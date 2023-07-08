10 комментариев

Дебют не впечатлил.

Ни к одному новичку со времен Леброна не было приковано столько внимания, сколько к французскому вундеркинду «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме. И поэтому его приключения как игрока НБА начались задолго до того, как он вышел на паркет.

На каждом этапе первого турне Вемби по Штатам с игроком случались какие-то казусы и нелепицы.

В Нью-Йорке, куда он приехал услышать свое имя первым на церемонии драфта НБА, Виктор сначала едва втиснулся в вагон метрополитена, а после этого перед игрой «Янкиз» совершил один из худших символических питчей в истории бейсбола.

Впрочем, с ладонями такого размера трудно контролировать траекторию бейсбольного мяча.

С баскетбольным же у Вембаньямы получится лучше… ведь так?

Перебравшись после драфта в Техас, Виктор делал совместные фото с легендами «Сперс», проникся легендарной атмосферой клубных ужинов «Сан-Антонио», выбрал себе №1 в качестве игрового номера, перевез в Америку персонального тренера. И впервые вышел на паркет в форме НБА на открытую тренировку, а точнее – бросковую разминку.

И побросал с точностью примерно как в бейсболе – 2 из 10:

После этого, все-таки сделав выбор в пользу пропуска ЧМ в августе, Вембаньяма отправился в Лас-Вегас на матчи Летней лиги (старт ЛЛ в Сакраменто «Сперс» также провели без Виктора).

Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе – особенно такое:

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)

В общем, и тут не удалось сконцентрироваться на спорте.

В какой-то другой ситуации после такого микроскандала клуб вообще бы спрятал молодого игрока, не выпустил бы его в товарищеском матче, чтобы не было лишнего давления. Топ-новички в Летней лиге играют мало. Летняя лига – это больше тренировочный лагерь для игроков на негарантированных и двусторонних контрактах, это кастинг незадрафтованных, это практика для молодых резервистов, которой не хватает по ходу регулярки. Будущие звезды часто появляются в паре случайных матчей, иногда не проводя и 15 минут на паркете.

Но НБА не разрешила бы «Сперс» сегодня выйти на матч без хайпового Вембаньямы, которого уже всем пообещала против «Шарлотт». Билеты на игру в среднем стоили 100 долларов, а дебют был подобран специально: за «Хорнетс» будет играть человек, выбранный сразу за Вембаньямой на драфте, форвард Брэндон Миллер. Все хотели посмотреть на битву двух главных новичков НБА, на трибунах ожидаемо собрался аншлаг.

В Летней лиге игры идут одна за другой всего на двух площадках, поэтому зрителям и самому Вемби пришлось чуть-чуть отложить шоу. Впрочем, Виктору с его 222 см было вполне комфортно следить из туннеля за происходящим на паркете через головы сотен зрителей в толпе перед ним:

А смотреть было за чем: игру «Сан-Антонио» немного задержали из-за классного матча молодежи «Хьюстона» и «Портленда» с крутейшей развязкой:

Зрителей разогрели бодрым андеркардом, все в нетерпении ждут, что же покажет Вембаньяма…

…а тот набирает 9 очков за 27 минут на паркете, попав всего 2 из 13.

Уффф.

НБА все равно как-то по сусекам наскребла на подборку моментов Вемби:

И весь матч тоже получился, прямо скажем, некрасивым. Победа «Сан-Антонио» 76:68 – это крайне низкая результативность даже по меркам Летней лиги.

Вембаньяма все же попал в главный хайлайт матча – но с обратной стороны. Вот так через француза «с мясом» вколотил центровой «Шарлотт» бесстрашный Кай Джонс (единственный, кто осмелился взять 23-й номер в команде, основной владелец которой – Майкл Джордан):

Конечно, после невнятного дебюта Виктора на него обрушилось много критики, тем более что несколько дней назад встречались эти же две команды почти в тех же составах, и «Сперс» легко разобрали Миллера и компанию 98:77.

Критика совершенно несправедлива – но она является следствием слишком высоких ожиданий от Вембаньямы.

Вембаньяма смазал очень много бросков и двигался медленно и в хаотичных направлениях, но остальные участники Летней лиги уже почти неделю находятся в игровом ритме, в то время как Вембаньяму все это время отвлекали то пресс-конференциями, то поп-звездами прошлого, вся баскетбольная работа для француза в последние дни – это несколько коротких тренировок. Никто не ждет от него пиковой формы на самом старте межсезонья.

Во-вторых, хотя Брэндон Миллер явно переиграл визави (16 очков, 11 подборов), он тоже был неэффективен в атаке, что свойственно новичкам. И если другие новички с драфта-2023 сейчас выглядят свежее – так это потому что для большинства из них сезон закончился еще в марте-начале апреля, в то время как Вембаньяма провел последнюю игру за «Метрополитан» 16 июня. У него в этом сезоне – более 60 матчей за клуб и за сборную, почти вдвое больше нагрузка, чем у игроков NCAA. Французу сейчас необходим перерыв, отдых и плавная подготовка к сезону за лето, потому он и пропустит чемпионат мира. Даже о полном пропуске Летней лиги шел разговор – но Н БА просто не могла упустить такую маркетинговую возможность, ей нужен был Вембаньяма на паркете в Вегасе, пускай и бесформенный.

«Честно говоря, я плохо понимал, что делаю на площадке. Но, надеюсь, этот опыт поможет мне в следующей игре. Самый большой прогресс, которого я должен добиться – лучше понимать ребят и знать, что делать, когда разыгрывающий показывает ту или иную комбинацию.

В целом мне нужно хорошо поработать над физической формой. Особенно с нашим стилем игры, мы постоянно бежим. Это утомляет. Несмотря на то, что матч длился 40 минут, когда я покидал площадку и отправлялся на скамейку, чувствовал себя уставшим и измученным», – Вембаньяме только предстоит адаптация к темпу, в котором работает НБА – как на паркете, так и вне его.

Наконец, несмотря на худшую результативность среди игроков старта «Сперс» сегодня, Вембаньяма компенсировал ее отличной защитой (не просто так «Шарлотт» наковыряли лишь 68 очков, а у Кая Джонса кроме того данка – всего 5 очков). Пять официально записанных на Вембаньяму блоков – и еще множество непоставленных, потому что соперник просто боялся лезть в закрытую на замок «краску». Вемби все равно находил, кого «зачехлить», даже на трехочковой дуге (привет второму номеру драфта!)

Уже сейчас, в 19 лет, у него есть все защитные инстинкты опытного соотечественника Руди Гобера – даже Дрэймонд Грин впечатлен Вембаньямой именно как защитником: «Из-за своего роста он не сможет возиться с мячом столько, сколько хочет. Трехочковая линия дальше – он уже не будет так попадать, но как оборонительный игрок даже в НБА будет на элитном уровне».

А теперь представьте Гобера, который на что-то способен в атаке. Да, эта атака будет барахлить еще долго, это проблемы роста и адаптации к новому типу баскетбола. Но даже сегодня у Виктора получались ловкие скидки на партнеров, когда сам он упирался в стену из более устойчивых и массивных соперников. В предстоящем сезоне у него часто будут матчи, где блокшотов будет больше, чем попаданий в кольцо, он легко может уступить приз Новичку года более результативному ровеснику (тому же Миллеру, например), в эгалитарном баскетболе «Сперс» Вемби вряд ли будет атаковать чаще, чем Келдон Джонсон, Васселл, Сохан.

Но все это мы знали и до первой игры Виктора в Летней лиге. Мы знали, что не будет он новым Кевином Дюрэнтом в нападении, и даже Карлом-Энтони Таунсом, что в НБА его берут первым номером драфта не за трехочковые с одной ноги и уж точно не за умение поставить данк, не отрывая пяток от земли.

Кстати, тот самый Дюрэнт в 2007-м совсем не впечатлял в Летней лиге, что не помешало ему в дебютном сезоне провести 80 матчей, набирать в среднем по 20 очков и стать Новичком года. Ну а что было дальше, вы знаете.

Другой человек, с которым принято сравнивать Вембаньяму из-за 1-го номера драфта «Сан-Антонио», Тим Данкан, был в своей первых играх в ЛЛ унижен тинейджером Джермейном О’Нилом и Грегом Остертагом, как нам напоминает главный болельщик «Сперс» Рахон Р.

Последний суперэкспорт из Европы в НБА Никола Йокич? Просто не вспоминайте его Летнюю лигу. Его дебют в 2015-м даже не упомянули в отчете на клубном сайте «Наггетс»!

Летняя лига – это такое событие, которое пропускают основные игроки НБА и даже главные тренеры команд. Цель молодых баскетболистов здесь – впервые показаться в трансляциях НБА, познакомиться с будущими одноклубниками, показать какие-то финты и трюки, раздать всем автографы, при необходимости – подраться с поп-иконой 90-х (или делегировать это дело охраннику). Баскетбол тут отходит на второй план.

А вот в октябре с Вембаньямы начнем уже спрашивать по-взрослому. За это время он должен вернуться в лучшую физическую форму, и найти недостающие килограммы мышц, и наладить взаимодействие с одноклубниками. Если все пойдет по плану, тогда можно быть спокойным за карьеру француза.

Если первое же межсезонье в карьере Вемби в НБА не повысит его готовность к американскому баскетболу, это станет намного более тревожным звоночком, чем 2 из 13 в никому не нужном матче Летней лиги НБА.

Фото: eastnews.ru/CANDICE WARD