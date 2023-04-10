22 комментария

НБА для начинающих
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Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Ник Клэкстон Ник Клэкстон
Джеймс Харден Джеймс Харден
Тайриз Макси Тайриз Макси
судьи судьи
Бруклин Бруклин
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Джоэл Эмбиид Джоэл Эмбиид
Ройс О'Нил Ройс О'Нил
Филадельфия Филадельфия
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Баскетбол Баскетбол

В НБА лупит и брыкается не только Дрэймонд.

Странно.

В сегодняшнем игровом дне было два матча из мощных, набитых звездными именами серий Запада – матчи с интригой, с вывеской, с насыщенной атмосферой и с яркими выступлениями. Девин Букер набрал 45 очков при нуле потерь, но даже без Ленарда и Джорджа «Клипперс» сражались в первом домашнем матче благодаря – внимание –Уэстбруку (при прямой поддержке Нормана Пауэлла, у которого 42 очка). У Расселла 30+8+12, и все же удивительная микропятерка «Клипперс» из игроков не выше 196 см так и не догнала «Финикс» в концовке. 129:124 в пользу гостей, которые выходят вперед в серии (2-1).

Стефен Карри не позволил «Сакраменто» взять третью победу подряд (114:97), «Уорриорз» по-прежнему грозны дома, а Кевон Луни без проблем заменил дисквалифицированного Грина: 20 подборов и 9 передач, и эта серия тоже только начинается (2-1 в пользу «Кингз»).

Но в новостях – не месть чемпионов и не перформанс Букера, а события из третьего матча серии «Филадельфии» против «Бруклина», которую «Сиксерс» ожидаемо выигрывают всухую.

Такой уж мир НБА, где яркий баскетбол иногда отходит на второй план, а на первый выходит драма, скандалы, интриги, расследования.

«Бруклину» было трудно в первых двух матчах в Филадельфии. В первой пропустили 121 очко. Во второй – забросили всего 84. Проблема, конечно, и в сопернике, где есть лидер сезона по очкам (и, видимо, MVP) Джоэл Эмбиид и лидер сезона по передачам Джеймс Харден. Но и сами «Нетс» попали в плей-офф лишь благодаря тому, что успели собрать задел побед перед блокбастер-обменами Дюрэнта и Ирвинга. Это самая слабая из команд плей-офф, как по составу, так и по игре. И к ним за это даже не получается предъявить претензии – конкретно этой команде всего два с половиной месяца.

Нет ожиданий – нет груза ответственности – нет напряжения – нет конфликтов?

Сегодня эта логика была нарушена с самых первых минут.

Молодой центровой «Нетс» Ник Клэкстон поставил себе задачу – всегда быть выше Джоэла Эмбиида. При прыжках во время навесов на кольцо. И после прыжков – тоже.

И когда Эмбиид упал на паркет после неудачной попытки прервать данк Клэкстона, тот не придумал ничего лучше, чем поиграть в Аллена Айверсона (легенду соперника, кстати) и переступить через лежащего Эмбиида.

Такое в НБА карается – во-первых, писаными правилами. Это технический сразу по двум причинам: открытое желание подразнить соперника и задержка ввода мяча в игру соперником. Во-вторых – неписаными: даже сам Айверсон признавал, что его действия в истории с Тайроном Лю в 2001-м нарушили «код» баскетбола.

Эмбиид решил действовать по учебнику Дрэймонда Грина. Раз: если через тебя перешагивают, пни соперника в пах, см. финал-2016. Два: используй ноги, см. позавчерашний эпизод с Сабонисом.

Джоэл очень болезненно реагирует на проявления неуважения к себе, так что журналистам, не проголосовавшим за камерунца в голосовании за MVP, нужно быть осторожнее.

По итогам эпизода Клэкстон получил техническое замечание, Эмбиид – неспортивный фол. Но не был удален с паркета, потому что это был «флэгрант» первой степени, а не второй.

Почему же Эмбиида не удалили, как Грина, которого потом еще и дополнительно дисквалифицировали на следующий матч?

Получается, арбитры определили Клэкстона как инициатора стычки – но ведь и тот раз все началось с Сабониса, а не с Грина. Судьи просто побоялись убирать с паркета суперзвезду в самом начале встречи. И против Дрэймонда играет его репутация – собственно, в официальном пресс-релизе НБА о дисквалификации Грина прямо говорится, что Грин наказан как рецидивист.

У Эмбиида тоже нет имиджа пай-мальчика, но все-таки большинство его технических и неспортивных – за нытье или слишком жесткую игру под кольцом, а не за провокацию конфликтов и грязные приемы.

И все-таки многие недовольны. Как, например, еще одна легенда «Сиксерс» Чарльз Баркли: «Считаю, что Эмбиида должны были удалять. Это неспортивный второй степени. Это было хуже того, что сделал Дрэймонд. Он пытался ударить мужика между ног. Вы сами все видели и все понимаете».

