  • НБА. 83 очка Адебайо помогли «Майами» разгромить «Вашингтон», 39+11 Вембаньямы позволили «Сан-Антонио» обыграть «Бостон» и другие результаты
НБА. 83 очка Адебайо помогли «Майами» разгромить «Вашингтон», 39+11 Вембаньямы позволили «Сан-Антонио» обыграть «Бостон» и другие результаты

11 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей.

«Сан-Антонио» победил «Бостона». У Виктора Вембаньямы 39+11.

«Майами» разгромил «Вашингтон», у центрового Бэма Адебайо исторические 83 очка.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Кобе обошёл, но до Мозгова не дотянулся
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Кобе обошёл, но до Мозгова не дотянулся
Ровно десятки не хватило. Наш ответ Чемберлену 💪🏻
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Кобе обошёл, но до Мозгова не дотянулся
В топ-3 одни центры)
Адебайо побил рекорд Брайанта. Живите теперь с этим. Теперь он 2-й в истории после Уилта
Ответ Nightyork97
Адебайо побил рекорд Брайанта. Живите теперь с этим. Теперь он 2-й в истории после Уилта
чуть не поперхнулся когда увидел) причем Бэм проводит средненький сезон, тем удивительнее такие цифры видеть конечно - респект, вписал себя в историю
Ответ greatst
чуть не поперхнулся когда увидел) причем Бэм проводит средненький сезон, тем удивительнее такие цифры видеть конечно - респект, вписал себя в историю
Не согласен. Вообще-то для Бэма просто монструозный сезон в атаке. Эффективность пока хромает, но для новичка отлично :)
Спо настоящий тренер, дал своему игроку сделать возможно величайшее достижение в карьере
Ответ Flag1111
Спо настоящий тренер, дал своему игроку сделать возможно величайшее достижение в карьере
Да так все делают, особенно когда в этом сезоне Майами ничего не светит
Ответ Muerte
Да так все делают, особенно когда в этом сезоне Майами ничего не светит
Ну мы в ПО-то поглядим, как Хит ничё не светит
Благодаря участию Голдина, Бэм набрал 83 очка в матче
Ответ 202standart
Благодаря участию Голдина, Бэм набрал 83 очка в матче
Гойда!
Ответ 202standart
Благодаря участию Голдина, Бэм набрал 83 очка в матче
И все-таки благодаря одному подбору
У каждого хорошего человека в жизни есть ОДИН день, когда ВСЁ получается. Сегодня был день Бэма. Красавчик!!!
Ответ Pomor191
У каждого хорошего человека в жизни есть ОДИН день, когда ВСЁ получается. Сегодня был день Бэма. Красавчик!!!
7/22 трехи, 20/43 с игры при 46 выброшенных штрафных это все получается ?
Да это самые отвратительные 83 очка в истории игры.
тупо статодрочерство. А вашингтон вообще следует оштрафовать за такую игру
Ответ Kudim41
7/22 трехи, 20/43 с игры при 46 выброшенных штрафных это все получается ? Да это самые отвратительные 83 очка в истории игры. тупо статодрочерство. А вашингтон вообще следует оштрафовать за такую игру
5 трешек он забил в первой четвети. Хочешь сказать, что это обычный результат для центровых, а и вообще средний результат, когда "не все получается"? )))
Интересно сколько людей залетели с утра на этот пост, протирая глаза, решив что опять накосячил новостник)
Ответ jan-valjan
Интересно сколько людей залетели с утра на этот пост, протирая глаза, решив что опять накосячил новостник)
я изначально не собирался особо смотреть матч с мусорным вашиком , но потом увидел в боксе 43 за половину и стало интересно скок в итоге наберет, потом я уже подумал ну вот 62 есть рекорд франшизы есть, , щас Споельстра даст отдохнуть , но тот дал доиграть я удивился) а еще комментатор убил , БЭМ СТАВИТ 83 , а он выдал что-то типа ждем 2 очка от Влада Голдина🤣
Как бы то не было, Бэм навсегда вписал себя в историю франшизы и лиги в целом! Адебайо красава!
какая лига, такие и рекорды
Только недавно JxmyHighroller выпустил ролик про 100 очков и как эти 100 очков набрать. И вот спустя неделю Адебайо почти что сделал это
против Вашика не считается!)))
