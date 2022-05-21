Карри пасует на трибуны, Грин только фолит и теряет мяч, защита пропускает 72 очка за половину, но «Уорриорз» все равно выигрывают. Как?!

Самая уверенная в себе команда в истории спорта.

«Даллас» очень хотел взять пример с «Бостона».

На Востоке и Западе НБА по схожему сценарию прошли две… полторы игры. Гости после тяжелой семиматчевой серии в предыдущем раунде прибывают на первый матч уставшими, не могут найти трехочковый бросок, а хозяева закрывают главную звезду соперника, и все оканчивается разгромом. Ко второму матчу гости как будто привыкают к кольцам, проводят историческую с точки зрения статистики дальних бросков первую половину, набирают в ней 70+ очков, в то время как лидера хозяев почти никто из одноклубников не поддерживает.

И когда во втором матче «Даллас» набрал 72 очка за половину (в первом столько очков у них было за семь минут до конца матча), Лука Дончич даже потребовал уважения от болельщиков на трибунах в Сан-Франциско.

Мол, не надо меня тут раздражать.

Оказывается, раздражать не стоило соперника.

В третьей четверти защита «Голден Стейт» позволила «Далласу» набрать лишь 13 очков. В четвертой четверти уже нападение ГСВ раскромсало соперника на 43 очка.

Итог – 126:117, «Уорриорз» добивают соперника и ведут в серии 2-0.

Как обычно, сложно понять источник магии ГСВ. Откуда именно взялся этот камбэк «Уорриорз» с «–19»? Никаких предпосылок к этому не было:

• Эндрю Уиггинса после отличной защиты в первом матче Лука раскусил – 42 очка, 8 передач, всего две потери и всего два промаха со штрафной линии, на которую словенец выходил 15 раз. Половина трехочковых – в цель. Все это – несмотря на сообщения о плохом самочувствии перед игрой.

• Может быть Дрэймонд Грин переключил рубильник ГСВ? Да нет, у него в какой-то момент и фолов было больше, чем очков, и потерь было больше, чем очков, и вообще он сегодня матч не доиграл из-за перебора фолов.

• Стеф Карри во время камбэка «Уорриорз» в третьей четверти промазал все пять свои попыток. Отрываться в счете в четвертой «Воины» начали без него.

• Клэй Томпсон свой первый и единственный трехочковый попал за 4,5 минуты до конца матча.

• Игроки «Голден Стейт» совершали сегодня детские потери – от нарушения правила 8 секунд при слишком медленном переходе через центральную линюю до нелепого паса Карри на скамейку «Мэвз».

Кстати, за момент с пасом Карри сопернику в белом свитере «Даллас» наверняка ждет очередной штраф. Техасцы уже дважды получали от лиги штраф за то, что тренеры и запасные стоят слишком близко к краю площадки и мешают игре. В одном из моментов защитник «Уорриорз» Джордан Пул едва не споткнулся о ногу кого-то из «лишних» далласцев при трехочковом.

Итак, если не Карри/Томпсон/Грин, то кто же вытягивал «Уорриорз» из трясины? «Большая Троица» ГСВ ведь вернулась на паркет только за 7 минут до конца, когда камбэк уже был оформлен.

В этом прелесть нынешних «Уорриорз»: Стив Керр может держать лидеров на скамейке, сколько нужно, и даже иногда чуть больше – не только потому что он уверен в их сменщиках, а потому что сами сменщики уверены в себе, словно они суперзвезды.

Кевон Луни – первый центровой «Голден Стейт» за 45 лет, кто набрал в игре плей-офф 20+ очков и 10+ подборов. Вообще Луни последний раз набирал 20 очков за игру, когда был студентом – это было так давно, что Карри тогда еще даже не был чемпионом.

Джордан Пул набрал 23 очка всего за 10 бросков с игры, добавил 5 ассистов, у него лучший показатель плюс-минус в матче (+26).

Отто Портер, с одной стороны, набрал скромные 11 очков, с другой – он это сделал без промаха, а еще защищался там, где не до конца получалось у Уиггинса и Грина. Этот человек был подписан на минимальный контракт, кстати.

Конечно, закрывать матч и оформлять победу, не давать шанс на ответный камбэк отправилось уже Трио звезд ГСВ. В последние минуты матча «Даллас» все-таки вспомнил, как еще за час до того разрывал сетку на кольцах этой арены, но лидеры ГСВ не отставали. Карри попадал цирковые броски, Клэй лупил сверху, Дрэймонд – с трехочковой (говорим же: все в этой игре было не по логике).

Счет второй половины матча – 68:45, по подборам – 23:12, по передачам – 17:6, и при всем этом «Голден Стейт» попал 61% своих бросков.

Вот так ГСВ снова показали свои когти – не только потому что во второй игре подряд расцарапали лицо кому-то из «Мэверикс» (в конце матча рассекли бровь Реджи Буллоку).

До возвращения в финал «Воинам» остается две победы. Они еще ни разу не проигрывали на домашней площадке в этом плей-офф – но следующие два матча пройдут в Далласе.

Фото: REUTERS/ Kyle Terada-USA TODAY Sports