14 комментариев

НБА для начинающих
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Здоровье

На телах игроков НБА – огромные красные следы. Они что, ставят банки? На самом деле – да

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Вместе с разделом «Здоровье» разбираемся, есть ли польза от каппинга.

Массаж вакуумными банками, или «каппинг», или даже еще короче «банки» – техника, относящаяся к альтернативной медицине. Несмотря на слабую доказательную базу, баночный массаж раньше часто фигурировал в назначениях врачей, а сейчас пользуется популярностью у спортсменов – как профессионалов, так и любителей.

И хотя применение каппинга не ограничено каким-то конкретным видом спорта, а самым известным энтузиастом этой практики вообще является пловец Майкл Фелпс, чаще всего характерные метки от банок замечают именно на баскетболистах.

Причины просты: за играми НБА наблюдают миллионы глаз и тысячи камер. За редкими исключениями, плечи и руки баскетболистов открыты больше, чем у иных спортсменов – и потому на их телах хорошо видны результаты от процедур. С каждым новым фото огромных пунцовых круглых отметин болельщики заливают соцсети вопросами: это что такое? Укусы гигантского комара? Засосы гигантской стриптизерши? Или кракена?

Нет, всего лишь вакуумный массаж.

Как банки захватили НБА

С ростом нагрузок в НБА выросло и разнообразие восстановительных процедур. Ведущие технологии спортивной медицины сразу подхватываются звездными баскетболистами.

Вот Леброн в детской надувной подлодке гипербарической камере:

Вот криотерапия со Стефом Карри:

Но при всех современных биотехнологиях, при специальных датчиках, которые носят во время тренировок, при терапии насыщенной плазмой крови, НБА ищет вдохновение и в традиционных методах.

Дрэймонд Грин пробует акупунктуру:

А Коул Энтони – те самые «банки»

Каппинг пропагадировали еще в 90-е – их пытался внедрить легендарный физиотерапевт «Детройта» Арни Кэндер, в последние годы работавший в «Миннесоте» (а на прошлой неделе назначенный главой медицинского департамента «Орландо Мэджик», где ему и предстоит работать с Коулом Энтони). Знаменитый травматик Грант Хилл в «Детройте» пропустил из-за болячек всего 15 игр за 6 лет из-за травм, и долголетие знаменитой чемпионской пятерки Уоллес-Уоллес-Принс-Хэмилтон-Биллапс – тоже заслуга медштаба «Пистонс», так что Кэндер не просто эксцентрик и поклонник альтернативной спортивной медицины, это действительно один из элитных профессионалов НБА.

Только вот инициативы Кэндера с банками никто из игроков не хотел перенимать. Слишком странно это выглядело. «На тебя смотрели, как на колдуна, – признается знаменитый физиотерапевт. – Здорово видеть, что теперь это норма, что теперь процедуру лучше понимают. В конечном счете, это дает спортсмену больше возможностей».

То, что не удалось Кэндеру, удалось Кайлу Синглеру – защитнику «Оклахомы» середины 2010-х. Во время плей-офф-2016 на светлой коже Синглера были замечены красные круги – и Кайлу пришлось объясняться. «Я сам мало что знал об этом еще два месяца назад. Пробовал акупунктуру, мне понравилось, я увидел пользу. Наши физиотерапевты предложили попробовать каппинг – и мне тоже зашло, теперь пытаюсь сделать это полноценной частью своей подготовки к игре».

«Оклахома» в том сезоне остановилась в одной победе от финала НБА, но Синглер играл редко и мало. Тем не менее, он успел вдохновить одноклубников на новую процедуру.

Открытого к любым экспериментам Расселла Уэстбрука:

Пока еще не «Фридома» Энеса Кантера:

Стивена Адамса, которому не хватало узоров на теле:

«Зачем это? Скажем, для расслабления мышц», – лаконично ответил на вопросы любопытных молчаливый новозеландский гигант.

40-летний ветеран Назр Мохаммед раскрыл, что каждый в «Тандер» попробовал на себе банки – хотя бы из любопытства.

Позднее следы от каппинга находили на телах многих игроков НБА.

Аарон Гордон проявил их во время конкурса данков на Матче всех звезд:

Тобайас Харрис не раз появлялся на публике со свежими отметками:

И, конечно же, куда без Леброна Джеймса, легимизирующего любую баскетбольную моду:

Конечно, чем темнее цвет кожи и чем больше татуировок, тем сложнее отыскать следы.

