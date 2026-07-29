«Зенит» сыграет с «Трабзонспором», сообщил тренер турок Текке: «Проведем товарищеский матч этой осенью, думаю»
Тренер «Трабзонспора» Текке: сыграем матч с «Зенитом» этой осенью.
Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке сообщил, что турецкий клуб планирует провести матч с «Зенитом».
«Думаю, мы сыграем товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью», – сказал Текке.
Напомним, будучи игроком, турецкий специалист выступал за петербургскую команду.
Этим летом «Зенит» купил у «Трабзонспора» нападающего Фелипе Аугусто.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
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