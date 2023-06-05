8 комментариев

Классические «Хит».

Кажется, разговоры об акклиматизации в Денвере никуда в ближайшее время не денутся.

«Наггетс» – исторические лидеры НБА по преимуществу домашнего паркета, то есть разницы в проценте побед дома и в гостях… в регулярных сезонах. Если брать игры плей-офф, то они уже лишь пятые, гораздо ближе к средним цифрам.

Как считается, это потому что в плей-офф команды играют спаренные матчи – и гости, прилетевшие в Город На Высоте Мили, могут ощущать какие-то эффекты среднегорья в первой игре, но уже привыкнут к ней ко второй.

«Майами Хит» квартируют в Колорадо уже неделю – и все тезисы об акклиматизации подтверждаются.

Если в первой игре многие игроки «Хит» двигались и бросали как выбитые из ритма сонные мухи, во второй, за исключением некоторых отрезков, это была собранная, сконцентрированная и активная команда. Сравните статистику ролевиков «Майами» в двух матчах:

• Макс Струс: 0/9 трехочковых в первом матче → 4 трехочковых только в первой четверти.

• Данкан Робинсон: 3 очка в первом матче → 10 из 12 очков «Хит» на старте решающей четверти.

• Гейб Винсент: 19 очков → 23 очка, лучший в составе «Хит» по результативности и полезности (+22, у сменщика Лаури -15) , хотя отыграл разыгрывающий на шесть минут меньше: тренерский штаб «Хит», изучив поражение в первом матче, решил хоть где-то убрать преимущество «Денвера» в габаритах.

Решение: Кевин Лав в старте (22 минуты, 6 очков, 10 подборов) вместо героя предыдущей серии Калеба Мартина, пока незаметного против «Денвера». А ведь Лав, один из лучших подбирающих XXI века, вообще не выходил на паркет в первом матче.

Итог: «Хит» не потеряли цепкости в защитных построениях и с Кевином, которого всю жизнь как хвалят за подборы, пасы и трехочковые, так и ругают за слабую оборону. Зато огромный Йокич, высокий Портер и мускулистый Гордон уже не имели в каждой атаке по 10-15 см преимущества над опекуном.

В какой-то момент показалось, что все эти факторы – неделя в Денвере, Лав в старте, более активная игра в атаке – решат только часть проблем «Майами». Как, например, штрафные броски: их число выросло буквально на порядок, с 2 в первом матче до 20 – во втором. Но разве это панацея от «Денвера», лучшей команды Запада?

В первые 10 минут матча «Хит» вели 26-17. В следующие 9 пропустили сразу несколько молниеносных рывков от «Наггетс» (в том числе без Йокича на паркете), которые можно объединить в один гигарывок 33-9.

Но вот за что мы любим «Майами» – даже когда у них все развалилось, у них на самом деле ничего не развалилось.

Звезды НБА Батлер и Адебайо будут вкалывать на обеих сторонах площадки, не уступая в трудолюбии никому. 37-летний бесформенный Лаури будет в нужный момент включать чемпионский опыт и рисовать фолы. А Эрик Споэльстра знает, какие коррективы нужно вносить между матчами, а какие – по ходу игры.

Николу Йокича вряд ли можно сдержать какими-то коррективами – об этом говорил и Спо после матча. Когда «Хит» к концу второй четверти оправились от панчей денверцев и подобрались в счете, в третьей серб начал доминировать – 18 очков за отрезок:

До этой встречи Йокич уже дважды набирал 40 и более очков в этом плей-офф. Хорошо? Плохо: те две игры «Денвер» проиграл.

Сегодня у Йокича – 41 очко, 11 подборов, всего 4 передачи на 5 потерь – и еще одно поражение.

Как три дня назад «Денвер» давал свободу Адебайо в нападении, но «душил» остальных игроков соперника, так и в этой «Майами» готовился пропустить неограниченное количество очков от серба и даже дать несколько раз зажечься Джамалу Мюррэю – но перебегать, перекрыть, подавить их одноклубников. Те оставили главного тренера «Наггетс» Майкла Мэлоуна в недоумении, граничащем с яростью:

«Идет финальная серия НБА, а мы говорим о самоотдаче. Меня это сильно беспокоит.

На старте третьей четверти нам накидали 11 очков за две минуты. Некоторые из наших игроков слишком жалели себя после неудачных бросков. Это с отрывом наша самая недисциплинированная игра в плей-офф».

Пока хозяева жалели себя, «Хит» отвечали на подвиги Йокича усилиями всей команды, а в четвертой четверти включили режим «медленного убийцы». В ползучем темпе «Хит» набрали 36 очков всего за 19 владений – это самая эффективная атака в отдельной четвертой четверти во всей НБА за весь сезон.

Были и проблемы – Йокич продолжал перебрасывать зонную защиту крюками и флоутерами, Адебайо совершил плохую потерю при пасе, которая чуть было не зажгла камбэк «Наггетс», Батлер в очередной раз решил бросить геройскую треху в последней атаке и, конечно же, промахнулся…

Все это могло привести к катастрофе для «Хит» – Джамал Мюррэй, за минуту до конца уже исполнивший важнейший бросок из-за дуги и сделавший «минус-три» для хозяев, бросал и спасительный трехочковый под сирену, который мог перевести игру в овертайм.

Батлер успел помешать канадцу, «Хит» отбились.

«Майами» в очередной раз был на грани – и удержался на ней. «Недостаточное уважение к нам? Скажу за всю команду – нам плевать. Мы просто хотим добыть четыре победы», – сказал Гэйб Винсент после первой.

«Денвер» не проигрывал дома в плей-офф-2023. «Денвер» вообще не проигрывал дома с марта. «Денвер» с Йокичем в составе не проигрывал дома три месяца. «Денвер» не проигрывал в этом плей-офф, если вел в счете с преимуществом в 10 и более очков, а таких игр было уже одиннадцать.

Все эти серии подошли к концу – финал НБА при 1-1 переезжает в Майами, и теперь уже «Наггетс» нужно будет доказывать, что они здесь не случайно.