Но есть ли от банок польза?

Исследования, в которых анализировали эффективность вакуумного массажа банками, чаще всего низкого качества – маленькие выборки, необоснованные выводы. Даже обзоры, в которых анализировали большое количество исследований на тему, не выявили эффективности вакуумного массажа банками – чаще всего они опубликованы в журналах, полностью посвященных альтернативной и так называемой интегративной медицине.

Обзор от 2015 года показал способность вакуумного массажа снижать боль в спине и шее, однако данных для однозначного вывода пока недостаточно. К тому же, в исследованиях о боли всегда очень сложно отличить реальный обезболивающий эффект от эффекта плацебо.

Впрочем, опубликованное в 2012 году обзорное исследование, хотя авторы и отмечают проблемы с достоверностью исходных данных, позволяет предположить не объясняемое эффектом плацебо улучшение при проблемах с позвоночником и даже таких диагнозах, как опоясывающий герпес, паралич Белла, акне. 

В тоже время польза для кожи весьма сомнительна: в списках побочных эффектов не только синяки, но и нарушения пигментации, шрамы, ожоги (если используются классические банки, требующие использования огня), обострение псориаза и экземы, кожные инфекции. 

Если используется методика, при которой на кожу наносят разрезы перед установкой банки (по сути, процедура уже напоминает кровопускание), то риск заражения резко возрастает – если оборудование не было должным образом обработано, легко заразиться гепатитами B и C. Описаны даже случаи, когда метод приводил к сильному кровотечению.

В НБА не используются ни «классические» банки, где вакуум создается при помощи огня, ни «мокрый каппинг» с кровопусканием. Даже в таких нестандартных практиках профессионалы спортивной медицины используют лишь самые высокотехнологичные методы.

Как массаж банками вообще может работать? По сути, возникающий вакуум стимулирует приток крови к тканям – это действительно может облегчить неприятные ощущения, в том числе мышечную боль после тренировки, так и болезненность и онемение, вызванную патологиями опорно-двигательной системы.

Однако такой же эффект имеет и медицинский массаж, а во многих случаях и лечебная физкультура, которые не несут подобных рисков, не оставляют синяков – и доказательная база у них куда прочнее.

И все же в НБА верят в пользу банок и не смущаются внешним видом после терапии.

«Синяки выглядят страшнее, чем чувствуются на самом деле, – отмечает Синглер. – А польза огромная.

Я понимаю, что это альтернативная медицина. Нужный эффект не обязательно виден сразу, но со временем он помогает с восстановлением, расслаблением мышечной ткани и всем таким подобным».

Синглер закончил карьеру в НБА в 2018-м в возрасте 30 лет. Каппинг продолжает проявляться на телах баскетболистов НБА.

Раздел Здоровье на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Gregory Shamus, Tim Heitman, Ezra Shaw, Jonathan Daniel, Sean Gardner, Tim Nwachukwu, Kevin C. Cox; Twitter/EnesFreedom

14 комментариев

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Виктор Войнов
Банки без горчичников - деньги на ветер.
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Stanislav Alekhin
С банками понятно. А вот кто ввел в НБА моду пить мочу младенцев – еще предстоит разобраться...
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МЗ
по ходу меня в детстве мама каппингом лечила, а я и не знал)))
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Кайрат Кырбасов
Горчичники тоже каким-нибудь иностранным словом назовите и можно продвигать))))
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burefan
мне мама от кашля в детстве ставила. вроде даже помогало
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Джефф Лебовски
Парни маскируют засосы 👌
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faryk
Мне массажист ставила, говорит массажировать потом легче, мышцы расслабляются от спазма.
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Onion
В общем, профи так лечат прыщи и герпес.
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Kira Graponova
Мне в детстве бабушка делала, толку от этого лично для меня не было никакого. Просто неприятно. Возможно, для более загруженных тел/мышц и видна разница. Если помогает, почему бы и не делать? Даже если это, вдруг, окажется эффектом плацебо
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Sivka
Хожу несколько лет к мануальному терапевту, который сначала ставит банки 4 дня, потом давит. потом опять банки 4 дня и давит. Удалось избавиться от мигреней, хотя ходил по вопросу "боли в спине и защемления".
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Hollywood Hogan
Можно в принципе в баню сходить или репейным маслом с перцем натереться)))
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