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«Зенит» сыграет с «Трабзонспором», сообщил тренер турок Текке: «Проведем товарищеский матч этой осенью, думаю»
Тренер «Трабзонспора» Текке: сыграем матч с «Зенитом» этой осенью.

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке сообщил, что турецкий клуб планирует провести матч с «Зенитом».

«Думаю, мы сыграем товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью», – сказал Текке.

Напомним, будучи игроком, турецкий специалист выступал за петербургскую команду.

Этим летом «Зенит» купил у «Трабзонспора» нападающего Фелипе Аугусто.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoТрабзонспор
logoЗенит
товарищеские матчи (клубы)
logoФатих Текке
logoвысшая лига Турция
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Текке играл головой бесподобно был лучший
Интересно будет ли играть Малиновский?
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