То, что Джоэл остался на площадке, еще не означает, что его не дисквалифицируют: эпизод еще рассмотрит дисциплинарный комитет (тот самый, что забанил Грина на матч). Возглавляет его, кстати, Джо Дюмарс – один из детройтских «Бэд Бойз» 80-х/90-х. Он хоть и был единственным джентльменом в той команде, но всю библиотеку грязных приемов знает наизусть, наблюдал за ними из первого ряда во время игровой карьеры.

Арбитры все-таки нашли, как удалить звезду «Сиксерс» за удар в пах. Получилось не менее спорно, чем с неудалением.

Джеймс Харден, пытаясь выйти на любимый трехочковый с отшагиванием, оттолкнул опекавшего его Ройса О’Нила. И, переводя мяч в низкой стойке, попал сопернику между ног.

Фол Хардена определили как неспортивный второй степени и отправили Джеймса (21+5+4 по итогам недоигранного матча) отдыхать перед решающей четвертой четвертью: «Объяснение судей? Мне ничего не объяснили. Там даже фола не было. Это было естественное движение рукой. Там не было умысла, не было удара локтем с характерным для этого движением».

Глава судейской бригады Тони Бразерс после матча и босс судей Монти Маккатчен в трансляции оправдывались тем, что движение Хардена было ненужным и акцентированным (видимо, в отличие от брыкания Эмбиида, который, как видится судьям, мог своей длинной ногой достать хоть до паха Клэкстона, хоть до макушки).

Постойте, но это еще не все удаления в этой игре! Ник Клэкстон не успокоился тем, что спровоцировал Эмбиида на неспортивный. Центровой продолжал самоутверждаться за счет звездного оппонента и, когда поставил через будущего MVP постер-данк, попрыгал перед ним. Еще одни дразнилки, еще один технический – глупейшее удаление от Ника.

Удивительно, но заочный «размен» Хардена на Клэкстона больше навредил «Нетс». На момент удаления Ника «Бруклин» вел +6 на своем странном серо-бежевом паркете. Победа была близка – Хардена нет, у Эмбиида неудачный матч (всего 9 очков к тому моменту), он уже и ногу подвернул, и коленом ушибся.

Но Клэкстон – единственный центровой в «Нетс», вышедший вместо него форвард Финни-Смит раза в два меньше громилы Эмбиида. Джоэл быстро набрал 5 очков, но еще больше свободы получил в защите: не опасаясь навесов себе «за шиворот» на прыгучего Клэкстона, центровой стал активнее бегать на подстраховку. Один из таких моментов в концовке матча закончился сочным блокшотом.

А вот Хардена «Филадельфия» смогла заменить: Тайриз Макси за последние три минуты матча набрал 10 очков, в том числе в активном проходе сравнял счет на 96:96, а затем трехочковым вывел «Сиксерс» вперед.

Текущая беда «Нетс» в том, что при всей организованности игры у них в составе нет звезды, которой в трудной концовке можно отдать мяч и надеяться на чудо. Размен двух игроков старта (Дюрэнт и Кайри) на четырех (Бриджес, Джонсон, Динуидди, Финни-Смит) обеспечил команду глубиной, но лишил ее «турбо-кнопки». Микэл Бриджес пока просто не привык к такой ответственности. Больше всего бросков «Нетс» в концовках теперь совершает Спенсер Динуидди – 22, вдвое больше следующего по списку.

Когда твой «закрывающий» – это Динуидди, много матчей ты не выиграешь. Именно его проход Эмбиид и «зачехлил».

В конце у «Нетс» еще оставались шансы, но они их самостоятельно и закопали: Ройс О’Нил то ли не оправился еще от удара Хардена, то ли испугался чего-то, но после таймаута за 8 секунд до конца при «минус-3» он выбросил мяч прямиком сопернику на пустое кольцо.

«Все мы играли плохо, но мы выиграли. Именно «мы». Так я и сказал игрокам. Или это и есть «командная победа», или их вообще не существует», – считает Док Риверс.

Да, наличие звезд не всегда приводит к победе в плей-офф. Но отсутствие звезд обязательно приведет к поражению.

Чтобы их не терять против более сильных клубов в будущем, «Сиксерс» стоит целиться не в пах соперников, а в чужое кольцо.

Бруклин – Филадельфия 97:102 (28:32, 19:26, 35:18, 15:26)
Дата проведения
21 апреля, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча
Бруклин
Бриджес (26), Динуидди (20 + 7 передач), Клэкстон (18), К. Джонсон (17), Финни-Смит (3 + 9 подборов) – старт; О'Нил (7), Томас (6), Харрис (0), Шарп (0).
Филадельфия
Макси (25), Харден (21), Харрис (15 + 7 подборов), Эмбиид (14 + 10 подборов + 5 потерь), Такер (3 + 8 подборов) – старт; Мелтон (13), Ньянг (5), Макдэниэлс (4), Рид (2).

