15 комментариев

А вы все еще уверены в «Хит»?

Странная команда, этот «Бостон». Вроде и не старые, но очень опытные – у лидеров Тейтума, Брауна и Смарта (средний возраст – 27 лет) накопилось на троих более 300 игр плей-офф. Вроде и претендуют на большие победы, а менеджмент почему-то назначает 34-летнего тренера-новичка руководить всем этим. Вроде считались фаворитами перед плей-офф, а вроде и уступали восьмым сеянным «Майами Хит» 0-3 в серии.

Но самое необъяснимое – это психология этой команды. В «Селтикс» постоянно летят критические стрелы: за нестабильность, за панику в атаке, за бесконечные потери Тейтума и Брауна, за глупейшие трехочковые через семь соперников от Смарта… Такое же должно сильнее проявляться в самых ответственных матчах – когда команда стоит одной ногой на вылет из плей-офф, верно?

И тут случается странное преображение – будто скинув с себя всякое давление, «Бостон» начинает играть в баскетбол, близкий к идеальному. Это происходит и против хлипкой «Филадельфии», и против психологически устойчивого «Майами», и против действующего чемпиона «Милуоки» в прошлом году.

Всего в последних 8 матчах, в которых сезон «Бостона» завершался бы после поражения, «Селтикс» выиграли 7 раз! (исключение – шестая игра финала против ГСВ)

И вот при 0-3, не имея возможности оступиться, «Селтикс» сначала спаслись от сухого вылета в позавчеравшнем матче в Майами, а затем подтвердили намерения устроить самый впечатляющий камбэк в истории НБА в домашнем матче, не оставив «Хит» ни шанса в бостонском «Гардене».

Но ведь первые два матча в Бостоне «Майами» захватил уверенно, по-взрослому, чего же не хватало сейчас? Сил? Удачи? Концентрации? Реакции на действия соперника? Эффекта неожиданности?

Наверное, всего понемногу. За «Хит» из-за травмы не играл стартовый разыгрывающий и герой третьей встречи Гэйб Винсент. Но состав «Майами» – это далеко не «Джимми Батлер и какие-то ноунеймы». Немногие клубы могут похвастать тем, что после травм у обоих основных защитников (Хирро и Винсент; плюс травмирован еще и Оладипо), в старт переводится аж сам Кайл Лаури.

У «Бостона» к середине серии тоже появились травмированные – лучший запасной игрок сезона Малкольм Брогдон выходит на паркет с надрывом связки в локте. В последних трех матчах – лишь один точный бросок, он избегает излюбленных проходов, и хотя Малкольм старается в защите и в розыгрыше, этого мало – сегодня его хватило на 8 минут, и его статус на следующий матч неясен.

Возможно, Брогдона решили поберечь в матче, где соперник оказался не конкурентоспособен – «Бостон» вел 20-5 уже к середине первой четверти (у Тейтума – 12 очков за первые 12 минут) и до конца матча ни разу не позволил «Майами» сократить двузначный разрыв в счете.

В четвертой четверти хозяева вели уже «плюс-24». И в этот раз расслабились только в «мусорное» время, когда за последние три минуты резервисты не могли попасть в кольцо, словно отучившись за то время, что провели на скамейке. Все последние матчи «Бостон» проводит самой узкой ротацией из возможных, играя в 7-8 человек.

Сразу четыре бостонца набрали по 20 и более очков – Тейтум (21+11 передач), Браун (21+3 перехвата), Смарт (23+5 перехватов) и Уайт (24+6 из 8 трехочковых). Такого в этом году с командой еще не случалось.

Это резко контрастирует с полезностью стартовой пятерки «Хит», где у Кайла Лаури – лишь 5 очков при 4 потерях (возможно, ему все-таки комфортнее выходить со скамейки), у Батлера и Адебайо в сумме – 30 очков и еще 8 потерь, а главный снайпер Макс Струс попал лишь один трехочковый.

Но есть и хорошие моменты – на скамейке «Майами» отыскался очередной незадрафтованный алмаз. Форвард Хэйвуд Хайсмит попал то, что не смогли лидеры (15 очков, 3/4 трехочковых), добавил два перехвата и провел лучший матч в жизни – за предыдущие 19 игр плей-офф в карьере он ни разу не набирал более 6 очков.

Хайсмит – «золушка» даже для «Майами Хит», где расцветают всеми забытые, незамеченные, недооцененные ролевики. Он выпускник колледжа из второго дивизиона NCAA, откуда в НБА переходили единицы. Даже Макс Струс и Данкан Робинсон все-таки попали в лигу из программ первого дивизиона (Депол и Мичиган, соответственно), куда перевелись по ходу студенческой карьеры – Хайсмит же играл только за малюсенький университет Уилинг в Западной Виргинии.

Одним из первых там его заметил тренер из соседнего университета Фэйрмонт Стейт… которого звали Джо Маззулла. 5 лет назад Джо рекомендовал знакомым лучшего баскетболиста из своей студенческой конференции, и в итоге Хайсмит сначала заиграл в Лиге Развития НБА (с перерывами на 10-дневный контракт с «Филадельфией» и на сезон в Германии), а оттуда путь привел его в «Майами».

После нескольких десятидневок Хайсмита подписали на долгосрочный негарантированный контракт, постепенно подпускали к ротации, и к середине сезона 26-летний форвард стал одной из опций, которые Эрик Споэльстра включает в случае травм основных игроков. Хайсмит стал меньше играть после подписания Кевина Лава и Коди Зеллера, но сегодня он перепрыгнул обоих в очереди – 36 минут против суммарных 18 у пары белых бигменов «Хит».

Учитывая, что в двух проигранных матчах «Майами» уступил прежде всего в старательности и агрессии (тот самый «хасл», так воспеваемый в НБА), у Хайсмита будут хороший шанс на большие минуты в следующем матче.

Кстати, в трех из четырех игр «Хит» против «Селтикс» в регулярном сезоне Хэйвуд проводил не менее 25 минут на паркете – Споэльстре явно нравится, как форвард играет против Тейтума и Брауна. Но раньше его услуги просто не требовались – «Хит» и так выигрывали. Теперь ситуация уже другая.

В очередной раз повторим: из 150 предыдущих случаев, когда одна команда НБА вела 3-0 в серии до четырех побед, лишь 14 раз счет сокращался до 2-3. И только три команды сравнивали, из них никто еще не совершал полный камбэк.

Джимми Батлер верит, что тенденция продолжится. «Мы всегда сохраняем оптимизм, потому что знаем, на что способны. И мы выиграем серию.

Нам нужно закрыть этот вопрос на домашней площадке».

Игроки и тренеры «Майами» точно не хотят опять садиться на надоевший авиарейс MIA-BOS, и их болельщикам не нужна лишняя драма с решающим матчем в гостях – но всем остальным было бы очень интересно увидеть очередной «Гейм Севен» в одном из самых ярких клубных противостояний НБА XXI века.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer