «Буллз» Джордана и «Лейкерс» Шакобе не отпугнули аудиторию, совсем наоборот, а ведь чемпионский кубок им можно было вручать еще до начала регулярки.

Сейчас состав финалистов обновляется ежегодно, и это весело и интересно. Но не надо забывать, что лиге нужно не только равенство, но и принципиальные соперничества, доминирующие команды и узнаваемые лица главных звезд НБА, которые будут мелькать на телеэкранах каждый год – а не раз в 6 лет.

Фото: Gettyimages.ru /David Berding, Justin Casterline, Matthew Stockman, Ezra Shaw, Brian Fluharty