Фото: East News/AP Photo/Frank Franklin II; Gettyimages.ru/Ezra Shaw

22 комментария

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IzhStyle
Вообще не понял удаления Хардена, это вообще какая-то лютая странность
+13
-1
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denten96
Сразу вспоминается злость персонажа Самуэля Эл Джексона в к/ф "Омерзительная восьмёрка": "Поганный яйцестрел!"
+7
0
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lock0000
Хардена, конечно, не за что удалили - там просто фол-то не факт, что был. Эмбида надо было сразу удалять. Клэкстона тоже можно было оставить на поляне. Щас дисциплинарная комиссия дисквалифицирует Джоэля на 1 матч, чтобы серию затянуть.
+5
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H82W8
Ответ Jerry Rodrogha
Что там было у Пиппена и когда? А у Айверсона самый раскрученный в медиа эпизод с перешагиванием
Юинг с тобой не согласится)
+5
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reneremy13@icloud.com
Ответ гилберт
Что там непонятного? Харден попал рукой по яйцам. Чтобы яйца зазвенели необязательно бить сильно. Умышленно или нет точно сказать нельзя. Мне кажется что нет, судья решил иначе. И это был второй случай в матче, поэтому удаление логично. Если бы не было удара Эмбида, Хардена бы простили. Что это за охотники за яйцами? Эмбида не удалили правильно, все замутил Клэкстон. Это не дело когда в начале матча соперники провокацией выбивают лидера команды. Когда выгоняли Хардена, оставалась четверть, совсем другое дело. Судьям достался сложный матч, но они справились достойно. А фанаты и Сэры могут поднимать шум, игре это только на пользу. При 3-0 Думарс спокойно может выписать Джоэлу бан на один матч. Ну закроет Фила 4-1, делов то. Лишний матч может быть и полезен.
Нормально так , удалили парня который всю карьеру отгребал , за то что его одноклубника не удалили раньше )
+3
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Эдуард Суровый
странно что вспомнили айверсона, а не пиппена. вот уж где была драма и конфликт
+3
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TryHarden13
Посмотрел на момент с Харденом со всех ракурсов и так и не понял за что его удалили.
По-моему было обычное движение рукой, он и не смотрел на соперника, когда отталкивал его. Очень странное удаление.
+3
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MetaPeaceWorld
Не удивлюсь, если после этих участившихся "яйцешотов", производители спортивного снаряжения вдруг начнут производство ракушек (защиту паха), адаптированных для баскетболистов, ведь и капами когда то экипировались исключительно боксеры
+1
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Kikir
Ответ Jerry Rodrogha
Что там было у Пиппена и когда? А у Айверсона самый раскрученный в медиа эпизод с перешагиванием
Перешагнул после постера через Юинга. И начался конфликт
+1
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nbawade
Ответ TryHarden13
Посмотрел на момент с Харденом со всех ракурсов и так и не понял за что его удалили. По-моему было обычное движение рукой, он и не смотрел на соперника, когда отталкивал его. Очень странное удаление.
В отличии от Клэнстона ОНил сообразил, что лучше изобразить мучительные боли.
0
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nbawade
Ответ Jerry Rodrogha
Что там было у Пиппена и когда? А у Айверсона самый раскрученный в медиа эпизод с перешагиванием
https://www.youtube.com/watch?v=-D9Zf6uMdDk&t=96s
0
0
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Jerry Rodrogha
Ответ Эдуард Суровый
странно что вспомнили айверсона, а не пиппена. вот уж где была драма и конфликт
Что там было у Пиппена и когда?
А у Айверсона самый раскрученный в медиа эпизод с перешагиванием
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nbawade
Ответ гилберт
Не только из за этого. Если это для вас важно, смотрите...Первое, Эмбид зарядил в начале, Харден в конце. Второе, Харден попал, Эмбид нет. Третье Харден после Эмбида уже как бы был рецидивистом. Четвертое, Эмбид отвечал, а Харден сам проявил инициативу.
Ну теперь всё понятно.
Когда понадобится обосновать "Это другое" мы знаем к кому обратиться.
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nbawade
Ответ H82W8
чем эпизод Эмбида отличается от Грина в 2016?
А что Грина сразу удалили? Или же он доиграл матч?
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гилберт
Ответ H82W8
чем эпизод Эмбида отличается от Грина в 2016?
Спасибо что не в 1916?
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H82W8
Ответ гилберт
Что там непонятного? Харден попал рукой по яйцам. Чтобы яйца зазвенели необязательно бить сильно. Умышленно или нет точно сказать нельзя. Мне кажется что нет, судья решил иначе. И это был второй случай в матче, поэтому удаление логично. Если бы не было удара Эмбида, Хардена бы простили. Что это за охотники за яйцами? Эмбида не удалили правильно, все замутил Клэкстон. Это не дело когда в начале матча соперники провокацией выбивают лидера команды. Когда выгоняли Хардена, оставалась четверть, совсем другое дело. Судьям достался сложный матч, но они справились достойно. А фанаты и Сэры могут поднимать шум, игре это только на пользу. При 3-0 Думарс спокойно может выписать Джоэлу бан на один матч. Ну закроет Фила 4-1, делов то. Лишний матч может быть и полезен.
чем эпизод Эмбида отличается от Грина в 2016?
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Алексей Зуев
Ну за такие "дразнилки" при желании в нынешней НБА можно в каждой игре баскетболистов удалять. Чуть ли не через одного такой фигней начали страдать. Понторезы...
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