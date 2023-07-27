Яннис набрал 54, но запорол концовку и проиграл. На старте сезона «Бакс» – это плюшевая защита и несыгранная атака

Сегодня «Индиана» внезапно лучше.

Даже не в самый насыщенный игровой день НБА дарит интересные, напряженные матчи. Сегодня в программе было лишь две встречи не самых популярных команд, но в обеих было что-то, достойное внимания всех баскетбольных болельщиков.

«Атланта» и «Орландо» прилетели в Мексику, чтобы сыграть с латиноамериканской страстью, а исход матча решился вот таким шедевральным пасом Трэя Янга за полминуты до конца:

В другом матче дня был обновлен индивидуальный рекорд сезона по очкам – на смену 51 очкам Лавина приходят 54 очка звезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо, которые тот накидал в корзину «Индианы». И тут тоже все решалось в концовке.

К такому «Бакс» уже привыкли. Игра против «Индианы» – четвертый матч команды из Милуоки подряд, где исход определяется лишь на последней минуте.

Даже с точки зрения статистики, невозможно постоянно выигрывать «клатч». И если в трех предыдущих встречах «Бакс» избежали поражения, то на четвертый раз все-таки уступили, причем на своем паркете – 124:126. Брюс Браун и Беннедикт Матурин не могли совладать с Яннисом, но совладали с нервами и попали важнейшие штрафные на последних секундах.

Однако сам факт того, что «Милуоки» – команда, которую после обмена Лилларда записали в группу главных фаворитов – так часто вынуждена играть на старте сезона до самой финальной сирены, вызывает сомнения в чемпионской готовности «Бакс». Сейчас у них посредственный результат 5-3 (обыгравшие их сегодня «Пэйсерс» еще и обогнали в таблице, у них 6-3), и из пяти побед только одну, против «Хит» без Адебайо, можно было назвать уверенной.

А два предыдущих поражения были безальтернативными. После второго, в гостях у «Торонто» (111:130), новый главный тренер «Бакс» Эдриан Гриффин признал слабую игру, но выразил надежду на исправление: «Иногда лучше опозориться, потому что это заставляет сосредоточиться на выполнении правильных действий на постоянной основе».

Критика Гриффина была обращена и к себе. У «Милуоки» – у «Милуоки»! – одна из худших защит в НБА в этом сезоне. «Бакс» на старте сезона хуже всех оборонялись под собственным кольцом. А ведь речь о команде Янниса и Брука Лопеса! После «Торонто» Гриффин прекратил эксперименты и вернул Брука в привычную позицию в защите: «дроп-центрового», который при разменах почти всегда оттягивается под кольцо как страхующий игрок.

Это не преобразило «Бакс» полностью, доминировать в защите они не стали, но хотя бы побеждали. С трудом:

• Игру против «Никс» спас Лиллард, набравший 8 ключевых очков за минуту до сирены. Яннис в ответственный момент сотворил 0/3 с линии штрафных и не мог удержать мяч в руках (7 потерь на 6 передач).

• В матче против «Нетс» уже Яннис задавил переднюю линию соперника, но Лиллард потерял бросок. Счет 5 раз был равным в последние 5 минут, Кэм Томас легко разрывал защиту «Бакс» (45 очков!) и совсем чуть-чуть перегорел в концовке, что помогло «Бакс» спастись.

• Против «Пистонс» пришлось организовывать камбэк без Янниса, которого удалили за два технических, и если бы не катавасия от молодых детройтцев, волевой победы могло и не быть.

«Бакс» без Янниса, но с Лиллардом смогли отбиться от молодой команды. Сегодня они были с Яннисом, но без Лилларда, он пропускал матч с «Индианой» из-за травмы икроножной мышцы (что вы, что вы, это не отдых!). На загадки Янниса у «Пэйсерс» как будто бы не было ответов…

…пока в четвертой четверти они не стали встречать его вдвоем еще в центре площадки, а если грек получал мяч внутри трехочковой, то к нему придвигались трое-четверо соперников. Яннис как будто вспомнил три промазанных штрафных в игре против «Никс» и часто не попадал в окошко трансляции, болтаясь где-то у центральной линии, а его передачи из-под прессинга улетали на трибуны. Лилларда в такие моменты явно не хватало.

Яннис – первый игрок в истории НБА, кто набрал 54 очка при 75% с игры, но не смог победить в матче.

«Бакс» переживают из-за неубедительной игры на старте сезона?

Не обязательно.

Во-первых, команда играет не в оптимальном составе. Крис Миддлтон, постепенно возвращающий форму после нескольких травм, возвращает ее ооооочень постепенно, пропускает матчи, играет с ограничением по времени, только в последних встречах его стали выпускать на паркет в четвертых четвертях. 32-летнего Миддлтона очевидно берегут на старте сезона.

Во-вторых, Яннис, Крис, Брук и остальные «Бакс» подстраиваются под новую звезду, под нового тренера, под новые схемы игры. Правда, пока ничего не работает в защите (26-е в НБА по пропущенным), но включить дополнительные мускулы в плей-офф ветераны с чемпионским опытом способны.

В-третьих, конкретно этот соперник был неудобным для «Бакс». Брук Лопес не может играть любимый «дроп», когда центровой соперника (Майлз Тернер) предпочитает работать на трехочковой линии, а плеймейкером является вот этот парень:

Халибертон прекрасен на старте сезона, сегодня – 29 очков, 10 передач, всего 2 потери, 5/9 трехочковые.

У «Бакс» сейчас нет никого, кто способен защищаться против таких умных и метких разыгрывающих (Яннис? Но Янниса не ставят в персональную защиту). И возвращение Лилларда эту проблему только усугубит. За лето «Милуоки» потерял не только Дрю Холидэя в обмене Лилларда, но еще до этого отпустил Джевона Картера и Уэса Мэттьюза. Сегодня человек, которому доверили опеку Халибертона, защищался вот так:

Основные соперники «Бакс» по Восточной конференции мощно стартовали: «Филадельфия» сбросила со спины бородатый горб, Тайриз Макси расцветает, у команды уже 6 побед подряд; «Бостон» идет на втором месте с 5-2, но оба поражения – от хороших команд в плотных матчах, по провдинутым метрикам это вообще лучшая команда старта сезона. А от «Майами» в регулярке в принципе не принято ждать подвигов, они преображаются в плей-офф.

«Бакс» тоже нужно преображение – еще до плей-офф. Часть этого преображения обеспечат интеграция Лилларда, реинтеграция Миддлтона, понимание Гриффином того, чего он хочет от Лопеса. Успеха в чемпионской гонке не добиться с такой игрой, которая приносит натужные победы над «Никс», «Нетс» и «Пистонс», а иногда не позволяет даже обыграть «Пэйсерс».

«Бойся Оленей» («Fear The Deer») – командный девиз «Милуоки», но в этом сезоне они еще ни разу никого не напугали.