«Зенит» сыграет с «Трабзонспором», сообщил тренер турок Текке: «Проведем товарищеский матч этой осенью, думаю»

Тренер «Трабзонспора» Текке: сыграем матч с «Зенитом» этой осенью.

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке сообщил, что турецкий клуб планирует провести матч с «Зенитом ».



«Думаю, мы сыграем товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью», – сказал Текке .

Напомним, будучи игроком, турецкий специалист выступал за петербургскую команду.

Этим летом «Зенит» купил у «Трабзонспора » нападающего Фелипе Аугусто.