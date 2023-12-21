30 самых важных людей в истории баскетбола

Ровно 132 года назад, 21 декабря 1891 года состоялось величайшее событие в истории человечества – по крайней мере, так считает баскетбольный раздел Sports.ru.

В тот зимний день преподаватель физической культуры в Спрингфилдском колледже Джеймс Нэйсмит собрал приунывших студентов с курса спортивных администраторов, дал им футбольный мяч, прикрепил на балкон гимнастического зала две корзины для персиков, объяснил правила только что придуманной им игры – и так родился баскетбол. Совсем не похожий на современный, но такой классный. Первый матч закончился с прекрасным счетом 1:0.

Теперь 21 декабря каждого года отмечается «День Нэйсмита» или просто «День баскетбола». В честь праздника мы собрали 30 важнейших людей в 132-летней истории этого спорта.

Конечно, 30 – это произвольное число. Важных игроков, тренеров, функционеров в истории не 30, не 300 и даже не 3000. Как уместить всех в какой-то список? Как может отсутствовать, например, пропонент счетчика 24 секунд Дэнни Биазон? Или Харви Поллак, отец баскетбольной статистики, благодаря которой сохраняется и оценивается история спорта? Или Лэрри Флайшер, самый влиятельный агент в истории? Или основатель ФИБА Р. Уильям Джонс? А сколько еще легенд есть в НБА, студенческом, европейском, латиноамериканском, женском, любительском баскетболе. А Поп Стеббинс, завхоз Спрингфилдского колледжа, который нашел в кладовке две корзины для фруктов – без него баскетбол вообще не назывался бы баскетболом!

Но где-то надо было остановиться. И топ-30 получился таким:

Кого не хватает? Кто слишком низко? Слишком высоко? Сколько человек вообще должно быть в таком списке? Поделитесь мнением в комментариях.