Обамеянг феерит за «Марсель», но лучшим периодом в карьере называет 6 месяцев в «Барсе». Тренировался даже в выходные
Пьер-Эмерик Обамеянг проводит великолепный сезон в «Марселе»: 14+8 в 31 матче Лиги 1. Но карьера габонца никогда не была стабильной - например, в прошлом сезоне в «Челси» он забил лишь один мяч за весь чемпионат.
Недавно Обамеяг признался, что лучшим периодом в карьере считает 6-месячный отрезок в Каталонии:
«В «Барсе» я был так счастлив, что даже ходил на тренировку, когда у нас были выходные. Я могу открыто сказать, что в «Барселоне» я провел лучшие шесть месяцев в своей карьере футболиста».
В 17 турах Ла Лиги форвард настрелял 11 голов и отдал одну результативную передачу.