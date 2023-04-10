22 комментария

В НБА лупит и брыкается не только Дрэймонд.

Странно.

В сегодняшнем игровом дне было два матча из мощных, набитых звездными именами серий Запада – матчи с интригой, с вывеской, с насыщенной атмосферой и с яркими выступлениями. Девин Букер набрал 45 очков при нуле потерь, но даже без Ленарда и Джорджа «Клипперс» сражались в первом домашнем матче благодаря – внимание –Уэстбруку (при прямой поддержке Нормана Пауэлла, у которого 42 очка). У Расселла 30+8+12, и все же удивительная микропятерка «Клипперс» из игроков не выше 196 см так и не догнала «Финикс» в концовке. 129:124 в пользу гостей, которые выходят вперед в серии (2-1).

Стефен Карри не позволил «Сакраменто» взять третью победу подряд (114:97), «Уорриорз» по-прежнему грозны дома, а Кевон Луни без проблем заменил дисквалифицированного Грина: 20 подборов и 9 передач, и эта серия тоже только начинается (2-1 в пользу «Кингз»).

Но в новостях – не месть чемпионов и не перформанс Букера, а события из третьего матча серии «Филадельфии» против «Бруклина», которую «Сиксерс» ожидаемо выигрывают всухую.

Такой уж мир НБА, где яркий баскетбол иногда отходит на второй план, а на первый выходит драма, скандалы, интриги, расследования .

«Бруклину» было трудно в первых двух матчах в Филадельфии. В первой пропустили 121 очко. Во второй – забросили всего 84. Проблема, конечно, и в сопернике, где есть лидер сезона по очкам (и, видимо, MVP) Джоэл Эмбиид и лидер сезона по передачам Джеймс Харден. Но и сами «Нетс» попали в плей-офф лишь благодаря тому, что успели собрать задел побед перед блокбастер-обменами Дюрэнта и Ирвинга. Это самая слабая из команд плей-офф, как по составу, так и по игре. И к ним за это даже не получается предъявить претензии – конкретно этой команде всего два с половиной месяца.

Нет ожиданий – нет груза ответственности – нет напряжения – нет конфликтов?

Сегодня эта логика была нарушена с самых первых минут.

Молодой центровой «Нетс» Ник Клэкстон поставил себе задачу – всегда быть выше Джоэла Эмбиида. При прыжках во время навесов на кольцо. И после прыжков – тоже.

И когда Эмбиид упал на паркет после неудачной попытки прервать данк Клэкстона, тот не придумал ничего лучше, чем поиграть в Аллена Айверсона (легенду соперника, кстати) и переступить через лежащего Эмбиида.

Такое в НБА карается – во-первых, писаными правилами. Это технический сразу по двум причинам: открытое желание подразнить соперника и задержка ввода мяча в игру соперником. Во-вторых – неписаными: даже сам Айверсон признавал, что его действия в истории с Тайроном Лю в 2001-м нарушили «код» баскетбола.

Эмбиид решил действовать по учебнику Дрэймонда Грина. Раз: если через тебя перешагивают, пни соперника в пах, см. финал-2016. Два: используй ноги, см. позавчерашний эпизод с Сабонисом.

Джоэл очень болезненно реагирует на проявления неуважения к себе, так что журналистам, не проголосовавшим за камерунца в голосовании за MVP, нужно быть осторожнее.

По итогам эпизода Клэкстон получил техническое замечание, Эмбиид – неспортивный фол. Но не был удален с паркета, потому что это был «флэгрант» первой степени, а не второй.

Почему же Эмбиида не удалили, как Грина, которого потом еще и дополнительно дисквалифицировали на следующий матч?

Получается, арбитры определили Клэкстона как инициатора стычки – но ведь и тот раз все началось с Сабониса, а не с Грина. Судьи просто побоялись убирать с паркета суперзвезду в самом начале встречи. И против Дрэймонда играет его репутация – собственно, в официальном пресс-релизе НБА о дисквалификации Грина прямо говорится, что Грин наказан как рецидивист.

У Эмбиида тоже нет имиджа пай-мальчика, но все-таки большинство его технических и неспортивных – за нытье или слишком жесткую игру под кольцом, а не за провокацию конфликтов и грязные приемы.

И все-таки многие недовольны. Как, например, еще одна легенда «Сиксерс» Чарльз Баркли: «Считаю, что Эмбиида должны были удалять. Это неспортивный второй степени. Это было хуже того, что сделал Дрэймонд. Он пытался ударить мужика между ног. Вы сами все видели и все понимаете».

То, что Джоэл остался на площадке, еще не означает, что его не дисквалифицируют: эпизод еще рассмотрит дисциплинарный комитет (тот самый, что забанил Грина на матч). Возглавляет его, кстати, Джо Дюмарс – один из детройтских «Бэд Бойз» 80-х/90-х. Он хоть и был единственным джентльменом в той команде, но всю библиотеку грязных приемов знает наизусть, наблюдал за ними из первого ряда во время игровой карьеры.

Арбитры все-таки нашли, как удалить звезду «Сиксерс» за удар в пах. Получилось не менее спорно, чем с неудалением.

Джеймс Харден, пытаясь выйти на любимый трехочковый с отшагиванием, оттолкнул опекавшего его Ройса О’Нила. И, переводя мяч в низкой стойке, попал сопернику между ног.

Фол Хардена определили как неспортивный второй степени и отправили Джеймса (21+5+4 по итогам недоигранного матча) отдыхать перед решающей четвертой четвертью: «Объяснение судей? Мне ничего не объяснили. Там даже фола не было. Это было естественное движение рукой. Там не было умысла, не было удара локтем с характерным для этого движением».

Глава судейской бригады Тони Бразерс после матча и босс судей Монти Маккатчен в трансляции оправдывались тем, что движение Хардена было ненужным и акцентированным (видимо, в отличие от брыкания Эмбиида, который, как видится судьям, мог своей длинной ногой достать хоть до паха Клэкстона, хоть до макушки).

Постойте, но это еще не все удаления в этой игре! Ник Клэкстон не успокоился тем, что спровоцировал Эмбиида на неспортивный. Центровой продолжал самоутверждаться за счет звездного оппонента и, когда поставил через будущего MVP постер-данк, попрыгал перед ним. Еще одни дразнилки, еще один технический – глупейшее удаление от Ника .

Удивительно, но заочный «размен» Хардена на Клэкстона больше навредил «Нетс». На момент удаления Ника «Бруклин» вел +6 на своем странном серо-бежевом паркете. Победа была близка – Хардена нет, у Эмбиида неудачный матч (всего 9 очков к тому моменту), он уже и ногу подвернул, и коленом ушибся.

Но Клэкстон – единственный центровой в «Нетс», вышедший вместо него форвард Финни-Смит раза в два меньше громилы Эмбиида. Джоэл быстро набрал 5 очков, но еще больше свободы получил в защите: не опасаясь навесов себе «за шиворот» на прыгучего Клэкстона, центровой стал активнее бегать на подстраховку. Один из таких моментов в концовке матча закончился сочным блокшотом.

А вот Хардена «Филадельфия» смогла заменить: Тайриз Макси за последние три минуты матча набрал 10 очков, в том числе в активном проходе сравнял счет на 96:96, а затем трехочковым вывел «Сиксерс» вперед.

Текущая беда «Нетс» в том, что при всей организованности игры у них в составе нет звезды, которой в трудной концовке можно отдать мяч и надеяться на чудо. Размен двух игроков старта (Дюрэнт и Кайри) на четырех (Бриджес, Джонсон, Динуидди, Финни-Смит) обеспечил команду глубиной, но лишил ее «турбо-кнопки». Микэл Бриджес пока просто не привык к такой ответственности. Больше всего бросков «Нетс» в концовках теперь совершает Спенсер Динуидди – 22, вдвое больше следующего по списку.

Когда твой «закрывающий» – это Динуидди, много матчей ты не выиграешь. Именно его проход Эмбиид и «зачехлил».

В конце у «Нетс» еще оставались шансы, но они их самостоятельно и закопали: Ройс О’Нил то ли не оправился еще от удара Хардена, то ли испугался чего-то, но после таймаута за 8 секунд до конца при «минус-3» он выбросил мяч прямиком сопернику на пустое кольцо.

«Все мы играли плохо, но мы выиграли. Именно «мы». Так я и сказал игрокам. Или это и есть «командная победа», или их вообще не существует», – считает Док Риверс.

Да, наличие звезд не всегда приводит к победе в плей-офф. Но отсутствие звезд обязательно приведет к поражению.

Чтобы их не терять против более сильных клубов в будущем, «Сиксерс» стоит целиться не в пах соперников, а в чужое кольцо.

Фото: East News/AP Photo/Frank Franklin II; Gettyimages.ru/Ezra Shaw